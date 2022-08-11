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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.18

11.08.2022 18:04

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.18, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Переработан код, отвечающий за воспроизведение MIDI и позволяющий продолжать композиции с того места, на котором они остановились.
  • Исправлено запаздываение некоторых звуков.
  • Новая система отрисовки объектов на карте приключений, которая закрыла более 40 проблем, связанных с отображением.
  • Исправлена логика расстановки существ в бою и генерация их в посещаемых объектах на карте.
  • Навык "Дипломатия" теперь работает полностью, как в оригинале.
  • Обновлены переводы на польский, болгарский, русский и венгерский языки.
  • Исправлено свыше 50 задокументированных ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.17
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57624-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (-), 19:43, 11/08/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    Закопайте обратно! Нехрен школоту дразнить!
     
     
  • 5, Sluggard (ok), 19:56, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть лучше школота закопается.
     

  • 2, Аноним (-), 19:44, 11/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, скачал)
     
  • 3, Аноним (-), 19:45, 11/08/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    Всё равнно майкрафт лучше.
     
  • 4, Аноним (-), 19:47, 11/08/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    > "Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. "

    Недо-игра.

     
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