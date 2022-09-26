Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

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|Часть нити удалена модератором
|3.4, Lost Inside (ok), 13:34, 26/09/2022 [ответить]
|+1 +/–
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Что вы спорите, дилетанты? Самый безопасный на сегодня ЯП - это Ook!. А про скорость и говорить нечего.
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|4.29, Аноним (10), 16:47, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сказал, что мне нравятся измотрические ролевые и стратегические больше чем трехмерные.
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|1.7, Аноним (7), 13:47, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пробовал как-то погамать. В принципе неплохо, но карты слишком маленькие. Я просто привык в Казаках ставить максимально возможную карту x16, где с одного конца до другого добираешься минут за 30.
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|1.9, Аноним (10), 14:19, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю, пробовал играть, геймплей вроде привычный, но интереса нет, да и сложность завышенная.
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|3.14, Аноним (14), 14:36, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Цивилизация пошаговая стратегия это не RTS их нельзя сравнивать. RTS сейчас никто не играет. Если в детстве не играл в RTS тебе точно не понравится 0 A.D..
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|4.28, _hide_ (ok), 16:30, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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RTS -- это основа стратегических игр. Пошаговые игры больше карточные пасьянсы напоминают.
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|4.30, Аноним (10), 16:53, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне не нравятся пошаговые ни стратегические, ни ролевые. Терпеть не могу героев, исключение Фаллаут и арканум, но и то там всегда старался в реал тайм переключаться. Трехмерные стратегические вроде генералов и эпохи империи пробовал, не зашло, разве что Варкрафт из-за мультяшности.
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|1.12, Аноним (12), 14:28, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они что-нибудь сделают, чтобы перестало тормозить? Меня всегда та же цива вымораживала -- под конец только и делаешь, что ждёшь, пока боты походят. Тут ещё хуже.
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|2.25, Аноним (25), 16:09, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лимит на число юнитов более разумный поставь до начала игры, особенно на картах с кучей AI.
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|2.36, Аноним (36), 19:24, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да. Графон гауно, контента кот плакал.
А логааает.... на тостере, ну а большей машины эта игра недостойна.
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|1.15, ryoken (ok), 14:44, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> рендиренга
FXD.
>> Для юнитов реализована поддержка ускорения.
А до этого они только пешком ходили? Ускорение - чего? Если отрисовки, то так бы и написали.
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|1.17, Аноним (17), 14:59, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пару релизов назад напрочь сломали и так очень хлипкий баланс, от защиты (стены\башни) играть сало невозможно, тк те же стенобитные орудия вообще перестали получать урон от пехоты\лучников. В age of empires 2 баланс гораздо продуманней и нации более равные (тут есть дичайший перекос с этим).
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|1.27, Аноним (25), 16:11, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати если упоминать GLEST, тогда уж наверное и MEGAGLEST? Он явно более продвинутый.
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