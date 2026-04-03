Выпуск мобильной платформы /e/OS 3.6

03.04.2026 21:48 (MSK)

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 3.6, сфокусированной на конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект поддерживает 287 моделей смартфонов и формирует сборки прошивок для наиболее популярных из них. На базе смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube, HIROH и Pixel подготовлены собственные редакции устройств, распространяемые с предустановленной прошивкой /e/OS под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5/6, Murena Teracube 2e, Murena Pixel 5/7 и Murena SHIFTphone 8.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы LineageOS (на базе Android), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google для исключения передачи телеметрии на серверы Google и повышения уровня конфиденциальности. Среди прочего, блокируется и неявная отправка информации, например, обращения к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

В поставку входит пакет microG, предлагающий независимые аналоги сервисов Google, что позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов. Для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) прослойка UnifiedNlp, способная работать через BeaconDB, OpenWlanMap, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается метапоисковый сервис Murena Find на основе поискового движка Qwant.

Для синхронизации точного времени вместо обращения к NTP-серверу Google запросы отправляются на серверы из коллекции NTP Pool, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, совместимый с инфраструктурой на основе Nextcloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован разработанный для /e/OS набор автоматически масштабируемых пиктограмм и отдельная подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению с других устройств или через Web. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

Среди входящих в состав приложений: почтовый клиент Mail (форк K9-Mail), web-браузер Cromite (на базе Chromium), программа для работы с камерой OpenCamera, программа для отправки мгновенных сообщений QKSMS, система для ведения заметок nextcloud-notes, PDF-просмотрщик MJ PDF, планировщик opentasks, программа для работы с картами Magic Earth, галерея фотографий gallery3d, файловый менеджер, каталог приложений App Lounge.

Основные изменения в /e/OS 3.6:

  • Осуществлён переход на Android 16 (AOSP 16 в состоянии на март). Перенесены обновления и исправления из платформы LineageOS 23.
  • Добавлена поддержка устройств:
    • Google Pixel 9a
    • Motorola edge 2024
    • OnePlus 13, 13R, Ace 3 Pro, Ace 3V, Ace 5, Nord 4, Nord 5, Pad 2, Pad Pro
    • Razer Edge 5G, Edge WiFi
    • Samsung Galaxy S20, S20 FE, S20 Ultra, S20+
    • Sony Xperia 1 IV, 5 IV
    • Xiaomi 13, POCO F6 Pro, Redmi K70, POCO X6 5G, Redmi Note 13 Pro.
  • В менеджере приложений App Lounge реализована возможность входа с учётной записью microG без необходимости её отдельной настройки, что поможет обеспечить совместимость сторонних приложений с приложениями, использующими Play Integrity. Изменено оформление экрана поиска, добавлены раздельные вкладки для типовых приложений, открытых приложений и web-приложений. Секция с типовыми приложениями "Common apps" переименована в "Apps" и охватывает все приложения.
  • В программе для работы с камерой проведена чистка экрана с настройками, упрощена навигация и удалены лишние настройки.
  • Предоставлена возможность конфигурирования устройств напрямую из запускаемого при первом запуске мастера настройки.
  • В web-браузере движок обновлён до Chromium 145.


  • 1.1, Аноним (1), 22:14, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему выбор пал на BlissLauncher а не на KissLauncher,который гораздо лучше.
     
     
  • 2.29, Dzen Python (ok), 09:54, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надо было брать CrucibleLauncher
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Добавлена поддержка устройств Google Pixel 9a

    9a и 10a как глоток свежего воздуха, для тех кому надоели выпирающие камеры:
    https://store.google.com/us/product/pixel_10a?hl=en-US

     
     
  • 2.5, Тракторист (?), 22:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Процессоры Tensor, очень осталые,
    По сравнению со Snapdragon.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 23:12, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как я понял Гугл на своей волне, и им не интересно соревноваться бенчмарках или игрушках. Qualcomm-у да т.к. они продают именно процессоры.
    А вот работа с фото/видео у Пикселей отличная:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Tensor
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 23:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А вот работа с фото/видео у Пикселей отличная

    Это у гугла она отличная.
    А вот у всяких OpenCamera и прочие васяноподелий - в лучшем случае середнячок.

     
     
  • 5.13, 12yoexpert (ok), 23:51, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    и приложение камеры у них с закрытыми исходниками, как всегда?
     
     
  • 6.15, Аноним (15), 00:26, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > и приложение камеры у них с закрытыми исходниками

    О, так вы на исходники собираетесь смотреть!
    А то что-то подумал на фото и видео))

     
  • 5.30, Аноним (-), 11:41, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну, Camera от проекта GrapheneOS работает удовлетворительно.
     
     
  • 6.41, Миноним (?), 22:52, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Камера моей старой нокии работает удовлетворительно. Если снимать котика крупным планом, то видно, что это мой котик.
     
     
  • 7.45, Бертолетова соль (?), 08:36, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С Нокией 3310 котиков можно только гладить
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 22:37, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    разрываюсь: брать fairphone 6 на lineage или на murena

    вроде бы на lineage и дешевле, а вроде бы и поддержать разработчиков можно было бы

    кто-нибудь пробовал эти /e/os / murena?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:50, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Восемь гигов РАМ хватит хотя бы годика на 4-5?

