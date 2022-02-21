Выпуск игры Freeciv 3.0

|
|1.4, Урри (ok), 22:04, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Уже 4 года пролетело???!
Это... это... мне надо напиться, иначе я не знаю в какие глубины депрессии я могу провалиться.
|
|1.11, Аноним (11), 23:13, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>cоответствующий игровому процессу из игры Civilization III с системой сражений из Civilization II
>По мнению компании Take-Two Interactive, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы, а также ссылки на полные установочные сборки re3, которые при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры позволяют полностью воссоздать игровой процесс. Take-Two Interactive настаивает на том, что копируя, адаптируя и распространяя связанный с данными играми код и ресурсы, разработчики умышленно нарушили интеллектуальную собственность Take-Two Interactive.
|
|
|
|2.17, Аноним (-), 00:44, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>cоответствующий игровому процессу из игры Civilization III с системой сражений из Civilization II
>>По мнению компании Take-Two Interactive, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые
Будь добр, перечисли "компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей". Или все ограничится громким выбросом газа?
|
|1.13, InuYasha (??), 23:34, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Глядел всё на скриншот, и думал: в чём же подвох... Чувство такое будто bitmap сверху просто спроецировали на бугры. А потом дошло - землю под поля же надо выравнивать. )
Но это мелочи. Молодцы - фиг ли.
|
|
|
|2.15, Аноним (11), 23:51, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
скрин на самом деле не от freeciv, а от freeciv-web со старыми потугами в 3D. не понятно зачем его вообще сюда прикрепили
|
|1.18, Аноним (-), 02:43, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А они на GOG не хотят добавиться? Например, про поезда свободная игра там есть.
|