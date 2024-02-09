2.4 , Аноним ( 4 ), 09:36, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://vcmi.eu/

Есть проект и для HoMM 3.

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:37, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > если культовой считается третья часть Нет

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:41, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Странная идея воскрешать HOMM 2 ты в каждой новости про HoMM2 пишешь одно и то же.

выпускаешь новую версию комментария под новую версию сабжа?

3.16 , Аноним ( 1 ), 10:23, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю, это кто-то другой, потому что я написал это в первый раз. Что наводит на мысль: я не один так думаю.

4.17 , n00by ( ok ), 10:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, для возникновения культа достаточно было одному так думать?

2.12 , КриоМух ( ok ), 10:06, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Моим детям очень и fheroes2 и vcmi нравятся! От них и от меня разработчикам низкий поклон. Так что сомнения прочь!

Дети сами вот только пришли к вопросу, а можно ли карты создавать. Я их пока кормлю "завтраками" и слежу за прогрессом в разработке игры. Что характерно, всем этим занимаются они на FreeBSD. А vcmi для них, да и для меня вообще стал спасением, т.к. до этого в 3-х играли они запуская через wine, но там висло спонтанно и приходилось весь этот гемор с убиванием процессов, перезапуском игры и запуска последнего autosave, ниудобна! А как vcmi поставил - спрашиваю: "Всё вас устраивает?", Отвечают: "Да!" Разработчикам сил, здоровья, денег и благодарность!

