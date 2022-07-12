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|4.7, Аноним (7), 22:24, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато память течёт очень хорошо, да и сегфолты больше 1 за раз.
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|5.11, Аноним (11), 23:27, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только если писать на C++ как на C, пихая везде malloc и sprintf. Тогда да, и память течёт и дыр как в тёрке. Но таких погромистов ничего уже не исправит.
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|4.12, sirDranik (ok), 23:29, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Голословное обвинение. Наш проект не ест даже и 100мб. И работает быстро, что на всяких rasp удовлетворительно можно играть.
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|3.20, Аноним (3), 23:50, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это не портит ту же кампанию, например? Ведь там сценарии, особенно под конец, немного нечестные для юзера, и более хитрый ai может сделать их неприятными. Или он все же туповат?
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|4.23, sirDranik (ok), 23:59, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё относительно.
Кампании Роланда и Арчибальда проходятся вполне приемлемо. На мой взгляд. Но мы же с вами разные люди... ;)
Вы пока не попробуете - не узнаете. Скажу так, для тех, кто играет вообще в первый раз в героев, будет тяжело.
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|1.8, Аноним (8), 23:06, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А это точно переделка старой игры? Поставил, попытался в нее играть, но так и не нашел где в ней глобус крутить.
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|1.9, Аноним (9), 23:11, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я никогда не играл в неё, в нынешнем состоянии эта игра играбельна или лучше сначала пройти оригинал?
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|2.13, sirDranik (ok), 23:30, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проходится лучше и удобнее оригинала. Но можете пройти пару миссий в оригинале, чтобы потом было с чем сравнивать.
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|3.16, anonimus (?), 23:38, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Немножко терпения, это сколько? В годах, месяцах, днях, можно даже в секундах, я переведу.
Конкретно, сколько ждать?
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|4.21, sirDranik (ok), 23:52, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы не можем дать точные сроки, потому что это энтузиастская работа. Нам за нее деньги не дают и люди работают в свободное от работы и жизни время. Плюс, будучи опенсорсным проектом, кто-нибудь может залететь и помочь, так, что уже в следующем месяце появится.
К тому же такая работа требует много времени и усердия, чтобы сделать всё правильно, а не абы как.
Не имею морального права вам что-то обещать. Просто периодически заглядывайте в новости.
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|5.24, anonimus (?), 00:05, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда не надо говорить про немножко терпения, так как терпения может потребоваться очень даже множко.
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|6.26, sirDranik (ok), 00:08, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расслабьтесь. Вам никто из нашей команды не сможет сказать, когда это случится. Помимо редактора есть еще порядком и других задач, имеющих больший приоритет решения. Скажу так, ближайшие месяца два точно не будет генератора.
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|1.22, Аноним (22), 23:52, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор, а как подсунуть игре - миди? Вместо CD-аудио. У меня вроде как даже есть Emu10k, и soundfont я подгрузил, в досбоксе работает
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|2.25, sirDranik (ok), 00:05, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В настройках аудио есть переключатель CD\MIDI.
Только недавно вскрылась проблема на win8 с миди. На некоторых системах может не работать миди композиции. Но ребята прямо сейчас занимаются решением этой проблемы.
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