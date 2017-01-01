Выпуск fheroes2 1.1.17, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

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|2.6, Аноним (6), 15:22, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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50-70 игроков в пике, это не слишком дохло для игры, которой в катке требуется 2-4 игрока.
openra.net/games
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|2.34, Аноним (34), 18:00, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На движке OpenRA по крайней мере разрабатываются современные моды с красивой графикой и оригинальным геймплеем.
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|2.35, Аноним (34), 18:04, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сабж это игра детектор школьных батанов, причем совершенно не обязательно отличнииокв, просто шизоидов с застревающим типом личности. Один такой научился программировать на плюсах и теперь с каждой новой версией своего поделия извергает на анонимных экспертов. Вчера зашел на ЛОР, там уже висела новость, а тут еще не было, на радостях подумал что может забыл.
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|3.14, Аноним (8), 15:40, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? У меня линукс, если будет не хуже вайна работать, то буду.
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|3.24, Tita_M (ok), 16:32, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Olden Era вышла в Раннем Доступе в Стим только. В РД она как минимум полтора года проведёт.
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|1.9, Анонимище (?), 15:26, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какого рода проблемы должен помогать устранять режим автоматического тестирования карт в редакторе?
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|2.10, sirDranik (ok), 15:31, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Некорректное поведение ИИ, ошибки в логике игры, изъяны в структуре карты.
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|3.13, Мохнонос (?), 15:37, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Уважаемый SirDranik, не слушай пожалуйста имеющихся здесь унылых злопыхателей, что постоянно рассказывают чего и кому надо делать, а чего не надо.
Игруха отличная! Дети мои играют с удовольствием! Уверен, что мы не единственные пользователи этой замечательной игры.
Спасибо за труды!
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|4.18, sirDranik (ok), 16:13, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо. Я за годы уже привык. Кому интересно - попробует. Ну а мнение тех, кому не интересно - меня не сильно тревожит.
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|1.12, Аноним (12), 15:35, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В год, когда уже есть 8К экраны, выпускать игры в пиксельной графике - это кринж.
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|2.15, Аноним (15), 15:41, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В год, когда уже есть океанские лайнеры, хлебать манку ложкой - это кринж.
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|4.20, Аноним (8), 16:18, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Логично. Может себе позволить 8к, значит, может позволить и бичпакеты.
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|1.26, Tita_M (ok), 16:52, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для полноценной работы.
Полноценная работа - это не те слова, которые нужно использовать в данном случае. С демо-версией, как я понял, не работает редактор и доступна только одна карта, по-моему не доступны даже бесплатные карты созданные в редакторе fheroes2.
sirDranik, лучше в следующих новостях как-то по другому сформулировать процитированное, чтобы не возникало недоразумений.
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|2.29, Вася (??), 16:57, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Технически движок работает с демкой. У демки не хватает ресурсов, так что я полагаю команда не решила делать костыли для этого.
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|2.30, sirDranik (ok), 17:04, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поправим. Шапка новостей очень стара. Изначально писал без "полноценной". Видимо в какой-то момент модераторы слегка перефразировали и таковой она дошла до сегодняшнего момента.
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|1.32, Вася (??), 17:10, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы проекты развивались так хорошо как этот и так качественно, то многого шлака и калькуляторов, жрущих 100 МБ, не было бы. Многим стоит посмотреть как работает эта команда и что они это делают за бесплатно в качестве хобби. Многим коммерческим продуктам... Older Era.. кхе-кхе... стоит поучится, как нормальное ПО делается.
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