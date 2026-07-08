Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Большинство пользователей LineageOS используют устаревшие версии прошивок и запуск в Waydroid

08.07.2026 08:39 (MSK)

Проект LineageOS ввёл в строй новый раздел со статистикой использования прошивок. Заявлено, что проект насчитывает почти 1.5 млн активных установок, из которых только 26% (374 тысячи) приходится на официальные сборки, а 74% (1.1 млн) затрагивают неофициальные сборки, собранные сторонними проектами. В рейтинге устройств лидирует не смартфон, а Waydroid - окружение для запуска Android-приложений в Linux. На втором месте смартфон Xiaomi Mi 8, который по числу установок более чем в 2 раза отстаёт от Waydroid.

Наибольшее число установок приходится на США (339 тысяч установок), Китай (298 тысяч), Бразилию (280 тысяч), Россию (62 тысячи) и Вьетнам (55 тысяч). В России и в США 2/3 установок произведено не на смартфоны: в США пользуются популярностью установки в Waydroid, Nintendo Switch и Raspberry Pi, а в России почти все установки приходятся на запуск в Waydroid. В Китае, Бразилии и Вьетнаме большая часть установок приходится на смартфоны: в Китае по числу установок с большим отрывом лидирует Xiaomi Mi 8, в Бразилии - Motorola moto g7, а во Вьетнаме - Samsung Galaxy S7.

Общий рейтинг применения LineageOS:

  • Waydroid - 231 тысяча установок.
  • Xiaomi Mi 8 - 111 тысяч.
  • Motorola moto g7 power - 50 тысяч.
  • Samsung Galaxy S7 - 42 тысячи.
  • Motorola moto g7 play - 39 тысяч.
  • Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Redmi K30S Ultra - 38 тысяч.
  • Samsung Galaxy S7 Edge - 27 тысяч.
  • Xiaomi Mi 6 - 26 тысяч.

Только в 8.8% установок используется последняя версия LineageOS 23.2, а в 8.1% и 5.4% - версии 22.2 и 21.1, для которых оперативно формируются обновления с устранением уязвимостей. 73.4% установок приходится на устаревшие версии 20.0 (29.9%), 18.1 (23.7%), 17.1 (14.3%) и 19.1 (5.5%). Для веток LineageOS 18, 19 и 20 бэкпортирование патчей с устранением уязвимостей продолжается и на данный момент для них доступны исправления из июльского обновления Google. Для веток LineageOS 14, 15, 16 и 17 процесс бэкпортирования существенно усложнён из-за изменений в кодовых базах. Для веток LineageOS 16 и 17 пока доступны обновления по состоянию на ноябрь 2025 года. Для веток LineageOS 14 и 15 в ближайшие время планируют адаптировать патчи за ноябрь 2025 года.

Из других недавних достижений LineageOS можно отметить начало разработки LineageOS 24 на базе Android 17 и появление web-интерфейса для установки прошивки через браузеры на движке Chromium, поддерживающие API WebUSB. Возможна перепрошивка в режимах ADB (Recovery mode), Fastboot (Fastboot / Fastbootd) и Odin (Samsung).

Также упоминается значительное обновление приложения Updater, в котором задействован новый интерфейс, использующий концепцию дизайна Material 3 Expressive. Осуществлён переход на использование по умолчанию режима потоковой установки пакетов A/B OTA-обновлений, которые распаковываются в неактивный системный раздел по мере загрузки, без предварительного сохранения в файл, что снизило потребление памяти и ускорило установку обновлений.



  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Infrastr...)
  2. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 23.2
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы /e/OS 3.6
  4. OpenNews: Фонд СПО раскрыл подробности о проекте Librephone
  5. OpenNews: Pine64 свернул проект PinePhone Pro и сосредоточился на архитектуре RISC-V
  6. OpenNews: Обновление Bliss OS, сборки Android для ПК и ноутбуков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65861-lineageos
Ключевые слова: lineageos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, INSANEWAVE (ok), 09:34, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столько новостей, уже хочется попробовать старый смарт прошить на что-нибудь лёгкое и без рекламы в проводнике и проигрывателях
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:37, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Удивительно, что есть люди, которые этого ещё не сделали. Чего ждут и терпят - не понятно.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:18, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очень мал список трубок на которые можно поставить. Андроид не симбиан, где можно было самостоятельно над прошивкой измываться.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебе инструкция:

    https://lockywolf.net/2026-02-19_How-to-install-and-start-using-LineageOS-on-y

     
  • 4.30, Токсик (?), 12:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чё мешает покупать устройство сразу из списка? Линейдж(cm) юзабелен начиная с 2012 года примерно.
    за это время можно было давно себя отучить покупать мусор без прошивки.
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:45, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Удивительно, что опеннет читают люди, которые видят рекламу у себя в телефоне.
     
     
  • 4.27, INSANEWAVE (ok), 12:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удивительно, что опеннет читают люди, которые видят рекламу у себя в телефоне.

    Я-то её у себя смог отключить, суть в другой идеологии ОС, без ежесекундной попытки заработать на тебе лишнюю йену

     
  • 2.14, Соль земли2 (?), 10:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая, что шмета 99% дохода от рекламы, благодаря рекламе все эти смартфоны такие дешёвые. Интересно, кто в конечном счёте платит за весь этот банкет. Чувствуется, что человечество само себя где-то нае...
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 10:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их вики в руки, их база по совместимости трубок под ноги, 4пда со встроенными васян_нагибатор_666 в...трещину.

