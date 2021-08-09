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Доступна двадцать пятая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

09.08.2021 22:01

Опубликован двадцать пятый альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии "Age of Empires". Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры.

Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.




Основные новшества:

  • Предложена начальная реализация однопользовательской игры.
  • Улучшен графический интерфейс и добавлены расширенные настройки графики.
  • Улучшена синхронизация между сервером и клиентом при сетевой игре, сокращены лаги. Повышена производительность кода для поиска пути.
  • Добавлена возможность реструктуризации заданий - игроки теперь могут перемещать задания в начало очереди на исполнение.
  • Улучшена реализация искусственного интеллекта для юнитов.
  • Переработана реализация биомов, используемых для симуляции визуальных окружений через объединение текстур и естественных объектов, например, деревьев и животных. В новой версии добавлены новые ландшафты на основе текстур с разрешением 2k.
  • Улучшена поддержка модов и фильтрации в списке сетевых игр.
  • Продолжена балансировка возможностей цивилизаций.


  1. Главная ссылка к новости (https://play0ad.com/new-releas...)
  2. OpenNews: Доступна двадцать четвёртая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  3. OpenNews: Доступна двадцать третья альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  4. OpenNews: Релиз движка стратегических игр Spring 101
  5. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55611-game
Ключевые слова: game, 0ad
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:07, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красивая игра, нужно будет поиграть 🙂
     
     
  • 2.3, Иваня (?), 22:14, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит тратить время, лучше займись саморазвитием!
     
     
  • 3.4, village_coder (ok), 22:17, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если заняться игровым саморазвитием?
     
     
  • 4.17, Dzen Python (ok), 23:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда лучше сразу упороться аниме по вене и каваиться на диване
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:44, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, лучше быть гедонистом.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:13, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    А почему нет в Стиме? А потому что GPL
    Выбирайте свободные лицензии, народ
     
     
  • 2.5, DeerFriend (?), 22:20, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пффф
      - apt/yum/etc install
      - profit
     
     
  • 3.8, null (??), 22:22, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - windows
    - no profit
     
     
  • 4.18, Dzen Python (ok), 23:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На прошивке-для-игор слишком мало игор?
    Или народ ждет репачка от Вована "ничегоневырезано, ничегонеперекодировано"?
    А сам собрать - <тут звук испускания кишечных газов>?
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:21, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А то что Blender в стиме у тебя никакую логическую цепочку в голове не активирует?
     
     
  • 3.14, flexagoon (ok), 23:02, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще Krita есть в стиме
     
  • 2.10, bergentroll (ok), 22:40, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, а то же все в стиме позаражаются свободовирусом.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:55, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему нет в Стиме? А потому что GPL

    OpenTTD: GPL; есть в Стиме - https://store.steampowered.com/app/1536610/OpenTTD/

     
  • 2.13, Аноним (13), 23:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стиме сотни gpl игр. Судя по отзывам, очень популярны. Я тоже купил те, в которые играл когда-то.
     
  • 2.15, flexagoon (ok), 23:03, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/curator/9035867-Open-Source-Community/

    Советую ознакомиться)
    Это, конечно, только малая часть, но посыл думаю понятен

     

  • 1.7, null (??), 22:21, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит круто,а кто за банкет платит:?
     
  • 1.9, Ilya Indigo (ok), 22:25, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложена начальная реализация однопользовательской игры.

    В смысле компании?

     
  • 1.16, Аноним (13), 23:03, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой пк нужен, чтобы не тормозило, она всё ещё однопоточная?
     
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