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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.11

24.12.2023 08:41

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.11, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • В редакторе добавлена возможность размещать замки и города на карте приключений.
  • Для редактора подготовлено окно выбора типа города для размещения и принадлежности игроку.
  • Реализована возможность размещать водные объекты в редакторе карт.
  • Разработан новый формат карт и возможность их сохранять и загружать (редактор пока не доступен пользователям).
  • ИИ при атаке в бою размещает существ так, чтобы они еще накрывали рядом стоящих вражеских стрелков.
  • Улучшена тактика ИИ для обороны стрелков в бою.
  • Добавлено новое расширенное окно для выбора сложности кампании, в котором вмещаются описания на всех языках.
  • Скорость анимации телепортации или исчезновения/появления героев на карте адаптируется согласно выбранной скорости перемещения героев противника.
  • Доработан режим "Битва", в котором теперь сохраняются выбранные настройки, а также была добавлена кнопка сброса на значения по умолчанию.
  • Поле в режиме "Битва" генерируется полностью произвольным.
  • Исправлены и дополнены переводы на все поддерживаемые языки.
  • Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.10
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
  5. Руководство по установке движка fheroes2
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60341-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, crypt (ok), 09:52, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Замечательный проект! Работает просто на ура. Цикл релизов отличный - это по сути регулярные маленькие подарки для фанатов.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработан новый формат карт и возможность их сохранять и загружать (редактор пока не доступен пользователям

    Зачем?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:08, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/ihhub/fheroes2/pull/8084
     
  • 2.11, SirDranik (?), 11:15, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый формат необходим, чтобы была возможность не просто создавать новые карты, не нарушая запрета на распространение файлов оригинального формата, но и включать в них новый контент и расширенные настройки самих карт и объектов на них. В оригинале даже условия победы задавались очень ограничено. А ещё отрисовка объектов на оригинальных картах оставляла желать лучшего. Про кривые дороги я уж вообще молчу.
     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 10:04, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Разработан новый формат карт

    Осталось разработать новый формат спрайтов, новый формат звуков, новый формат алгоритма поведения юнита в бою, новый формат сохранения игры - и можно будет отвязаться от оригинального контента, сохранив его поддержку. А уж фанаты насочиняют и новых юнитов, и новых ландшафтов, и всего вот этого.

     
     
  • 2.7, чатжпт (?), 10:29, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игра называется The Battle for Wesnoth
     
     
  • 3.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:59, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кгм... Нет, спасибо.
     
     
  • 4.10, 12yoexpert (ok), 11:11, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каталичество головного мозга? крупногабаритный мусор?
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:13, 24/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Художника где бы вам найти и интерфейсы с шрифтами перерисовать, для улучшения читаймости. В идеале конечно, перерисовать весь графоний что бы это уже вашей игрой было.
     
     
  • 2.9, SirDranik (?), 11:09, 24/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одному человеку это месяцы, если не годы работы. Хотелось бы, конечно, но сложно будет найти такого, кто работал за бесплатно.
    Ну и моё личное мнение, что в первую очередь бы хотелось нового контента, качественно отрисованных новых существ, навыков, артефактов, объектов... Про фракции я и не упоминаю даже.
    Перерисовать всё (качественно) - хорошее дело, но, будем реалистами, пока маловероятно.
     

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