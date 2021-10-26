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Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.16.0

26.10.2021 11:10

Спустя три года с момента прошлого значительного выпуска доступна новая версия Battle for Wesnoth 1.16, кроссплатформенной пошаговой стратегии в жанре фэнтези, поддерживающей как прохождение кампаний одним игроком так и многопользовательскую игру по сети или за одним компьютером. Код игры распространяется под свободной лицензией GPLv2+, а игровые ресурсы, включая графику и звуки, под лицензиями GPLv2+ и Creative Commons BY-SA. Сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и iOS. Игра также доступна через сервис Steam.

В новой версии улучшены игровые кампании, добавлены новые многопользовательские кампании (Isle of Mists и World Conquest), представлены новые игровые юниты, улучшена графика существующих юнитов, полностью переработана и перебалансирована фракция Dunefolk. Расширен API для разработчиков дополнений. Обеспечена изоляция дополнений, которые при запуске игры тепрь разделяются по разным процессам. Добавлена возможность установки банов по имени участника, а не только по IP-адресу. Обновлён движок искусственного интеллекта, например, улучшено поведение, связанное с отступлением и лечением.

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  1. Главная ссылка к новости (https://forums.wesnoth.org/vie...)
  2. OpenNews: Релиз пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.14
  3. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
  4. OpenNews: Доступна двадцать пятая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  5. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  6. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Wesnothian
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56038-wesnoth
Ключевые слова: wesnoth, game
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 11:15, 26/10/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Графика - моё почтение, прямо окунулся в середину 90-х. При этом оно требует двухъядерный 64-битный процессор и 4 Гб ОЗУ.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:20, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего библиотеки требуют 64-битную систему, а смысла под 32 бита делать толку нету. 4 Гига она разве жрёт сразу все? Не факт что она столько потребляет, мб просто резервирует заранее каким-нибудь малоком.
     
     
  • 3.3, QwertyReg (ok), 11:21, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или просто течёт.
     
     
  • 4.4, leibniz (??), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Течёт твоя ненаглядная Plasma. Всегда. Везде.
     
     
  • 5.7, QwertyReg (ok), 11:29, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Течёт твоя ненаглядная Plasma. Всегда. Везде.

    Вот вы постоянно пытаетесь встревать с какими-то толстоватыми замечаниями, но всегда делаете это настолько мимо, что даже кринж. Ну вот при чём тут Плазма, хосспадепомилуй, каким боком к Плазме отношусь я и игра из сабжа?

     
  • 2.5, Псевдоним (??), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системные требования особенно в стиме (впрочем даже на CD дисках они не всегда соответствовали действительности) часто от балды пишут. В духе "это был наш самый слабый компьютер, на нем идет, может и на более слабом работает, но мы не тестировали". Люди частенько играют на требованиях ниже минимальных и частенько получают подтормаживания (очевидно разработчики о них в курсе) на максимальных требования.
     
     
  • 3.6, ET (?), 11:28, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на сайте аналогичные, причём памяти для минималки поболее
     
  • 3.9, QwertyReg (ok), 11:42, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом случае лично вот мне непонятно, каким образом вот этот вот, то, что на скринах, вот оно, вообще смеет жрать 4 Гб ОЗУ даже в теории? Warcraft 2 был на порядок красивее и хавал, дай Б-г, 64 Мб.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играл когда-то давно на 512мб, проблем по части памяти не было. Но вот "ИИ" на скриптах там конечно не быстрый.
     
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