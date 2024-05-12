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Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

12.05.2024 08:40

Доступен выпуск проекта VCMI 1.5, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android.

Новая версия примечательна значительным улучшением поддержки многопользовательской игры в online и добавлением нового интерфейса для настройки многопользовательских игровых сеансов. Кроме того, обеспечена генерация более реалистично выглядящих случайных карт. Повышена производительность AI-движка. Добавлена начальная поддержка игровых контроллеров. Предоставлена возможность настройки клавиатурных комбинаций.



  1. Главная ссылка к новости (https://vcmi.eu/blog/2024/05/1...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.12
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61156-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственные нормальные герои это третьи.
     
     
  • 2.2, n00by (ok), 09:30, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Единственный нормальный холивар это "HMM2 vs. HMM3".
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:58, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря вы первый игнорируете. Там тоже была душа.
     
     
  • 4.7, Изя (?), 11:26, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так присоединяйиесь :)
     
  • 4.18, Кирилл (??), 20:47, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, там была не душа а любопытная и незалуженно выкинутая система магии. В остальном слишком примитивно.
     
     
  • 5.22, Изя (?), 22:08, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему, такая система была тогда везде, от голдбокса до бехолдеров (какая система была в муму 1-5, я уже не помню).
     
  • 2.3, Аноним (-), 09:44, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Третьи норм, особенно за счет хоты, но пятые лучше во всем и это идеологическое продолжение с дополненными механиками. Слава нивал!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:19, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, удачно похоронили серию. Было бы здорово, если бы Обливион тоже они делали.
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 14:20, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя Демиурги - хорошая игра.
     
     
  • 5.13, Трусики Тиори (?), 14:26, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Геншин лучше.
     
  • 3.19, Кирилл (??), 20:50, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошёл 3,5 кампании в 5-х, но не нашёл вообще ничего такого, чем они были бы лучше. Но больше всего меня воротило от дизайна и графики, а на втором месте разумеется гексы на карте и квадратики на поле боя. Что кстати жутко сильно ломает и механику забивания в угол, и "дыхание дракона" с прочими множественными атаками.
     
  • 3.25, Аноним (-), 22:52, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Третьи норм, особенно за счет хоты, но пятые лучше во всем и это
    > идеологическое продолжение с дополненными механиками. Слава нивал!

    Хызы, я пятые вообще проходить не стал. Борьба с трехмерным интерфейсом и дурные решения UI и проч приводящие к двум ходам в час - меня не вдохновили. Это - графическое демо, а не стратегия. Потом что пока я изгалюсь в этом вертлявом интерфейсе вообще сделать что я задумал - я уже забуду какой был план! А графон прикольно - первые десять минут. А потом - ну, круто, но в стратегии главное все же не графон.

     
  • 2.5, Изя (?), 10:22, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня вещей которые мне нравятся в 2 больше чем в 3, в разы больше чем вещей которык в 3 нравятся больше, чем в 2.
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:16, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя опечатка в слове "четвёртые".
     

  • 1.16, крокодил мимо.. (?), 15:50, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пытался в vcmi-1.4.5:
    - отличная картинка, поддержка разрешений..
    - ужасная боёвка (комп тупит просто нет слов как) и "логика" у комп. оппонента как будто отсутствует напрочь..

    и, что как-то не радует ни в vcmi, ни в fheroes2, - нет поддержки оригинальных сэйвов.. буквально на прошлой неделе закончил все кампании для SoD, RoE и AB - было бы неплохо не проходить заново..

     
     
  • 2.23, Изя (?), 22:09, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее конвертор нужен
     

  • 1.20, Аноним (20), 21:09, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А насколько они подходят для хотсита?
     

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