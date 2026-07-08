Большинство пользователей LineageOS используют устаревшие версии прошивок и запуск в Waydroid

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|1.1, INSANEWAVE (ok), 09:34, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столько новостей, уже хочется попробовать старый смарт прошить на что-нибудь лёгкое и без рекламы в проводнике и проигрывателях
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|2.2, Аноним (2), 09:37, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Удивительно, что есть люди, которые этого ещё не сделали. Чего ждут и терпят - не понятно.
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|3.12, Аноним (12), 10:18, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Очень мал список трубок на которые можно поставить. Андроид не симбиан, где можно было самостоятельно над прошивкой измываться.
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|4.30, Токсик (?), 12:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чё мешает покупать устройство сразу из списка? Линейдж(cm) юзабелен начиная с 2012 года примерно.
за это время можно было давно себя отучить покупать мусор без прошивки.
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|3.18, Аноним (18), 10:45, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Удивительно, что опеннет читают люди, которые видят рекламу у себя в телефоне.
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|4.27, INSANEWAVE (ok), 12:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Удивительно, что опеннет читают люди, которые видят рекламу у себя в телефоне.
Я-то её у себя смог отключить, суть в другой идеологии ОС, без ежесекундной попытки заработать на тебе лишнюю йену
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|2.14, Соль земли2 (?), 10:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая, что шмета 99% дохода от рекламы, благодаря рекламе все эти смартфоны такие дешёвые. Интересно, кто в конечном счёте платит за весь этот банкет. Чувствуется, что человечество само себя где-то нае...
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|2.16, Жироватт (ok), 10:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их вики в руки, их база по совместимости трубок под ноги, 4пда со встроенными васян_нагибатор_666 в...трещину.
Если твой телефон в принципе поддерживается ЛОС.
...поддерживается как-то, но с некритичными для тебя дефектами
...блобы модулей (навигация/камера/радиомодуль) твоего смартфона хорошо работают и это не "траст ми бро" на 4пда.
Если ты в принципе можешь разблокировать загрузчик на своем телефоне
...и при этом не похерив этим что-то, что продаётся как "аппаратная фишечка для бишапашнасти"
...и при этом ты готов, что оффициалы будут слать тебя, слишком умного, лесом, любым предлогом связывая брак дисплейного модуля и линейдж, отказывая в гарантийном ремонте
Если ты готов к дискриминации со стороны приложений
...у вас тут рут (возможно, мне так кажется, мой написанный джуном свитч так говорит)
...у вас тут неправильный билд.проп
...у вас тут система для хакиров, а мы честные торгаши, поэтому вот тебе креш
Тогда вперёд.
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|1.3, Аноним (3), 09:37, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На мой взгляд главная проблема и уязвимость в телефоне это всякий сторонний софт от производителя. Чистую систему взломать из-за этого куда сложнее. А если устанавливать только открытые программы, проверяя их код – то шанс и вовсе почти нулевой
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|1.9, Аноним (9), 10:10, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На что только люди не идут, чтобы просто не купить смартфон с поддержкой 6-7-8 лет от производителя?
Это насколько надо себя не уважать, чтобы прдолиться с какими-то кривыми поделками от васянов.
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|3.11, Аноним (11), 10:18, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, не разделяю, но уважаю наличие у вас своего мнения.
Вам больше не нравится "смартфон" и вы предпочитаете - кнопочную звонилку?
Или "купить" и вы просто цапцарапаете понравившийся?
А может смысл в драке не на жизнь, а за выброшенный на помойку смарт?
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|4.15, Аноним (6), 10:24, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл не быть хомячком-потребителем, которому за его же деньги гос и корпы впаривают трекэр в виде умного устройства, который конечно же нужно обновлять каждые несколько лет.
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|5.17, Аноним (17), 10:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Смысл не быть хомячком-потребителем,
А... т.е вокруг куча "хомячков-потребителей" и вы один в белом стоите.
> которому за его же деньги гос и корпы впаривают трекэр в виде умного устройства,
И компьютер выкиньте - он тоже умный (ну поумнее вас).
> который конечно же нужно обновлять каждые несколько лет.
Достаточно не покупать мусор и обновления будут приходить 6+ лет.
А так много без чего можно обойтись.
Без авто - на ней номера и его отслеживают гаишники по базе.
Без общественного транспорта - в нем установлено видеонаблюдение.
И на самолетах летать тоже плохо - там паспорт проверяют.
Без здравого смысла.
Я не имею ничего против людей, которые по своей воле хотят жить в дрме.
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|6.19, Аноним (6), 11:02, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, тут не хомячок, а хитрая крыса, которая думает что можно есть сыр в мышеловке если делать это со здравым смыслом.
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|7.29, Аноним (29), 12:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Езжу на велосипеде по деревне. Нет ни камер ни надзирателей:)
А... ну так бы сразу сказал "поехал к бабушке на каникулы".
И аноны сразу все поняли!
А в селе есть больница? Или школа?
А если купить что-то серьезнее чем булку хлеба, то магазин есть?
Еще раз, я не имею ничего против людей, которые готовы отказаться от удобств цивилизации.
Ходить в кустики и подтираться лопушком.
Но если они делают это из-за идеологической промытости, то оставлю себе право считать их идъйотами.
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|1.13, Жироватт (ok), 10:20, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Согласно опросу на сайте в интернете - 100% опрошенных пользуются интернетом.
Кто не отключает сбор статистики после установки линейки на смартфон?
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|2.20, Аноним (20), 11:07, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, для вас это будет новостью, но большинству людей всё равно, и они не отключают сбор статистики.
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|1.21, Аноним (21), 11:16, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ох уж эти свободные прошивки, из которых вырезали всю телеметрию, которые знают про нас всё...
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|2.22, Аноним (20), 11:27, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> из которых вырезали всю телеметрию
Это ты сам только что придумал?
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|1.26, Аноним (26), 12:10, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой, а пачиму люди не ставят свежую линейку? Ой, неужели обновляются с вендром, потому что иначе все блобы отлетят? Ой, а вас перестали поддерживать? А мы тогда тоже перестанем для вас собирать билды. Обращайтесь к Васе из 5А, он как раз Unity мейнтейнит в Ubuntu.
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|2.31, Токсик (?), 12:48, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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линейдж не брезгует блобами и ядро там обновляется только если его обновил производитель (как у гугл пикселей)
официальных сборок на мейнлайн ядре без блобов у линейджа нет, небыло и не будет.
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