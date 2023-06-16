The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.5

16.06.2023 06:55

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.5, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Добавлены плавные переходы между окнами игры.
  • Появилось новое окно найма для "злого" интерфейса.
  • Оптимизирована скорость анимации "ожидания" существ для любой скорости передвижения в бою.
  • Ускорена отрисовка графики и оптимизировано воспроизведение звуков.
  • Обеспечено мерцание курсора при вводе текста.
  • Проведена реструктуризация кода для добавления новых артефактов.
  • Предложена базовая реализация интерфейса редактора карт.
  • Проведена оптимизация работы ИИ и исправлены критические проблемы в логике.
  • Герои ИИ обучены активно защищать свои города.
  • Улучшено распределение войск героями ИИ.
  • Закрыто свыше 30 сообщений об ошибках.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.4
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Duelyst
  4. OpenNews: Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0
  5. OpenNews: Выпуск OpenRA 20230225, открытого движка для игр Red Alert и Dune 2000
  6. OpenNews: Проект Fciv.net развивает 3D-версию стратегической игры Freeciv
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59299-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:13, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Я уж было боялся забросили проект, а нет выходят. Молодцы.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:20, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –22 +/
    Были бы молодцы, если бы контент был воссоздан с нуля. Сейчас его предлагается ВОРОВАТЬ из оригинальной игры.

    А вот openttd молодцы: переписали не только движок, но и контент (gfx, sfx, ...)

     
     
  • 3.4, Бывалый смузихлёб (?), 07:38, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Воссоздавай
    Ждём от тебя регулярных отчётов о проделанной работе

    Кстати, с переделанным контентом игру ведь можно начать и законно продавать

     
     
  • 4.5, Аноним (1), 07:41, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Продавать игру которую можно скачать с исходниками бесплатно? Совсем последние мозги пропил?
     
     
  • 5.10, Бывалый смузихлёб (?), 08:24, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    не хочешь воссоздавать контент - так и скажи )
     
  • 5.42, Анониссимус (?), 12:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все умеют или хотят качать и канпелять исходники. Некоторым проще нажать кнопочку в стимчике.
     
  • 4.11, Аноним (2), 08:32, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Воссоздавай
    > Ждём

    Не играю в фентези. Фентези -- первый признак того, что у авторов нет никакого воображения, ибо реальный мир и без фентези довольно интересен. Вот OpenTTD обошелся без "магов" и прочих "волшебников". И играть в него интереснее, чем в <брезгливо>ЭТО</брезгливо>.

    Так что сам воссоздавай.

     
     
  • 5.20, Доктор.Ливси (?), 09:47, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    видимо тебе настолько "интереснее" играть в OpenTTD, что аж появляется необходимость заходишь в темы про вторых героев и пояснять пацанам что фентези это что-то плохое. Это, получается, без твоих пояснений мало кто приходит к таким умозаключениям: играют во всякие TES, доту, да ведьмаков разных. Продолжай, я буду за тобой присматривать, и вовремя выдавать таблетки, и водичку
     
  • 5.25, YetAnotherOnanym (ok), 10:07, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чё тогда в тему припёрся?
     
  • 5.51, Аноним (51), 13:42, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно. Лор HoMM Вы не знаете.
     
     
  • 6.55, Аноним (55), 13:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бротишка, научная фантастика -- это жанр фентези. И когда фентезийную бредятину пытаются совмещать с другой фентезийной бредятиной, получается вдвойне лажа.
     
     
  • 7.63, Аноним (63), 15:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фэ́нтези (англ. fantasy[1] — «фантазия») — жанр современного искусства, разновидность фантастики.
     
  • 7.78, Аноним (78), 19:07, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Братишка, у меня тебе плохая новость,... я тебе покушать принёс хлебушка, а ты взял и обляпался...
     
  • 5.53, Аноним (-), 13:47, 16/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.7, ДаНуНафиг (?), 07:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А точно нужны вторые герои с перерисованными спрайтами? Кому нужны вторые герои - берут графику из вторых героев и радуются. Кому не нужны - проходят мимо.
     
     
  • 4.34, YetAnotherOnanym (ok), 10:41, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, вот я бы чуть-чуть поправил спрайт ярмарки в городе некроманта, а то очень уж раскопки загораживает, не всегда удаётся попасть в узкую полоску между навесами ярмарки и рвом, особенно когда играешь с тачпадом.
     
