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|2.2, Аноним (2), 07:20, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–22 +/–
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Были бы молодцы, если бы контент был воссоздан с нуля. Сейчас его предлагается ВОРОВАТЬ из оригинальной игры.
А вот openttd молодцы: переписали не только движок, но и контент (gfx, sfx, ...)
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|3.4, Бывалый смузихлёб (?), 07:38, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Воссоздавай
Ждём от тебя регулярных отчётов о проделанной работе
Кстати, с переделанным контентом игру ведь можно начать и законно продавать
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|4.5, Аноним (1), 07:41, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Продавать игру которую можно скачать с исходниками бесплатно? Совсем последние мозги пропил?
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|5.42, Анониссимус (?), 12:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не все умеют или хотят качать и канпелять исходники. Некоторым проще нажать кнопочку в стимчике.
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|4.11, Аноним (2), 08:32, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> Воссоздавай
> Ждём
Не играю в фентези. Фентези -- первый признак того, что у авторов нет никакого воображения, ибо реальный мир и без фентези довольно интересен. Вот OpenTTD обошелся без "магов" и прочих "волшебников". И играть в него интереснее, чем в <брезгливо>ЭТО</брезгливо>.
Так что сам воссоздавай.
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|5.20, Доктор.Ливси (?), 09:47, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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видимо тебе настолько "интереснее" играть в OpenTTD, что аж появляется необходимость заходишь в темы про вторых героев и пояснять пацанам что фентези это что-то плохое. Это, получается, без твоих пояснений мало кто приходит к таким умозаключениям: играют во всякие TES, доту, да ведьмаков разных. Продолжай, я буду за тобой присматривать, и вовремя выдавать таблетки, и водичку
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|6.55, Аноним (55), 13:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бротишка, научная фантастика -- это жанр фентези. И когда фентезийную бредятину пытаются совмещать с другой фентезийной бредятиной, получается вдвойне лажа.
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|7.63, Аноним (63), 15:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фэ́нтези (англ. fantasy[1] — «фантазия») — жанр современного искусства, разновидность фантастики.
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|7.78, Аноним (78), 19:07, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Братишка, у меня тебе плохая новость,... я тебе покушать принёс хлебушка, а ты взял и обляпался...
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|3.7, ДаНуНафиг (?), 07:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А точно нужны вторые герои с перерисованными спрайтами? Кому нужны вторые герои - берут графику из вторых героев и радуются. Кому не нужны - проходят мимо.
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|4.34, YetAnotherOnanym (ok), 10:41, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, вот я бы чуть-чуть поправил спрайт ярмарки в городе некроманта, а то очень уж раскопки загораживает, не всегда удаётся попасть в узкую полоску между навесами ярмарки и рвом, особенно когда играешь с тачпадом.
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|5.37, sirDranik (ok), 11:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если не забуду, попробую открыть тему, чтобы уменьшить область взаимодействия с рынком в угоду раскопок. Думаю, мы сможем увеличить область для раскопок без проблем.
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|3.21, YetAnotherOnanym (ok), 09:54, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> предлагается ВОРОВАТЬ
То есть, ты даже не допускаешь мысли о том, что у человека может быть легально купленная когда-то игра под DOS.
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|4.47, Bob (??), 13:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шанс ничтожен...
--
Бандл с халявной раздачи - вполне.
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|5.66, n00by (ok), 16:07, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их Бука переиздавала несколько раз. Цена вопроса - 100 рублей. "Платиновая серия" (1е, 2е и 3и с дополнениями) наверное 200-300.
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|3.30, BeLord (ok), 10:25, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открой сбор средств, собери деньги, найми хороших художников, сделай контент, отдай игре, кто мешает?-)
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|4.64, Аноним (63), 15:56, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет конечно не ворует. Больше того, существует FreeDoom которые заменяет все игровые ресурсы на свободные.
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|5.73, Аноним (72), 17:58, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> FreeDoom которые заменяет все игровые ресурсы на свободные
а также вырывает глаза пользователю и вставляет вместо глаз вилки
спасибо, сами пользуйтесь, я спижжу по старинке
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|3.60, Аноним (60), 15:48, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас его предлагается ВОРОВАТЬ из оригинальной игры.
Оригинальная игра есть на gog.com.
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|3.69, Аноним (72), 17:43, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну возьми да воссоздади, весь такой в белом аноним.
Нам-то чумазым, не в жабу ВОРОВАТЬ!!!11ОДИН вон хоть и doom2.wad
А у тебя небось даже винрар купленный, гордись хоть этим.
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|1.3, n00by (ok), 07:33, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Одна из любимых новостей:
1. пишут код сами, а не рисуют трендовые иконки в форк форка;
2. игрушка классическая (не всем по вкусу, но о вкусах не спорят), ей дана вторая жизнь.
