Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.16.0

1.1 , QwertyReg ( ok ), 11:15, 26/10/2021 [ответить] +3 + / – Графика - моё почтение, прямо окунулся в середину 90-х. При этом оно требует двухъядерный 64-битный процессор и 4 Гб ОЗУ.

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:20, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего библиотеки требуют 64-битную систему, а смысла под 32 бита делать толку нету. 4 Гига она разве жрёт сразу все? Не факт что она столько потребляет, мб просто резервирует заранее каким-нибудь малоком.

3.3 , QwertyReg ( ok ), 11:21, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну или просто течёт.

4.4 , leibniz ( ?? ), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Течёт твоя ненаглядная Plasma. Всегда. Везде.

5.7 , QwertyReg ( ok ), 11:29, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Течёт твоя ненаглядная Plasma. Всегда. Везде. Вот вы постоянно пытаетесь встревать с какими-то толстоватыми замечаниями, но всегда делаете это настолько мимо, что даже кринж. Ну вот при чём тут Плазма, хосспадепомилуй, каким боком к Плазме отношусь я и игра из сабжа?

2.5 , Псевдоним ( ?? ), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системные требования особенно в стиме (впрочем даже на CD дисках они не всегда соответствовали действительности) часто от балды пишут. В духе "это был наш самый слабый компьютер, на нем идет, может и на более слабом работает, но мы не тестировали". Люди частенько играют на требованиях ниже минимальных и частенько получают подтормаживания (очевидно разработчики о них в курсе) на максимальных требования.

3.6 , ET ( ? ), 11:28, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на сайте аналогичные, причём памяти для минималки поболее

3.9 , QwertyReg ( ok ), 11:42, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В любом случае лично вот мне непонятно, каким образом вот этот вот, то, что на скринах, вот оно, вообще смеет жрать 4 Гб ОЗУ даже в теории? Warcraft 2 был на порядок красивее и хавал, дай Б-г, 64 Мб.

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Играл когда-то давно на 512мб, проблем по части памяти не было. Но вот "ИИ" на скриптах там конечно не быстрый.