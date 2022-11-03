Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100

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После восьми месяцев разработки опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.3. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.
Среди изменений в новой версии:
- Реализован новый режим прохождения кампании - "Super Easy".
- Добавлена поддержка сжатия текстур.
- Предложен новый музыкальный трек Aftermath.
- Улучшена работа движков отрисовки.
- Добавлена новая опция LOD Distance для корректировки резкости текстур в зависимости от расстояния.
- Добавлены новые режимы видео для минимизации при потере фокуса и переключения по Alt+Enter.
- Для Linux началась подготовка пакетов в формате Flatpak.
- Улучшен движок искусственного интеллекта.
- Обеспечена более сбалансированная многопользовательская игра.