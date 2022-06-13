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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16

13.06.2022 15:00

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.16, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Полностью переработан код движка, отвечающий за воспроизведение звука.
  • Обеспечено плавное изменение громкости эффектов при передвижении героя по карте приключений.
  • Мелодии на карте приключений и в городах теперь продолжаются с того места, на котором прервались.
  • Добавлена экспериментальная опция 3D-звука на карте приключений.
  • Добавлен звук (не используемый нигде в оригинальных ресурсах) для объекта на карте приключений в океане: "утёс с чайками".
  • Добавлен рейтинг для прохождения кампании.
  • Проведена оптимизация ИИ, для ускорения вычислений. ИИ теперь ведет себя более агрессивно, учитывая условия сценария.
  • Сгенерированы отсутствующие элементы "Алой Башни" в городе волшебниц без замка.
  • Цвета флагов в замках рыцарей и волшебников меняются в зависимости от цвета игрока.
  • Сгенерирована новая пиктограмма для жилища капитана в замке волшебниц.
  • Исправлены и дополнены переводы на Немецкий, Румынский и Украинский языки. Кроме этого был добавлен базовый перевод на Белорусский, Испанский и Шведский языки.
  • Исправлено в свыше 40 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.15
  3. OpenNews: Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III
  4. OpenNews: Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  5. OpenNews: Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.2, используемого на игровой консоли Steam Deck
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57343-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Ан (??), 16:36, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Красавчики.
     
  • 2, Michael Shigorin (ok), 16:37, 13/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    шо, опять?! (ц)

    PS: предыдущий выпуск на e2k работает нормально, только для сборки lcc 1.25/e2k пришлось оторвать -Wextra-semi (mcst#7154).

     
  • 3, Аноним (3), 16:39, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    когда вижу на опеннете эти релизы
    понимаю что старость уже просто рядом …

     
  • 4, pofigist (?), 16:40, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А переводы на эсперанто и латынь есть?
     
     
  • 5, Michael Shigorin (ok), 16:42, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если интересуетесь -- точно имеете шанс предложить. :)
     
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