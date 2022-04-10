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|1.2, Аноним (2), 21:50, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Движок написали - большие молодцы. Нарисуйте картинки, запишите звуки, сделаете карты, слейте магазин свой, продавайте. Покупать я конечно не буду
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|3.11, Онаним (?), 22:19, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле 8-битные 256 цветов с кастомизируемой 6-битной поллитрой в конце 80-х уже были, на MCGA и VGA, линейный 320x200x8 режим.
На некоторых VGA можно было изгольнуться в 4-планарный 640x400x8 (modeX), хотя более поддерживаемым был 360x480x256.
И даже SVGA были 640x480x8 и 800x600x8, но я их увидел только в 90-е.
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|2.18, YetAnotherOnanym (ok), 22:49, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> привет из 80-ых
Это ещё что! Только подумай, из каких годов передают привет шахматы, шашки, домино, нарды и игральные карты!
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|3.21, Аноним (4), 23:08, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ты сравнил. В отличие от сабжа, шахматы - высокоинтеллектуальная игра, которую можно изучать всю жизнь и все равно узнавать каждый день что-то новое. Карты тоже неплохо, по крайней мере покер - если играть на осязаемые деньги, то испытываешь настоящий азарт. А при игре в домино можно и вовсе узнавать последние новости двора, у кого сын там женился, кто помер недавно или спился. Ничего из этого в сабже нет.
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|4.25, YetAnotherOnanym (ok), 23:50, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Против человека играть - тоже надо интеллект напрягать. В оригинальной игре ИИ не ахти какой, а если бы в ХММ играл какой-нибудь Дип Блю - тоже мясных мешков выносил бы на раз.
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|5.41, Аноним (41), 03:24, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже мне секрет Полишинеля. Чтобы обыграть кожаного мешка, и AI-то особого не надо, те же шамхматные программы на NES 90% оппонентов выносили. Задача программистов скорее в том, чтобы более-менее подходящего по уровню среднему игроку противника запрограммировать.
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|6.44, Аноним (33), 03:38, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тоже мне секрет Полишинеля. Чтобы обыграть кожаного мешка, и AI-то особого не
> надо, те же шамхматные программы на NES 90% оппонентов выносили.
> Задача программистов скорее в том, чтобы более-менее подходящего по уровню среднему
> игроку противника запрограммировать.
Шахмат на nes не помню, кроме китайских, а в шашки я энштейна на спектруме постоянно обыгрывал. А сейчас даже правил не помню :)
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|7.45, Аноним (41), 03:56, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про NES не зря вспомнил, там шахматы на удивление сильные были (учитывая ограничения железа).
У эйештейна разве полноценные правила были? Ну и в любом случае, шашки по определению на порядок проще.
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|4.31, Большой Молодец (?), 00:59, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>шахматы - высокоинтеллектуальная
DOTA 2 сложнее чем шахматы. Школьник играющий в DOTA 2 умнее чем гросс-майстер шахматный.
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|2.13, Большой Молодец (?), 22:25, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага ага, три раза. А когда эти ваши линуксы устанавливает, русский язык с маленькой буквы, другие языки с большой.
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|2.24, Аноним (24), 23:31, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ответ прост: нет ментейнера, точно знаю что на OpenBSD играют в fheroes2, буквально недавно один человек задавал какие-то вопросы о сборке из исходных кодов, потом сам во всём разобрался и всё у него получилось. OpenBSD не очень популярная ОС, если у Вас есть силы, желание и возможность - собирайте пакет и договаривайтесь с сообществом OpenBSD о публикации.
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|3.38, Аноним (33), 01:56, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пусть тот, кто собрал, хотя бы в -vip закинет
в OpenBSD вообще какая-то нездоровая мания к играм, для которых нужны коммерческие ресурсы, там полрепозитория игр - это именно свободные движки к классическим играм
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|2.37, Аноним (33), 01:55, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я ещё прошлую версию, с svn sourceforge, как-то пытался собрать, но оно не собиралось
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|2.39, Аноним (1), 02:32, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему вы не можете просто сами собрать. Там же буквально пара команд
Тем более с ещё более экзотической ос чем линукс
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|1.20, YetAnotherOnanym (ok), 23:04, 10/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Знакомые всё лица! Ранлоо, Роксана, Наташа, Черити, Ребекка, Амроз, Аламар, если не перепутал.
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|2.27, Хых (?), 23:55, 10/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В индусской локализации они все друг другу братья и сестры которых в детстве разлучили. А вместо вызова заклинаний поют и танцуют.
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|3.32, Большой Молодец (?), 01:03, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А вместо вызова заклинаний поют и танцуют
Ты так говоришь, как будто, что-то плохое. Поэтому индусов миллиарды, что не кастуют фаерболами в соседей.
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|2.42, Аноним (41), 03:28, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По данным, опубликованным в журнале «Language Monthly» (№ 3 за 1997 год), примерно 300 млн человек по всему миру владеют русским языком (что ставит его на 5-е место по распространённости), из них 160 млн считают его родным (8-е место в мире).
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|2.30, YM2608 (?), 00:54, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у тебя не адекватная логика - по твоей логике любая старая игра Некрофилия, может тогда шахматы тоже назвать Некрофилией, как и многие другие игры??? Ты не правильно интерпретируешь термин Некрофилия - применяешь к тому, к чему не применим термин Некрофилия, да и собственно говоря ты это делаешь, чтобы самоутвердиться...
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|3.34, Аноним (4), 01:21, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> любая старая игра Некрофилия
Не любая, а Heroes of Might and Magic II.
> шахматы тоже назвать Некрофилией
Ты серьезно сравниваешь высокоинтеллектуальные шахматы с играми типа сабжа? Еще бы со Sven Bømwøllen сравнил.
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|2.36, Аноним (33), 01:25, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как бы мы знали, во что играть, и во что НЕ играть, если бы не ходили на опеннет. Нравится, не нравится, удаляй хмм2 моя красавица, на опеннете не велят.
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|2.43, Аноним (41), 03:34, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тут последний трек в плейлисте от Jeanette, а предпоследний от Led Zeppelin, эпать я некрофил, героям и не снилось. Срочно пошёл слушать леди гагу (против которой ничего не имею, но).
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