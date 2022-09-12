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Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.19, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.
Основные изменения:
- Улучшены алгоритмы ИИ для оценки и использования артефактов.
- Добавлено выделение существ при помощи кнопок-стрелок для приоритетной передачи между героями.
- Добавлена возможность мгновенно завершить бой в автоматическом режиме по нажатию кнопки Q.
- Реализована генерация текста на кнопках для создания новых элементов интерфейса в игре.
- Предоставлен выбор сложности прохождения оригинальных кампаний.
- Доработаны переводы на польский, норвежский, болгарский и некоторые другие языки.
- Исправлено свыше 30 ошибок.