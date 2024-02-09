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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.12

09.02.2024 09:01

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.12, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Все возможные объекты доступны к размещению и сохранению в редакторе карт (редактор пока не доступен пользователям).
  • Специальные диалоговые окна для удобного выбора всех объектов в редакторе.
  • Новые кнопки в некоторых меню, которые адаптируются под размер содержимого текста.
  • Более тонкая настройка поведения ИИ на низких уровнях сложности игры, чтобы играть было проще.
  • ИИ получил возможность капитулировать в определённых ситуациях.
  • В результатах битвы отображается факт капитуляции и сумма, в которую обошлась битва сопернику.
  • ИИ теперь умеет принимать взвешенные решения об атаке по области, задевающей свои же войска, при защитном построении. Защитники со спец. способностью атаки без ответа, в случае обороны стрелков, будут всегда проводить атаки по ближайшим врагам.
  • ИИ более форсированно наступает пехотой, если у соперника превосходство в стрелках.
  • Оптимизировано использование заклинаний "Берсерк" и "Гипноз" героями ИИ.
  • Увеличен приоритет и улучшены алгоритмы разведки карты у героев ИИ.
  • Улучшены переводы на русский, французский, шведский, венгерский, испанский и польский языки.
  • Закрыто свыше 50 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.11
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60577-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Странная идея воскрешать HOMM 2, если культовой считается третья часть.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:36, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vcmi.eu/
    Есть проект и для HoMM 3.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:37, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > если культовой считается третья часть

    Нет

     
  • 2.7, Аноним (7), 09:41, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странная идея воскрешать HOMM 2

    ты в каждой новости про HoMM2 пишешь одно и то же.
    выпускаешь новую версию комментария под новую версию сабжа?

     
     
  • 3.16, Аноним (1), 10:23, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, это кто-то другой, потому что я написал это в первый раз. Что наводит на мысль: я не один так думаю.
     
     
  • 4.17, n00by (ok), 10:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, для возникновения культа достаточно было одному так думать?
     
  • 2.12, КриоМух (ok), 10:06, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Моим детям очень и fheroes2 и vcmi нравятся! От них и от меня разработчикам низкий поклон. Так что сомнения прочь!
    Дети сами вот только пришли к вопросу, а можно ли карты создавать. Я их пока кормлю "завтраками" и слежу за прогрессом в разработке игры.

    Что характерно, всем этим занимаются они на FreeBSD. А vcmi для них, да и для меня вообще стал спасением, т.к. до этого в 3-х играли они запуская через wine, но там висло спонтанно и приходилось весь этот гемор с убиванием процессов, перезапуском игры и запуска последнего autosave, ниудобна! А как vcmi поставил - спрашиваю: "Всё вас устраивает?", Отвечают: "Да!"

    Разработчикам сил, здоровья, денег и благодарность!

     

  • 1.2, crypt (ok), 09:16, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Как раз ждал релиза со дня на день! Отличный движок и регулярные обновления!

    Дада, ждем улучшений ИИ не на низких, а на высоких уровнях, чтобы играть было еще сложнее.

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:20, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рэндомные карты?
     
  • 1.6, m228chtig (?), 09:41, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

    Сразу дизлайк за это. Я за полный Open Source!

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 09:51, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Я за полный Open Source!

    Source тут полностью Open, закрытое только Data.

    а Open Data мало кого интересует.
    потому что вид у него будет как у девушки, которую не требуется завоёвывать.

     
     
  • 3.10, КриоМух (ok), 10:01, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ладно завоёвывать, от которой ещё как-нибудь избавиться :)
     
  • 2.11, ryoken (ok), 10:05, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Я за полный Open Source!

    Вам бы в OpenTTD :). Там точно уже всё своё.

     
     
  • 3.13, КриоМух (ok), 10:10, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, Товарищ, можешь дать ссылку на простое описание, как в этот openttd играть? Ребёнок просит, пробовали с ним несколько раз влезть туда.
    Ничего не понятно. Кое как автобус между городами запустил и один фиг неясно что он делает, где кого чего как и сколько?

     
     
  • 4.15, минона (?), 10:18, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://forums.ttdrussia.net/viewtopic.php?f=14&t=2832&start=0
     
  • 2.14, AlexYeCu_not_logged (?), 10:11, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Сразу дизлайк за это. Я за полный Open Source!

    Так нарисуй и опубликуй под открытой лицензией. Это будет прям опенсорсней некуда.

     
  • 2.18, Аноним (18), 10:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/app/599390/Battle_for_Wesnoth/
     

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