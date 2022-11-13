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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.21

13.11.2022 17:46

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.21, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Улучшены алгоритмы организации войск у героев ИИ, а также оптимизировано исследование карты.
  • Добавлено новое меню с настройками графики, через которое можно выбрать полноэкранный или оконный режим, изменить разрешение экрана и включить V-sync для монитора.
  • Добавлено новое меню выбора языков.
  • Добавлена поддержка чешского, венгерского и датского языков. Доработаны переводы на русский, белорусский, венгерский, французский и норвежский языки.
  • Исправлены проблемы со звуком видео и с некорректной работой формулы "форы".
  • Начата работа по созданию версии для платформы Android. Для тестирования доступна предварительная версия.
  • Исправлено свыше 40 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.20
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58106-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:39, 13/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.5, Аноним (5), 19:04, 13/11/2022 Скрыто модератором
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  • 3.8, Аноним (8), 19:13, 13/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.10, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 19:33, 13/11/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.25, Аноним (25), 20:38, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Завязывайте публиковать новости по этому движку, ну серьезно, кто-то из редакции туда коммитит?
    Если кто-то и играет в героев, то играют в тройку и в free воссоздании движка тройки и стоило бы пустить силы.
     
     
  • 2.27, Аноним (15), 20:43, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот кто играет в тройку, тот пусть и воссоздаёт. Если не умеет/не хочет — пусть финансирует тех, кто умеет. Если опять же не хочет — свои «лучше бы» лучше бы держать при себе.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:25, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы новости не публикуете, поэтому лучше держите свое мнение при себе
     

  • 1.28, Аноним (28), 21:03, 13/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.29, Аноним (-), 21:16, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Герои - всегда хорошо! Во 2х героях очень приятный графоний. Жаль, что нельзя добавить все изменения и багфиксы в оригинальный проект. Чтобы скачал из Steam/GOG, и никаких багов...
     
  • 1.30, Аноним (30), 21:41, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    идите в сад
     
  • 1.31, Аноним (1), 22:19, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постоянные новости всё-таки заставили попробовать. Я так понял, что из демо-версии можно взять только одну карту, а можно где-то ещё достать свободные, чтобы не пиратить?
     
     
  • 2.33, Аноним (30), 22:44, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты либо тронулся?
     

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