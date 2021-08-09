Доступна двадцать пятая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

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|1.2, Аноним (2), 22:13, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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А почему нет в Стиме? А потому что GPL
Выбирайте свободные лицензии, народ
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|4.18, Dzen Python (ok), 23:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На прошивке-для-игор слишком мало игор?
Или народ ждет репачка от Вована "ничегоневырезано, ничегонеперекодировано"?
А сам собрать - <тут звук испускания кишечных газов>?
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|2.6, Аноним (6), 22:21, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А то что Blender в стиме у тебя никакую логическую цепочку в голове не активирует?
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|2.13, Аноним (13), 23:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В стиме сотни gpl игр. Судя по отзывам, очень популярны. Я тоже купил те, в которые играл когда-то.
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