Игровой движок Serious Sam Classic актуализаирован для Linux

Аноним ( 23 ), 14:47, 16/05/2022

Что нехорошего, если там башизмы? Да и вылавливать косяки недошелов такое себе удовольствие. Куда хуже, когда пишут, типа, позикс шелл в скрипте, а, по факту, он тебе какой-нибудь rm -rf запустит на чём-нибудь, отличном от баша. Позикс-совместимые костыли -- это надёжно, да.

Ivan_83 ( ok ), 15:21, 16/05/2022

Bash - это не дофолт который есть везде, с sh совместимое есть везде.

У меня нет баша и ставить я его не хочу.

Аноним ( 23 ), 15:31, 16/05/2022

Нонсенс, баш-онли повсюду. Встраиваемые системы можно не считать. Дело скорее в том, что выяснять, что и где там с чем совместимо никому не интересно. В баше работает, и ладно, ~100% пользователей довольны. А так скрипты там действительно ни о чём, может, и совместимы. Любой, кто будет это использовать, сам разберётся, что там делать, и несколько примитивных шелл скриптов никакой роли не играют.

жявамэн ( ok ), 16:03, 16/05/2022

Ну ты и тупица

Аноним ( 23 ), 16:21, 16/05/2022

Нет, ты.

Ivan_83 ( ok ), 16:48, 16/05/2022

Скорее оно распространяется потому что очередной креакл неосилил осознать разницу и накодил так чтобы у него на компе заработало, а потом расшарил результат.

Следующий человек посмотрел на месиво и решил что проще поставить баш чем копатся в этом.

freehck ( ok ), 17:31, 16/05/2022

> #!/bin/bash - нихарашо! Согласен. Надо писать так: #!/bin/bash

# I used bash v5.1.16