2.23 , Анонимусс ( ? ), 20:51, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не фанат сабжа, но как рядовой игрок пробовал поставить. Оно ставится в пару кликов.

Ничего покупать не нужно, т.к оно все что нужно оно может взять из демки.

Скачивание которой тоже полуавтоматическое. А польза хотя бы в том, что оно намного лучше смотрится на современных мониторах.

Оригинал таким похвастаться не мог. Ну и куча багфиксов, которые никогда не увидим в нем.

3.53 , Прохожий ( ?? ), 02:46, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вон чуть ниже разработчик подтвердил мою правоту. Типа, долбитесь, уважаемые игроки, как хотите в поисках ресурсов. Цитата: "Движок нормально работает только с лицензионными ресурсами игры. Где их взять - это, к сожалению, только Ваше бремя."

2.24 , Тот_Самый_Анонимус__ ( ? ), 20:54, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О чём вы? Люди до сих пор «паразитируют» на шахматах, которым аж 700-800 лет. Иногда резные фигуры делают. Вам просто недоступно понятие классики.

3.52 , Прохожий ( ?? ), 02:41, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На мой взгляд - это не тот случай, когда можно говорить о классике. Сколько обычных людей (куда я не отношу читателей Опеннета и ЛОРа) помнят об оригинальной игре и сколько знают о вот этой её модификации? Кто в неё играет, кроме пары десятков человек? Я к тому, что сравнивать эту игру с шахматами - сродни натягиванию совы на глобус.

2.25 , Аноним ( 25 ), 21:08, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Нормальные люди изначально не играли в Героев Я вот не играл в Героев и с презр... 3.28 , Тот_Самый_Анонимус__ ( ? ), 21:54, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Нормальные люди изначально не играли в Героев. Я вот не играл в Героев и с презрением смотрел на тех кто играл в них и считал их людьми увлекающимися. Нормальные люди не пишут хрень в комментах. Я вот не пишу и с презрением смотрю на тех, кто пишет. Вы вот пишите, а значит ненормальный.

4.31 , Аноньимъ ( ok ), 21:58, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но ведь вы только что написали...

5.33 , Аноним ( 25 ), 22:00, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рекурсия. :-)

4.34 , Аноним ( 25 ), 22:00, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нормальные люди пишут хрень там где захотят.

2.49 , Аноним ( 49 ), 01:38, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нельзя теперь приступить к чему-то более оригинальному и самобытному? И денег, глядишь, могли бы больше заработать, и людям пользы больше принести. Можно. Приступай! И денег, глядишь, заработаешь, и людям пользы больше принесешь (как минимум - наконец-то перестанешь под каждой новостью о fheroes2 писать чушь и раздавать указания).

3.51 , Прохожий ( ?? ), 02:31, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, мне современных игр с головой хватает, хотя и в них особо играться некогда. Во-вторых, написал в первый раз об этой игре здесь. В-третьих, я не страдаю игрописательством, это не моя область профессиональных интересов. В-последних. Не говори, чем мне заниматься, и я не скажу куда тебе следует сходить.

