2.14 , sirDranik ( ok ), 23:31, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Немножко терпения и будет.

3.16 , anonimus ( ? ), 23:38, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Немножко терпения, это сколько? В годах, месяцах, днях, можно даже в секундах, я переведу.

Конкретно, сколько ждать?

4.21 , sirDranik ( ok ), 23:52, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы не можем дать точные сроки, потому что это энтузиастская работа. Нам за нее деньги не дают и люди работают в свободное от работы и жизни время. Плюс, будучи опенсорсным проектом, кто-нибудь может залететь и помочь, так, что уже в следующем месяце появится.

К тому же такая работа требует много времени и усердия, чтобы сделать всё правильно, а не абы как.

Не имею морального права вам что-то обещать. Просто периодически заглядывайте в новости.

5.24 , anonimus ( ? ), 00:05, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда не надо говорить про немножко терпения, так как терпения может потребоваться очень даже множко.

6.26 , sirDranik ( ok ), 00:08, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расслабьтесь. Вам никто из нашей команды не сможет сказать, когда это случится. Помимо редактора есть еще порядком и других задач, имеющих больший приоритет решения. Скажу так, ближайшие месяца два точно не будет генератора.