     
  • 5.37, sirDranik (ok), 11:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если не забуду, попробую открыть тему, чтобы уменьшить область взаимодействия с рынком в угоду раскопок. Думаю, мы сможем увеличить область для раскопок без проблем.
     
  • 3.21, YetAnotherOnanym (ok), 09:54, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > предлагается ВОРОВАТЬ

    То есть, ты даже не допускаешь мысли о том, что у человека может быть легально купленная когда-то игра под DOS.

     
     
  • 4.47, Bob (??), 13:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шанс ничтожен...
    --
    Бандл с халявной раздачи - вполне.
     
     
  • 5.66, n00by (ok), 16:07, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их Бука переиздавала несколько раз. Цена вопроса - 100 рублей. "Платиновая серия" (1е, 2е и 3и с дополнениями) наверное 200-300.
     
  • 4.72, Аноним (72), 17:54, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дядька, человеку хочется поколотить понтов, не мешай :)
     
  • 3.30, BeLord (ok), 10:25, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открой сбор средств, собери деньги, найми хороших художников, сделай контент, отдай игре, кто мешает?-)
     
  • 3.49, Аноним (49), 13:37, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WADы оригинальных Doom, Doom2 проект (g)zdoom тоже ворует?
     
     
  • 4.64, Аноним (63), 15:56, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно не ворует. Больше того, существует FreeDoom которые заменяет все игровые ресурсы на свободные.
     
     
  • 5.73, Аноним (72), 17:58, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FreeDoom которые заменяет все игровые ресурсы на свободные

    а также вырывает глаза пользователю и вставляет вместо глаз вилки

    спасибо, сами пользуйтесь, я спижжу по старинке

     
  • 3.60, Аноним (60), 15:48, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас его предлагается ВОРОВАТЬ из оригинальной игры.

    Оригинальная игра есть на gog.com.

     
  • 3.69, Аноним (72), 17:43, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну возьми да воссоздади, весь такой в белом аноним.

    Нам-то чумазым, не в жабу ВОРОВАТЬ!!!11ОДИН вон хоть и doom2.wad

    А у тебя небось даже винрар купленный, гордись хоть этим.

     

  • 1.3, n00by (ok), 07:33, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Одна из любимых новостей:
    1. пишут код сами, а не рисуют трендовые иконки в форк форка;
    2. игрушка классическая (не всем по вкусу, но о вкусах не спорят), ей дана вторая жизнь.

    Так же показательны штатные хейтеры, скатывающиеся в клевету ("контент ... предлагается ВОРОВАТЬ") - претензий по существу у них не осталось.

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 07:42, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Классические это третьи герои. А вторые это какое-то ретро или просто музей.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Третьи испортили. Графон хуже нарисован, невнятные расы героев, количество слотов соответствует числу рекрутов. Фу!
     
     
  • 4.27, YetAnotherOnanym (ok), 10:14, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эстетически мне тоже вторые больше нравятся, но в них можно, например, одновременно надеть две пары сапог и получить суммарное ускорение, или два шлема и получить суммарную защиту, а это, имхо, неправильно. В третьих это поправили.
     
     
  • 5.29, SirDranik (?), 10:23, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, как заядлый игрок в третью часть, скажу, что в плане баланса это меня нисколько не беспокоит. В игре практически нету ультимативных артефактов, (наподобие +6 ко всем и прочих "Альянсов") чтобы игрок мог сделать из героя супермена. Две пары сапог в третьей части просто превратились в сапоги и перчатки, которые игрок также мог надеть на героя. К тому же наличие "повторок" нивелируется ограниченным инвентарем, который не позволяет накопить целый склад предметов и всегда иметь пару слотов на новую добычу в пути. :)
     
     
  • 6.36, Аноним (1), 11:01, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут поподробнее если ты заядлый игрок в нормальные третьи герои. Почему ты разрабатываешь вторые герои? Чтобы больше людей страдали?
     
     
  • 7.38, sirDranik (ok), 11:16, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обе эти игры самобытны и увлекательны. В каждой есть свои спорные и, наоборот, классные игровые механики.
    Мы работаем над второй частью потому, что для третьей и так есть во что поиграть. Те же HotA, WoG, VCMI и куча других модов. Играйте, как говорится, не хочу. Даже ванильная версия более-менее играбельная.
    А для "Двойки" ни существа нового, ни артефакта захудалого и запускается только через два бубенных концерта с антрактом...
     
     
  • 8.50, Аноним (49), 13:40, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удачи и успехов вам, вы молодцы ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.26, n00by (ok), 10:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже вкусовщина. Классике дал основу Аристотель: Земля, Огонь, Воздух, Вода. Оттуда и происходят 4 масти в картах и 4 класса в классических RPG. Вторая часть в этом плане не так далеко ушла от первой, как третья.
     
  • 3.65, Аноним (60), 15:56, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третьи - такой же "музей", и я даже не про графику. Нет караванов, нет армий без героя, примитивный бой, устаревшая кампания с примитивным геймдизайном "привет девяностые" (вида "убей всех" или "собери тысячу чего-нибудь"), куцая система магии... и.т.д.

    За вычетом ностальгии, оно уже не играется.

     
     
  • 4.79, Аноним (79), 19:09, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет караванов

    Иди в свои четвёртые через Wine играй.

     

  • 1.14, Avririon (ok), 09:13, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь всё у разрабов будет хорошо.
     
  • 1.15, soarin (ok), 09:31, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А стандарт C++ какой?
    Луддитный как и сама игра?
     
     
  • 2.18, Аноним (1), 09:41, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они бы хоть пользу какую-нибудь сделали и переписали это недоразумение на раст.
     
     
  • 3.24, YetAnotherOnanym (ok), 09:59, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бггггг... тонко. Зачот.
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:50, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Год назад перешли на C++17
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:42, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Продолжайте в том же духе, покласть на хейтеров.
     
  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 09:58, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > плавные переходы между окнами

    Ля... Ну почему обязательно "плавные переходы"? Почему нельзя просто мгновенно сменить одно окно другим?

     
     
  • 2.28, SirDranik (?), 10:15, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/

    Многие пользователи хотели. И высказывались мнения, что слишком уж быстро это всё работает.
    Мы пока добавили переходы, но если ещё будут вопросы от большого количества пользователей, кроме Вас, то откатим.
    А Вы уже попробовали? Мы компромиссно добавили всего лишь пару фреймов, едва ли это это замедлит Вашу игру...
     
     
  • 3.31, BeLord (ok), 10:27, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, какие реальные ограничения у движка, с точки зрения качества графики? Если отрисовать контент с нуля, но в лучшем качестве движок переписывать надо или так потянет?
     
     
  • 4.33, sirDranik (ok), 10:36, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну движок затачивался именно под родную пиксельную графику. Но не думаю, что научить его работать со спрайтами большего размера такая уж проблема. В теории возможно. Вот только откуда взять все эти тысячи спрайтов в более высоком качестве?
     
     
  • 5.43, Анониссимус (?), 12:17, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кулибины нейросеть натравят :) Да, я понимаю, что для любителя HoMM это звучит как кощунство, но результат не обязательно должен быть плохим.
     
     
  • 6.77, Аноним (77), 19:04, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно не натравливать нейросеть, а взять графику из более поздних. Но это тогда мешанина будет и стиль игры - священная корова этого проекта - порушится.
     
  • 5.58, crypt (ok), 15:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доброго дня. У меня собрана 1.0.3 и там есть баг с определением морали, когда всего один отряд. Вы не знаете, фиксили его? Еще AI пока не научился использовать mass spells. Что-нибудь знаете про это?
     
     
  • 6.59, sirDranik (ok), 15:34, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, что за баг с моралью?
    ИИ должен использовать все массовые заклинания. На основании чего у Вас лосжилось подобное впечатление?
     
     
  • 7.61, crypt (ok), 15:49, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так, что за баг с моралью?

    баг с моралью: когда все юниты с одного замка, тебе дается бонус +1 к морали. если ты размещаешь один (!) юнит с одного замка, то этот бонус не дается. хотя формально все юниты (коих 1) всеравно с одно замка.

    > ИИ должен использовать все массовые заклинания. На основании чего у Вас лосжилось
    > подобное впечатление?

    у меня такое впечатление, потому что AI играет хуже, чем я. и когда я переигрываю на авто, я вижу, что он не использует магию в очевидной ситуации. вообще бывают моменты, когда у AI полный запас манны, а он даже не пытается кастовать.

     
     
  • 8.67, sirDranik (ok), 17:09, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это поведение оригинальной игры Вы полуаете бонус только в случае, если у вас б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, crypt (ok), 17:23, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не ожидал как скажете может, тогда он меня обыгрывать начнет я не заметил, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.71, SirDranik (?), 17:50, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так ИИ пока настолько слаб, что для любого уровня сложности не хватает ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.32, YetAnotherOnanym (ok), 10:35, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > слишком уж быстро это всё работает

    Гы... странные люди.
    Пока не попробовал, но если многим нужно, то зачем откатывать...

