Игровой движок Serious Sam Classic актуализаирован для Linux

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|1.1, Аноним (1), 12:54, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Красивая для своего времени была игра, при этом не лагала даже на затычке.
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|2.3, Аноним (3), 13:00, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Последний из серии Сэмов на 2060 норм канает.D Несколько бесят крики мобов с бомбами и раздражают телепортирующиеся,но заходит сразу.
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|3.5, Аноним (5), 13:06, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Несколько бесят крики мобов с бомбами
ор камикадзе — визитная карточка старой доброй дилогии
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|5.26, Аноним (5), 15:23, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я в курсе, и даже знаю, что для этого есть отдельное слово — квадрология
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|3.19, Аноним (19), 14:37, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безголовые, орущие камикадзе это часть того специфического юмора, фирменный стиль.
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|4.24, Аноним (3), 15:03, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та это я понял,хотя их добавили в 4 Сэма уже в конце,фаны уговорили. Народ чилящий на Твитче врать не будет.D
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|2.4, Аноним (3), 13:03, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы мечтать сделать героев магии и меча? К ГО нативной хватит всем.D
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|3.36, Мохнатый пись (?), 16:42, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КСГО давно должны были портировать на сурс2. А они всё волочают это убожество на сурсе1, и это уг периодически перестаёт запускаться вообще. Из недавнего только трикрутили транслятор DXVK, видимо понимая убогость своей реализации opengl. Хотя там тоже вроде транслятор.
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|2.7, КО (?), 13:34, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Source? Так наверняка наработки во вторую часть перекинули с минимальными изменениями.
Вот прикинь открыли оба движка.
С одной стороны, тогда не видать нам больше игр от Валве.
А с другой стороны их и нет - одни поделки.
Тут Валве копеечку с этих поделок берет.
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|5.13, Аноним (3), 14:30, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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thx,но врядли я буду так гамать на самом деле.Я пробовал всякие небольшие игры и чет совсем не зашло.(
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|4.17, Аноним (19), 14:35, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она каэсочку и другие моды на HL1 на андроид портируют. Вот где вопрос про удобство актуален.
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|2.16, Аноним (19), 14:34, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каэсочка на столько уже всем оскомину набила. Вот зачем она тебе исходники для неё нужны? Читы писать? Для модификации геймплея на нужны исходники, всякие фишки пишут на AMX плагине.
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|2.20, Аноним (19), 14:39, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда уже правильно говорить не CS 1.6 а движок GoldSource. Хотя он уже не нужен когда есть Xash3d.
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|1.21, Ivan_83 (ok), 14:39, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно откуда взялся такой развесистый CMakeFile.txt
#!/bin/bash - нихарашо! #!/bin/sh - отлично!
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|2.23, Аноним (23), 14:47, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что нехорошего, если там башизмы? Да и вылавливать косяки недошелов такое себе удовольствие. Куда хуже, когда пишут, типа, позикс шелл в скрипте, а, по факту, он тебе какой-нибудь rm -rf запустит на чём-нибудь, отличном от баша. Позикс-совместимые костыли -- это надёжно, да.
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|3.25, Ivan_83 (ok), 15:21, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Bash - это не дофолт который есть везде, с sh совместимое есть везде.
У меня нет баша и ставить я его не хочу.
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|4.27, Аноним (23), 15:31, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нонсенс, баш-онли повсюду. Встраиваемые системы можно не считать. Дело скорее в том, что выяснять, что и где там с чем совместимо никому не интересно. В баше работает, и ладно, ~100% пользователей довольны. А так скрипты там действительно ни о чём, может, и совместимы. Любой, кто будет это использовать, сам разберётся, что там делать, и несколько примитивных шелл скриптов никакой роли не играют.
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|5.37, Ivan_83 (ok), 16:48, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее оно распространяется потому что очередной креакл неосилил осознать разницу и накодил так чтобы у него на компе заработало, а потом расшарил результат.
Следующий человек посмотрел на месиво и решил что проще поставить баш чем копатся в этом.
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|2.39, freehck (ok), 17:31, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> #!/bin/bash - нихарашо!
Согласен. Надо писать так:
#!/bin/bash
# I used bash v5.1.16
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|1.22, Аноним (19), 14:41, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это приятно что открывают движки старых игр. Не сгинут в небытие, можно будет портировать под всякие системы.
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|1.35, Бывалый смузихлёб (?), 16:23, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> SE1-ParseError
А так и задумано, что репам сего дополнения всего лишь 5 ( ПЯТЬ !) дней и на единственной паре скринов к дополнению размещены лишь известные скрины из оригинальной игры( т.е вообще неясно что за дополнение и что делает.. и почему ему даже менее недели )
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|1.38, Аноним (38), 17:09, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы Kylotonn открыла B.O.S.
Но там после череды лицензирования физдвижка Kylotonn - Ageia - Nvidia может и не получиться.
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|1.40, Аноним (40), 17:32, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Моя любимая игруха была: самый красивый интерьер и геймплей весёлый.
Я мог часами по пирамидам бродить и фрески разглядывать.
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