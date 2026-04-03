Выпуск мобильной платформы /e/OS 3.6

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:50, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Восемь гигов РАМ хватит хотя бы годика на 4-5? Мурену нельзя поставить потом? Смущает то что для андроида заявлено

Eight years of OS and security updates from Fairphone

а для мурены

Multiple years of OS support. Multiple это склолько? Два? Три?

3.11 , 12yoexpert ( ok ), 23:15, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – прошивку можно менять потом без ограничений, это прямо написано на офф сайте. единственный момент - могут быть потом нюансы с тех поддержкой если RAM и обновлений хватит хотя бы на три - уже хорошо, важен сам принцип использована линукса на телефоне, андроид свернул куда-то совсем не туда 3.20 , Аноним83 ( ? ), 02:46, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря как пользоватся.

Я свой блеквью 6800 сменил на что то по новее в основном потому что аккумулятор вздулся.

Ещё немного раздражало что только OpenGL1 в осм работает и в целом карты притормаживали. А сейчас мобилы уже года 3-4 как примерно на место топчатся.

Средний сегмент где то на 30% произвительнее стал всего за эти годы, а более бюджетном так и ставят чипы 2022+ года или новые с таким же уровнем производительности.

Если у тебя был снапдрагон 480/680 и 4гб оперативы - то и обновлятся смысла нет, разницы не увидишь.

2.8 , азнонмзм ( ? ), 22:58, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть мурена вшитая, я б линейку оставил Там всратая прокси для гуглстора, полтора своих приложения, упоротые карты и... Все

Ладно хоть звонки и смс умеет - уже прогресс

3.14 , 12yoexpert ( ok ), 23:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я надеюсь на рабочий банкинг (чтобы он "видел" симку, с этим были проблемы в pine phone, даже не помню, какой там эмулятор/контейнер был) дальше я бы сам писал приложения, просто без банкинга не будет стимула носить его каждый день и, собственно, писать недостающий софт. саму подобную эмуляцию я своими силами не заведу, т.к. ничего во внутренностях андроида не понимаю, а вот нужный мне софт написать или портировать в состоянии

4.42 , Миноним ( ? ), 22:55, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как-то повстречались Банкинг со Свободой...

4.43 , Аноним ( 43 ), 03:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Носи для Банкинга что-нибудь нормальное. А лучше Банкинг не носить с собою. Дело не безопасное.

4.44 , Аноним ( 43 ), 03:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И вообще телефон не должен иметь физическую SIM, потому что я беру твой телефон, вынимаю SIM, вставляю в свой телефон и получаю доступ к твоему бан-кингу.

2.18 , Аноним ( 18 ), 01:49, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Несколько лет на e/os/, доволен. Особенности (сами решайте, что для вас плюс или минус, но это делает систему годной из коробки, можно ставить технически не продвинутым родственникам, все просто работает): - Встроенный microg (можно выключить все или часть функций).

- Встроенный установщик приложений, который берет с f-droid и google play.

- Встроенный unifiedpush (некоторые приложения с f-droid его используют).

- Свои сервисы на основе nextcloud (почта, файлы, синхронизация контактов, документы и др.), но можно не создавать аккаунт и не использовать или использовать свой сервер.

2.19 , Cyd ( ? ), 02:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сидел на сабже пару лет. вполне юзабельно. слез только из-за камеры. она хорошо снимает только на оригинальной прошивке оригинальным приложением. потому, что софт должен быть заточен под железо. а это может сделать только производитель. все эти opencamera и pixelcamera выдают полный отстой.

2.23 , Bob ( ?? ), 07:35, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – разрабам /e/ os можно просто задонатить)

3.35 , 12yoexpert ( ok ), 12:57, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у меня пока псиxологический лимит в год около 200 баксов на все донаты, поэтому любые дополнительные должны быть для меня важнее, например, чем gentoo

2.26 , Аноним ( 26 ), 09:09, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не murena, а просто e/os/ пробовал: отлично, замечательно. Разница с lineage не большая, но lineage как бы голый, а тут уже немного добавлено прог. Ну т.е. "сел и поехал", имхо.

2.27 , jopa ( ? ), 09:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как владелец fp6 (e/os), скажу: 1. Отвратительно расположенны кнопки регулировки звука, они слева по центру телефона и у меня как раз под большим пальцем и очень часто когда делаю блокировку/разблокировку одновременно нажимаю на кнопку снижения громкости и получается скриншот. 2. Похоже, что на 3.6-a15, отломали android auto, они конечно починят, но надо подождать. В остальном доволен.

3.36 , 12yoexpert ( ok ), 12:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – слышал, что на айфонаx тоже какие-то кнопки слева проверять я это, конечно, не буду андроид авто тоже не пользуюсь, так что спс за отзыв - буду брать, наверное

2.31 , Аноним ( 31 ), 11:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > брать fairphone 6 на lineage или на murena нет там lineageos. там выбор между штатной прошивкой, либо /e/OS (+50 евро). разлочиваешь загрузчик -- слетаешь с гарантии, насколько я понимаю. если гарантия важна и хочется что-то более продвинутое, бери с /e/OS. p.s.: у меня fairphone 5 больше года, проблем нет.

3.33 , 12yoexpert ( ok ), 12:43, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну да, ты прав, я что-то запутался официально две прошивки на андроиде: одна с гуглом, вторая - без пятая версия официально поддерживалась ubuntu touch, вот меня и переклинило

3.34 , 12yoexpert ( ok ), 12:44, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > разлочиваешь загрузчик -- слетаешь с гарантии, насколько я понимаю. если гарантия важна и хочется что-то более продвинутое, бери с /e/OS. нет, разблокировка загрузчика никак на гарантию не влияет (по крайней мере в ЕС), проверено лично на рутованном девайсе касательно теx поддержки у fairphone просто где-то прописано, что, если ты сменил заводскую прошивку на вторую, то xорошо бы тебе вернуть всё, как было, если тебе нужен какой-то очень теxнический саппорт > p.s.: у меня fairphone 5 больше года, проблем нет. спс

думаю, присмотрюсь тогда к шестому

4.37 , Аноним ( 31 ), 13:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > разблокировка загрузчика никак на гарантию не влияет (по крайней мере в ЕС) не знал, спасибо за информацию. тоже в ЕС живу.

5.38 , 12yoexpert ( ok ), 13:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сервис тебе может пытаться втирать дичь про неавторизованное вмешательство в ПО и т.д., чтобы выцыганить платную замену чего-нибудь, но можно смело слать на три буквы (вежливо, разумеется) и требовать обслуживания по гарантии

