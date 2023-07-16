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|1.5, Аноним (5), 18:46, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> ИИ перестал посещать объекты на карте, которые не приносят никакой пользы.
И сломали весь баланс :D
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|2.7, Аноним (7), 19:08, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну какой баланс, о чём ты. Это же не разработчики игр пилят.
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|2.8, Аноним (8), 19:12, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Чтобы наладить баланс обратно, просто тоже перестаньте посещать бесполезные объекты.
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|3.10, Аноним (10), 19:14, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужен ИИ который будет определять бесполезность объекта без посещения.
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|4.16, EuPhobos (ok), 19:41, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Да уберите вообще бесполезные объекты, оставьте только полезные и делов-то"
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|1.9, Аноним (9), 19:14, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>ИИ перестал посещать объекты на карте, которые не приносят никакой пользы.
А должен! Человек допускает такие ошибки. Можно было бы поставить в зависимость от уровня сложности.
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|2.11, Аноним (10), 19:15, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А можно было просто закрыть проект, потому что вторые герои отстой.
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|4.35, Аноним (35), 22:28, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В четвёртой разве что саундтрек не плохой, как вообщем и во всей серии.
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|2.26, sirDranik (ok), 21:08, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда в целом ИИ движка поумнеет до достойного уровня, для низких сложностей мы сделаем его поглупее и прямолинейнее. Внесем какие-нибудь ограничения в логику. Но пока что нечего упрощать. Слабоват еще.
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|1.22, Прохожий (??), 20:34, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Интересно, сколько ещё времени разработчики будут паразитировать на этом проекте? Ведь идея, игровой процесс - не их, всё заимствовано.
Допускаю, что многие моменты были улучшены, доработаны. Но! Какому рядовому игроку (не гику, куда смело можно причислить местную публику) это нужно? Сначала купи оригинальную игру. Потом долбись ещё с установкой этой поделки.
Почему, натренировавшись на кошках, нельзя теперь приступить к чему-то более оригинальному и самобытному? И денег, глядишь, могли бы больше заработать, и людям пользы больше принести.
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|2.23, Анонимусс (?), 20:51, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не фанат сабжа, но как рядовой игрок пробовал поставить. Оно ставится в пару кликов.
Ничего покупать не нужно, т.к оно все что нужно оно может взять из демки.
Скачивание которой тоже полуавтоматическое.
А польза хотя бы в том, что оно намного лучше смотрится на современных мониторах.
Оригинал таким похвастаться не мог. Ну и куча багфиксов, которые никогда не увидим в нем.
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|3.53, Прохожий (??), 02:46, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вон чуть ниже разработчик подтвердил мою правоту. Типа, долбитесь, уважаемые игроки, как хотите в поисках ресурсов. Цитата: "Движок нормально работает только с лицензионными ресурсами игры. Где их взять - это, к сожалению, только Ваше бремя."
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|2.24, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 20:54, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О чём вы? Люди до сих пор «паразитируют» на шахматах, которым аж 700-800 лет. Иногда резные фигуры делают. Вам просто недоступно понятие классики.
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|3.52, Прохожий (??), 02:41, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На мой взгляд - это не тот случай, когда можно говорить о классике. Сколько обычных людей (куда я не отношу читателей Опеннета и ЛОРа) помнят об оригинальной игре и сколько знают о вот этой её модификации? Кто в неё играет, кроме пары десятков человек? Я к тому, что сравнивать эту игру с шахматами - сродни натягиванию совы на глобус.
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|2.25, Аноним (25), 21:08, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Нормальные люди изначально не играли в Героев Я вот не играл в Героев и с презр... большой текст свёрнут, показать
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|3.28, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 21:54, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нормальные люди изначально не играли в Героев. Я вот не играл в Героев и с презрением смотрел на тех кто играл в них и считал их людьми увлекающимися.
Нормальные люди не пишут хрень в комментах. Я вот не пишу и с презрением смотрю на тех, кто пишет. Вы вот пишите, а значит ненормальный.
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|2.49, Аноним (49), 01:38, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нельзя теперь приступить к чему-то более оригинальному и самобытному? И денег, глядишь, могли бы больше заработать, и людям пользы больше принести.
Можно. Приступай! И денег, глядишь, заработаешь, и людям пользы больше принесешь (как минимум - наконец-то перестанешь под каждой новостью о fheroes2 писать чушь и раздавать указания).
