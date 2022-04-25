Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III

> Я припоминаю, что уже в начале 2000-ых (2002-2004) я на домашнем компе тогда ещё под OS/2 гонял десктопные фалообменные проги на Java (XNap, LimeWire) и работало это уже тогда без каких-либо заметных тормозов. Не заметных на задачах, где не нужен был реалтайм. А то в начале нулевых (да и в десятых тоже) как включится GC, так сразу латентность взлетала на порядки. А фоновый GC в JVM появился с исторической точки зрения сравнительно недавно. PS: ну и кстати, видать хороший комп у тебя был в начале нулевых ;)

