Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.20, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: Добавлена возможность генерировать текст на кнопках для всех языков.

Исправлено существенное количество проблем и ошибок в ИИ.

Добавлены новые алгоритмы поведения ИИ на карте приключений.

В отладочной версии движка реализован специальный режим, позволяющий наблюдать за всеми действиями ИИ для отслеживания ошибок.

В интерфейс добавлены новые пиктограммы эффекта "Окаменение".

Добавлена недостающая мультиплеерная механика "форы" (ограничения для игрока), в том числе и для одиночного режима.

Исправлено свыше 30 ошибок.