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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0

22.12.2022 09:16

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Улучшена и оптимизирована отрисовка карты приключений.
  • Подготовлена версия для платформы Android с управлением через сенсорный экран и полноценными игровыми возможностями.
  • Реализована оригинальная анимация удачи в виде радуги, а также налажена анимация катапульты и существ в бою.
  • Для героев ИИ добавлена роль разведчика и исправлены некоторые ошибки в поведении на карте приключений.
  • Расширен список кнопок в интерфейсе игры, доступных для переводов на другие языки, не поддерживаемые оригинальной версией игры.
  • Добавлена возможность перемещать видимую область карты приключений посредством зажатия левой клавиши мыши.
  • Новый режим полноэкранной работы игры, исправляющий проблемы при запуске с двумя мониторами.
  • Исправлено свыше 50 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.21
  3. Project-roadmap - план развития игрового движка fheroes2
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58368-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:20, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Для запуска игры требуются файлы .. из оригинальной игры.

    Ну то есть все равно не свободна игра фактически. Да перерисуйте вы уже контент, она же примитивная, и художеством не блещет. А вот OpenTTD молодцы, все ресурсы свои.

     
     
  • 2.3, Профессор Круглов (?), 09:24, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Так это движок игры, а не переписанная игра.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:35, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    То есть ты в прямом смысле требуешь от программистов перерисовать 2д-графику?
    Нет, ну можно конечно попробовать найти художников которые возьмутся перерисовать.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 09:40, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > программистов

    В данном конкретном случае перерисовать сможет и программист, и пекарь, и первоклассник. Графика-то тихий ужас.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:23, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Я тоже так могу, но не хочу». Первокласcники FreeDoom уже нарисовали, спасибо.
     
     
  • 5.21, another_one (ok), 10:51, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > FreeDoom

    зачем я это погуглил...

     
  • 4.17, Аноним (17), 10:40, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Здорово, что кто-то уже нашелся и вызвался перерисовать. Спасибо тебе сердечное, аноним.
     
  • 3.22, rshadow (ok), 10:53, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом для этого и сделали всякие миджоней, чтобы кто угодно мог перерисовать. Так что скоро нас ждет куча всего интересного от программистов.
     
  • 2.10, Alex Zaru (?), 09:41, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Все еще впереди!!! Проект OpenTTD - тоже начинал так с карт из оригинальной игры.
    И спустя N лет - у них можно сказать стало все свое....

    Если ты торопишься можешь помочь .....

     
  • 2.19, YetAnotherOnanym (ok), 10:49, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > она же примитивная, и художеством не блещет

    Ты серьёзно? Ну, давай, продемонстрируй блистательное художество, перерисуй хотя бы избу мужика.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:27, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие цели на следующий релиз? 1.0 не означает прекращения развития?
     
     
  • 2.7, Кровосток (ok), 09:35, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Какие цели на следующий релиз? 1.0 не означает прекращения развития?

    Надеюсь у таких мастеровитых разработчиков, стабильно и успешно пилящих проект в планах - дальше шлифовать, полировать и оптимизировать, чтобы на P1 играло шустрей чем родной движок. :)

     
  • 2.15, animechaos (ok), 10:05, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/ihhub/fheroes2/wiki/Project-roadmap
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:37, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    что со стахл?
     
  • 1.11, iPony129412 (?), 09:45, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже наверно спрашивал, но ответ не помню.
    А там пони 🦄 есть?
     
     
  • 2.12, AKR (ok), 09:59, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На первом же изображении к новости в самом центре.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:49, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это единорог, зоология мимо тебя в школе прошла?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:57, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Twilight Sparkle тоже единорог.
     
     
  • 5.25, iPony129412 (?), 11:23, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот не стоит путать 🤨

    https://www.derpibooru.org/images/452575

     

  • 1.18, Аноним (20), 10:47, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все это уже последняя новость?
     
  • 1.23, myhand (ok), 10:56, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мои поздравления!  Спасибо за новогодний подарок!

    Жаль, судя по планам, что художников в проект так и не
    завезли.  Отвязать движок от оригинальных ресурсов (с сохранением
    стиля, конечно) - было бы здорово!

     

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