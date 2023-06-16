2.28 , SirDranik ( ? ), 10:15, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / –

Многие пользователи хотели. И высказывались мнения, что слишком уж быстро это всё работает.

Мы пока добавили переходы, но если ещё будут вопросы от большого количества пользователей, кроме Вас, то откатим.

А Вы уже попробовали? Мы компромиссно добавили всего лишь пару фреймов, едва ли это это замедлит Вашу игру...

3.31 , BeLord ( ok ), 10:27, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, какие реальные ограничения у движка, с точки зрения качества графики? Если отрисовать контент с нуля, но в лучшем качестве движок переписывать надо или так потянет?

4.33 , sirDranik ( ok ), 10:36, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну движок затачивался именно под родную пиксельную графику. Но не думаю, что научить его работать со спрайтами большего размера такая уж проблема. В теории возможно. Вот только откуда взять все эти тысячи спрайтов в более высоком качестве?

5.43 , Анониссимус ( ? ), 12:17, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кулибины нейросеть натравят :) Да, я понимаю, что для любителя HoMM это звучит как кощунство, но результат не обязательно должен быть плохим.

6.77 , Аноним ( 77 ), 19:04, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно не натравливать нейросеть, а взять графику из более поздних. Но это тогда мешанина будет и стиль игры - священная корова этого проекта - порушится.

5.58 , crypt ( ok ), 15:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Доброго дня. У меня собрана 1.0.3 и там есть баг с определением морали, когда всего один отряд. Вы не знаете, фиксили его? Еще AI пока не научился использовать mass spells. Что-нибудь знаете про это?

6.59 , sirDranik ( ok ), 15:34, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так, что за баг с моралью?

ИИ должен использовать все массовые заклинания. На основании чего у Вас лосжилось подобное впечатление?

7.61 , crypt ( ok ), 15:49, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так, что за баг с моралью? баг с моралью: когда все юниты с одного замка, тебе дается бонус +1 к морали. если ты размещаешь один (!) юнит с одного замка, то этот бонус не дается. хотя формально все юниты (коих 1) всеравно с одно замка. > ИИ должен использовать все массовые заклинания. На основании чего у Вас лосжилось

> подобное впечатление? у меня такое впечатление, потому что AI играет хуже, чем я. и когда я переигрываю на авто, я вижу, что он не использует магию в очевидной ситуации. вообще бывают моменты, когда у AI полный запас манны, а он даже не пытается кастовать. 8.67 , sirDranik ( ok ), 17:09, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это поведение оригинальной игры Вы полуаете бонус только в случае, если у вас б... 9.68 , crypt ( ok ), 17:23, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать я не ожидал как скажете может, тогда он меня обыгрывать начнет я не заметил, ... 10.71 , SirDranik ( ? ), 17:50, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно так ИИ пока настолько слаб, что для любого уровня сложности не хватает ... 3.32 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:35, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > слишком уж быстро это всё работает Гы... странные люди.

Пока не попробовал, но если многим нужно, то зачем откатывать...

3.52 , Аноним ( 49 ), 13:45, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может добавление плавных переходов лучше оформить как опцию в настройках? Без претензий, просто размышляю.

4.57 , sirDranik ( ok ), 14:18, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы да, но нет.

Мы очень стараемся держаться подальше от политики "давайте сделаем опцию, чтобы можно было включать и выключать". Не хочется, чтобы игра стала похожа на WoG. Если есть возможность избежать ненужных микроскопических настроек, мы всеми силами против еще одной галочки в главном меню. Добавим одну - попросят 10. Сделаем 10 - будут требовать 100... Ну и т.д. :)

Переходы на геймплей никак не влияют. Отрисовка двух лишних кадров навряд ли замедлит киберспортивные прохождения. Если, объективно, все люди против - уберем. Если 50/50 - то проще оставить, как есть, чем рисовать новые меню, реализовывать переключатели, создавать описания опций и прочее прочее. В частности, для подобных мелочей...

5.80 , Аноним ( 80 ), 19:11, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сделаем 10 - будут требовать 100... Ну так сделайте все 100. А то даже пропуск splash-video приходится настраивать руками в конфиге.

