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Выпуск fheroes2 1.1.17, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

07.07.2026 14:12 (MSK)

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.17, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для работы.

Основные изменения:

  • Добавлен режим автоматического тестирования карт в редакторе, позволяющий запускать автоматическое прохождение сценариев AI-игроками и наблюдать за развитием игры без участия пользователя.
  • В редактор добавлена возможность переключения между объектами одной группы с помощью прокрутки колеса мыши.
  • Улучшено поведение искусственного интеллекта: герои теперь используют возможность оставаться в замках для получения бонуса к передвижению, эффективнее сражаются против призванных фантомов и корректно применяют заклинание "Телепорт" на существах под действием "Берсерка".
  • Ускорены ходы AI без изменения логики его поведения.
  • Добавлено плавное инерционное перемещение камеры на карте приключений.
  • Внесены улучшения в режим "Битва" и исправлены различные проблемы интерфейса.
  • Улучшен генератор случайных карт, исправлены ошибки размещения объектов.
  • Владельцы Android-устройств теперь могут извлекать игровые ресурсы напрямую из установщика GOG.
  • Сокращено время запуска игры и оптимизировано использование оперативной памяти.
  • Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.16, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65858-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, INSANEWAVE (ok), 14:42, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Это по типу той полудохлой инициативы OpenRA?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:46, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    OpenRA винрарнейщая игруха как и впрочем сам сабж!
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:22, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50-70 игроков в пике, это не слишком дохло для игры, которой в катке требуется 2-4 игрока.

    openra.net/games

     
  • 2.34, Аноним (34), 18:00, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На движке OpenRA по крайней мере разрабатываются современные моды с красивой графикой и оригинальным геймплеем.
     
  • 2.35, Аноним (34), 18:04, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сабж это игра детектор школьных батанов, причем совершенно не обязательно отличнииокв, просто шизоидов с застревающим типом личности. Один такой научился программировать на плюсах и теперь с каждой новой версией своего поделия извергает на анонимных экспертов. Вчера зашел на ЛОР, там уже висела новость, а тут еще не было, на радостях подумал что может забыл.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:25, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там Olden Era на подходе, лучше бы для неё движок написали.
     
     
  • 2.11, Ультрамим (?), 15:33, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем, ты же всё равно играть не будешь
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 15:40, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? У меня линукс, если будет не хуже вайна работать, то буду.
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:01, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Там Olden Era на подходе

    Так уже, и патчат активно:
    https://store.steampowered.com/app/3105440/Heroes_of_Might_and_Magic_Olden_Era

     
  • 2.21, Pixel (?), 16:18, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты проспал, Олден Эра вышла два месяца назад
     
     
  • 3.22, Аноним (8), 16:21, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Релиза на горизонте не видно.
     
  • 3.24, Tita_M (ok), 16:32, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Olden Era вышла в Раннем Доступе в Стим только. В РД она как минимум полтора года проведёт.
     

  • 1.9, Анонимище (?), 15:26, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какого рода проблемы должен помогать устранять режим автоматического тестирования карт в редакторе?
     
     
  • 2.10, sirDranik (ok), 15:31, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Некорректное поведение ИИ, ошибки в логике игры, изъяны в структуре карты.
     
     
  • 3.13, Мохнонос (?), 15:37, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Уважаемый SirDranik, не слушай пожалуйста имеющихся здесь унылых злопыхателей, что постоянно рассказывают чего и кому надо делать, а чего не надо.
    Игруха отличная! Дети мои играют с удовольствием! Уверен, что мы не единственные пользователи этой замечательной игры.

    Спасибо за труды!

     
     
  • 4.18, sirDranik (ok), 16:13, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Я за годы уже привык. Кому интересно - попробует. Ну а мнение тех, кому не интересно - меня не сильно тревожит.
     
  • 3.19, Анонимище (?), 16:13, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об какого рода изъянах карты идет речь?
     
     
  • 4.28, Вася (??), 16:55, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Баланс, я полагаю. Проходимость еще.
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:35, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    В год, когда уже есть 8К экраны, выпускать игры в пиксельной графике - это кринж.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:41, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В год, когда уже есть океанские лайнеры, хлебать манку ложкой - это кринж.

      

     
     
  • 3.16, Аноним (2), 15:46, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так он бичпакеты хомячит чтобы 8К экран оплатить.
     
     
  • 4.20, Аноним (8), 16:18, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Логично. Может себе позволить 8к, значит, может позволить и бичпакеты.
     
  • 2.33, warlock66613 (ok), 17:39, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта новость не о выпуске какой-либо игры.
     
  • 2.36, Смузихеб забывший пароль (?), 18:05, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не игры, а движки, работающие на оригинальных медиаресурсах своего времени
     

  • 1.23, Аноним (23), 16:22, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На телек(android) не ставится почему то :(
     
  • 1.26, Tita_M (ok), 16:52, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для полноценной работы.

    Полноценная работа - это не те слова, которые нужно использовать в данном случае. С демо-версией, как я понял, не работает редактор и доступна только одна карта, по-моему не доступны даже бесплатные карты созданные в редакторе fheroes2.
    sirDranik, лучше в следующих новостях как-то по другому сформулировать процитированное, чтобы не возникало недоразумений.

     
     
  • 2.29, Вася (??), 16:57, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически движок работает с демкой. У демки не хватает ресурсов, так что я полагаю команда не решила делать костыли для этого.
     
  • 2.30, sirDranik (ok), 17:04, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправим. Шапка новостей очень стара. Изначально писал без "полноценной". Видимо в какой-то момент модераторы слегка перефразировали и таковой она дошла до сегодняшнего момента.
     

  • 1.32, Вася (??), 17:10, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы проекты развивались так хорошо как этот и так качественно, то многого шлака и калькуляторов, жрущих 100 МБ, не было бы. Многим стоит посмотреть как работает эта команда и что они это делают за бесплатно в качестве хобби. Многим коммерческим продуктам... Older Era.. кхе-кхе... стоит поучится, как нормальное ПО делается.
     

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