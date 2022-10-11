2.12 , sirDranik ( ok ), 18:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В демо версии отсутствуют кампании, объекты из дополнения "Цена верности", нет музыки высокого качества и прилагается лишь одна карта. Но карты (для версии "Войны за престол") можно где-нибудь достать, они будут поддерживаться движком.

3.16 , Аноним ( 11 ), 19:04, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А купить ХоММ2 в России где-нибудь можно? Смотрел гог - там игры нет.

4.18 , sirDranik ( ok ), 19:20, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На гог должна быть. Правда не уверен, что для РФ она доступна.

5.22 , Аноним ( 19 ), 19:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Недоступна. Но там всё равно русского языка нет.

Но мне кажется, для игры четвертьвековой давности пиратство не представляет собой особой моральной проблемы (как будто из этих 10$ разработчикам хоть одна копейка упадёт).

На худой конец, можно на вторичке поискать.

6.26 , sirDranik ( ok ), 19:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Позвольте! Русский язык есть, не важно, с какой версии оригинала вы запускаете. Да, он еще не полностью готов, Но большая половина игры уже на русском. А вскоре, если вы внимательно читали новость, мы сгенерируем даже кнопки с русским текстом на них и тогда останется только озвучка на английском. И то, мы планируем добавить субтитры для каждого языка.

7.28 , Аноним ( 19 ), 19:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А за использование оригинальный текстов нельзя от копирастов словить? Тоже ведь ресурсы, как-никак.

8.33 , sirDranik ( ok ), 20:07, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А это не оригинальные тексты, а переводы, которые волонтеры вручную переводят ... 9.34 , Аноним ( 19 ), 20:17, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но переводят-то с английского, который тоже в комплекте есть ... 10.37 , sirDranik ( ok ), 21:01, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Английский из ресурсов игры Остальные - уже наша работа ... 10.41 , sirDranik ( ok ), 21:19, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Английский - из ресурсов игры Остальные - уже наша работа ... 4.38 , Аноним ( 38 ), 21:11, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я здесь покупал по выгодной цене и без дискриминации по национальному признаку:

https://gog-games.com/game/heroes_of_might_and_magic_2_gold_edition

