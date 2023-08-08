Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

1.1 , Анонит ( ? ), 13:39, 08/08/2023 [ответить] + / – Под пивас пойдет посмотреть такие игры у стрнимеров.

2.2 , Zenitur ( ok ), 13:52, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас стримят в основном HotA



1.3 , ryoken ( ok ), 13:56, 08/08/2023 [ответить] + / – Во, это ж сколько они молчали сидели :).

Ждём SirDranik-а, с мнением на тему :).

1.4 , хрю ( ? ), 14:01, 08/08/2023 [ответить] + / – При наличии HotA - бессмысленно, после неё в недоработанный оригинал играть тяжело, мягко скажем.

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:12, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут речь не про оригинал/мод. Тут речь про открытый движок.

В репах VCMI есть как HotA, так и In The Wake Of Gods. Ставятся в один клик.



1.6 , Пряник ( ? ), 14:17, 08/08/2023 [ответить] +1 + / – В третьих героях обрисовка 3D рендера (видно по зданиям), а во вторых вся от руки, а это более лампово.

1.7 , Аноним ( 7 ), 14:28, 08/08/2023 [ответить] + / – Ну вот, думал попробовать, а HD edition не поддерживается. Говорит качай Complite или Shadow of Death.

1.8 , Аноним ( 8 ), 14:39, 08/08/2023 [ответить] + / – если контент полностью свой, тогда годно. В вещице, которую пиарит "сэр драник" (г-споди, ну и ник), контент предлагается СВОРОВАТЬ у оригинала.

2.9 , asdasd ( ? ), 14:42, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Крестишься при виде рутрекера и паратабэя?

