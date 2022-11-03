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Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100

03.11.2022 21:20

После восьми месяцев разработки опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.3. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

  • Реализован новый режим прохождения кампании - "Super Easy".
  • Добавлена поддержка сжатия текстур.
  • Предложен новый музыкальный трек Aftermath.
  • Улучшена работа движков отрисовки.
  • Добавлена новая опция LOD Distance для корректировки резкости текстур в зависимости от расстояния.
  • Добавлены новые режимы видео для минимизации при потере фокуса и переключения по Alt+Enter.
  • Для Linux началась подготовка пакетов в формате Flatpak.
  • Улучшен движок искусственного интеллекта.
  • Обеспечена более сбалансированная многопользовательская игра.


  1. Главная ссылка к новости (https://wz2100.net/news/versio...)
  2. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
  3. OpenNews: Electronic Arts откроет код новой редакции игр Command & Conquer: Tiberian Dawn и Red Alert
  4. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  5. OpenNews: Выпуск OpenTTD 12.0, свободного симулятора транспортной компании
  6. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 3.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал vaut
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58040-warzone
Ключевые слова: warzone, game
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:34, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Превосходная графика 20-летней давности.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:37, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    А её хоть кто-то проходил до конца? А то создаётся впечатление, что одиночную игру никто не тестировал. Постоянно натыкаюсь на горы багов.
     
     
  • 2.7, vaut (?), 23:43, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проходили без каких либо проблем.
    Только в версиях 3.2.х было многовато ошибок.
     

  • 1.6, YM2608 (?), 23:03, 03/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Очень похожа на Imperium Galactica 2
     

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