    Если твой телефон в принципе поддерживается ЛОС.
    ...поддерживается как-то, но с некритичными для тебя дефектами
    ...блобы модулей (навигация/камера/радиомодуль) твоего смартфона хорошо работают и это не "траст ми бро" на 4пда.
    Если ты в принципе можешь разблокировать загрузчик на своем телефоне
    ...и при этом не похерив этим что-то, что продаётся как "аппаратная фишечка для бишапашнасти"
    ...и при этом ты готов, что оффициалы будут слать тебя, слишком умного, лесом, любым предлогом связывая брак дисплейного модуля и линейдж, отказывая в гарантийном ремонте
    Если ты готов к дискриминации со стороны приложений
    ...у вас тут рут (возможно, мне так кажется, мой написанный джуном свитч так говорит)
    ...у вас тут неправильный билд.проп
    ...у вас тут система для хакиров, а мы честные торгаши, поэтому вот тебе креш

    Тогда вперёд.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:37, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На мой взгляд главная проблема и уязвимость в телефоне это всякий сторонний софт от производителя. Чистую систему взломать из-за этого куда сложнее. А если устанавливать только открытые программы, проверяя их код – то шанс и вовсе почти нулевой
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 09:40, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам вдруг интересно делаю ли я сам так – да делаю.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:53, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ломаешь телефоны?
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:59, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.5, Аноним (6), 09:50, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мб потому что этот лин. ос прекратил поддержку их телефона?
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:10, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На что только люди не идут, чтобы просто не купить смартфон с поддержкой 6-7-8 лет от производителя?

    Это насколько надо себя не уважать, чтобы прдолиться с какими-то кривыми поделками от васянов.

     
     
  • 2.10, Аноним (6), 10:13, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купить смартфон - себя не уважать!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:18, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, не разделяю, но уважаю наличие у вас своего мнения.

    Вам больше не нравится "смартфон" и вы предпочитаете - кнопочную звонилку?
    Или "купить" и вы просто цапцарапаете понравившийся?
    А может смысл в драке не на жизнь, а за выброшенный на помойку смарт?

     
     
  • 4.15, Аноним (6), 10:24, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл не быть хомячком-потребителем, которому за его же деньги гос и корпы впаривают трекэр в виде умного устройства, который конечно же нужно обновлять каждые несколько лет.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 10:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смысл не быть хомячком-потребителем,

    А... т.е вокруг куча "хомячков-потребителей" и вы один в белом стоите.

    > которому за его же деньги гос и корпы впаривают трекэр в виде умного устройства,

    И компьютер выкиньте - он тоже умный (ну поумнее вас).

    > который конечно же нужно обновлять каждые несколько лет.

    Достаточно не покупать мусор и обновления будут приходить 6+ лет.

    А так много без чего можно обойтись.
    Без авто - на ней номера и его отслеживают гаишники по базе.
    Без общественного транспорта - в нем установлено видеонаблюдение.
    И на самолетах летать тоже плохо - там паспорт проверяют.
    Без здравого смысла.

    Я не имею ничего против людей, которые по своей воле хотят жить в дрме.

     
     
  • 6.19, Аноним (6), 11:02, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, тут не хомячок, а хитрая крыса, которая думает что можно есть сыр в мышеловке если делать это со здравым смыслом.
     
  • 6.25, Аноним (24), 11:36, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.28, Аноним (3), 12:38, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Езжу на велосипеде по деревне. Нет ни камер ни надзирателей:)
     
     
  • 7.29, Аноним (29), 12:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Езжу на велосипеде по деревне. Нет ни камер ни надзирателей:)

    А... ну так бы сразу сказал "поехал к бабушке на каникулы".
    И аноны сразу все поняли!

    А в селе есть больница? Или школа?
    А если купить что-то серьезнее чем булку хлеба, то магазин есть?

    Еще раз, я не имею ничего против людей, которые готовы отказаться от удобств цивилизации.
    Ходить в кустики и подтираться лопушком.

    Но если они делают это из-за идеологической промытости, то оставлю себе право считать их идъйотами.

     
  • 4.23, Аноним (23), 11:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацан не купит, пацан отожмет!
     

  • 1.13, Жироватт (ok), 10:20, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Согласно опросу на сайте в интернете - 100% опрошенных пользуются интернетом.
    Кто не отключает сбор статистики после установки линейки на смартфон?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:07, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, для вас это будет новостью, но большинству людей всё равно, и они не отключают сбор статистики.
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:16, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти свободные прошивки, из которых вырезали всю телеметрию, которые знают про нас всё...
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 11:27, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из которых вырезали всю телеметрию

    Это ты сам только что придумал?

     

  • 1.26, Аноним (26), 12:10, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, а пачиму люди не ставят свежую линейку? Ой, неужели обновляются с вендром, потому что иначе все блобы отлетят? Ой, а вас перестали поддерживать? А мы тогда тоже перестанем для вас собирать билды. Обращайтесь к Васе из 5А, он как раз Unity мейнтейнит в Ubuntu.
     
     
  • 2.31, Токсик (?), 12:48, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линейдж не брезгует блобами и ядро там обновляется только если его обновил производитель (как у гугл пикселей)

    официальных сборок на мейнлайн ядре без блобов у линейджа нет, небыло и не будет.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру