Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

Доступен выпуск проекта VCMI 1.3, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android. В новой версии: Реализована поддержка изменения размера пользовательского интерфейса без выхода из игры. Также добавлена возможность плавного масштабирования карты.

В сборках для мобильных устройств улучшена поддержка сенсорных экранов. Добавлена поддержка экранных жестов (сдвиг и щипок) и эффекта тактильной обратной связи. Реализовано радиальное меню управления армией.

Существенно улучшен генератор случайных карт. Реализованы все опции карт Shadow of Death, а также некоторые дополнительные настройки.

Улучшен движок искусственного интеллекта, в котором устранены многие недоработки и слабые стороны.

Доведена до рабочего состояния поддержка игровых компаний.

Реализована возможность загрузки и открытия карт в формате игры Horn of the Abyss.