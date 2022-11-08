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Выпуск engge2, открытого движка для игры Thimbleweed Park

08.11.2022 12:20

Опубликован выпуск открытого игрового движка engge2 2.0, который можно использовать вместо проприетарного движка для прохождения квеста Thimbleweed Park. Для работы требуются файлы с игровыми ресурсами, входящие в оригинальную поставку Thimbleweed Park. Код движка написан на языках Lua и Nim, и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Движок engge2 продолжает развитие проекта engge и отличается полным переписыванием с нуля и переходом на использование языков Lua и Nim. Версия 2.0 является первым выпуском проекта, номер 1.0 был пропущен для более явного отделения от старого движка, в котором использовался язык C++. Для работы с графикой в engge2 задействована библиотека SDL2 и пакет NimGL, графический интерфейс пользователя построен на фреймворке ImGui.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  3. OpenNews: Выпуск Minetest 5.6.0, открытого клона игры MineCraft
  4. OpenNews: Игровой движок Serious Sam Classic актуализирован для Linux
  5. OpenNews: Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III
  6. OpenNews: В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58068-game
Ключевые слова: game, engge
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:30, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось переписать на Rust.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:25, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да уж, после раста о проекте быстро забывают, как это случилось с серво.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:32, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >после раста

    То ли дело до раста. Как жил и процветал серво.

     
     
  • 4.27, Аноним (18), 14:02, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как жил и процветал серво.

    fixed: Как жил и процветает геко (он же - квантум в новом наименовании).

     
  • 2.50, Аноним (50), 17:11, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а потом на zig, odin, hare, vlang и jai
     
     
  • 3.53, Аноним (2), 17:14, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не забудь про beef
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:32, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > отличается полным переписыванием с нуля

    Неплохое отличие. Прямо в духе языка-который-нельзя-называть.

     
     
  • 2.24, КО (?), 13:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подумаешь, ассеты скомуниздили, кому от этого хоть когда-наибудь атата делали?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:01, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ассеты скомуниздили
    > Для работы требуются файлы с игровыми ресурсами, входящие в оригинальную поставку Thimbleweed Park
     
  • 3.55, Анонн (?), 17:48, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем комуниздить если она есть в продаже?
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:39, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С++?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:47, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Игра выпущена в 2014? Да в 1994 получше графика была в играх! Что это такое, зачем, почему, для кого...
     
     
  • 2.12, Аноним (26), 12:52, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для меня говно плохо зделана тупо.Немогли зделать всё как в Crusis!!! И графику и управление.Не рекоминдую такую игру!!!


    Стилизация под ретро — знаете такое?

    Кстати, ждём в ScummVM.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это называется индишлак, вроде волна этого мусора уже сошла на нет. Отличительные свойства это вещи вроде использования игровых движков целиком на lua и прочий аутизм.
     
     
  • 4.15, Аноним (26), 13:00, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём квестовый движок писать? На сишечке, что ли?
     
     
  • 5.16, slava_kpss (ok), 13:05, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вообще не писать. Опеннетные эксперты рассудили, что инди игры надо запретить.
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 13:43, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    коммерческие без ААА графония моложе 2021 года тоже под запрет, ничего тут
     
  • 5.19, Аноним (14), 13:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему приводит использование скиптов в квестах можно понаблюдать на примере Inform -- там тоже интерпретатор и можно даже оттранслировать в JS. "Слайдшоу" в текстовом квесте, а, как оно? Где ещё такое увидишь.
     
     
  • 6.21, slava_kpss (ok), 13:39, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скрипты в квестах (и не только) использовались уже 30 лет назад. Десятилетние не сильно бюджетные ПК неплохо молотят кучу говнокода на JS в браузерах. Что у тебя за устройство, что оно не может потянуть скрипты в квестах?
     
     
  • 7.30, Самый Лучший Гусь (?), 14:06, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микроконтроллер в моей умной розетке не тянет эти ваши скрипты, там даже дум тормозит. Приходится в интернет ходить со смартфона "Ксиаоми".
     
  • 7.31, Аноним (14), 14:27, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устройство, которое прекрасно запускает практически все топовые тайтлы прошлого десятилетия без слайдшоу. Исключениями являются те, которые написаны преимущественно на дотнете. А скрипты в квестах (и не только) будут тормозить всегда, если им приходится каждый шаг заниматься обсчётом всех объектов сцены или их преобразованием -- они годятся только для примитивной логики.
     
     
  • 8.34, Аноним (33), 14:42, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты нудно и уныло бредишь, скрипты в квестах не тормозили даже на 486 и никаким... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, Аноним (14), 14:46, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расскажи это авторам квестов, лол ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.57, Аноним (26), 20:11, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сиерровские квесты работали на XT, а Maniac Mansion так и вообще на NES и C64 ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.22, Аноним (26), 13:41, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то абсолютное большинство квестов на интерпретаторах и построено. Если у кого-то руки из ж… — он и на сишечке организует слайд-шоу.
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:55, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2017, 5 лет назад если говорить конкретно.
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:06, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое понятие классика.
     
     
  • 3.41, Аноним (10), 15:57, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что потом стали называть классикой, либо было на переднем крае по графике, либо было не хуже среднего по больнице. Обычно первое.
     

  • 1.11, Иваня (?), 12:50, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то не профессиональная поделка... Опасно ставить на свой ноут. :/
     
     
  • 2.17, Аноним (4), 13:05, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На свой ноут ты ставишь только профессиональные подделки?
     
     
  • 3.28, Аноним (18), 14:03, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поделка и подделка - разные слова.
     

  • 1.23, Аноним (25), 13:42, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наконец-то нормальный язык
     
  • 1.29, Аноним (29), 14:05, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем канал O3DE (Open 3D Engine) выложил материалы с конференции O3DCon как и общего характера, так и связанные напрямую с технологией с открытым кодом.
    Всяко новость интереснее.
     
     
  • 2.43, Бывалый смузихлёб (?), 16:13, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так опубликуй
    https://www.opennet.ru/announce_news.shtml?c=f

    Ведь новости тут как и комменты может любой желающий писать. И правки к новостям предлагать тоже.

     

  • 1.37, n00by (ok), 14:49, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Авторы оригинала до этого написали две игры: Maniac Mansion (1987) и The Secret of Monkey Island (1990). Собрали на Кикстартере средства на продолжение, выполненное в том же духе. То есть люди, кому игра была нужна надо, внесли предоплату за труд, и таких набралось достаточно. Вот что нужно знать, читая мнение эксперта Аноним.
     
     
  • 2.42, Аноним (10), 16:00, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо не за госбюджет, на том спасибо!
    Посмотреть бы на людей, поговорить с ними. Неужели _вот это_ настолько лучше всех остальных игр?
     
     
  • 3.44, n00by (ok), 16:14, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они продают не игру, а ностальгию. Про саму игру не могу ничего сказать. Надеюсь, в ней не надо проводить кровавые ритуалы сакральным тризубом, как в игре года 2022 (Elden Ring, а не о чём подумали некоторые).
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 16:20, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    @moderator не хватает тега Политика
     
     
  • 5.49, n00by (ok), 16:46, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ума хватит набрать 'Священное копье Могвина' и зазырить?
     

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