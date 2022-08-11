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Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.18, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.
Основные изменения:
- Переработан код, отвечающий за воспроизведение MIDI и позволяющий продолжать композиции с того места, на котором они остановились.
- Исправлено запаздываение некоторых звуков.
- Новая система отрисовки объектов на карте приключений, которая закрыла более 40 проблем, связанных с отображением.
- Исправлена логика расстановки существ в бою и генерация их в посещаемых объектах на карте.
- Навык "Дипломатия" теперь работает полностью, как в оригинале.
- Обновлены переводы на польский, болгарский, русский и венгерский языки.
- Исправлено свыше 50 задокументированных ошибок.