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|3.51, Прохожий (??), 02:31, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, мне современных игр с головой хватает, хотя и в них особо играться некогда.
Во-вторых, написал в первый раз об этой игре здесь.
В-третьих, я не страдаю игрописательством, это не моя область профессиональных интересов.
В-последних. Не говори, чем мне заниматься, и я не скажу куда тебе следует сходить.
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|1.27, Аноним (27), 21:39, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пару вопросов к разработчикам, они же пишут сюда и читают, так ведь?
Так вот:
Видел на android в гуглосторе движок с таким же названием, это ваше?
И второе, так блин, на каком всё же рутрекер-сторе в каком разделе взять подходящие под ваш движок ресурсы игры? Мне не для себя, приятель интересуется.
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|2.29, sirDranik (ok), 21:57, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В маркете наш движок называется fheroes2.
Там же уже много лет существует и старая версия. Версия созданная до того, как текущие разработчики взялись за движок. Если любопытно, можете установить обе версии и сравнить. Поделитесь потом здесь впечатлениями: был ли прогресс за последние годы разработки.
Движок нормально работает только с лицензионными ресурсами игры. Где их взять - это, к сожалению, только Ваше бремя. Можете приобрести в магазинах GOG или Ubisoft. Купить с рук копию игры на диске или одолжить у знакомого. Подойдет любая лицензионная копия. Пиратки использовать не рекомендую, была куча прецедентов, когда у людей движок работал некорректно.
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|4.39, Аноним (7), 23:19, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включи впн, некоторые издатели не хотят, чтобы у них покупали игры. Это давно наблюдаю, не меньше 10 лет такая практика. А так, как правило неадекватностью отличаются в основном издатели, у которых большинство сотрудников из 404 или около того. Либо японские издатели (например, задирают прайс намного выше среднего по миру для РФ, вот уж нехорошие люди). Это уже многие годы происходит (я начал замечать лет 8 назад, как стим поводья приотпустил для крупных издателей), поэтому, не расстраивайся.
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|6.42, Аноним (7), 00:00, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вроде нет, а тебя? Это ведь твоя проблема, почему ты не хочешь её решить? Скажем, меня недоступность определённых тайтлов в регионе никогда не останавливала. Подделка геоип, платёжные карты другой страны, посредники. В ход идёт всё. Если тебе необходима лицензионная копия, ты как правило платишь немножко (в пределах 10-кратной переплаты) сверху за удовлетворение этого фетиша.
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|5.54, Аноним (54), 02:53, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>неадекватностью
То есть, нарушение международного законодательства - это, по-твоему, ок, а введение санкций против нарушителей - неадекватность? Забавная логика (очень мягко выражаясь).
404 - СССР, что ли?
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|4.38, Аноним (7), 23:11, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильнее? Каким же поехавшим надо быть, чтобы платить за игру 30 летней давности. Более того, за игру студии, разорившейся 20 лет назад. Ещё большим провалом тут может быть только решение дать бабла какому-нибудь Ubisoft (простите меня за это) или Activision (каюсь, я всё осознал).
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|4.40, Аноним (25), 23:53, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все игры, скачиваемые с олд-геймс.ру скачиваются легально, иначе правообладатели приходят и удаляют игры.
Ты если не знаешь, не кукарекай.
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|2.48, Аноним (48), 01:34, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя не возникло вопроса, почему автор/ы считают опеннет своей площадкой для пиара/рекламы?
Это всё делается специально, чтобы ты не смог развидеть?
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|1.37, Aztart (ok), 22:57, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сижу и думаю, вот бы такой же проект, только посвящённый редактору Warcraft 3.
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|2.43, Доктор.Ливси (?), 00:05, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а как Вам проект Warsmash? Его автор на java пишет, и похоже в одно лицо, видимо оригинальная игра не популярна, либо потенциальным участникам не нравится технологический стек или ещё что-то. Думаю, не взлетит, но автор упорный, интересно наблюдать со стороны за этим проектом.
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|1.44, Аноним (44), 00:20, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как обычно контент не воссоздали, в отличие от опенттд. Игра уровня "своруй контент из оригинальной пиратки, так как легально ее уже не купить при всем желании"
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|2.50, mmm (??), 01:53, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отлично, это про Герои 3, а это полный отстой...
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