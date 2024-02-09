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|1.1, Аноним (1), 09:09, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Странная идея воскрешать HOMM 2, если культовой считается третья часть.
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|2.7, Аноним (7), 09:41, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Странная идея воскрешать HOMM 2
ты в каждой новости про HoMM2 пишешь одно и то же.
выпускаешь новую версию комментария под новую версию сабжа?
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|3.16, Аноним (1), 10:23, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, это кто-то другой, потому что я написал это в первый раз. Что наводит на мысль: я не один так думаю.
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|4.17, n00by (ok), 10:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, для возникновения культа достаточно было одному так думать?
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|2.12, КриоМух (ok), 10:06, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Моим детям очень и fheroes2 и vcmi нравятся! От них и от меня разработчикам низкий поклон. Так что сомнения прочь!
Дети сами вот только пришли к вопросу, а можно ли карты создавать. Я их пока кормлю "завтраками" и слежу за прогрессом в разработке игры.
Что характерно, всем этим занимаются они на FreeBSD. А vcmi для них, да и для меня вообще стал спасением, т.к. до этого в 3-х играли они запуская через wine, но там висло спонтанно и приходилось весь этот гемор с убиванием процессов, перезапуском игры и запуска последнего autosave, ниудобна! А как vcmi поставил - спрашиваю: "Всё вас устраивает?", Отвечают: "Да!"
Разработчикам сил, здоровья, денег и благодарность!
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|1.2, crypt (ok), 09:16, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ура! Как раз ждал релиза со дня на день! Отличный движок и регулярные обновления!
Дада, ждем улучшений ИИ не на низких, а на высоких уровнях, чтобы играть было еще сложнее.
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|1.6, m228chtig (?), 09:41, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.
Сразу дизлайк за это. Я за полный Open Source!
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|2.9, Аноним (7), 09:51, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Я за полный Open Source!
Source тут полностью Open, закрытое только Data.
а Open Data мало кого интересует.
потому что вид у него будет как у девушки, которую не требуется завоёвывать.
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|2.11, ryoken (ok), 10:05, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Я за полный Open Source!
Вам бы в OpenTTD :). Там точно уже всё своё.
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|3.13, КриоМух (ok), 10:10, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Блин, Товарищ, можешь дать ссылку на простое описание, как в этот openttd играть? Ребёнок просит, пробовали с ним несколько раз влезть туда.
Ничего не понятно. Кое как автобус между городами запустил и один фиг неясно что он делает, где кого чего как и сколько?
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|2.14, AlexYeCu_not_logged (?), 10:11, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Сразу дизлайк за это. Я за полный Open Source!
Так нарисуй и опубликуй под открытой лицензией. Это будет прям опенсорсней некуда.
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