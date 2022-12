Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.1.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

> попробуй в консоли

> QT_QPA_PLATFORM=wayland vcmilauncher



dragonserw@raspberrypi:~ $ QT_QPA_PLATFORM=wayland vcmilauncher

Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.

qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "wayland" in ""

This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem. Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb. Aborted

dragonserw@raspberrypi:~ $