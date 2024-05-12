Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

|
|
|
|2.2, n00by (ok), 09:30, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Единственный нормальный холивар это "HMM2 vs. HMM3".
|
|
|
|
|
|4.18, Кирилл (??), 20:47, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, там была не душа а любопытная и незалуженно выкинутая система магии. В остальном слишком примитивно.
|
|
|
|5.22, Изя (?), 22:08, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По моему, такая система была тогда везде, от голдбокса до бехолдеров (какая система была в муму 1-5, я уже не помню).
|
|2.3, Аноним (-), 09:44, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Третьи норм, особенно за счет хоты, но пятые лучше во всем и это идеологическое продолжение с дополненными механиками. Слава нивал!
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 14:19, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, удачно похоронили серию. Было бы здорово, если бы Обливион тоже они делали.
|
|3.19, Кирилл (??), 20:50, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прошёл 3,5 кампании в 5-х, но не нашёл вообще ничего такого, чем они были бы лучше. Но больше всего меня воротило от дизайна и графики, а на втором месте разумеется гексы на карте и квадратики на поле боя. Что кстати жутко сильно ломает и механику забивания в угол, и "дыхание дракона" с прочими множественными атаками.
|
|3.25, Аноним (-), 22:52, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Третьи норм, особенно за счет хоты, но пятые лучше во всем и это
> идеологическое продолжение с дополненными механиками. Слава нивал!
Хызы, я пятые вообще проходить не стал. Борьба с трехмерным интерфейсом и дурные решения UI и проч приводящие к двум ходам в час - меня не вдохновили. Это - графическое демо, а не стратегия. Потом что пока я изгалюсь в этом вертлявом интерфейсе вообще сделать что я задумал - я уже забуду какой был план! А графон прикольно - первые десять минут. А потом - ну, круто, но в стратегии главное все же не графон.
|
|2.5, Изя (?), 10:22, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня вещей которые мне нравятся в 2 больше чем в 3, в разы больше чем вещей которык в 3 нравятся больше, чем в 2.
|
|1.16, крокодил мимо.. (?), 15:50, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
пытался в vcmi-1.4.5:
- отличная картинка, поддержка разрешений..
- ужасная боёвка (комп тупит просто нет слов как) и "логика" у комп. оппонента как будто отсутствует напрочь..
и, что как-то не радует ни в vcmi, ни в fheroes2, - нет поддержки оригинальных сэйвов.. буквально на прошлой неделе закончил все кампании для SoD, RoE и AB - было бы неплохо не проходить заново..
|