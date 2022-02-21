Выпуск игры Freeciv 3.0

>cоответствующий игровому процессу из игры Civilization III с системой сражений из Civilization II

>По мнению компании Take-Two Interactive, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы, а также ссылки на полные установочные сборки re3, которые при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры позволяют полностью воссоздать игровой процесс. Take-Two Interactive настаивает на том, что копируя, адаптируя и распространяя связанный с данными играми код и ресурсы, разработчики умышленно нарушили интеллектуальную собственность Take-Two Interactive.