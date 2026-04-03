Выпуск мобильной платформы /e/OS 3.6

|
|1.1, Аноним (1), 22:14, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Почему выбор пал на BlissLauncher а не на KissLauncher,который гораздо лучше.
|
|
|
|
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 23:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А вот работа с фото/видео у Пикселей отличная
Это у гугла она отличная.
А вот у всяких OpenCamera и прочие васяноподелий - в лучшем случае середнячок.
|
|
|
|
|
|6.15, Аноним (15), 00:26, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> и приложение камеры у них с закрытыми исходниками
О, так вы на исходники собираетесь смотреть!
А то что-то подумал на фото и видео))
|
|
|
|6.41, Миноним (?), 22:52, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Камера моей старой нокии работает удовлетворительно. Если снимать котика крупным планом, то видно, что это мой котик.
|
|1.4, 12yoexpert (ok), 22:37, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
разрываюсь: брать fairphone 6 на lineage или на murena
вроде бы на lineage и дешевле, а вроде бы и поддержать разработчиков можно было бы
кто-нибудь пробовал эти /e/os / murena?
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 22:50, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Восемь гигов РАМ хватит хотя бы годика на 4-5?
Мурену нельзя поставить потом?
Смущает то что для андроида заявлено
Eight years of OS and security updates from Fairphone
а для мурены
Multiple years of OS support.
Multiple это склолько? Два? Три?
|
|
|
|3.11, 12yoexpert (ok), 23:15, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
прошивку можно менять потом без ограничений, это прямо написано на офф сайте. единственный момент - могут быть потом нюансы с тех поддержкой
если RAM и обновлений хватит хотя бы на три - уже хорошо, важен сам принцип использована линукса на телефоне, андроид свернул куда-то совсем не туда
|
|3.20, Аноним83 (?), 02:46, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смотря как пользоватся.
Я свой блеквью 6800 сменил на что то по новее в основном потому что аккумулятор вздулся.
Ещё немного раздражало что только OpenGL1 в осм работает и в целом карты притормаживали.
А сейчас мобилы уже года 3-4 как примерно на место топчатся.
Средний сегмент где то на 30% произвительнее стал всего за эти годы, а более бюджетном так и ставят чипы 2022+ года или новые с таким же уровнем производительности.
Если у тебя был снапдрагон 480/680 и 4гб оперативы - то и обновлятся смысла нет, разницы не увидишь.
|
|2.8, азнонмзм (?), 22:58, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть мурена вшитая, я б линейку оставил
Там всратая прокси для гуглстора, полтора своих приложения, упоротые карты и... Все
Ладно хоть звонки и смс умеет - уже прогресс
|
|
|
|3.14, 12yoexpert (ok), 23:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я надеюсь на рабочий банкинг (чтобы он "видел" симку, с этим были проблемы в pine phone, даже не помню, какой там эмулятор/контейнер был)
дальше я бы сам писал приложения, просто без банкинга не будет стимула носить его каждый день и, собственно, писать недостающий софт. саму подобную эмуляцию я своими силами не заведу, т.к. ничего во внутренностях андроида не понимаю, а вот нужный мне софт написать или портировать в состоянии
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 03:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Носи для Банкинга что-нибудь нормальное. А лучше Банкинг не носить с собою. Дело не безопасное.
|
|4.44, Аноним (43), 03:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И вообще телефон не должен иметь физическую SIM, потому что я беру твой телефон, вынимаю SIM, вставляю в свой телефон и получаю доступ к твоему бан-кингу.
|
|2.18, Аноним (18), 01:49, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Несколько лет на e/os/, доволен.
Особенности (сами решайте, что для вас плюс или минус, но это делает систему годной из коробки, можно ставить технически не продвинутым родственникам, все просто работает):
- Встроенный microg (можно выключить все или часть функций).
- Встроенный установщик приложений, который берет с f-droid и google play.
- Встроенный unifiedpush (некоторые приложения с f-droid его используют).
- Свои сервисы на основе nextcloud (почта, файлы, синхронизация контактов, документы и др.), но можно не создавать аккаунт и не использовать или использовать свой сервер.
|
|2.19, Cyd (?), 02:03, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сидел на сабже пару лет. вполне юзабельно. слез только из-за камеры. она хорошо снимает только на оригинальной прошивке оригинальным приложением. потому, что софт должен быть заточен под железо. а это может сделать только производитель. все эти opencamera и pixelcamera выдают полный отстой.
|
|
|
|3.35, 12yoexpert (ok), 12:57, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у меня пока псиxологический лимит в год около 200 баксов на все донаты, поэтому любые дополнительные должны быть для меня важнее, например, чем gentoo
|
|2.26, Аноним (26), 09:09, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не murena, а просто e/os/ пробовал: отлично, замечательно. Разница с lineage не большая, но lineage как бы голый, а тут уже немного добавлено прог. Ну т.е. "сел и поехал", имхо.
|
|2.27, jopa (?), 09:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как владелец fp6 (e/os), скажу: 1. Отвратительно расположенны кнопки регулировки звука, они слева по центру телефона и у меня как раз под большим пальцем и очень часто когда делаю блокировку/разблокировку одновременно нажимаю на кнопку снижения громкости и получается скриншот. 2. Похоже, что на 3.6-a15, отломали android auto, они конечно починят, но надо подождать. В остальном доволен.
|
|
|
|3.36, 12yoexpert (ok), 12:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
слышал, что на айфонаx тоже какие-то кнопки слева
проверять я это, конечно, не буду
андроид авто тоже не пользуюсь, так что спс за отзыв - буду брать, наверное
|
|2.31, Аноним (31), 11:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> брать fairphone 6 на lineage или на murena
нет там lineageos. там выбор между штатной прошивкой, либо /e/OS (+50 евро).
