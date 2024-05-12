Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

2.2 , n00by ( ok ), 09:30, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Единственный нормальный холивар это "HMM2 vs. HMM3".

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:58, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зря вы первый игнорируете. Там тоже была душа.

4.7 , Изя ( ? ), 11:26, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так присоединяйиесь :)

4.18 , Кирилл ( ?? ), 20:47, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, там была не душа а любопытная и незалуженно выкинутая система магии. В остальном слишком примитивно.

5.22 , Изя ( ? ), 22:08, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По моему, такая система была тогда везде, от голдбокса до бехолдеров (какая система была в муму 1-5, я уже не помню).

2.3 , Аноним ( - ), 09:44, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Третьи норм, особенно за счет хоты, но пятые лучше во всем и это идеологическое продолжение с дополненными механиками. Слава нивал!

3.11 , Аноним ( 11 ), 14:19, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, удачно похоронили серию. Было бы здорово, если бы Обливион тоже они делали.

4.12 , Аноним ( 11 ), 14:20, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя Демиурги - хорошая игра.

5.13 , Трусики Тиори ( ? ), 14:26, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но Геншин лучше.

3.19 , Кирилл ( ?? ), 20:50, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прошёл 3,5 кампании в 5-х, но не нашёл вообще ничего такого, чем они были бы лучше. Но больше всего меня воротило от дизайна и графики, а на втором месте разумеется гексы на карте и квадратики на поле боя. Что кстати жутко сильно ломает и механику забивания в угол, и "дыхание дракона" с прочими множественными атаками.

3.25 , Аноним ( - ), 22:52, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Третьи норм, особенно за счет хоты, но пятые лучше во всем и это

> идеологическое продолжение с дополненными механиками. Слава нивал! Хызы, я пятые вообще проходить не стал. Борьба с трехмерным интерфейсом и дурные решения UI и проч приводящие к двум ходам в час - меня не вдохновили. Это - графическое демо, а не стратегия. Потом что пока я изгалюсь в этом вертлявом интерфейсе вообще сделать что я задумал - я уже забуду какой был план! А графон прикольно - первые десять минут. А потом - ну, круто, но в стратегии главное все же не графон.

2.5 , Изя ( ? ), 10:22, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня вещей которые мне нравятся в 2 больше чем в 3, в разы больше чем вещей которык в 3 нравятся больше, чем в 2.

2.17 , Аноним ( 17 ), 17:16, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У тебя опечатка в слове "четвёртые".

