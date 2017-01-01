Выпуск fheroes2 1.1.17, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.17, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для работы. Основные изменения: Добавлен режим автоматического тестирования карт в редакторе, позволяющий запускать автоматическое прохождение сценариев AI-игроками и наблюдать за развитием игры без участия пользователя.

В редактор добавлена возможность переключения между объектами одной группы с помощью прокрутки колеса мыши.

Улучшено поведение искусственного интеллекта: герои теперь используют возможность оставаться в замках для получения бонуса к передвижению, эффективнее сражаются против призванных фантомов и корректно применяют заклинание "Телепорт" на существах под действием "Берсерка".

Ускорены ходы AI без изменения логики его поведения.

Добавлено плавное инерционное перемещение камеры на карте приключений.

Внесены улучшения в режим "Битва" и исправлены различные проблемы интерфейса.

Улучшен генератор случайных карт, исправлены ошибки размещения объектов.

Владельцы Android-устройств теперь могут извлекать игровые ресурсы напрямую из установщика GOG.

Сокращено время запуска игры и оптимизировано использование оперативной памяти.

Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.



