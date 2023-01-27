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Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Heroes of Might and Magic VI-VIII

27.01.2023 12:58

Проект OpenEnroth развивает открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic VI, VII и VIII (в настоящее время поддерживается только MM VII, но совместимость с VI и VIII обещают реализовать в будущем). Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из купленных версий игр Heroes of Might and Magic. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией LGPL-3.0. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenEnroth/...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.1.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  3. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0
  4. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.16.0
  5. OpenNews: Рождественский выпуск OpenRA, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
  6. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58561-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Кирилл (??), 13:04, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Либо скриншоты не те, либо слово Heroes в заголовке новости лишнее.
     
     
  • 2.15, пох. (?), 14:25, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Лишнее.

    Open reimplementation of Might and Magic 6 7 8 game engine

    Просто кто-то тут опоздал родиться и даже не в курсе, что heroes побочный спинофф ролевухи.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:41, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Heroes of Might and Magic (сокращённо Heroes, HoMM; в российских изданиях «Герои меча и магии» или просто «Герои») — фэнтезийная серия компьютерных игр в жанре пошаговой стратегии с элементами RPG, на данный момент включающая в себя семь основных частей. Первая игра серии, Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest, была запланирована как спин-офф от основной серии Might and Magic, но позже преобразилась в самостоятельную франшизу. Названия шестой и седьмой части серии Heroes, в отличие от предыдущих, имеют формат Might & Magic Heroes VI и Might & Magic Heroes VII в соответствии с новой политикой наименования всех игр, принадлежащих бренду Might and Magic. 5
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:56, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можешь не стараться копипастить, ты всё равно не угадал.

    Might and Magic VI: 1998
    Might and Magic VII: 1999
    Might and Magic VIII: 2000

    Might & Magic Heroes VI: 2011
    Might & Magic Heroes VII: 2015

    Никаких 8-ых "Might & Magic Heroes" не существует!

    Чувствуешь разницу? В статье скрины от "Might and Magic".

     
     
  • 5.33, Аноним (22), 15:18, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В заголовка указаны Heroes of Might and Magic".
    Запостил для того чтобы люди прочитали вс три комментария и поняли о чем речь.

     
  • 3.23, Аноним (22), 14:42, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вымышленная вселенная Heroes of Might and Magic основана на вселенной Might and Magic. События всех игр серии до Heroes of Might and Magic IV разворачиваются в вымышленном мире Энрот (Enroth), тогда как в четвёртой части действие перенеслось в новый мир под названием Аксеот (Axeoth). Начиная с Heroes of Might and Magic V, когда авторские права были проданы компании Ubisoft, действие происходит в полностью новой вымышленной вселенной — мире Асхан (Ashan).
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 14:58, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ты постишь описание Хировзов? В статье речь о "Might and Magic".
     
     
  • 5.34, Аноним (22), 15:20, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твоё утверждение не верно.
    Твое утверждение было бы верно, если бы в заголовке и тексте статье не было упомянуто Heroes of Might and Magic.
    Иногда хоть думай, перед тем как что-то писать.
     
     
  • 6.35, Аноним (28), 15:23, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вообще в курсе, как выглядят MM и HMM/MMH?! Похоже, ты их никогда не видел. Посмотри на скриншоты внимательно.
     
     
  • 7.40, Аноним (22), 15:31, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тупи! Мне не обязательно знать что это за игры, чтобы понять логическую ошибку в твоём утверждении.
     
  • 3.25, Аноним (22), 14:44, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Might and Magic (также Might & Magic, сокр. MM; в рос. изданиях «Меч и Магия») — серия компьютерных ролевых игр, созданная Джоном Ваном Канегемом и его компанией-разработчиком New World Computing, выпустившей первую игру этой серии Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum в 1986 году. В 1996 году New World Computing была приобретена компанией The 3DO Company, с того момента выступающая как издатель игр Might and Magic.

    Ранние игры серии Might and Magic выделялись среди многих других игр в жанре фэнтези тем, что в ней присутствуют элементы научной фантастики. Большой популярности серия добилась благодаря своему спин-оффу — серии пошагово-стратегических игр Heroes of Might and Magic. Основная серия Might and Magic являет собой ещё и название вымышленной вселенной, в которой также происходит действие серии Heroes of Might and Magic и других игр спин-оффов.

    В 2003 году компания 3DO объявила себя банкротом, и права на серию Might and Magic выкупила французская компания Ubisoft. Начиная с 2006 года Ubisoft продолжила выпуск игр под маркой Might and Magic, начиная с Heroes of Might and Magic V и Dark Messiah of Might and Magic. После приобретения бренда компанией Ubisoft его новым креативным директором стал Эрван Ле Бретон. Действие сюжета новых игр серии было перенесено в другую вымышленную вселенную — фэнтезийный мир Асхан, который не имеет элементов научной фантастики и не связан с сюжетом предыдущих игр серии.

