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|1.1, Аноним (1), 17:02, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Я в шоке от упорства авторов, столько лет наблюдаю новости про этот движок, так мало того, что игра устаревшая, так ещё и бесплатно код распространён, ну типа ребятам респект конечно, но я бы позавизовал такому упорству...
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|3.4, Аноним (4), 17:26, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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как минимум на 1(а то и 2) год больше, просто раньше нигде сообщений не публиковали, разработка велась тихо и найти информацию о ней можно было только с помощью гугла. Как только код существенно причесали(попутно сделали движок существенно лучше) стало очевидным, что самим такую объёмную разработку не осилить и начали искать желающих помочь. Спасибо тем кто присоединился к этому замечательному проекту и хотелось бы видеть ещё developers, developers, developers :)
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|4.9, sirDranik (ok), 17:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Проекту уже лет под 15. Но в середине 2010-х он был полностью заброшен. В 2020 пришли новые люди и решили сделать всё, как нужно.
На данный момент был переписан практически весь код заново. Движок работает стабильно и продолжает улучшаться благодаря грамотному подходу в разработке.
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|2.5, Аноним (5), 17:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая, что новости про сабж тут каждую неделю, ребята просто нашли своё призвание в жизни, упорство тут ни при чём.
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|2.13, лютый жабби.... (?), 18:29, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>игра устаревшая
ты кретин. спасибо опеннету, так бы не узнал что такое есть нативное. уже подсадил детей, играем в hotseat иногда.
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|2.19, Аноним (19), 19:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это не устаревшая, это классика. Всё равно что Doom устаревшим объявить.
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|2.32, Igraine (ok), 20:06, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У недавно вышедшей Songs of Conquest графика примерно такая же, если не хуже.
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|1.7, Аноним (8), 17:41, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почти месяц не было новостей, я уже начал сомневаться, а не закрылись ли они уже.
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|1.10, Аноним (10), 18:12, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Графон привет из 90-ых. Пилят, как говорится, "с упорством, достойным лучшего применения".
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|2.14, лютый жабби.... (?), 18:30, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Графон привет из 90-ых
а какие есть современные аналогичные игры нативные под линь? h3 вроде труп, ну и в целом, h3 на любителя.
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|1.11, Аноним (11), 18:22, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я в героев никогда не играл, поэтому не знаю - если я ресурсы из демо версии подсуну (она ведь бесплатная?), то игра на этом движке будет обрезанная? Или под ресурсами подразумеваются пиктограммы зверей, деревья, иконки героев и пр, а карты и города будут сгенерированы в полном объёме?
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|2.12, sirDranik (ok), 18:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В демо версии отсутствуют кампании, объекты из дополнения "Цена верности", нет музыки высокого качества и прилагается лишь одна карта. Но карты (для версии "Войны за престол") можно где-нибудь достать, они будут поддерживаться движком.
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|3.16, Аноним (11), 19:04, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А купить ХоММ2 в России где-нибудь можно? Смотрел гог - там игры нет.
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|5.22, Аноним (19), 19:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Недоступна. Но там всё равно русского языка нет.
Но мне кажется, для игры четвертьвековой давности пиратство не представляет собой особой моральной проблемы (как будто из этих 10$ разработчикам хоть одна копейка упадёт).
На худой конец, можно на вторичке поискать.
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|6.26, sirDranik (ok), 19:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Позвольте! Русский язык есть, не важно, с какой версии оригинала вы запускаете. Да, он еще не полностью готов, Но большая половина игры уже на русском. А вскоре, если вы внимательно читали новость, мы сгенерируем даже кнопки с русским текстом на них и тогда останется только озвучка на английском. И то, мы планируем добавить субтитры для каждого языка.
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|7.28, Аноним (19), 19:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А за использование оригинальный текстов нельзя от копирастов словить? Тоже ведь ресурсы, как-никак.
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|1.17, YM2608 (?), 19:16, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ребята, давайте сделаем ремастер Imperium Galactica 2 - это просто мега афигенная 4х космическая стратегия с элементами RTS, единственно графика слабовата, нужно создать высокополигональные модели и всё
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|2.21, Анон123 (?), 19:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это круто было бы, есть ремейк на андроиде проходил его, ностальгия эх
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|3.25, YM2608 (?), 19:51, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конечно не супер высокополигональные с современными шейдерами, а хотя бы уровня 2007-2010 годов, а то модельки конца 90х совсем деревянные...
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|5.31, YM2608 (?), 20:06, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я бы модельки нарисовал-бы в 3dmax, но шото не могу понять, как в этой игре поменять модельки
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|6.35, Аноним (19), 20:20, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вооот
Формат там явно свой
Но вообще вам с этим на old-games.ru, там всегда обеими руками за подобную движуху (и не такое из пепла восстанавливали).
Ещё интересно попробовать с TruForm, но, скорее всего, выйдут пузатые модельки, как обычно.
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|7.39, YM2608 (?), 21:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так TruForm работает только на старых видеокартах ATI, у меня такой нету
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|1.24, Аноним (24), 19:47, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Good news, everyone! Нужно больше кроссплатформенной классики, под современные ОС! Разработчикам больше разработчиков и всяческих успехов! Ура, товарищи!
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|1.36, ИмяХ (?), 20:43, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Код проекта написан на C++
А где хотя бы три абзаца про достоинства этого языка?
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|1.40, Какаянахренразница (ok), 21:15, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена возможность генерировать текст на кнопках для всех языков.
Ну вот и сгенерировали бы. А то на скиншоте "шведский", "португальский" и "румынский" написаны на инглише, а не на соотв. языке, как все остальные.
И ещё такой момент:
> The medusas' gaze turns the enemies to stone
the лишнее
medusas' -> Medusa's
to -> into
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|2.42, sirDranik (ok), 21:23, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это значит, что переводы еще в процессе.
А генерация текста, о чем написано в новости, касается букв на самих кнопках, которые являются частью ресурсов игры. Грубо говоря, нарисованы на спрайтах кнопок. Их-то мы в будущем заменим на наш текст, который можно будет редактировать для любого языка и для новых кнопок в игре.
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|2.45, sirDranik (ok), 21:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчет определения - исправим. Писалось руками, этого не было в оригинальной игре.
Edit:
А это же текст из журнала. Он, насколько я помню из оригинала. Уточню потом.
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