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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.19

12.09.2022 14:52

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.19, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Улучшены алгоритмы ИИ для оценки и использования артефактов.
  • Добавлено выделение существ при помощи кнопок-стрелок для приоритетной передачи между героями.
  • Добавлена возможность мгновенно завершить бой в автоматическом режиме по нажатию кнопки Q.
  • Реализована генерация текста на кнопках для создания новых элементов интерфейса в игре.
  • Предоставлен выбор сложности прохождения оригинальных кампаний.
  • Доработаны переводы на польский, норвежский, болгарский и некоторые другие языки.
  • Исправлено свыше 30 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
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  4. OpenNews: Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Epic Games присоединилась к организации, развивающей открытый игровой движок Open 3D Engine
  6. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.18
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57770-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, ryoken (ok), 16:50, 12/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Только сегодня думал, что-то давненько про fheroes2 вестей не было :). Ну, сейчас начнётся тут.. :)
     
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