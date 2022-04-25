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Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III

25.04.2022 11:52

Проектом Warsmash развивается альтернативный открытый игровой движок для игры Warcraft III, способный воссоздать игровой процесс при наличии в системе оригинальной игры (для работы требуются файлы с игровыми ресурсами, входящие в оригинальную поставку Warcraft III). Проект находится на альфа-стадии разработки, но уже поддерживает как однопользовательское прохождение, так и участие в сетевых многопользовательских баталиях. Основным назначением разработки называется упрощение создания модификаций Warcraft III и проведение экспериментов. Код написан на языке Java с использованием фреймворка для разработки игр libGDX и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается запуск в Linux и Windows.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  3. OpenNews: Рождественский выпуск OpenRA, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
  4. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
  5. OpenNews: Выпуск Minetest 5.5.0, открытого клона игры MineCraft
  6. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57079-warsmash
Ключевые слова: warsmash, warcraft, game
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >  Код написан на языке Java

    ну блин, ну почему... я уж понадеялся, что запилят нормальные хоткеи для инвентаря (без нумпада) и другие всякие излишества, а тут на тебе: налетай, торопись, покупай 128 гигов оперативки

     
     
  • 2.13, eugener (ok), 13:12, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > покупай 128 гигов оперативки

    Майнкрафт под линкусом прекрасно работает на компах с 8 гигами, так што ненадо про 128.

     
     
  • 3.15, Аноним (1), 13:15, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Майнкрафт под линкусом прекрасно работает на компах с 8 гигами, так што ненадо про 128.

    не надо, на ультрах с 32 гигами на 5950x с nvme тормозит. а там, напомню, instanced кубики

     
     
  • 4.16, Аноним (1), 13:19, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PS. на 6600X без свопа на 1080p
     
  • 3.20, nvidiaamd (?), 13:35, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видать бегаешь максимум в двух чанках и дальше. Дальше мамка заругает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:51, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кому пришла в голову гениальная идея писать игру на Жава? Это же тормозить будет неимоверно. И надо ещё покупать игровые ресурсы - зачем мне играть на открытом движке, если есть оригинальный и он лучше.

    Какой-то идиотизм получается.

    Не одобряю.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:04, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот и выросло поколение, не видавшее Java-игр в неимоверно хилых кнопочных мобилках нулевых.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:06, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомню, джава и на мобилках изрядно тормозила.  
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:06, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему не видавшее? эти джавы нет смысла сравнивать, тёплое с мягким
     
  • 3.17, keydon (ok), 13:27, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕМНИП та джава сильно отличалась от десктопной джавы и от джавы на андройде
    Впрочем это итак очевидно если хотя бы на вес приложух посмотреть
     
  • 2.6, Аноним (7), 13:05, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты оригинальный будешь на Линуксе пускать? Через вино?
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 13:07, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оригинальный минимум с 2010 работает без проблем под вайном. до этого не пробовал
     
  • 2.11, eugener (ok), 13:09, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Кому пришла в голову гениальная идея писать игру на Жава?

    Во-первых, это удобно.
    Во-вторых, не нужно компилять игру под разные платформы.

    > Это же тормозить будет неимоверно.

    Вы как будто последний раз джаву видели в конце 90-ых.)

    Я припоминаю, что уже в начале 2000-ых (2002-2004) я на домашнем компе тогда ещё под OS/2 гонял десктопные фалообменные проги на Java (XNap, LimeWire) и работало это уже тогда без каких-либо заметных тормозов.

     
     
  • 3.14, Аноним (1), 13:13, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Во-вторых, не нужно компилять игру под разные платформы.

    их всего 2.5, какие проблемы?

    > Во-первых, это удобно.

    ещё удобнее на электроне

    > Вы как будто последний раз джаву видели в конце 90-ых.)

    а ещё у тебя свой бизнес, а таксуешь ты для души, мы поняли

     
  • 3.21, freehck (ok), 13:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я припоминаю, что уже в начале 2000-ых (2002-2004) я на домашнем компе тогда ещё под OS/2 гонял десктопные фалообменные проги на Java (XNap, LimeWire) и работало это уже тогда без каких-либо заметных тормозов.

    Не заметных на задачах, где не нужен был реалтайм. А то в начале нулевых (да и в десятых тоже) как включится GC, так сразу латентность взлетала на порядки. А фоновый GC в JVM появился с исторической точки зрения сравнительно недавно.

    PS: ну и кстати, видать хороший комп у тебя был в начале нулевых ;)

     
  • 2.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:51, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же тормозить будет неимоверно.

    Runescape? Minecraft? Zomboid?

     

  • 1.9, Аноним (7), 13:06, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле это реклама движка если что.  
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 13:11, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них в репе даже донатов нет, только ссылка на видос на ютубе (тоже без донатов)
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:32, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Warcraft III

    Кому оно надо в 2022?

     
     
  • 2.23, Аноним (1), 13:40, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гоните его! насмехайтесь над ним!
     

  • 1.19, nvidiaamd (?), 13:33, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код написан на языке Java

    Жаль, а уж обрадовался, и такая подлость.

     
  • 1.22, Аноним (22), 13:39, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То что движок запилили - неплохо.
    Но на яве?? Как так-то??
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:48, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что все на Яву-то накинулись? 2022 год в конце концов, там уже всё заоптимизировано до блеска в jvm
     
     
  • 2.26, ыы (?), 13:55, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А линейка на явадвижке -  в 2022 тоже перестанет тормозить и глючить?
     
  • 2.27, КО (?), 13:58, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что тормозит и течёт
     

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