Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

Доступен выпуск проекта VCMI 1.5, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android. Новая версия примечательна значительным улучшением поддержки многопользовательской игры в online и добавлением нового интерфейса для настройки многопользовательских игровых сеансов. Кроме того, обеспечена генерация более реалистично выглядящих случайных карт. Повышена производительность AI-движка. Добавлена начальная поддержка игровых контроллеров. Предоставлена возможность настройки клавиатурных комбинаций.