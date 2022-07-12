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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.17

12.07.2022 21:07

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.17, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Убраны задержки при произведении MIDI-композиций.
  • Внесены оптимизации для повышения качества музыки и MIDI.
  • Новый звук для объекта на карте "Литейная", взятый из неиспользуемых ресурсов оригинальной игры.
  • Изменены цвета некоторых окон интерфейса, чтобы они соответствовали "злой" гамме.
  • Героям ИИ добавлена новая роль - курьер.
  • На карте приключений оптимизировано использование ИИ заклинаний.
  • Новые алгоритмы защиты замков и городов.
  • ИИ перестал нанимать ненужных героев без надобности.
  • Появилась возможность переназначать "горячие клавиши" в игре.
  • Исправлено свыше 40 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57494-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле (?), 21:29, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Код проекта написан на C++" - прекрасный православный язык, в отличие от ваших растов и иже с ними
     
     
  • 2.2, omnomnomous (?), 21:38, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, -5 к скорости разработки от такого православия.
     
     
  • 3.4, Albertio (ok), 21:45, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да и к скорости работы все -10
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 22:24, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато память течёт очень хорошо, да и сегфолты больше 1 за раз.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 23:27, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если писать на C++ как на C, пихая везде malloc и sprintf. Тогда да, и память течёт и дыр как в тёрке. Но таких погромистов ничего уже не исправит.
     
  • 4.12, sirDranik (ok), 23:29, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голословное обвинение. Наш проект не ест даже и 100мб. И работает быстро, что на всяких rasp удовлетворительно можно играть.
     
  • 2.5, Владимир (??), 21:46, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я играю только в КАРТЫ ...
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:43, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в оригинальной игре ai использовал курьеров?
     
     
  • 2.17, sirDranik (ok), 23:44, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я знаю - нет.
     
     
  • 3.20, Аноним (3), 23:50, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это не портит ту же кампанию, например? Ведь там сценарии, особенно под конец, немного нечестные для юзера, и более хитрый ai может сделать их неприятными. Или он все же туповат?
     
     
  • 4.23, sirDranik (ok), 23:59, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё относительно.
    Кампании Роланда и Арчибальда проходятся вполне приемлемо. На мой взгляд. Но мы же с вами разные люди... ;)
    Вы пока не попробуете - не узнаете. Скажу так, для тех, кто играет вообще в первый раз в героев, будет тяжело.
     

  • 1.6, не ждем ебилдов (?), 22:07, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс, иду конпелировать!
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:06, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это точно переделка старой игры? Поставил, попытался в нее играть, но так и не нашел где в ней глобус крутить.
     
     
  • 2.15, sirDranik (ok), 23:32, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где вы там глобус нашли?
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:11, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я никогда не играл в неё, в нынешнем состоянии эта игра играбельна или лучше сначала пройти оригинал?
     
     
  • 2.13, sirDranik (ok), 23:30, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проходится лучше и удобнее оригинала. Но можете пройти пару миссий в оригинале, чтобы потом было с чем сравнивать.
     

  • 1.10, anonimus (?), 23:25, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Генератор карт когда будет?
     
     
  • 2.14, sirDranik (ok), 23:31, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немножко терпения и будет.
     
     
  • 3.16, anonimus (?), 23:38, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немножко терпения, это сколько? В годах, месяцах, днях, можно даже в секундах, я переведу.
    Конкретно, сколько ждать?
     
     
  • 4.21, sirDranik (ok), 23:52, 12/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы не можем дать точные сроки, потому что это энтузиастская работа. Нам за нее деньги не дают и люди работают в свободное от работы и жизни время. Плюс, будучи опенсорсным проектом, кто-нибудь может залететь и помочь, так, что уже в следующем месяце появится.
    К тому же такая работа требует много времени и усердия, чтобы сделать всё правильно, а не абы как.
    Не имею морального права вам что-то обещать. Просто периодически заглядывайте в новости.
     
     
  • 5.24, anonimus (?), 00:05, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда не надо говорить про немножко терпения, так как терпения может потребоваться очень даже множко.
     
     
  • 6.26, sirDranik (ok), 00:08, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расслабьтесь. Вам никто из нашей команды не сможет сказать, когда это случится. Помимо редактора есть еще порядком и других задач, имеющих больший приоритет решения. Скажу так, ближайшие месяца два точно не будет генератора.
     

  • 1.18, Аноним (11), 23:45, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём версию 1.0!
     
  • 1.19, Аноним (3), 23:48, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте уже homm1, пацаны
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:52, 12/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор, а как подсунуть игре - миди? Вместо CD-аудио. У меня вроде как даже есть Emu10k, и soundfont я подгрузил, в досбоксе работает
     
     
  • 2.25, sirDranik (ok), 00:05, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В настройках аудио есть переключатель CD\MIDI.
    Только недавно вскрылась проблема на win8 с миди. На некоторых системах может не работать миди композиции. Но ребята прямо сейчас занимаются решением этой проблемы.
     
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