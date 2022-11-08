Выпуск engge2, открытого движка для игры Thimbleweed Park

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|2.18, Аноним (18), 13:25, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да уж, после раста о проекте быстро забывают, как это случилось с серво.
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|3.20, Аноним (20), 13:32, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>после раста
То ли дело до раста. Как жил и процветал серво.
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|4.27, Аноним (18), 14:02, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как жил и процветал серво.
fixed: Как жил и процветает геко (он же - квантум в новом наименовании).
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|1.4, Аноним (4), 12:32, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> отличается полным переписыванием с нуля
Неплохое отличие. Прямо в духе языка-который-нельзя-называть.
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|2.24, КО (?), 13:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подумаешь, ассеты скомуниздили, кому от этого хоть когда-наибудь атата делали?
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|3.26, Аноним (26), 14:01, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ассеты скомуниздили
> Для работы требуются файлы с игровыми ресурсами, входящие в оригинальную поставку Thimbleweed Park
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|1.10, Аноним (10), 12:47, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Игра выпущена в 2014? Да в 1994 получше графика была в играх! Что это такое, зачем, почему, для кого...
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|2.12, Аноним (26), 12:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для меня говно плохо зделана тупо.Немогли зделать всё как в Crusis!!! И графику и управление.Не рекоминдую такую игру!!!
Стилизация под ретро — знаете такое?
Кстати, ждём в ScummVM.
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|3.14, Аноним (14), 12:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это называется индишлак, вроде волна этого мусора уже сошла на нет. Отличительные свойства это вещи вроде использования игровых движков целиком на lua и прочий аутизм.
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|5.16, slava_kpss (ok), 13:05, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вообще не писать. Опеннетные эксперты рассудили, что инди игры надо запретить.
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|6.25, Аноним (25), 13:43, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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коммерческие без ААА графония моложе 2021 года тоже под запрет, ничего тут
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|5.19, Аноним (14), 13:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К чему приводит использование скиптов в квестах можно понаблюдать на примере Inform -- там тоже интерпретатор и можно даже оттранслировать в JS. "Слайдшоу" в текстовом квесте, а, как оно? Где ещё такое увидишь.
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|6.21, slava_kpss (ok), 13:39, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скрипты в квестах (и не только) использовались уже 30 лет назад. Десятилетние не сильно бюджетные ПК неплохо молотят кучу говнокода на JS в браузерах. Что у тебя за устройство, что оно не может потянуть скрипты в квестах?
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|7.30, Самый Лучший Гусь (?), 14:06, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Микроконтроллер в моей умной розетке не тянет эти ваши скрипты, там даже дум тормозит. Приходится в интернет ходить со смартфона "Ксиаоми".
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|7.31, Аноним (14), 14:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Устройство, которое прекрасно запускает практически все топовые тайтлы прошлого десятилетия без слайдшоу. Исключениями являются те, которые написаны преимущественно на дотнете. А скрипты в квестах (и не только) будут тормозить всегда, если им приходится каждый шаг заниматься обсчётом всех объектов сцены или их преобразованием -- они годятся только для примитивной логики.
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|8.34, Аноним (33), 14:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты нудно и уныло бредишь, скрипты в квестах не тормозили даже на 486 и никаким... текст свёрнут, показать
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|9.57, Аноним (26), 20:11, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сиерровские квесты работали на XT, а Maniac Mansion так и вообще на NES и C64 ... текст свёрнут, показать
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|6.22, Аноним (26), 13:41, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то абсолютное большинство квестов на интерпретаторах и построено. Если у кого-то руки из ж… — он и на сишечке организует слайд-шоу.
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|3.41, Аноним (10), 15:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что потом стали называть классикой, либо было на переднем крае по графике, либо было не хуже среднего по больнице. Обычно первое.
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|1.11, Иваня (?), 12:50, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая-то не профессиональная поделка... Опасно ставить на свой ноут. :/
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|1.29, Аноним (29), 14:05, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тем временем канал O3DE (Open 3D Engine) выложил материалы с конференции O3DCon как и общего характера, так и связанные напрямую с технологией с открытым кодом.
Всяко новость интереснее.
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|1.37, n00by (ok), 14:49, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Авторы оригинала до этого написали две игры: Maniac Mansion (1987) и The Secret of Monkey Island (1990). Собрали на Кикстартере средства на продолжение, выполненное в том же духе. То есть люди, кому игра была нужна надо, внесли предоплату за труд, и таких набралось достаточно. Вот что нужно знать, читая мнение эксперта Аноним.
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|2.42, Аноним (10), 16:00, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо не за госбюджет, на том спасибо!
Посмотреть бы на людей, поговорить с ними. Неужели _вот это_ настолько лучше всех остальных игр?
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|3.44, n00by (ok), 16:14, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они продают не игру, а ностальгию. Про саму игру не могу ничего сказать. Надеюсь, в ней не надо проводить кровавые ритуалы сакральным тризубом, как в игре года 2022 (Elden Ring, а не о чём подумали некоторые).
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