Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.5, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: Добавлены плавные переходы между окнами игры.

Появилось новое окно найма для "злого" интерфейса.

Оптимизирована скорость анимации "ожидания" существ для любой скорости передвижения в бою.

Ускорена отрисовка графики и оптимизировано воспроизведение звуков.

Обеспечено мерцание курсора при вводе текста.

Проведена реструктуризация кода для добавления новых артефактов.

Предложена базовая реализация интерфейса редактора карт.

Проведена оптимизация работы ИИ и исправлены критические проблемы в логике.

Герои ИИ обучены активно защищать свои города.

Улучшено распределение войск героями ИИ.

Закрыто свыше 30 сообщений об ошибках.