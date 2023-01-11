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Открыты исходные тексты игры Duelyst

11.01.2023 08:43

Компания Counterplay Games объявила об открытии исходных текстов игры Duelyst, сочетающей свойства карточной игры и пошаговой стратегии, в которой два игрока сражаются на тактическом поле боя, по очереди вытаскивая карты с существами и заклинаниями. Код написан на языке JavaScript и открыт как общественное достояние под лицензией CC0 1.0 (Creative Commons Zero v1.0 Universal).

Готовые сборки клиентов подготовлены для Linux, Windows и macOS. Сервер можно запустить на своих мощностях или воспользоваться окружением staging.duelyst.org, которое также поддерживает игру в online через браузер. Дальнейшее развитие игры будет продолжено сообществом в рамках проекта OpenDuelyst, к разработке которого может присоединиться любой желающий.

Ключевой целью проекта называется поддержание эталонной реализации и базового сервера в виде, в котором игра находилась до сворачивания проекта в 2020 году. Из отличий выделяется только удаление кода, связанного с организацией платежей и монетизацией. Игра теперь всегда будет бесплатной, но общая идея, связанная с возможностью покупки карт и ресурсов сохраняется, но для этого будут применяться виртуальные монеты, фиксированное число которых предоставляется каждому участнику при входе. Расширение и изменение функциональности предлагается продвигать через моды, которые позволят создавать свои варианты игры без необходимости форка кодовой базы.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58460-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 08:49, 11/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда весь контент твоей "игры" - это её игроки.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну многие посмотрели на близов и то как хомячьё готово жрать любое дерьмо. Мтг всё же до таких уровней не опускался. Теперь каждый думает, что может повторить. И что это вообще кому-то интересно.
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:59, 11/01/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Жаваскрипт, лол. Что за неудачники.
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:04, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Тяп-ляп, сверху рисованные за еду ассеты - игра готова." - думаю именно это будет смыслом рецензии по факту независимого ревью этого кода.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:55, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JavaScript - Жаваскрипт
    Jesus - Жесус
    Johan - Жохан
    John - Жохн
     

  • 1.4, Жироватт (ok), 09:03, 11/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вау. Начали открывать браузерную индюшатину. Класс.

    Эй, демиурки, которые там Эйн и Гап, откройте уже код Годвилля, хочу посмотреть, что за корейский рандом вы там накрутили!

    > Игра теперь всегда будет бесплатной, но общая идея, связанная с возможностью покупки карт и ресурсов сохраняется, но для этого будут применяться виртуальные монеты, фиксированное число которых предоставляется каждому участнику при входе

    Одминко Сказки небось только от одного этого предложения уже бьются в конвульсиях в приступе жадности.

     
  • 1.7, Самый Лучший Гусь (?), 09:55, 11/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Почему только на джаваскрипие професиональеые игры пишут нынче
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:56, 11/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    игры, которые вы заслужили!
     
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