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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.15

09.05.2022 15:38

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.15, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка монохромного курсора.
  • Улучшение ИИ - использование заклинания "Просмотреть всё", чтобы получить преимущество на карте приключений.
  • Улучшение ИИ - экономия маны при использовании заклинаний перемещения на карте приключений.
  • Улучшение ИИ - расчёт оптимальных маршрутов на карте приключений в узких местах, чтобы свои же герои не мешали друг другу.
  • Полностью переработана и расширена реализация "горячих клавиш".
  • Добавлено окно с перечнем доступных "горячих клавиш".
  • Расширено окно настроек главного меню с возможностью настройки звука, специального текстового режима и цвета курсора из главного меню игры.
  • Добавлена поддержка украинского языка, а также базовая реализация перевода.
  • Улучшены переводы на русский, норвежский, французский и польский языки.
  • Всплывающие окна во время инструктажа перед началом кампании дополнены иллюстрациями и подробным описанием бонусов и наград.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.14
  3. OpenNews: Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III
  4. OpenNews: Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  5. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  6. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57157-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:19, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это прям слишком часто новости пишут про себя.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:21, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таково влачение бренного существования кое-как-кодеров на опеннете и лоре
     

  • 1.2, Аноним (-), 18:23, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патч с читом от анона работает в этой версиии ?
     
     
  • 2.3, Самый Лучший Гусь (?), 18:31, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От которого анона?
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 19:00, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От которого анона?

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID15/4701.html

     

  • 1.4, YetAnotherOnanym (ok), 18:32, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > расчёт оптимальных маршрутов на карте приключений в узких местах, чтобы свои же герои не мешали друг другу.

    Вот, кстати, да - оригинальный ИИ в этом вопросе лажал по-чёрному.

     
  • 1.5, anonimus (?), 18:33, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Генерацию случайных карт завезли?
     
     
  • 2.6, sirDranik (ok), 18:45, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У сожалению, пока что нет. Но сам очень жду.
     
     
  • 3.9, anonimus (?), 18:47, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда планируете?
     
     
  • 4.14, sirDranik (ok), 19:06, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотелось бы в этом году успеть.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:46, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А чего, украинский картавый говор в языки записали? Что-то нет в моей памяти древнеукраинского и чем он отличался от русского и славянского, праславянского. Сдается мне то что ныне кличут украинским языком всего то лишь западенский говор картавых, которые специально извращали русское произношение так как сами являются нерусью.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:22, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруф или зассал, Урапатриот? Из окопа пишешь, поди?
     

  • 1.8, anonimus (?), 18:47, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не пора ли в сложившейся ситуации уже наплевать на этих правообладателей и выкладывать игру сразу с ресурсами для удобства игроков?
     
     
  • 2.10, ДаНуНафиг (?), 18:59, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не плюй в колодец...
     
     
  • 3.13, anonimus (?), 19:02, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В какой колодец? Вы о чём??
    Прошу продлить аналогию, чтобы стало понятно.
     
     
  • 4.17, ДаНуНафиг (?), 19:14, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложившаяся ситуация таки может поменяться, пусть и не слишком скоро. А репутация будет подгажена странными импульсивными действиями вроде "а давайте!" ради эфемерного юзера, которому "неудобно".
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:09, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > наплевать на этих правообладателей

    Тем более, что есть прецедент (дело "Оракл против Гугла"): можно забыть про авторское право, если спи... эээ ... заимствованные продукты идут на благо всего мира.

     

  • 1.12, anonimus (?), 19:02, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В какой колодец? Вы о чём?
    Прошу продлить аналогию, чтобы стало понятно.
     
  • 1.16, Admino (ok), 19:09, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В прошлый раз спрашивал, почему польский с маленькой буквы, так меня начали убеждать, что так правильно, что так должно быть, а потом взяли и исправили.

    Товарищи, которые "так правильно" и "так должно быть", вы где? Предлагаю публично покаяться.

     
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