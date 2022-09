Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.0.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

Доступен выпуск проекта VCMI 1.0, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android. Версия 1.0 сформирована спустя почти 8 лет после выпуска 0.99. Изменение номера на 1.0 является следствием достижения максимального значения второй цифры версии, что, в соответствии с применяемой в проекте логикой нумерации версий, привело к переходу к номеру 1.0 после 0.99. Основные изменения: Игровой движок. Добавлен артефакт Lodestar Grail, делающий местность родной для всех юнитов Cove (+1 к атаке, защите и скорости). В Skyship Grail обеспечено мгновенное раскрытие всей карты без боя.

Карта приключений. В окно обмена героя добавлено несколько дополнительных кнопок и горячих клавиш для лёгкого обмена войск и артефактов.

Искусственный интеллект. Опционально предложен альтернативный алгоритм NullKiller, неплохо работающий на малых и средних картах. Для больших карт лучше воспользоваться классическим ИИ, который также значительно улучшен.

Моддинг и новые местности. Значительно усовершенствована система модов, в которой реализована возможность добавления новых местностей.

Генератор случайных карт. Добавлены новые настройки воды (нормальная вода и вода с островами). Реализованы новые алгоритмы генерации новых участков местностей и размещения объектов, предоставляемых модами. Улучшено размещение препятствий.

Лаунчер. Добавлена система уведомлений о возможностях и исправлениях в новых выпусках. Обеспечена поддержка нового репозитория модов, размещённого на GitHub.