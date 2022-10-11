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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.20

11.10.2022 16:17

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.20, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность генерировать текст на кнопках для всех языков.
  • Исправлено существенное количество проблем и ошибок в ИИ.
  • Добавлены новые алгоритмы поведения ИИ на карте приключений.
  • В отладочной версии движка реализован специальный режим, позволяющий наблюдать за всеми действиями ИИ для отслеживания ошибок.
  • В интерфейс добавлены новые пиктограммы эффекта "Окаменение".
  • Добавлена недостающая мультиплеерная механика "форы" (ограничения для игрока), в том числе и для одиночного режима.
  • Исправлено свыше 30 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.19
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57900-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:02, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Я в шоке от упорства авторов, столько лет наблюдаю новости про этот движок, так мало того, что игра устаревшая, так ещё и бесплатно код распространён, ну типа ребятам респект конечно, но я бы позавизовал такому упорству...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:11, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2 года? Вообще не срок.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:26, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как минимум на 1(а то и 2) год больше, просто раньше нигде сообщений не публиковали, разработка велась тихо и найти информацию о ней можно было только с помощью гугла. Как только код существенно причесали(попутно сделали движок существенно лучше) стало очевидным, что самим такую объёмную разработку не осилить и начали искать желающих помочь. Спасибо тем кто присоединился к этому замечательному проекту и хотелось бы видеть ещё developers, developers, developers :)
     
     
  • 4.9, sirDranik (ok), 17:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Проекту уже лет под 15. Но в середине 2010-х он был полностью заброшен. В 2020 пришли новые люди и решили сделать всё, как нужно.
    На данный момент был переписан практически весь код заново. Движок работает стабильно и продолжает улучшаться благодаря грамотному подходу в разработке.
     
  • 2.3, 1 (??), 17:16, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так позавидуй.
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая, что новости про сабж тут каждую неделю, ребята просто нашли своё призвание в жизни, упорство тут ни при чём.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понимаешь новости и есть цель!
     
  • 2.13, лютый жабби.... (?), 18:29, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >игра устаревшая

    ты кретин. спасибо опеннету, так бы не узнал что такое есть нативное. уже подсадил детей, играем в hotseat иногда.

     
  • 2.19, Аноним (19), 19:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не устаревшая, это классика. Всё равно что Doom устаревшим объявить.
     
  • 2.32, Igraine (ok), 20:06, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У недавно вышедшей Songs of Conquest графика примерно такая же, если не хуже.
     

  • 1.7, Аноним (8), 17:41, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почти месяц не было новостей, я уже начал сомневаться, а не закрылись ли они уже.
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:12, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Графон привет из 90-ых. Пилят, как говорится, "с упорством, достойным лучшего применения".
     
     
  • 2.14, лютый жабби.... (?), 18:30, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Графон привет из 90-ых

    а какие есть современные аналогичные игры нативные под линь? h3 вроде труп, ну и в целом, h3 на любителя.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современные
    > аналогичные

    /0

     
  • 3.20, Аноним (19), 19:29, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А то h3 не из девяностых.
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:22, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я в героев никогда не играл, поэтому не знаю - если я ресурсы из демо версии подсуну (она ведь бесплатная?), то игра на этом движке будет обрезанная? Или под ресурсами подразумеваются пиктограммы зверей, деревья, иконки героев и пр, а карты и города будут сгенерированы в полном объёме?
     
     
  • 2.12, sirDranik (ok), 18:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В демо версии отсутствуют кампании, объекты из дополнения "Цена верности", нет музыки высокого качества и прилагается лишь одна карта. Но карты (для версии "Войны за престол") можно где-нибудь достать, они будут поддерживаться движком.
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 19:04, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А купить ХоММ2 в России где-нибудь можно? Смотрел гог - там игры нет.
     
     
  • 4.18, sirDranik (ok), 19:20, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На гог должна быть. Правда не уверен, что для РФ она доступна.
     
     
  • 5.22, Аноним (19), 19:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Недоступна. Но там всё равно русского языка нет.
    Но мне кажется, для игры четвертьвековой давности пиратство не представляет собой особой моральной проблемы (как будто из этих 10$ разработчикам хоть одна копейка упадёт).
    На худой конец, можно на вторичке поискать.
     
