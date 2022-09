Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.19, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: Улучшены алгоритмы ИИ для оценки и использования артефактов.

Добавлено выделение существ при помощи кнопок-стрелок для приоритетной передачи между героями.

Добавлена возможность мгновенно завершить бой в автоматическом режиме по нажатию кнопки Q.

Реализована генерация текста на кнопках для создания новых элементов интерфейса в игре.

Предоставлен выбор сложности прохождения оригинальных кампаний.

Доработаны переводы на польский, норвежский, болгарский и некоторые другие языки.

Исправлено свыше 30 ошибок.