3.21 , Аноним ( 4 ), 23:08, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну ты сравнил. В отличие от сабжа, шахматы - высокоинтеллектуальная игра, которую можно изучать всю жизнь и все равно узнавать каждый день что-то новое. Карты тоже неплохо, по крайней мере покер - если играть на осязаемые деньги, то испытываешь настоящий азарт. А при игре в домино можно и вовсе узнавать последние новости двора, у кого сын там женился, кто помер недавно или спился. Ничего из этого в сабже нет.

4.25 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:50, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Против человека играть - тоже надо интеллект напрягать. В оригинальной игре ИИ не ахти какой, а если бы в ХММ играл какой-нибудь Дип Блю - тоже мясных мешков выносил бы на раз.

5.41 , Аноним ( 41 ), 03:24, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже мне секрет Полишинеля. Чтобы обыграть кожаного мешка, и AI-то особого не надо, те же шамхматные программы на NES 90% оппонентов выносили. Задача программистов скорее в том, чтобы более-менее подходящего по уровню среднему игроку противника запрограммировать.

6.44 , Аноним ( 33 ), 03:38, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тоже мне секрет Полишинеля. Чтобы обыграть кожаного мешка, и AI-то особого не

> надо, те же шамхматные программы на NES 90% оппонентов выносили.

> Задача программистов скорее в том, чтобы более-менее подходящего по уровню среднему

> игроку противника запрограммировать. Шахмат на nes не помню, кроме китайских, а в шашки я энштейна на спектруме постоянно обыгрывал. А сейчас даже правил не помню :)

7.45 , Аноним ( 41 ), 03:56, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я про NES не зря вспомнил, там шахматы на удивление сильные были (учитывая ограничения железа).

У эйештейна разве полноценные правила были? Ну и в любом случае, шашки по определению на порядок проще.

4.31 , Большой Молодец ( ? ), 00:59, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >шахматы - высокоинтеллектуальная DOTA 2 сложнее чем шахматы. Школьник играющий в DOTA 2 умнее чем гросс-майстер шахматный.

4.40 , Аноним ( 1 ), 02:36, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У героев правила гораздо сложнее шахмат

