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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.14

10.04.2022 17:53

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.14, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Для большинства языков нарисована кнопка режима "только битва".
  • Полностью переработан код, связанный с артефактами, что привело к устранению многочисленных ошибок в свойствах артефактов и дало возможность в будущем легко добавлять или изменять артефакты в игре.
  • Улучшенный ИИ теперь по приоритету отстраивает замки, учитывая обстановку на карте приключений, а также использует заклинание "Дверь Измерений".
  • Добавлена базовая реализация приложения fheroes2 для macOS.
  • Исправлены ошибки в расчёте прироста существ и стоимости капитуляции, а также доработана логика перемещения существ по полю боя.
  • В движке реализована поддержка музыкальных файлов в формате MP3 и FLAC.
  • Исправлено свыше 50 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.13
  3. OpenNews: Первый выпуск игрового движка Open 3D Engine, открытого компанией Amazon
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6.3
  5. OpenNews: Выпуск Minetest 5.5.0, открытого клона игры MineCraft
  6. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 3.0
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56999-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:42, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Молодцы!
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:50, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Движок написали - большие молодцы. Нарисуйте картинки, запишите звуки, сделаете карты, слейте магазин свой, продавайте. Покупать я конечно не буду
     
  • 1.3, anonymouse (?), 21:52, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    re2 ничему не научил
     
     
  • 2.8, pincher2012 (??), 22:16, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь тоже reverse engeneering использовался?
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:57, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Выглядит как привет из 80-ых. В худшем смысле, разумеется.
     
     
  • 2.5, Большой Молодец (?), 22:00, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восми-десятые чем тебе ?
     
     
  • 3.11, Онаним (?), 22:19, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле 8-битные 256 цветов с кастомизируемой 6-битной поллитрой в конце 80-х уже были, на MCGA и VGA, линейный 320x200x8 режим.

    На некоторых VGA можно было изгольнуться в 4-планарный 640x400x8 (modeX), хотя более поддерживаемым был 360x480x256.

    И даже SVGA были 640x480x8 и 800x600x8, но я их увидел только в 90-е.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 01:20, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 85 уже амига была
     
  • 2.18, YetAnotherOnanym (ok), 22:49, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > привет из 80-ых

    Это ещё что! Только подумай, из каких годов передают привет шахматы, шашки, домино, нарды и игральные карты!

     
     
  • 3.21, Аноним (4), 23:08, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ты сравнил. В отличие от сабжа, шахматы - высокоинтеллектуальная игра, которую можно изучать всю жизнь и все равно узнавать каждый день что-то новое. Карты тоже неплохо, по крайней мере покер - если играть на осязаемые деньги, то испытываешь настоящий азарт. А при игре в домино можно и вовсе узнавать последние новости двора, у кого сын там женился, кто помер недавно или спился. Ничего из этого в сабже нет.
     
     
  • 4.25, YetAnotherOnanym (ok), 23:50, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Против человека играть - тоже надо интеллект напрягать. В оригинальной игре ИИ не ахти какой, а если бы в ХММ играл какой-нибудь Дип Блю - тоже мясных мешков выносил бы на раз.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 03:24, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже мне секрет Полишинеля. Чтобы обыграть кожаного мешка, и AI-то особого не надо,  те же шамхматные программы на NES 90% оппонентов выносили. Задача программистов скорее в том, чтобы более-менее подходящего по уровню среднему игроку противника запрограммировать.
     
     
  • 6.44, Аноним (33), 03:38, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тоже мне секрет Полишинеля. Чтобы обыграть кожаного мешка, и AI-то особого не
    > надо,  те же шамхматные программы на NES 90% оппонентов выносили.
    > Задача программистов скорее в том, чтобы более-менее подходящего по уровню среднему
    > игроку противника запрограммировать.

    Шахмат на nes не помню, кроме китайских, а в шашки я энштейна на спектруме постоянно обыгрывал. А сейчас даже правил не помню :)

     
     
  • 7.45, Аноним (41), 03:56, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про NES не зря вспомнил, там шахматы на удивление сильные были (учитывая ограничения железа).
    У эйештейна разве полноценные правила были? Ну и в любом случае, шашки по определению на порядок проще.
     
  • 4.31, Большой Молодец (?), 00:59, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >шахматы - высокоинтеллектуальная

    DOTA 2 сложнее чем шахматы. Школьник играющий в DOTA 2 умнее чем гросс-майстер шахматный.

