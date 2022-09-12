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Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.0.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

12.09.2022 21:45

Доступен выпуск проекта VCMI 1.0, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android.

Версия 1.0 сформирована спустя почти 8 лет после выпуска 0.99. Изменение номера на 1.0 является следствием достижения максимального значения второй цифры версии, что, в соответствии с применяемой в проекте логикой нумерации версий, привело к переходу к номеру 1.0 после 0.99. Основные изменения:

  • Игровой движок. Добавлен артефакт Lodestar Grail, делающий местность родной для всех юнитов Cove (+1 к атаке, защите и скорости). В Skyship Grail обеспечено мгновенное раскрытие всей карты без боя.
  • Карта приключений. В окно обмена героя добавлено несколько дополнительных кнопок и горячих клавиш для лёгкого обмена войск и артефактов.
  • Искусственный интеллект. Опционально предложен альтернативный алгоритм NullKiller, неплохо работающий на малых и средних картах. Для больших карт лучше воспользоваться классическим ИИ, который также значительно улучшен.
  • Моддинг и новые местности. Значительно усовершенствована система модов, в которой реализована возможность добавления новых местностей.
  • Генератор случайных карт. Добавлены новые настройки воды (нормальная вода и вода с островами). Реализованы новые алгоритмы генерации новых участков местностей и размещения объектов, предоставляемых модами. Улучшено размещение препятствий.
  • Лаунчер. Добавлена система уведомлений о возможностях и исправлениях в новых выпусках. Обеспечена поддержка нового репозитория модов, размещённого на GitHub.


  1. Главная ссылка к новости (https://vcmi.eu/news/vcmi-1.0....)
  2. OpenNews: Вышел VCMI 0.97, открытый игровой движок, совместимый с Heroes of Might and Magic III
  3. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.19
Автор новости: c0deum
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57773-vcmi
Ключевые слова: vcmi, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, wd (?), 22:25, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в один день с fh2... ну прямо праздник какойто
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:37, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Астрологи объявили неделю героев
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наверное, программисты никогда не поймут, что такое semver, и зачем нужна точка между "0" и "99". Подсказка: это не десятичная точка.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:57, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подсказка: не все дрочат на semver
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:43, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На сколько оно далеко от юзабельного состояния?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:17, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    очень далеко
     
  • 2.12, svetrnd (ok), 00:20, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, там ещё пилить и пилить :(

    До релиза ещё очень далеко было.

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:35, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём проблема скачать оригинал с потрёпанными ключами? Такое ощущение, что проект пилит один из модеров опеннета, 10 лет пилит сам не знает зачем, зато новости регулярно?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:51, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hota тогда уж.
     
  • 2.11, svetrnd (ok), 00:19, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Регулярно? И сколько лет назад была новость об этом? Ничего не знаю, не понимаю, но комментарий напишу. Как это знакомо
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:37, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сам я, пока ещё бездетный, но что-то мне подсказывает, что в готовую игру, я так понимаю, поиграют мои внуки, или даже правнуки?!
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:56, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почему на английском? Город cove называется "причал", грааль в нём - "звёздный небосвод", ну и это постройка, а не артефакт
     
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