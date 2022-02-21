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Выпуск игры Freeciv 3.0

21.02.2022 21:56

После почти четырёх лет разработки состоялся релиз многопользовательской пошаговой стратегической игры Freeciv 3.0, развиваемой под впечатлением от серии игр Civilization. В новой версии по умолчанию задействован набор правил civ2civ3, соответствующий игровому процессу из игры Civilization III с системой сражений из Civilization II. В основной состав интегрирован набор правил Alien, ранее поставляемый в виде отдельного мода. Для новых установок по умолчанию включены карты с топологией HEX (компоновка шестиугольными блоками), для старых установок предоставлена возможность продолжить использование топологии iso (изометрическое заполнение).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.freelists.org/post...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56738-freeciv
Ключевые слова: freeciv, game
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:00, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кликаю на картинку для увеличение, а там нет изображения
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:01, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    заскамили мамонта
     
  • 2.8, Amigos (?), 22:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://static.wikia.nocookie.net/freeciv/images/1/19/Freeciv-webgl_100.jpg
     
  • 2.9, Аноним Анонимный (?), 22:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://static.wikia.nocookie.net/freeciv/images/1/19/Freeciv-webgl_100.jpg
    Вот рабочая. Там в конце ссылки зачем-то лишние параметры вставили
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:46, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    круто-круто. Но лучше так https://static.wikia.nocookie.net/freeciv/images/1/19/Freeciv-webgl_100.jpg/re
     
  • 2.12, Коробов (?), 23:33, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://freeciv.fandom.com/wiki/Screenshots?file=Freeciv-webgl_100.jpg
     
  • 2.19, SW (??), 02:51, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне F5 помогло.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:00, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Black & White нет опенсорсной? Она же куда интереснее.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:05, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Потому что ты не сделал
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 22:07, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Логично.
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:36, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть, openbw
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:22, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не политкорректно.
     

  • 1.4, Урри (ok), 22:04, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже 4 года пролетело???!

    Это... это... мне надо напиться, иначе я не знаю в какие глубины депрессии я могу провалиться.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:06, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подожди года Зелёного Змея, в 25-м будет.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:13, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >cоответствующий игровому процессу из игры Civilization III с системой сражений из Civilization II
    >По мнению компании Take-Two Interactive, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы, а также ссылки на полные установочные сборки re3, которые при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры позволяют полностью воссоздать игровой процесс. Take-Two Interactive настаивает на том, что копируя, адаптируя и распространяя связанный с данными играми код и ресурсы, разработчики умышленно нарушили интеллектуальную собственность Take-Two Interactive.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 00:44, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>cоответствующий игровому процессу из игры Civilization III с системой сражений из Civilization II
    >>По мнению компании Take-Two Interactive, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые

    Будь добр, перечисли "компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей". Или все ограничится громким выбросом газа?

     

  • 1.13, InuYasha (??), 23:34, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глядел всё на скриншот, и думал: в чём же подвох... Чувство такое будто bitmap сверху просто спроецировали на бугры. А потом дошло - землю под поля же надо выравнивать. )
    Но это мелочи. Молодцы - фиг ли.
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 23:51, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    скрин на самом деле не от freeciv, а от freeciv-web со старыми потугами в 3D. не понятно зачем его вообще сюда прикрепили  
     

  • 1.18, Аноним (-), 02:43, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А они на GOG не хотят добавиться? Например, про поезда свободная игра там есть.
     
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