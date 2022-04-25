Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III

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|1.1, Аноним (1), 12:49, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Код написан на языке Java
ну блин, ну почему... я уж понадеялся, что запилят нормальные хоткеи для инвентаря (без нумпада) и другие всякие излишества, а тут на тебе: налетай, торопись, покупай 128 гигов оперативки
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|2.13, eugener (ok), 13:12, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> покупай 128 гигов оперативки
Майнкрафт под линкусом прекрасно работает на компах с 8 гигами, так што ненадо про 128.
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|3.15, Аноним (1), 13:15, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Майнкрафт под линкусом прекрасно работает на компах с 8 гигами, так што ненадо про 128.
не надо, на ультрах с 32 гигами на 5950x с nvme тормозит. а там, напомню, instanced кубики
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|1.2, Аноним (2), 12:51, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кому пришла в голову гениальная идея писать игру на Жава? Это же тормозить будет неимоверно. И надо ещё покупать игровые ресурсы - зачем мне играть на открытом движке, если есть оригинальный и он лучше.
Какой-то идиотизм получается.
Не одобряю.
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|2.5, Аноним (5), 13:04, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вот и выросло поколение, не видавшее Java-игр в неимоверно хилых кнопочных мобилках нулевых.
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|3.8, Аноним (1), 13:06, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему не видавшее? эти джавы нет смысла сравнивать, тёплое с мягким
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|3.17, keydon (ok), 13:27, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЕМНИП та джава сильно отличалась от десктопной джавы и от джавы на андройде
Впрочем это итак очевидно если хотя бы на вес приложух посмотреть
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|2.6, Аноним (7), 13:05, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как ты оригинальный будешь на Линуксе пускать? Через вино?
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|3.10, Аноним (1), 13:07, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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оригинальный минимум с 2010 работает без проблем под вайном. до этого не пробовал
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|2.11, eugener (ok), 13:09, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Кому пришла в голову гениальная идея писать игру на Жава?
Во-первых, это удобно.
Во-вторых, не нужно компилять игру под разные платформы.
> Это же тормозить будет неимоверно.
Вы как будто последний раз джаву видели в конце 90-ых.)
Я припоминаю, что уже в начале 2000-ых (2002-2004) я на домашнем компе тогда ещё под OS/2 гонял десктопные фалообменные проги на Java (XNap, LimeWire) и работало это уже тогда без каких-либо заметных тормозов.
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|3.14, Аноним (1), 13:13, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Во-вторых, не нужно компилять игру под разные платформы.
их всего 2.5, какие проблемы?
> Во-первых, это удобно.
ещё удобнее на электроне
> Вы как будто последний раз джаву видели в конце 90-ых.)
а ещё у тебя свой бизнес, а таксуешь ты для души, мы поняли
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|3.21, freehck (ok), 13:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я припоминаю, что уже в начале 2000-ых (2002-2004) я на домашнем компе тогда ещё под OS/2 гонял десктопные фалообменные проги на Java (XNap, LimeWire) и работало это уже тогда без каких-либо заметных тормозов.
Не заметных на задачах, где не нужен был реалтайм. А то в начале нулевых (да и в десятых тоже) как включится GC, так сразу латентность взлетала на порядки. А фоновый GC в JVM появился с исторической точки зрения сравнительно недавно.
PS: ну и кстати, видать хороший комп у тебя был в начале нулевых ;)
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|2.12, Аноним (1), 13:11, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у них в репе даже донатов нет, только ссылка на видос на ютубе (тоже без донатов)
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|1.24, Аноним (24), 13:48, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что все на Яву-то накинулись? 2022 год в конце концов, там уже всё заоптимизировано до блеска в jvm
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|2.26, ыы (?), 13:55, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А линейка на явадвижке - в 2022 тоже перестанет тормозить и глючить?
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