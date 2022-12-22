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|1.1, Аноним (1), 09:20, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> Для запуска игры требуются файлы .. из оригинальной игры.
Ну то есть все равно не свободна игра фактически. Да перерисуйте вы уже контент, она же примитивная, и художеством не блещет. А вот OpenTTD молодцы, все ресурсы свои.
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|2.6, Аноним (6), 09:35, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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То есть ты в прямом смысле требуешь от программистов перерисовать 2д-графику?
Нет, ну можно конечно попробовать найти художников которые возьмутся перерисовать.
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|3.9, Аноним (1), 09:40, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> программистов
В данном конкретном случае перерисовать сможет и программист, и пекарь, и первоклассник. Графика-то тихий ужас.
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|4.16, Аноним (16), 10:23, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«Я тоже так могу, но не хочу». Первокласcники FreeDoom уже нарисовали, спасибо.
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|4.17, Аноним (17), 10:40, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Здорово, что кто-то уже нашелся и вызвался перерисовать. Спасибо тебе сердечное, аноним.
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|3.22, rshadow (ok), 10:53, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом для этого и сделали всякие миджоней, чтобы кто угодно мог перерисовать. Так что скоро нас ждет куча всего интересного от программистов.
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|2.10, Alex Zaru (?), 09:41, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Все еще впереди!!! Проект OpenTTD - тоже начинал так с карт из оригинальной игры.
И спустя N лет - у них можно сказать стало все свое....
Если ты торопишься можешь помочь .....
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|2.19, YetAnotherOnanym (ok), 10:49, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> она же примитивная, и художеством не блещет
Ты серьёзно? Ну, давай, продемонстрируй блистательное художество, перерисуй хотя бы избу мужика.
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|1.4, Аноним (4), 09:27, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какие цели на следующий релиз? 1.0 не означает прекращения развития?
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|2.7, Кровосток (ok), 09:35, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Какие цели на следующий релиз? 1.0 не означает прекращения развития?
Надеюсь у таких мастеровитых разработчиков, стабильно и успешно пилящих проект в планах - дальше шлифовать, полировать и оптимизировать, чтобы на P1 играло шустрей чем родной движок. :)
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|2.12, AKR (ok), 09:59, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На первом же изображении к новости в самом центре.
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|1.23, myhand (ok), 10:56, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мои поздравления! Спасибо за новогодний подарок!
Жаль, судя по планам, что художников в проект так и не
завезли. Отвязать движок от оригинальных ресурсов (с сохранением
стиля, конечно) - было бы здорово!
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