Так же показательны штатные хейтеры, скатывающиеся в клевету ("контент ... предлагается ВОРОВАТЬ") - претензий по существу у них не осталось.
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|2.6, Аноним (1), 07:42, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Классические это третьи герои. А вторые это какое-то ретро или просто музей.
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|3.8, Аноним (8), 08:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Третьи испортили. Графон хуже нарисован, невнятные расы героев, количество слотов соответствует числу рекрутов. Фу!
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|4.27, YetAnotherOnanym (ok), 10:14, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эстетически мне тоже вторые больше нравятся, но в них можно, например, одновременно надеть две пары сапог и получить суммарное ускорение, или два шлема и получить суммарную защиту, а это, имхо, неправильно. В третьих это поправили.
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|5.29, SirDranik (?), 10:23, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, как заядлый игрок в третью часть, скажу, что в плане баланса это меня нисколько не беспокоит. В игре практически нету ультимативных артефактов, (наподобие +6 ко всем и прочих "Альянсов") чтобы игрок мог сделать из героя супермена. Две пары сапог в третьей части просто превратились в сапоги и перчатки, которые игрок также мог надеть на героя. К тому же наличие "повторок" нивелируется ограниченным инвентарем, который не позволяет накопить целый склад предметов и всегда иметь пару слотов на новую добычу в пути. :)
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|6.36, Аноним (1), 11:01, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут поподробнее если ты заядлый игрок в нормальные третьи герои. Почему ты разрабатываешь вторые герои? Чтобы больше людей страдали?
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|7.38, sirDranik (ok), 11:16, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обе эти игры самобытны и увлекательны. В каждой есть свои спорные и, наоборот, классные игровые механики.
Мы работаем над второй частью потому, что для третьей и так есть во что поиграть. Те же HotA, WoG, VCMI и куча других модов. Играйте, как говорится, не хочу. Даже ванильная версия более-менее играбельная.
А для "Двойки" ни существа нового, ни артефакта захудалого и запускается только через два бубенных концерта с антрактом...
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|3.26, n00by (ok), 10:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это уже вкусовщина. Классике дал основу Аристотель: Земля, Огонь, Воздух, Вода. Оттуда и происходят 4 масти в картах и 4 класса в классических RPG. Вторая часть в этом плане не так далеко ушла от первой, как третья.
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|3.65, Аноним (60), 15:56, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Третьи - такой же "музей", и я даже не про графику. Нет караванов, нет армий без героя, примитивный бой, устаревшая кампания с примитивным геймдизайном "привет девяностые" (вида "убей всех" или "собери тысячу чего-нибудь"), куцая система магии... и.т.д.
За вычетом ностальгии, оно уже не играется.
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|2.18, Аноним (1), 09:41, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да они бы хоть пользу какую-нибудь сделали и переписали это недоразумение на раст.
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|1.23, YetAnotherOnanym (ok), 09:58, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> плавные переходы между окнами
Ля... Ну почему обязательно "плавные переходы"? Почему нельзя просто мгновенно сменить одно окно другим?
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|2.28, SirDranik (?), 10:15, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Многие пользователи хотели. И высказывались мнения, что слишком уж быстро это всё работает.
Мы пока добавили переходы, но если ещё будут вопросы от большого количества пользователей, кроме Вас, то откатим.
А Вы уже попробовали? Мы компромиссно добавили всего лишь пару фреймов, едва ли это это замедлит Вашу игру...
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|3.31, BeLord (ok), 10:27, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, какие реальные ограничения у движка, с точки зрения качества графики? Если отрисовать контент с нуля, но в лучшем качестве движок переписывать надо или так потянет?
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|4.33, sirDranik (ok), 10:36, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну движок затачивался именно под родную пиксельную графику. Но не думаю, что научить его работать со спрайтами большего размера такая уж проблема. В теории возможно. Вот только откуда взять все эти тысячи спрайтов в более высоком качестве?
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|5.43, Анониссимус (?), 12:17, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кулибины нейросеть натравят :) Да, я понимаю, что для любителя HoMM это звучит как кощунство, но результат не обязательно должен быть плохим.
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|6.77, Аноним (77), 19:04, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно не натравливать нейросеть, а взять графику из более поздних. Но это тогда мешанина будет и стиль игры - священная корова этого проекта - порушится.
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|5.58, crypt (ok), 15:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доброго дня. У меня собрана 1.0.3 и там есть баг с определением морали, когда всего один отряд. Вы не знаете, фиксили его? Еще AI пока не научился использовать mass spells. Что-нибудь знаете про это?
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|6.59, sirDranik (ok), 15:34, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так, что за баг с моралью?
ИИ должен использовать все массовые заклинания. На основании чего у Вас лосжилось подобное впечатление?
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|7.61, crypt (ok), 15:49, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так, что за баг с моралью?
