Открыты исходные тексты игры Duelyst

Компания Counterplay Games объявила об открытии исходных текстов игры Duelyst, сочетающей свойства карточной игры и пошаговой стратегии, в которой два игрока сражаются на тактическом поле боя, по очереди вытаскивая карты с существами и заклинаниями. Код написан на языке JavaScript и открыт как общественное достояние под лицензией CC0 1.0 (Creative Commons Zero v1.0 Universal).

Готовые сборки клиентов подготовлены для Linux, Windows и macOS. Сервер можно запустить на своих мощностях или воспользоваться окружением staging.duelyst.org, которое также поддерживает игру в online через браузер. Дальнейшее развитие игры будет продолжено сообществом в рамках проекта OpenDuelyst, к разработке которого может присоединиться любой желающий.

Ключевой целью проекта называется поддержание эталонной реализации и базового сервера в виде, в котором игра находилась до сворачивания проекта в 2020 году. Из отличий выделяется только удаление кода, связанного с организацией платежей и монетизацией. Игра теперь всегда будет бесплатной, но общая идея, связанная с возможностью покупки карт и ресурсов сохраняется, но для этого будут применяться виртуальные монеты, фиксированное число которых предоставляется каждому участнику при входе. Расширение и изменение функциональности предлагается продвигать через моды, которые позволят создавать свои варианты игры без необходимости форка кодовой базы.