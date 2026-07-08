Большинство пользователей LineageOS используют устаревшие версии прошивок и запуск в Waydroid

Проект LineageOS ввёл в строй новый раздел со статистикой использования прошивок. Заявлено, что проект насчитывает почти 1.5 млн активных установок, из которых только 26% (374 тысячи) приходится на официальные сборки, а 74% (1.1 млн) затрагивают неофициальные сборки, собранные сторонними проектами. В рейтинге устройств лидирует не смартфон, а Waydroid - окружение для запуска Android-приложений в Linux. На втором месте смартфон Xiaomi Mi 8, который по числу установок более чем в 2 раза отстаёт от Waydroid. Наибольшее число установок приходится на США (339 тысяч установок), Китай (298 тысяч), Бразилию (280 тысяч), Россию (62 тысячи) и Вьетнам (55 тысяч). В России и в США 2/3 установок произведено не на смартфоны: в США пользуются популярностью установки в Waydroid, Nintendo Switch и Raspberry Pi, а в России почти все установки приходятся на запуск в Waydroid. В Китае, Бразилии и Вьетнаме большая часть установок приходится на смартфоны: в Китае по числу установок с большим отрывом лидирует Xiaomi Mi 8, в Бразилии - Motorola moto g7, а во Вьетнаме - Samsung Galaxy S7. Общий рейтинг применения LineageOS: Waydroid - 231 тысяча установок.

Xiaomi Mi 8 - 111 тысяч.

Motorola moto g7 power - 50 тысяч.

Samsung Galaxy S7 - 42 тысячи.

Motorola moto g7 play - 39 тысяч.

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Redmi K30S Ultra - 38 тысяч.

Samsung Galaxy S7 Edge - 27 тысяч.

Xiaomi Mi 6 - 26 тысяч. Только в 8.8% установок используется последняя версия LineageOS 23.2, а в 8.1% и 5.4% - версии 22.2 и 21.1, для которых оперативно формируются обновления с устранением уязвимостей. 73.4% установок приходится на устаревшие версии 20.0 (29.9%), 18.1 (23.7%), 17.1 (14.3%) и 19.1 (5.5%). Для веток LineageOS 18, 19 и 20 бэкпортирование патчей с устранением уязвимостей продолжается и на данный момент для них доступны исправления из июльского обновления Google. Для веток LineageOS 14, 15, 16 и 17 процесс бэкпортирования существенно усложнён из-за изменений в кодовых базах. Для веток LineageOS 16 и 17 пока доступны обновления по состоянию на ноябрь 2025 года. Для веток LineageOS 14 и 15 в ближайшие время планируют адаптировать патчи за ноябрь 2025 года. Из других недавних достижений LineageOS можно отметить начало разработки LineageOS 24 на базе Android 17 и появление web-интерфейса для установки прошивки через браузеры на движке Chromium, поддерживающие API WebUSB. Возможна перепрошивка в режимах ADB (Recovery mode), Fastboot (Fastboot / Fastbootd) и Odin (Samsung). Также упоминается значительное обновление приложения Updater, в котором задействован новый интерфейс, использующий концепцию дизайна Material 3 Expressive. Осуществлён переход на использование по умолчанию режима потоковой установки пакетов A/B OTA-обновлений, которые распаковываются в неактивный системный раздел по мере загрузки, без предварительного сохранения в файл, что снизило потребление памяти и ускорило установку обновлений.



