Доступна двадцать пятая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

Опубликован двадцать пятый альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии "Age of Empires". Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.





Основные новшества: Предложена начальная реализация однопользовательской игры.

Улучшен графический интерфейс и добавлены расширенные настройки графики.

Улучшена синхронизация между сервером и клиентом при сетевой игре, сокращены лаги. Повышена производительность кода для поиска пути.

Добавлена возможность реструктуризации заданий - игроки теперь могут перемещать задания в начало очереди на исполнение.

Улучшена реализация искусственного интеллекта для юнитов.

Переработана реализация биомов, используемых для симуляции визуальных окружений через объединение текстур и естественных объектов, например, деревьев и животных. В новой версии добавлены новые ландшафты на основе текстур с разрешением 2k.

Улучшена поддержка модов и фильтрации в списке сетевых игр.

Продолжена балансировка возможностей цивилизаций.