     
  • 6.26, sirDranik (ok), 19:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Позвольте! Русский язык есть, не важно,  с какой версии оригинала вы запускаете. Да, он еще не полностью готов, Но большая половина игры уже на русском. А вскоре, если вы внимательно читали новость, мы сгенерируем даже кнопки с русским текстом на них и тогда останется только озвучка на английском. И то, мы планируем добавить субтитры для каждого языка.
     
     
  • 7.28, Аноним (19), 19:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за использование оригинальный текстов нельзя от копирастов словить? Тоже ведь ресурсы, как-никак.
     
     
  • 8.33, sirDranik (ok), 20:07, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это не оригинальные тексты, а переводы, которые волонтеры вручную переводят ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.34, Аноним (19), 20:17, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но переводят-то с английского, который тоже в комплекте есть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.37, sirDranik (ok), 21:01, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Английский из ресурсов игры Остальные - уже наша работа ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.41, sirDranik (ok), 21:19, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Английский - из ресурсов игры Остальные - уже наша работа ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.38, Аноним (38), 21:11, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я здесь покупал по выгодной цене и без дискриминации по национальному признаку:
    https://gog-games.com/game/heroes_of_might_and_magic_2_gold_edition
     

  • 1.17, YM2608 (?), 19:16, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребята, давайте сделаем ремастер Imperium Galactica 2 - это просто мега афигенная 4х космическая стратегия с элементами RTS, единственно графика слабовата, нужно создать высокополигональные модели и всё
     
     
  • 2.21, Анон123 (?), 19:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это круто было бы, есть ремейк на андроиде проходил его, ностальгия эх
     
     
  • 3.29, YM2608 (?), 20:00, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на Андройде таже графика, без изменений
     
  • 2.23, Аноним (19), 19:44, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно создать высокополигональные модели и всё

    Всего-то.

     
     
  • 3.25, YM2608 (?), 19:51, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно не супер высокополигональные с современными шейдерами, а хотя бы уровня 2007-2010 годов, а то модельки конца 90х совсем деревянные...
     
     
  • 4.30, Igraine (ok), 20:00, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделайте
     
     
  • 5.31, YM2608 (?), 20:06, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы модельки нарисовал-бы в 3dmax, но шото не могу понять, как в этой игре поменять модельки
     
     
  • 6.35, Аноним (19), 20:20, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вооот
    Формат там явно свой
    Но вообще вам с этим на old-games.ru, там всегда обеими руками за подобную движуху (и не такое из пепла восстанавливали).

    Ещё интересно попробовать с TruForm, но, скорее всего, выйдут пузатые модельки, как обычно.

     
     
  • 7.39, YM2608 (?), 21:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так TruForm работает только на старых видеокартах ATI, у меня такой нету
     
     
  • 8.44, Аноним (19), 21:38, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http dege freeweb hu dgVoodoo2 dgVoodoo2 ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.43, YM2608 (?), 21:24, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше нарисовать более интересное, чем раздувать
     
  • 2.46, Аноним (46), 21:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте
     
  • 2.47, Аноним (46), 21:59, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть FreeOrion
     

  • 1.24, Аноним (24), 19:47, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Good news, everyone! Нужно больше кроссплатформенной классики, под современные ОС! Разработчикам больше разработчиков и всяческих успехов! Ура, товарищи!
     
  • 1.27, Igraine (ok), 19:59, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 1.36, ИмяХ (?), 20:43, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Код проекта написан на C++

    А где хотя бы три абзаца про достоинства этого языка?

     
  • 1.40, Какаянахренразница (ok), 21:15, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность генерировать текст на кнопках для всех языков.

    Ну вот и сгенерировали бы. А то на скиншоте "шведский", "португальский" и "румынский" написаны на инглише, а не на соотв. языке, как все остальные.

    И ещё такой момент:

    > The medusas' gaze turns the enemies to stone

    the лишнее
    medusas' -> Medusa's
    to -> into

     
     
  • 2.42, sirDranik (ok), 21:23, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит, что переводы еще в процессе.
    А генерация текста, о чем написано в новости, касается букв на самих кнопках, которые являются частью ресурсов игры. Грубо говоря, нарисованы на спрайтах кнопок. Их-то мы в будущем заменим на наш текст, который можно будет редактировать для любого языка и для новых кнопок в игре.
     
  • 2.45, sirDranik (ok), 21:42, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет определения - исправим. Писалось руками, этого не было в оригинальной игре.

    Edit:
    А это же текст из журнала. Он, насколько я помню из оригинала. Уточню потом.

     

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