баг с моралью: когда все юниты с одного замка, тебе дается бонус +1 к морали. если ты размещаешь один (!) юнит с одного замка, то этот бонус не дается. хотя формально все юниты (коих 1) всеравно с одно замка.
> ИИ должен использовать все массовые заклинания. На основании чего у Вас лосжилось
> подобное впечатление?
у меня такое впечатление, потому что AI играет хуже, чем я. и когда я переигрываю на авто, я вижу, что он не использует магию в очевидной ситуации. вообще бывают моменты, когда у AI полный запас манны, а он даже не пытается кастовать.
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|9.68, crypt (ok), 17:23, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
я не ожидал как скажете может, тогда он меня обыгрывать начнет я не заметил, ... текст свёрнут, показать
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|3.32, YetAnotherOnanym (ok), 10:35, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> слишком уж быстро это всё работает
Гы... странные люди.
Пока не попробовал, но если многим нужно, то зачем откатывать...
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|3.52, Аноним (49), 13:45, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может добавление плавных переходов лучше оформить как опцию в настройках? Без претензий, просто размышляю.
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|4.57, sirDranik (ok), 14:18, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы да, но нет.
Мы очень стараемся держаться подальше от политики "давайте сделаем опцию, чтобы можно было включать и выключать". Не хочется, чтобы игра стала похожа на WoG. Если есть возможность избежать ненужных микроскопических настроек, мы всеми силами против еще одной галочки в главном меню. Добавим одну - попросят 10. Сделаем 10 - будут требовать 100... Ну и т.д. :)
Переходы на геймплей никак не влияют. Отрисовка двух лишних кадров навряд ли замедлит киберспортивные прохождения. Если, объективно, все люди против - уберем. Если 50/50 - то проще оставить, как есть, чем рисовать новые меню, реализовывать переключатели, создавать описания опций и прочее прочее. В частности, для подобных мелочей...
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|5.80, Аноним (80), 19:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сделаем 10 - будут требовать 100...
Ну так сделайте все 100. А то даже пропуск splash-video приходится настраивать руками в конфиге.
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|1.39, Капитан Очевидность (?), 11:42, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Не нужно писать о каждом патче к вашему движку, надоедает
Пишите раз в год новость о достижениях, что вы еще лучше скопировали игру 30летней давности и все прочее
Зачем писать по два раза в месяц?
Думаю, что луддиты которым вы нужны и так следят за каждым патчем, ожидая, что от нового патча они помолодеют и все станет как было когда играли в оригинал, а остальным надоедает, что вы пишите о каждом бесполезном патче
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|2.41, Помощник капитана (?), 11:54, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже за год не накопится сколько нибудь важных достижений. Поэтому надо преобразовать низкое качество в большое количество. И это работает.
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|2.44, Аноним (44), 12:51, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вы пишите о каждом бесполезном патче
> Проведена оптимизация работы ИИ и исправлены критические проблемы в логике.
> Закрыто свыше 30 сообщений об ошибках.
Это, по-твоему, бесполезный патч?
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|4.48, Аноним (44), 13:16, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как ты в официальных героях получишь "significant improvements in gameplay, graphics and logic (including support for high-resolution graphics, improved AI, numerous fixes and user interface improvements)"?
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|2.54, Аноним (49), 13:49, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Благословляю тебя, сын мой, можешь пропускать все новости о fheroes2.
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|2.56, Аноним (44), 13:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не нужно писать о каждом патче к вашему движку, надоедает
А ежедневные новости о сишных дырах не надоедают?
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|1.70, Аноним (72), 17:48, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "злого" интерфейса.
эээ злой интерфейс это как? кусает мышкой за пальцы, ругается с соседними окнами?
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|2.74, Аноним (74), 18:35, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ресурсах игры идут 2 набора спрайтов для отрисовки интерфейса. Одни коричнево-жёлтые с изумрудами и листьями, а другие чёрно-серые с черепами. При игре за Роланда должен автоматом включаться с листьями (Роланда поддерживает волшебницы с единорогами и феями), а при игре за Арчибальда - с черепами (Арчибальда поддерживают некроманты).
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|1.76, Аноним (77), 19:01, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проведена оптимизация работы ИИ и исправлены критические проблемы в логике.
>Герои ИИ обучены активно защищать свои города.
ИИ в игре вообще полный отстой, стоит прийти с героем и никудышными войсками в город - так вражеский герой отказывается его штурмовать, даже имея возможность его взять, ибо располагает стопками существ 6 уровня, когда у героя максимум второго и чуток третьего.
Работать надо в сторону объединения с ИИ VCMI и прочих стратегических игр в унифицированный ИИ-движок, а далее - в сторону адаптации reinforcement learning под этот движок и тренировки моделей под каждую игру.
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