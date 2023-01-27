Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Heroes of Might and Magic VI-VIII

|
|1.1, Кирилл (??), 13:04, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+27 +/–
|
Либо скриншоты не те, либо слово Heroes в заголовке новости лишнее.
|
|
|
|2.15, пох. (?), 14:25, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Лишнее.
Open reimplementation of Might and Magic 6 7 8 game engine
Просто кто-то тут опоздал родиться и даже не в курсе, что heroes побочный спинофф ролевухи.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 14:41, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Heroes of Might and Magic (сокращённо Heroes, HoMM; в российских изданиях «Герои меча и магии» или просто «Герои») — фэнтезийная серия компьютерных игр в жанре пошаговой стратегии с элементами RPG, на данный момент включающая в себя семь основных частей. Первая игра серии, Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest, была запланирована как спин-офф от основной серии Might and Magic, но позже преобразилась в самостоятельную франшизу. Названия шестой и седьмой части серии Heroes, в отличие от предыдущих, имеют формат Might & Magic Heroes VI и Might & Magic Heroes VII в соответствии с новой политикой наименования всех игр, принадлежащих бренду Might and Magic. 5
|
|
|
|4.28, Аноним (28), 14:56, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Можешь не стараться копипастить, ты всё равно не угадал.
Might and Magic VI: 1998
Might and Magic VII: 1999
Might and Magic VIII: 2000
Might & Magic Heroes VI: 2011
Might & Magic Heroes VII: 2015
Никаких 8-ых "Might & Magic Heroes" не существует!
Чувствуешь разницу? В статье скрины от "Might and Magic".
|
|
|
|5.33, Аноним (22), 15:18, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В заголовка указаны Heroes of Might and Magic".
Запостил для того чтобы люди прочитали вс три комментария и поняли о чем речь.
|
|3.23, Аноним (22), 14:42, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вымышленная вселенная Heroes of Might and Magic основана на вселенной Might and Magic. События всех игр серии до Heroes of Might and Magic IV разворачиваются в вымышленном мире Энрот (Enroth), тогда как в четвёртой части действие перенеслось в новый мир под названием Аксеот (Axeoth). Начиная с Heroes of Might and Magic V, когда авторские права были проданы компании Ubisoft, действие происходит в полностью новой вымышленной вселенной — мире Асхан (Ashan).
|
|
|
|4.29, Аноним (28), 14:58, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем ты постишь описание Хировзов? В статье речь о "Might and Magic".
|
|
|
|5.34, Аноним (22), 15:20, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Твоё утверждение не верно.
Твое утверждение было бы верно, если бы в заголовке и тексте статье не было упомянуто Heroes of Might and Magic.
Иногда хоть думай, перед тем как что-то писать.
|
|
|
|6.35, Аноним (28), 15:23, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты вообще в курсе, как выглядят MM и HMM/MMH?! Похоже, ты их никогда не видел. Посмотри на скриншоты внимательно.
|
|
|
|7.40, Аноним (22), 15:31, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не тупи! Мне не обязательно знать что это за игры, чтобы понять логическую ошибку в твоём утверждении.
|
|3.25, Аноним (22), 14:44, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Might and Magic (также Might & Magic, сокр. MM; в рос. изданиях «Меч и Магия») — серия компьютерных ролевых игр, созданная Джоном Ваном Канегемом и его компанией-разработчиком New World Computing, выпустившей первую игру этой серии Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum в 1986 году. В 1996 году New World Computing была приобретена компанией The 3DO Company, с того момента выступающая как издатель игр Might and Magic.
Ранние игры серии Might and Magic выделялись среди многих других игр в жанре фэнтези тем, что в ней присутствуют элементы научной фантастики. Большой популярности серия добилась благодаря своему спин-оффу — серии пошагово-стратегических игр Heroes of Might and Magic. Основная серия Might and Magic являет собой ещё и название вымышленной вселенной, в которой также происходит действие серии Heroes of Might and Magic и других игр спин-оффов.
В 2003 году компания 3DO объявила себя банкротом, и права на серию Might and Magic выкупила французская компания Ubisoft. Начиная с 2006 года Ubisoft продолжила выпуск игр под маркой Might and Magic, начиная с Heroes of Might and Magic V и Dark Messiah of Might and Magic. После приобретения бренда компанией Ubisoft его новым креативным директором стал Эрван Ле Бретон. Действие сюжета новых игр серии было перенесено в другую вымышленную вселенную — фэнтезийный мир Асхан, который не имеет элементов научной фантастики и не связан с сюжетом предыдущих игр серии.
|
|
|
|4.30, Аноним (28), 15:01, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Might and Magic VI: The Mandate of Heaven (1998; Windows)
Might and Magic VII: For Blood and Honor (1999; Windows)
Might and Magic VIII: Day of the Destroyer (2000; Windows)
вот про них в статье.
|
|1.2, Аноним (2), 13:04, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
|
Только этот движок для игр серии "Might and Magic", без "Heroes".
Это две разные серии игр: RPG и пошаговые стратегии.
|
|
|
|2.41, Аноним (28), 15:35, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тот, кто писал статью, не удосужился даже открыть приводимую ссылку и прочитать там:
Might and Magic Trilogy
Might and Magic VI-VIII engine
Где он "Heroes" увидел?!
|
|1.3, Аноним (3), 13:13, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
А есть вообще аналоги redshift legacy (2004) на пк? Все эти герои с магиями такой мусор, совсем не то.
|
|
|
|
|
|
|
|4.14, mos87 (ok), 14:11, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Блджад так ясен пень герои тут ни при чем. Это другая игра.
|
|3.37, Аноним (28), 15:25, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> везде все еще хироус
такой лажи в статьях я ещё не видел... это надо же автору статьи совершенно не знать, о чём пишет...
|
|1.8, Аноним (8), 13:47, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
По-моему в новости ошибка - это открытый двиг для Might And Magic, а не Heroes Of M&M
|
|
|
|2.12, Попандопала (?), 14:05, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Везет же некоторым.а мне вообще не зашло. Конечно,я не играл,но мнение имею. Скриншоты рулят.D
|
|
|
|2.38, Аноним (28), 15:26, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да можно догадаться даже по цифре "VIII" - ни MMH 8, ни HMM 8 не было.
|
|1.16, Аноним (16), 14:25, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Да, было бы удивительно, если бы кто-то начал пилить движок для частей после пятых героев.
|
|1.18, Аноним (22), 14:30, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Некоторые товарищи так любят Heroes of Might and Magic что выдают за них движки для других игр.
|
|
|
|2.21, Аноним (20), 14:40, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не грейфейс, он у меня есть, и не патчем на навыки, он у меня тоже есть, а именно развитием того, что не было доразвито :)
|
|1.24, Аноним (8), 14:43, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Не, ребят. Так можно сказать, что и Open XCom это открытый движок для игр Heroes Of MIght And Magic.
|
|1.43, Аноним (28), 15:39, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Автор-пописатель, открой первую ссылку (OpenEnroth) и прочитай название серии игр!
|
|1.44, Аноним (44), 15:42, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отличная была игра, да и остается - лучшая пошаговая стратегия все-таки.
|