    Мурену нельзя поставить потом?

    Смущает то что для андроида заявлено
    Eight years of OS and security updates from Fairphone
    а для мурены
    Multiple years of OS support.

    Multiple это склолько? Два? Три?

     
     
  • 3.11, 12yoexpert (ok), 23:15, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    прошивку можно менять потом без ограничений, это прямо написано на офф сайте. единственный момент - могут быть потом нюансы с тех поддержкой

    если RAM и обновлений хватит хотя бы на три - уже хорошо, важен сам принцип использована линукса на телефоне, андроид свернул куда-то совсем не туда

     
  • 3.20, Аноним83 (?), 02:46, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смотря как пользоватся.
    Я свой блеквью 6800 сменил на что то по новее в основном потому что аккумулятор вздулся.
    Ещё немного раздражало что только OpenGL1 в осм работает и в целом карты притормаживали.

    А сейчас мобилы уже года 3-4 как примерно на место топчатся.
    Средний сегмент где то на 30% произвительнее стал всего за эти годы, а более бюджетном так и ставят чипы 2022+ года или новые с таким же уровнем производительности.
    Если у тебя был снапдрагон 480/680 и 4гб оперативы - то и обновлятся смысла нет, разницы не увидишь.

     
  • 2.8, азнонмзм (?), 22:58, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть мурена вшитая, я б линейку оставил

    Там всратая прокси для гуглстора, полтора своих приложения, упоротые карты и... Все
    Ладно хоть звонки и смс умеет - уже прогресс

     
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 23:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    я надеюсь на рабочий банкинг (чтобы он "видел" симку, с этим были проблемы в pine phone, даже не помню, какой там эмулятор/контейнер был)

    дальше я бы сам писал приложения, просто без банкинга не будет стимула носить его каждый день и, собственно, писать недостающий софт. саму подобную эмуляцию я своими силами не заведу, т.к. ничего во внутренностях андроида не понимаю, а вот нужный мне софт написать или портировать в состоянии

     
     
  • 4.42, Миноним (?), 22:55, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как-то повстречались Банкинг со Свободой...
     
  • 4.43, Аноним (43), 03:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Носи для Банкинга что-нибудь нормальное. А лучше Банкинг не носить с собою. Дело не безопасное.
     
  • 4.44, Аноним (43), 03:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И вообще телефон не должен иметь физическую SIM, потому что я беру твой телефон, вынимаю SIM, вставляю в свой телефон и получаю доступ к твоему бан-кингу.
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:49, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Несколько лет на e/os/, доволен.

    Особенности (сами решайте, что для вас плюс или минус, но это делает систему годной из коробки, можно ставить технически не продвинутым родственникам, все просто работает):

    - Встроенный microg (можно выключить все или часть функций).
    - Встроенный установщик приложений, который берет с f-droid и google play.
    - Встроенный unifiedpush (некоторые приложения с f-droid его используют).
    - Свои сервисы на основе nextcloud (почта, файлы, синхронизация контактов, документы и др.), но можно не создавать аккаунт и не использовать или использовать свой сервер.

     
  • 2.19, Cyd (?), 02:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    сидел на сабже пару лет. вполне юзабельно. слез только из-за камеры. она хорошо снимает только на оригинальной прошивке оригинальным приложением. потому, что софт должен быть заточен под железо. а это может сделать только производитель. все эти opencamera и pixelcamera выдают полный отстой.
     
  • 2.23, Bob (??), 07:35, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    разрабам /e/ os можно просто задонатить)
     
     
  • 3.35, 12yoexpert (ok), 12:57, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    у меня пока псиxологический лимит в год около 200 баксов на все донаты, поэтому любые дополнительные должны быть для меня важнее, например, чем gentoo
     
  • 2.26, Аноним (26), 09:09, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не murena, а просто e/os/ пробовал: отлично, замечательно. Разница с lineage не большая, но lineage как бы голый, а тут уже немного добавлено прог. Ну т.е. "сел и поехал", имхо.
     
  • 2.27, jopa (?), 09:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как владелец fp6 (e/os), скажу: 1. Отвратительно расположенны кнопки регулировки звука, они слева по центру телефона и у меня как раз под большим пальцем и очень часто когда делаю блокировку/разблокировку одновременно нажимаю на кнопку снижения громкости и получается скриншот. 2. Похоже, что на 3.6-a15, отломали android auto, они конечно починят, но надо подождать. В остальном доволен.
     
     
  • 3.36, 12yoexpert (ok), 12:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    слышал, что на айфонаx тоже какие-то кнопки слева

    проверять я это, конечно, не буду

    андроид авто тоже не пользуюсь, так что спс за отзыв - буду брать, наверное

     
  • 2.31, Аноним (31), 11:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > брать fairphone 6 на lineage или на murena

    нет там lineageos. там выбор между штатной прошивкой, либо /e/OS (+50 евро).

    разлочиваешь загрузчик -- слетаешь с гарантии, насколько я понимаю. если гарантия важна и хочется что-то более продвинутое, бери с /e/OS.

    p.s.: у меня fairphone 5 больше года, проблем нет.