     
     
  • 4.30, Аноним (28), 15:01, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Might and Magic VI: The Mandate of Heaven (1998; Windows)
    Might and Magic VII: For Blood and Honor (1999; Windows)
    Might and Magic VIII: Day of the Destroyer (2000; Windows)

    вот про них в статье.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Только этот движок для игр серии "Might and Magic", без "Heroes".
    Это две разные серии игр: RPG и пошаговые стратегии.
     
     
  • 2.41, Аноним (28), 15:35, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот, кто писал статью, не удосужился даже открыть приводимую ссылку и прочитать там:

    Might and Magic Trilogy
    Might and Magic VI-VIII engine

    Где он "Heroes" увидел?!

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:13, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А есть вообще аналоги redshift legacy (2004) на пк? Все эти герои с магиями такой мусор, совсем не то.
     
  • 1.4, неаноним (?), 13:25, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ещё 6,7,8 merge на движке 8
     
  • 1.5, mos87 (ok), 13:31, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Heroes везде лишнее. Отредактировал.
     
     
  • 2.6, omfgnuts (ok), 13:35, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен? лол, везде все еще хироус
     
     
  • 3.7, mos87 (ok), 13:37, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты хотел сказать
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:53, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты хотел сказать
     
  • 4.42, Аноним (28), 15:37, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он сказал, что текст всё ещё старый и неправильный.
     
  • 3.10, Бывалый смузихлёб (?), 14:00, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в любом случае, на скринах не совсем то, что ожидается при упоминании ГММ
     
     
  • 4.14, mos87 (ok), 14:11, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блджад так ясен пень герои тут ни при чем. Это другая игра.
     
  • 3.37, Аноним (28), 15:25, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > везде все еще хироус

    такой лажи в статьях я ещё не видел... это надо же автору статьи совершенно не знать, о чём пишет...

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:47, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    По-моему в новости ошибка - это открытый двиг для Might And Magic, а не Heroes Of M&M
     
  • 1.11, nebularia (ok), 14:01, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игры детства) Очень нравится эта серия
     
     
  • 2.12, Попандопала (?), 14:05, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Везет же некоторым.а мне вообще не зашло. Конечно,я не играл,но мнение имею. Скриншоты рулят.D
     

  • 1.13, Ilya Indigo (ok), 14:06, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ... для игр Heroes of Might and Magic VI-VIII

    Кто-то явно путает Гереоев и МиМ!

     
     
  • 2.38, Аноним (28), 15:26, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно догадаться даже по цифре "VIII" - ни MMH 8, ни HMM 8 не было.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:25, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, было бы удивительно, если бы кто-то начал пилить движок для частей после пятых героев.
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:29, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну раз уж никто не заметил, отмечу, что Heroes тут ни при чём.
     
  • 1.18, Аноним (22), 14:30, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некоторые товарищи так любят Heroes of Might and Magic что выдают за них движки для других игр.
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:37, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоже раньше путал эти названия
     
     
  • 2.32, Аноним (28), 15:04, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ММ 8 был, а ММГ 8 - нет. Вот так и отличать серии.
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:40, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой как хочу мм7 с патчами, твиками и наворотами!
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 14:40, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не грейфейс, он у меня есть, и не патчем на навыки, он у меня тоже есть, а именно развитием того, что не было доразвито :)
     

  • 1.24, Аноним (8), 14:43, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не, ребят. Так можно сказать, что и Open XCom это открытый движок для игр Heroes Of MIght And Magic.
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 14:48, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Глаз Бехолдера туда же.
     

  • 1.26, Аноним (28), 14:47, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно, что ещё никто не заметил, что "Хироуз" - лишнее слово.
     
  • 1.31, asdfasdgas (?), 15:04, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я возмущен тем, что Heroes написали, хотя это не Хироуз и что никто этого не заметил.
     
  • 1.36, Аноним (8), 15:24, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Блин, какого хрена никто не замечает, что это M&M, а не HOMM?
     
  • 1.39, Аноним (39), 15:29, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юрий Гальцев завёл себе раба? Поздравляю администрацию.
     
  • 1.43, Аноним (28), 15:39, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор-пописатель, открой первую ссылку (OpenEnroth) и прочитай название серии игр!
     
  • 1.44, Аноним (44), 15:42, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная была игра, да и остается - лучшая пошаговая стратегия все-таки.
     
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