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|2.18, Аноним (18), 19:21, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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таково влачение бренного существования кое-как-кодеров на опеннете и лоре
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|1.4, YetAnotherOnanym (ok), 18:32, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> расчёт оптимальных маршрутов на карте приключений в узких местах, чтобы свои же герои не мешали друг другу.
Вот, кстати, да - оригинальный ИИ в этом вопросе лажал по-чёрному.
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|1.7, Аноним (7), 18:46, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А чего, украинский картавый говор в языки записали? Что-то нет в моей памяти древнеукраинского и чем он отличался от русского и славянского, праславянского. Сдается мне то что ныне кличут украинским языком всего то лишь западенский говор картавых, которые специально извращали русское произношение так как сами являются нерусью.
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|1.8, anonimus (?), 18:47, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не пора ли в сложившейся ситуации уже наплевать на этих правообладателей и выкладывать игру сразу с ресурсами для удобства игроков?
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|3.13, anonimus (?), 19:02, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В какой колодец? Вы о чём??
Прошу продлить аналогию, чтобы стало понятно.
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|4.17, ДаНуНафиг (?), 19:14, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложившаяся ситуация таки может поменяться, пусть и не слишком скоро. А репутация будет подгажена странными импульсивными действиями вроде "а давайте!" ради эфемерного юзера, которому "неудобно".
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|2.15, Аноним (15), 19:09, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> наплевать на этих правообладателей
Тем более, что есть прецедент (дело "Оракл против Гугла"): можно забыть про авторское право, если спи... эээ ... заимствованные продукты идут на благо всего мира.
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|1.16, Admino (ok), 19:09, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В прошлый раз спрашивал, почему польский с маленькой буквы, так меня начали убеждать, что так правильно, что так должно быть, а потом взяли и исправили.
Товарищи, которые "так правильно" и "так должно быть", вы где? Предлагаю публично покаяться.
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