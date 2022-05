Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.15, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Добавлена поддержка монохромного курсора.

Улучшение ИИ - использование заклинания "Просмотреть всё", чтобы получить преимущество на карте приключений.

Улучшение ИИ - экономия маны при использовании заклинаний перемещения на карте приключений.

Улучшение ИИ - расчёт оптимальных маршрутов на карте приключений в узких местах, чтобы свои же герои не мешали друг другу.

Полностью переработана и расширена реализация "горячих клавиш".

Добавлено окно с перечнем доступных "горячих клавиш".

Расширено окно настроек главного меню с возможностью настройки звука, специального текстового режима и цвета курсора из главного меню игры.

Добавлена поддержка украинского языка, а также базовая реализация перевода.

Улучшены переводы на русский, норвежский, французский и польский языки.

Всплывающие окна во время инструктажа перед началом кампании дополнены иллюстрациями и подробным описанием бонусов и наград.