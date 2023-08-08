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Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

08.08.2023 13:32

Доступен выпуск проекта VCMI 1.3, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android.

В новой версии:

  • Реализована поддержка изменения размера пользовательского интерфейса без выхода из игры. Также добавлена возможность плавного масштабирования карты.
  • В сборках для мобильных устройств улучшена поддержка сенсорных экранов. Добавлена поддержка экранных жестов (сдвиг и щипок) и эффекта тактильной обратной связи. Реализовано радиальное меню управления армией.
  • Существенно улучшен генератор случайных карт. Реализованы все опции карт Shadow of Death, а также некоторые дополнительные настройки.
  • Улучшен движок искусственного интеллекта, в котором устранены многие недоработки и слабые стороны.
  • Доведена до рабочего состояния поддержка игровых компаний.
  • Реализована возможность загрузки и открытия карт в формате игры Horn of the Abyss.


  1. Главная ссылка к новости (https://vcmi.eu/news/vcmi-1.3....)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.1.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  3. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.05, открытого компанией Amazon
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
  5. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.48
  6. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59562-vcmi
Ключевые слова: vcmi, game
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонит (?), 13:39, 08/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Под пивас пойдет посмотреть такие игры у стрнимеров.
     
     
  • 2.2, Zenitur (ok), 13:52, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас стримят в основном HotA
     

  • 1.3, ryoken (ok), 13:56, 08/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Во, это ж сколько они молчали сидели :).
    Ждём SirDranik-а, с мнением на тему :).
     
  • 1.4, хрю (?), 14:01, 08/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    При наличии HotA - бессмысленно, после неё в недоработанный оригинал играть тяжело, мягко скажем.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:12, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут речь не про оригинал/мод. Тут речь про открытый движок.
    В репах VCMI есть как HotA, так и In The Wake Of Gods. Ставятся в один клик.
     

  • 1.6, Пряник (?), 14:17, 08/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    В третьих героях обрисовка 3D рендера (видно по зданиям), а во вторых вся от руки, а это более лампово.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:28, 08/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, думал попробовать, а HD edition не поддерживается. Говорит качай Complite или Shadow of Death.
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:39, 08/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    если контент полностью свой, тогда годно. В вещице, которую пиарит "сэр драник" (г-споди, ну и ник), контент предлагается СВОРОВАТЬ у оригинала.
     
     
  • 2.9, asdasd (?), 14:42, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крестишься при виде рутрекера и паратабэя?
     
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