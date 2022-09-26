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Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.

26.09.2022 13:18

Опубликован двадцать шестой альфа-выпуск свободной игры 0 A.D., которая представляет собой стратегию реального времени с качественной 3D-графикой и игровым процессом во многом похожим на игры серии "Age of Empires". Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Linux (Ubuntu, Gentoo, Debian, openSUSE, Fedora и Arch Linux), FreeBSD, OpenBSD, macOS и Windows. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных, либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает более десяти цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры.

Не связанные с кодом компоненты игры, такие как графические и звуковые элементы, представлены под лицензией Creative Commons BY-SA, допускающей модификацию и задействование в коммерческих продуктах при условии указания авторства и распространения производных работ под аналогичной лицензией. Игровой движок 0 A.D. насчитывает около 150 тыс. строк кода на языке С++, для вывода 3D графики используется OpenGL, для работы со звуком — OpenAL, для организации сетевой игры — ENet. Из других открытых проектов по созданию стратегий реального времени можно отметить: Glest, ORTS, Warzone 2100 и Spring.




Основные новшества:

  • Добавлена новая цивилизация - Империя Хань (The Han), которая существовала с 206 до н.э. до 220 н.э. в Китае.
  • Добавлены новые карты: Таримская впадина и Янцзы.
  • В движке рендеринга предоставлена возможность настройки качества текстур (низкая, средняя в высокая) и анизотропной фильтрации (от 1x до 16x).
  • Добавлена поддержка шрифтов в формате FreeType.
  • Добавлены настройки для полноэкранного и оконного режимов.
  • Реализованы оптимизации производительности. На платформе Windows по умолчанию задействовано ускорение при помощи GPU.
  • Улучшена навигация по объектам. Улучшено движение войсковых формирований. Войсковое формирование теперь можно выбирать как единое целое одним кликом.
  • В GUI добавлена возможность настройки размера элементов интерфейса.
  • Обеспечена установка модов в режиме drag & drop.
  • Улучшен интерфейс Atlas Editor.
  • В GUI предложено поле для поиска игроков, добавлена сводная страница и реализованы новые всплывающие подсказки.
  • Проведена работа по улучшению текстур, 3D-моделей, пейзажей и анимации. Добавлено 26 новых музыкальных треков.
  • Добавлена опция, позволяющая союзникам обмениваться сведениями об открытых каждым частях карты.
  • Добавлена возможность назначения юнитам внеочередных задач, требующих немедленного исполнения, независимо от наличия других задач.
  • Для юнитов реализована поддержка ускорения.


  1. Главная ссылка к новости (https://play0ad.com/new-releas...)
  2. OpenNews: Доступна двадцать пятая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  3. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
  4. OpenNews: Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.16.0
  5. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57829-game
Ключевые слова: game
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Часть нити удалена модератором

  • 3.4, Lost Inside (ok), 13:34, 26/09/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вы спорите, дилетанты? Самый безопасный на сегодня ЯП - это Ook!. А про скорость и говорить нечего.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:28, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше уж это чем бесконечные новости про клон вторых героев
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:21, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне тоже больше изометрия нравится.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:46, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где тут изометрия?
     
     
  • 4.23, Michael Shigorin (ok), 15:46, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "А эт как посмотреть!"
     
  • 4.29, Аноним (10), 16:47, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сказал, что мне нравятся измотрические ролевые и стратегические больше чем трехмерные.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:39, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По поводу перевода fsr на последние версии нет инфы?
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:47, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пробовал как-то погамать. В принципе неплохо, но карты слишком маленькие. Я просто привык в Казаках ставить максимально возможную карту x16, где с одного конца до другого добираешься минут за 30.
     
     
  • 2.11, Без аргументов (?), 14:23, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я наоборот не люблю тратить время на ходы. Это ж сколько натыкать юнитов надо?
     

  • 1.9, Аноним (10), 14:19, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю, пробовал играть, геймплей вроде привычный, но интереса нет, да и сложность завышенная.
     
     
  • 2.13, ыы (?), 14:33, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по сравнению с Цивилизацией 6 ?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:36, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Цивилизация пошаговая стратегия это не RTS их нельзя сравнивать. RTS сейчас никто не играет. Если в детстве не играл в RTS тебе точно не понравится 0 A.D..
     
     
  • 4.28, _hide_ (ok), 16:30, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    RTS -- это основа стратегических игр. Пошаговые игры больше карточные пасьянсы напоминают.
     
  • 4.30, Аноним (10), 16:53, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне не нравятся пошаговые ни стратегические, ни ролевые. Терпеть не могу героев, исключение Фаллаут и арканум, но и то там всегда старался в реал тайм переключаться. Трехмерные стратегические вроде генералов и эпохи империи пробовал, не зашло, разве что Варкрафт из-за мультяшности.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:28, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они что-нибудь сделают, чтобы перестало тормозить? Меня всегда та же цива вымораживала -- под конец только и делаешь, что ждёшь, пока боты походят. Тут ещё хуже.
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 15:46, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Они что-нибудь сделают, чтобы перестало тормозить?

    mozjs....

     
  • 2.25, Аноним (25), 16:09, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лимит на число юнитов более разумный поставь до начала игры, особенно на картах с кучей AI.
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:46, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо поддержку openmpi впилить.
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:24, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да. Графон гауно, контента кот плакал.
    А логааает.... на тостере, ну а большей машины эта игра недостойна.
     

  • 1.15, ryoken (ok), 14:44, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> рендиренга

    FXD.

    >>  Для юнитов реализована поддержка ускорения.

    А до этого они только пешком ходили? Ускорение - чего? Если отрисовки, то так бы и написали.

     
  • 1.17, Аноним (17), 14:59, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пару релизов назад напрочь сломали и так очень хлипкий баланс, от защиты (стены\башни) играть сало невозможно, тк те же стенобитные орудия вообще перестали получать урон от пехоты\лучников. В age of empires 2 баланс гораздо продуманней и нации более равные (тут есть дичайший перекос с этим).
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 16:10, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить несколько баллист за стеной не пробовал?
     

  • 1.18, Иваня (?), 15:10, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вау, очень красивая графика. Надо поиграть на Ubuntu.
     
  • 1.27, Аноним (25), 16:11, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати если упоминать GLEST, тогда уж наверное и MEGAGLEST? Он явно более продвинутый.
     
  • 1.31, РУСЛАН ЗИНИН (?), 17:10, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая игра
     
  • 1.33, zloyuser (?), 18:18, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    графика из 90-х. Прям в детство попал. settlers, age of empires
     
  • 1.34, Дмитрий (??), 18:23, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сапотеков не добавили?
     

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