     
  • 3.52, Аноним (49), 13:45, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может добавление плавных переходов лучше оформить как опцию в настройках? Без претензий, просто размышляю.
     
     
  • 4.57, sirDranik (ok), 14:18, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы да, но нет.
    Мы очень стараемся держаться подальше от политики "давайте сделаем опцию, чтобы можно было включать и выключать". Не хочется, чтобы игра стала похожа на WoG. Если есть возможность избежать ненужных микроскопических настроек, мы всеми силами против еще одной галочки в главном меню. Добавим одну - попросят 10. Сделаем 10 - будут требовать 100... Ну и т.д. :)
    Переходы на геймплей никак не влияют. Отрисовка двух лишних кадров навряд ли замедлит киберспортивные прохождения. Если, объективно, все люди против - уберем. Если 50/50 - то проще оставить, как есть, чем рисовать новые меню, реализовывать переключатели, создавать описания опций и прочее прочее. В частности, для подобных мелочей...
     
     
  • 5.80, Аноним (80), 19:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сделаем 10 - будут требовать 100...

    Ну так сделайте все 100. А то даже пропуск splash-video приходится настраивать руками в конфиге.

     

  • 1.39, Капитан Очевидность (?), 11:42, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Не нужно писать о каждом патче к вашему движку, надоедает

    Пишите раз в год новость о достижениях, что вы еще лучше скопировали игру 30летней давности и все прочее

    Зачем писать по два раза в месяц?
    Думаю, что луддиты которым вы нужны и так следят за каждым патчем, ожидая, что от нового патча они помолодеют и все станет как было когда играли в оригинал, а остальным надоедает, что вы пишите о каждом бесполезном патче

     
     
  • 2.41, Помощник капитана (?), 11:54, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже за год не накопится сколько нибудь важных достижений. Поэтому надо преобразовать низкое качество в большое количество. И это работает.
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:51, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы пишите о каждом бесполезном патче
    > Проведена оптимизация работы ИИ и исправлены критические проблемы в логике.
    > Закрыто свыше 30 сообщений об ошибках.

    Это, по-твоему, бесполезный патч?

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 12:57, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, как и весь проект. есть официальные герои
     
     
  • 4.48, Аноним (44), 13:16, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты в официальных героях получишь "significant improvements in gameplay, graphics and logic (including support for high-resolution graphics, improved AI, numerous fixes and user interface improvements)"?
     
  • 2.54, Аноним (49), 13:49, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Благословляю тебя, сын мой, можешь пропускать все новости о fheroes2.
     
  • 2.56, Аноним (44), 13:55, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не нужно писать о каждом патче к вашему движку, надоедает

    А ежедневные новости о сишных дырах не надоедают?

     
  • 2.62, Аноним (60), 15:50, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно комментировать каждую новость, надоедает
     

  • 1.70, Аноним (72), 17:48, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "злого" интерфейса.

    эээ злой интерфейс это как? кусает мышкой за пальцы, ругается с соседними окнами?

     
     
  • 2.74, Аноним (74), 18:35, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ресурсах игры идут 2 набора спрайтов для отрисовки интерфейса. Одни коричнево-жёлтые с изумрудами и листьями, а другие чёрно-серые с черепами. При игре за Роланда должен автоматом включаться с листьями (Роланда поддерживает волшебницы с единорогами и феями), а при игре за Арчибальда - с черепами (Арчибальда поддерживают некроманты).
     

  • 1.75, Аноним (75), 18:55, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Русская локализация - полный отстой Критерий правильности локализаций у проек... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.76, Аноним (77), 19:01, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проведена оптимизация работы ИИ и исправлены критические проблемы в логике.
    >Герои ИИ обучены активно защищать свои города.

    ИИ в игре вообще полный отстой, стоит прийти с героем и никудышными войсками в город - так вражеский герой отказывается его штурмовать, даже имея возможность его взять, ибо располагает стопками существ 6 уровня, когда у героя максимум второго и чуток третьего.

    Работать надо в сторону объединения с ИИ VCMI и прочих стратегических игр в унифицированный ИИ-движок, а далее - в сторону адаптации reinforcement learning под этот движок и тренировки моделей под каждую игру.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру