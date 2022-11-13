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|1.25, Аноним (25), 20:38, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Завязывайте публиковать новости по этому движку, ну серьезно, кто-то из редакции туда коммитит?
Если кто-то и играет в героев, то играют в тройку и в free воссоздании движка тройки и стоило бы пустить силы.
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|2.27, Аноним (15), 20:43, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот кто играет в тройку, тот пусть и воссоздаёт. Если не умеет/не хочет — пусть финансирует тех, кто умеет. Если опять же не хочет — свои «лучше бы» лучше бы держать при себе.
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|3.32, Аноним (32), 22:25, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы новости не публикуете, поэтому лучше держите свое мнение при себе
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|1.29, Аноним (-), 21:16, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Герои - всегда хорошо! Во 2х героях очень приятный графоний. Жаль, что нельзя добавить все изменения и багфиксы в оригинальный проект. Чтобы скачал из Steam/GOG, и никаких багов...
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|1.31, Аноним (1), 22:19, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Постоянные новости всё-таки заставили попробовать. Я так понял, что из демо-версии можно взять только одну карту, а можно где-то ещё достать свободные, чтобы не пиратить?
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