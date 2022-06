Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.16, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: Полностью переработан код движка, отвечающий за воспроизведение звука.

Обеспечено плавное изменение громкости эффектов при передвижении героя по карте приключений.

Мелодии на карте приключений и в городах теперь продолжаются с того места, на котором прервались.

Добавлена экспериментальная опция 3D-звука на карте приключений.

Добавлен звук (не используемый нигде в оригинальных ресурсах) для объекта на карте приключений в океане: "утёс с чайками".

Добавлен рейтинг для прохождения кампании.

Проведена оптимизация ИИ, для ускорения вычислений. ИИ теперь ведет себя более агрессивно, учитывая условия сценария.

Сгенерированы отсутствующие элементы "Алой Башни" в городе волшебниц без замка.

Цвета флагов в замках рыцарей и волшебников меняются в зависимости от цвета игрока.

Сгенерирована новая пиктограмма для жилища капитана в замке волшебниц.

Исправлены и дополнены переводы на Немецкий, Румынский и Украинский языки. Кроме этого был добавлен базовый перевод на Белорусский, Испанский и Шведский языки.

Исправлено в свыше 40 ошибок.