     
     
  • 3.33, 12yoexpert (ok), 12:43, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну да, ты прав, я что-то запутался

    официально две прошивки на андроиде: одна с гуглом, вторая - без

    пятая версия официально поддерживалась ubuntu touch, вот меня и переклинило

     
  • 3.34, 12yoexpert (ok), 12:44, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > разлочиваешь загрузчик -- слетаешь с гарантии, насколько я понимаю. если гарантия важна и хочется что-то более продвинутое, бери с /e/OS.

    нет, разблокировка загрузчика никак на гарантию не влияет (по крайней мере в ЕС), проверено лично на рутованном девайсе

    касательно теx поддержки у fairphone просто где-то прописано, что, если ты сменил заводскую прошивку на вторую, то xорошо бы тебе вернуть всё, как было, если тебе нужен какой-то очень теxнический саппорт

    > p.s.: у меня fairphone 5 больше года, проблем нет.

    спс
    думаю, присмотрюсь тогда к шестому

     
     
  • 4.37, Аноним (31), 13:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > разблокировка загрузчика никак на гарантию не влияет (по крайней мере в ЕС)

    не знал, спасибо за информацию. тоже в ЕС живу.

     
     
  • 5.38, 12yoexpert (ok), 13:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    сервис тебе может пытаться втирать дичь про неавторизованное вмешательство в ПО и т.д., чтобы выцыганить платную замену чего-нибудь, но можно смело слать на три буквы (вежливо, разумеется) и требовать обслуживания по гарантии
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:58, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера

    Ой какое спорное решение...
    Даже гуглу "доверия" больше чем местному ####.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:09, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вроде как даже на стоковом Андроиде можно прописать DoH-сервер. Любой другой DNS-сервер провайдер, как правило, всё равно подменяет на свой собственный.
     
  • 2.21, Аноним83 (?), 02:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Местному провайдеру на тебя пофик, а вот гугл не за просто так тратить деньги на 8.8.8.8.
     

  • 1.9, Доб (?), 22:59, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну и название конечно. Произносить не пойми как, при поиске в интернете из-за слэшей // думает что это путь к файлу. А приложения, только посмотрите, васянский форк хрома и ещё с привязкой к какому-то Murena
     
  • 1.17, Аноним (16), 01:17, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >  блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений.

    Ну ладно там реклама, а отслеживание перемещений с помощью скриптов - это же прошлый век? Уже давно налажен обмен мета-данными между всеми крупными игроками (в том числе провайдерами), каждый второй сервис привязан к номеру телефона, да и сами телефоны шпионят безальтернативно, и вся эта big data регулярно скармливается нейросеткам для анализа. Короче, от пользователя уже ничего не зависит.

     
     
  • 2.22, Аноним83 (?), 02:54, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так вы даже не пытаетесь ничего делать, только скулите.
    А в андройде даже в стоке есть куча средств которые позволяют свести практически на нет всё шпионство.

    Самое простое это включить режим экономии энергии и трафика, и у всяких приложений в настройках включить ограничения на жор батареии и трафика.
    Более сложный вариант дополнительно поставить Shelter, и всякие сомнительные приложения заводить в рабочем профиле. Под сомнительными я понимаю почти всё что с плей маркета а не из фдройда.
    Все приложения рабочего профиля выключаются в один клик.

    Есть возможность через ADB "удалить" кучу мусорных предустановленных приложений.


    Те даже рутовать не надо и ставить какие то прошивки.

    Но конечно самсунг, ксяоми, хуавей и ещё некоторых вендоров лучше не брать совсем.
    Моторолла - относительно приемлемо. Улефон - так вообще почти чистый андройд. В блеквью у меня троян был зашит от вендора прямо, как сейчас - хз.

     
     
  • 3.24, Tita_M (ok), 07:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >блеквью

    У моей мамы на BlackView Shark 8 после OTA обновления прошивки полезла реклама - сменился локскрин и на нём стала показываться реклама, а также стали приходить рекламные уведомления. Доктор Веб нашёл adware.blackpush.1.origin в системных файлах. Касперский молчит. До этого сразу после покупки проверялся и чисто, ни Касперский ни Доктор Веб ничего не находили.

     
     
  • 4.25, Аноним83 (?), 09:07, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я стараюсь выпилить обновления чтобы потом не повторять исследование+очистку :)
     
  • 3.40, Миноним (?), 22:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К тому же андрюша половину делает за них, уводя в сон неиспользуемые приложения и отключая им все права.
     

  • 1.28, Аноним (28), 09:53, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Представляю как оно лагает.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZsJqJ7NQSPg
     
     
  • 2.32, Доб (?), 12:23, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем вводите людей в заблуждение? На видео показана postmarketOS, а не то что в новости (/e/OS)
     

  • 1.39, Миноним (?), 22:46, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Но как же назывались эти милые смартфончики, скрины которых всё время фигурируют здесь в новостях про свободные смартфонные оси? Вот как здесь. Что-то с цифрой 5, кажется? У меня такого никогда не было.
     

