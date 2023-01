Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Heroes of Might and Magic VI-VIII

2.15 , пох. ( ? ), 14:25, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Лишнее. Open reimplementation of Might and Magic 6 7 8 game engine Просто кто-то тут опоздал родиться и даже не в курсе, что heroes побочный спинофф ролевухи. 3.22 , Аноним ( 22 ), 14:41, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Heroes of Might and Magic (сокращённо Heroes, HoMM; в российских изданиях «Герои меча и магии» или просто «Герои») — фэнтезийная серия компьютерных игр в жанре пошаговой стратегии с элементами RPG, на данный момент включающая в себя семь основных частей. Первая игра серии, Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest, была запланирована как спин-офф от основной серии Might and Magic, но позже преобразилась в самостоятельную франшизу. Названия шестой и седьмой части серии Heroes, в отличие от предыдущих, имеют формат Might & Magic Heroes VI и Might & Magic Heroes VII в соответствии с новой политикой наименования всех игр, принадлежащих бренду Might and Magic. 5

4.28 , Аноним ( 28 ), 14:56, 27/01/2023
Можешь не стараться копипастить, ты всё равно не угадал. Might and Magic VI: 1998

Might and Magic VII: 1999

Might and Magic VIII: 2000 Might & Magic Heroes VI: 2011

Might & Magic Heroes VII: 2015 Никаких 8-ых "Might & Magic Heroes" не существует! Чувствуешь разницу? В статье скрины от "Might and Magic".

5.33 , Аноним ( 22 ), 15:18, 27/01/2023
В заголовка указаны Heroes of Might and Magic".

Запостил для того чтобы люди прочитали вс три комментария и поняли о чем речь.



3.23 , Аноним ( 22 ), 14:42, 27/01/2023
Вымышленная вселенная Heroes of Might and Magic основана на вселенной Might and Magic. События всех игр серии до Heroes of Might and Magic IV разворачиваются в вымышленном мире Энрот (Enroth), тогда как в четвёртой части действие перенеслось в новый мир под названием Аксеот (Axeoth). Начиная с Heroes of Might and Magic V, когда авторские права были проданы компании Ubisoft, действие происходит в полностью новой вымышленной вселенной — мире Асхан (Ashan).

4.29 , Аноним ( 28 ), 14:58, 27/01/2023
Зачем ты постишь описание Хировзов? В статье речь о "Might and Magic".

5.34 , Аноним ( 22 ), 15:20, 27/01/2023
Твоё утверждение не верно.

Твое утверждение было бы верно, если бы в заголовке и тексте статье не было упомянуто Heroes of Might and Magic.

Иногда хоть думай, перед тем как что-то писать.

6.35 , Аноним ( 28 ), 15:23, 27/01/2023
Ты вообще в курсе, как выглядят MM и HMM/MMH?! Похоже, ты их никогда не видел. Посмотри на скриншоты внимательно.

7.40 , Аноним ( 22 ), 15:31, 27/01/2023
Не тупи! Мне не обязательно знать что это за игры, чтобы понять логическую ошибку в твоём утверждении.

3.25 , Аноним ( 22 ), 14:44, 27/01/2023
Might and Magic (также Might & Magic, сокр. MM; в рос. изданиях «Меч и Магия») — серия компьютерных ролевых игр, созданная Джоном Ваном Канегемом и его компанией-разработчиком New World Computing, выпустившей первую игру этой серии Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum в 1986 году. В 1996 году New World Computing была приобретена компанией The 3DO Company, с того момента выступающая как издатель игр Might and Magic. Ранние игры серии Might and Magic выделялись среди многих других игр в жанре фэнтези тем, что в ней присутствуют элементы научной фантастики. Большой популярности серия добилась благодаря своему спин-оффу — серии пошагово-стратегических игр Heroes of Might and Magic. Основная серия Might and Magic являет собой ещё и название вымышленной вселенной, в которой также происходит действие серии Heroes of Might and Magic и других игр спин-оффов. В 2003 году компания 3DO объявила себя банкротом, и права на серию Might and Magic выкупила французская компания Ubisoft. Начиная с 2006 года Ubisoft продолжила выпуск игр под маркой Might and Magic, начиная с Heroes of Might and Magic V и Dark Messiah of Might and Magic. После приобретения бренда компанией Ubisoft его новым креативным директором стал Эрван Ле Бретон. Действие сюжета новых игр серии было перенесено в другую вымышленную вселенную — фэнтезийный мир Асхан, который не имеет элементов научной фантастики и не связан с сюжетом предыдущих игр серии.

4.30 , Аноним ( 28 ), 15:01, 27/01/2023
Might and Magic VI: The Mandate of Heaven (1998; Windows)

Might and Magic VII: For Blood and Honor (1999; Windows)

Might and Magic VIII: Day of the Destroyer (2000; Windows) вот про них в статье.