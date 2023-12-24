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|1.1, crypt (ok), 09:52, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замечательный проект! Работает просто на ура. Цикл релизов отличный - это по сути регулярные маленькие подарки для фанатов.
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|1.2, Аноним (2), 10:04, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Разработан новый формат карт и возможность их сохранять и загружать (редактор пока не доступен пользователям
Зачем?
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|2.11, SirDranik (?), 11:15, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новый формат необходим, чтобы была возможность не просто создавать новые карты, не нарушая запрета на распространение файлов оригинального формата, но и включать в них новый контент и расширенные настройки самих карт и объектов на них. В оригинале даже условия победы задавались очень ограничено. А ещё отрисовка объектов на оригинальных картах оставляла желать лучшего. Про кривые дороги я уж вообще молчу.
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|1.3, YetAnotherOnanym (ok), 10:04, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Разработан новый формат карт
Осталось разработать новый формат спрайтов, новый формат звуков, новый формат алгоритма поведения юнита в бою, новый формат сохранения игры - и можно будет отвязаться от оригинального контента, сохранив его поддержку. А уж фанаты насочиняют и новых юнитов, и новых ландшафтов, и всего вот этого.
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|1.5, Аноним (5), 10:13, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Художника где бы вам найти и интерфейсы с шрифтами перерисовать, для улучшения читаймости. В идеале конечно, перерисовать весь графоний что бы это уже вашей игрой было.
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|2.9, SirDranik (?), 11:09, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одному человеку это месяцы, если не годы работы. Хотелось бы, конечно, но сложно будет найти такого, кто работал за бесплатно.
Ну и моё личное мнение, что в первую очередь бы хотелось нового контента, качественно отрисованных новых существ, навыков, артефактов, объектов... Про фракции я и не упоминаю даже.
Перерисовать всё (качественно) - хорошее дело, но, будем реалистами, пока маловероятно.
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