Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.6, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Оптимизирована скорость загрузки игровых ресурсов и ускорена отрисовка графики.

ИИ перестал посещать объекты на карте, которые не приносят никакой пользы.

ИИ больше не игнорирует врагов, если дорога к ним перекрыта.

Добавлена возможность понижать сложность кампании во время прохождения.

Предложен рабочий прототип интерфейса редактора карт.

Исправлена вероятность генерации некоторых заклинаний в гильдии магов.

Улучшены переводы на русский, польский, испанский и словацкий языки.

Закрыто свыше 20 сообщений об ошибках.