разлочиваешь загрузчик -- слетаешь с гарантии, насколько я понимаю. если гарантия важна и хочется что-то более продвинутое, бери с /e/OS.
p.s.: у меня fairphone 5 больше года, проблем нет.
|
|
|
|3.33, 12yoexpert (ok), 12:43, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну да, ты прав, я что-то запутался
официально две прошивки на андроиде: одна с гуглом, вторая - без
пятая версия официально поддерживалась ubuntu touch, вот меня и переклинило
|
|3.34, 12yoexpert (ok), 12:44, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> разлочиваешь загрузчик -- слетаешь с гарантии, насколько я понимаю. если гарантия важна и хочется что-то более продвинутое, бери с /e/OS.
нет, разблокировка загрузчика никак на гарантию не влияет (по крайней мере в ЕС), проверено лично на рутованном девайсе
касательно теx поддержки у fairphone просто где-то прописано, что, если ты сменил заводскую прошивку на вторую, то xорошо бы тебе вернуть всё, как было, если тебе нужен какой-то очень теxнический саппорт
> p.s.: у меня fairphone 5 больше года, проблем нет.
спс
думаю, присмотрюсь тогда к шестому
|
|
|
|4.37, Аноним (31), 13:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> разблокировка загрузчика никак на гарантию не влияет (по крайней мере в ЕС)
не знал, спасибо за информацию. тоже в ЕС живу.
|
|
|
|5.38, 12yoexpert (ok), 13:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сервис тебе может пытаться втирать дичь про неавторизованное вмешательство в ПО и т.д., чтобы выцыганить платную замену чего-нибудь, но можно смело слать на три буквы (вежливо, разумеется) и требовать обслуживания по гарантии
|
|1.7, Аноним (7), 22:58, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) используются DNS-серверы текущего провайдера
Ой какое спорное решение...
Даже гуглу "доверия" больше чем местному ####.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 01:09, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вроде как даже на стоковом Андроиде можно прописать DoH-сервер. Любой другой DNS-сервер провайдер, как правило, всё равно подменяет на свой собственный.
|
|2.21, Аноним83 (?), 02:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Местному провайдеру на тебя пофик, а вот гугл не за просто так тратить деньги на 8.8.8.8.
|
|1.9, Доб (?), 22:59, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну и название конечно. Произносить не пойми как, при поиске в интернете из-за слэшей // думает что это путь к файлу. А приложения, только посмотрите, васянский форк хрома и ещё с привязкой к какому-то Murena
|
|1.17, Аноним (16), 01:17, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений.
Ну ладно там реклама, а отслеживание перемещений с помощью скриптов - это же прошлый век? Уже давно налажен обмен мета-данными между всеми крупными игроками (в том числе провайдерами), каждый второй сервис привязан к номеру телефона, да и сами телефоны шпионят безальтернативно, и вся эта big data регулярно скармливается нейросеткам для анализа. Короче, от пользователя уже ничего не зависит.
|
|
|
|2.22, Аноним83 (?), 02:54, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так вы даже не пытаетесь ничего делать, только скулите.
А в андройде даже в стоке есть куча средств которые позволяют свести практически на нет всё шпионство.
Самое простое это включить режим экономии энергии и трафика, и у всяких приложений в настройках включить ограничения на жор батареии и трафика.
Более сложный вариант дополнительно поставить Shelter, и всякие сомнительные приложения заводить в рабочем профиле. Под сомнительными я понимаю почти всё что с плей маркета а не из фдройда.
Все приложения рабочего профиля выключаются в один клик.
Есть возможность через ADB "удалить" кучу мусорных предустановленных приложений.
Те даже рутовать не надо и ставить какие то прошивки.
Но конечно самсунг, ксяоми, хуавей и ещё некоторых вендоров лучше не брать совсем.
Моторолла - относительно приемлемо. Улефон - так вообще почти чистый андройд. В блеквью у меня троян был зашит от вендора прямо, как сейчас - хз.
|
|
|
|3.24, Tita_M (ok), 07:58, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>блеквью
У моей мамы на BlackView Shark 8 после OTA обновления прошивки полезла реклама - сменился локскрин и на нём стала показываться реклама, а также стали приходить рекламные уведомления. Доктор Веб нашёл adware.blackpush.1.origin в системных файлах. Касперский молчит. До этого сразу после покупки проверялся и чисто, ни Касперский ни Доктор Веб ничего не находили.
|
|
|
|4.25, Аноним83 (?), 09:07, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я стараюсь выпилить обновления чтобы потом не повторять исследование+очистку :)
|
|3.40, Миноним (?), 22:50, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К тому же андрюша половину делает за них, уводя в сон неиспользуемые приложения и отключая им все права.
|
|
|
|2.32, Доб (?), 12:23, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем вводите людей в заблуждение? На видео показана postmarketOS, а не то что в новости (/e/OS)
|
|1.39, Миноним (?), 22:46, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Но как же назывались эти милые смартфончики, скрины которых всё время фигурируют здесь в новостях про свободные смартфонные оси? Вот как здесь. Что-то с цифрой 5, кажется? У меня такого никогда не было.
|