Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.14, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Для большинства языков нарисована кнопка режима "только битва".

Полностью переработан код, связанный с артефактами, что привело к устранению многочисленных ошибок в свойствах артефактов и дало возможность в будущем легко добавлять или изменять артефакты в игре.

Улучшенный ИИ теперь по приоритету отстраивает замки, учитывая обстановку на карте приключений, а также использует заклинание "Дверь Измерений".

Добавлена базовая реализация приложения fheroes2 для macOS.

Исправлены ошибки в расчёте прироста существ и стоимости капитуляции, а также доработана логика перемещения существ по полю боя.

В движке реализована поддержка музыкальных файлов в формате MP3 и FLAC.

Исправлено свыше 50 ошибок.