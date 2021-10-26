Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.16.0

|
Спустя три года с момента прошлого значительного выпуска доступна новая версия Battle for Wesnoth 1.16, кроссплатформенной пошаговой стратегии в жанре фэнтези, поддерживающей как прохождение кампаний одним игроком так и многопользовательскую игру по сети или за одним компьютером. Код игры распространяется под свободной лицензией GPLv2+, а игровые ресурсы, включая графику и звуки, под лицензиями GPLv2+ и Creative Commons BY-SA. Сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и iOS. Игра также доступна через сервис Steam.
В новой версии улучшены игровые кампании, добавлены новые многопользовательские кампании (Isle of Mists и World Conquest),
представлены новые игровые юниты, улучшена графика существующих юнитов, полностью переработана и перебалансирована фракция Dunefolk. Расширен API для разработчиков дополнений. Обеспечена изоляция дополнений, которые при запуске игры тепрь разделяются по разным процессам.
Добавлена возможность установки банов по имени участника, а не только по IP-адресу. Обновлён движок искусственного интеллекта, например, улучшено поведение, связанное с отступлением и лечением.
center>