     
  • 4.40, Аноним (1), 02:36, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У героев правила гораздо сложнее шахмат
     

  • 1.10, Admino (ok), 22:19, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А почему польский с маленькой буквы?

    Политическая подоплёка?

     
     
  • 2.13, Большой Молодец (?), 22:25, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага ага, три раза. А когда эти ваши линуксы устанавливает, русский язык с маленькой буквы, другие языки с большой.
     
  • 2.16, Ann None (?), 22:42, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >polsKi

    очевидно же, что хоткей

     

  • 1.12, hohoho (?), 22:20, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота! Графоний лучший из всех ХоММ имхо.
     
  • 1.15, InuYasha (??), 22:35, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Don't be homo, play some HoMMo!
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:57, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Артикли? Ну и потом, у кого что болит.
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:46, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему для OpenBSD нет порта?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:21, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так бздуны на винде сидят, обмазывайся оригиналом.
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:31, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ответ прост: нет ментейнера, точно знаю что на OpenBSD играют в fheroes2, буквально недавно один человек задавал какие-то вопросы о сборке из исходных кодов, потом сам во всём разобрался и всё у него получилось. OpenBSD не очень популярная ОС, если у Вас есть силы, желание и возможность - собирайте пакет и договаривайтесь с сообществом OpenBSD о публикации.
     
     
  • 3.38, Аноним (33), 01:56, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пусть тот, кто собрал, хотя бы в -vip закинет

    в OpenBSD вообще какая-то нездоровая мания к играм, для которых нужны коммерческие ресурсы, там полрепозитория игр - это именно свободные движки к классическим играм

     
  • 2.37, Аноним (33), 01:55, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я ещё прошлую версию, с svn sourceforge, как-то пытался собрать, но оно не собиралось
     
  • 2.39, Аноним (1), 02:32, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вы не можете просто сами собрать. Там же буквально пара команд
    Тем более с ещё более экзотической ос чем линукс
     

  • 1.20, YetAnotherOnanym (ok), 23:04, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знакомые всё лица! Ранлоо, Роксана, Наташа, Черити, Ребекка, Амроз, Аламар, если не перепутал.
     
     
  • 2.27, Хых (?), 23:55, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В индусской локализации они все друг другу братья и сестры которых в детстве разлучили. А вместо вызова заклинаний поют и танцуют.
     
     
  • 3.32, Большой Молодец (?), 01:03, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вместо вызова заклинаний поют и танцуют

    Ты так говоришь, как будто, что-то плохое. Поэтому индусов миллиарды, что не кастуют фаерболами в соседей.

     
     
  • 4.35, Аноним (33), 01:23, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три индо-пакистанские войны не в счёт? :)
     

  • 1.22, Аноним (22), 23:10, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нужно русский язык на первое место в списке поставить
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 03:28, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По данным, опубликованным в журнале «Language Monthly» (№ 3 за 1997 год), примерно 300 млн человек по всему миру владеют русским языком (что ставит его на 5-е место по распространённости), из них 160 млн считают его родным (8-е место в мире).
     

  • 1.26, YM2608 (?), 23:54, 10/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.28, Ilya Indigo (ok), 00:01, 11/04/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.29, Аноним (29), 00:38, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Некрофилия есть психическое отклонение.
     
     
  • 2.30, YM2608 (?), 00:54, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у тебя не адекватная логика - по твоей логике любая старая игра Некрофилия, может тогда шахматы тоже назвать Некрофилией, как и многие другие игры??? Ты не правильно интерпретируешь термин Некрофилия - применяешь к тому, к чему не применим термин Некрофилия, да и собственно говоря ты это делаешь, чтобы самоутвердиться...
     
     
  • 3.34, Аноним (4), 01:21, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > любая старая игра Некрофилия

    Не любая, а Heroes of Might and Magic II.

    > шахматы тоже назвать Некрофилией

    Ты серьезно сравниваешь высокоинтеллектуальные шахматы с играми типа сабжа? Еще бы со Sven Bømwøllen сравнил.

     
  • 2.36, Аноним (33), 01:25, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы мы знали, во что играть, и во что НЕ играть, если бы не ходили на опеннет. Нравится, не нравится, удаляй хмм2 моя красавица, на опеннете не велят.
     
  • 2.43, Аноним (41), 03:34, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тут последний трек в плейлисте от Jeanette, а предпоследний от Led Zeppelin, эпать я некрофил, героям и не снилось. Срочно пошёл слушать леди гагу (против которой ничего не имею, но).
     

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