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Игровой движок Serious Sam Classic актуализаирован для Linux

16.05.2022 12:30

Опубликован игровой движок Serious Sam Classic 1.10 (зеркало), позволяющий запускать первую и вторую части шутера от первого лица Serious Sam на современных системах. Код оригинального движка Serious Engine был открыт компанией Croteam под лицензией GPL в 2016 году в честь пятнадцатилетия игры. При запуске можно использовать игровые ресурсы из оригинальной игры. Из изменений отмечается поддержка экранных режимов 16:9, 16:10 и 21:9, а также решение проблемы с таймером в 64-х разрядном режиме.

Дополнительно развивается движок Serious Sam Alpha Remake с реализацией альтернативной модификации игры Serious Sam Classic The First Encounter. Среди портированных дополнений к игре: SE1-ParseError, SE1-TSE-HNO, SE1-TFE-OddWorld, SE1-TSE-DancesWorld, se1-parseerror, se1-tse-hno, se1-tfe-oddworld, se1-tse-dancesworld. Так же автор обещает опубликовать ряд других дополнений, при наличии интереса.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Игровой движок Serious v1 переведён в разряд свободных продуктов
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS, используемого на игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: Проект Warsmash развивает альтернативный открытый игровой движок для Warcraft III
  6. OpenNews: Компания Wolfire открыла код игры Overgrowth
Автор новости: n00by
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57196-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:54, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Красивая для своего времени была игра, при этом не лагала даже на затычке.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:00, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Последний из серии Сэмов на 2060 норм канает.D Несколько бесят крики мобов с бомбами и раздражают телепортирующиеся,но заходит сразу.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:06, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Несколько бесят крики мобов с бомбами

    ор камикадзе — визитная карточка старой доброй дилогии

     
     
  • 4.14, Аноним (3), 14:32, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже целых две дилогии дядь.xD
     
     
  • 5.26, Аноним (5), 15:23, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я в курсе, и даже знаю, что для этого есть отдельное слово — квадрология
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 15:39, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тетралогия
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:37, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безголовые, орущие камикадзе это часть того специфического юмора, фирменный стиль.
     
     
  • 4.24, Аноним (3), 15:03, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та это я понял,хотя их добавили в 4 Сэма уже в конце,фаны уговорили. Народ чилящий на Твитче врать не будет.D
     

  • 1.2, васёк (?), 12:56, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    лучше б cs 1.6 опенсорснули
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 13:03, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы мечтать сделать героев магии и меча? К ГО нативной хватит всем.D
     
     
  • 3.36, Мохнатый пись (?), 16:42, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КСГО давно должны были портировать на сурс2. А они всё волочают это убожество на сурсе1, и это уг периодически перестаёт запускаться вообще. Из недавнего только трикрутили транслятор DXVK, видимо понимая убогость своей реализации opengl. Хотя там тоже вроде транслятор.
     
  • 2.6, X86 (ok), 13:07, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он уже есть в виде Urban Terror.
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 14:36, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Urban Terror неиграбелен от слова совсем.
     
  • 2.7, КО (?), 13:34, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Source? Так наверняка наработки во вторую часть перекинули с минимальными изменениями.
    Вот прикинь открыли оба движка.
    С одной стороны, тогда не видать нам больше игр от Валве.
    А с другой стороны их и нет - одни поделки.
    Тут Валве копеечку с этих поделок берет.
     
     
  • 3.15, Аноним (19), 14:33, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Source? Так наверняка наработки во вторую часть перекинули с минимальными изменениями.

    CS 1.6 это модификации на Half-Life 1 на движке GoldSource.
    Существует GoldSource совместимы движок Xash3d.
    https://halflife.fandom.com/ru/wiki/Xash3D

     
  • 2.8, Аноним (8), 13:37, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да отреверсили уже всё давно.
     
  • 2.9, Fracta1L (ok), 13:44, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 1.6 можно играть прямо в браузере, зайдя на сайт
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 14:24, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько удобно так играть?
     
     
  • 4.12, Fracta1L (ok), 14:26, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно так же, как в нативном клиенте. Развернул на полный экран и го
     
     
  • 5.13, Аноним (3), 14:30, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thx,но врядли я буду так гамать на самом деле.Я пробовал всякие небольшие игры и чет совсем не зашло.(
     
  • 4.17, Аноним (19), 14:35, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она каэсочку и другие моды на HL1 на андроид портируют. Вот где вопрос про удобство актуален.
     
  • 2.16, Аноним (19), 14:34, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каэсочка на столько уже всем оскомину набила. Вот зачем она тебе исходники для неё нужны? Читы писать? Для модификации геймплея на нужны исходники, всякие фишки пишут на AMX плагине.
     
  • 2.20, Аноним (19), 14:39, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда уже правильно говорить не CS 1.6 а движок GoldSource. Хотя он уже не нужен когда есть Xash3d.
     
  • 2.30, a_kusb (ok), 15:54, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Xash3d + regamedll
     

  • 1.10, Ivan_83 (ok), 14:23, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Клёво, надо попробовать на фре собрать, а то под вайном не всё гладко.
     
  • 1.21, Ivan_83 (ok), 14:39, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно откуда взялся такой развесистый CMakeFile.txt
    #!/bin/bash - нихарашо! #!/bin/sh - отлично!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:47, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что нехорошего, если там башизмы? Да и вылавливать косяки недошелов такое себе удовольствие. Куда хуже, когда пишут, типа, позикс шелл в скрипте, а, по факту, он тебе какой-нибудь rm -rf запустит на чём-нибудь, отличном от баша. Позикс-совместимые костыли -- это надёжно, да.
     
     
  • 3.25, Ivan_83 (ok), 15:21, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Bash - это не дофолт который есть везде, с sh совместимое есть везде.
    У меня нет баша и ставить я его не хочу.
     
     
  • 4.27, Аноним (23), 15:31, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нонсенс, баш-онли повсюду. Встраиваемые системы можно не считать. Дело скорее в том, что выяснять, что и где там с чем совместимо никому не интересно. В баше работает, и ладно, ~100% пользователей довольны. А так скрипты там действительно ни о чём, может, и совместимы. Любой, кто будет это использовать, сам разберётся, что там делать, и несколько примитивных шелл скриптов никакой роли не играют.
     
     
  • 5.31, жявамэн (ok), 16:03, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну ты и тупица
     
     
  • 6.34, Аноним (23), 16:21, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты.
     
  • 5.37, Ivan_83 (ok), 16:48, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее оно распространяется потому что очередной креакл неосилил осознать разницу и накодил так чтобы у него на компе заработало, а потом расшарил результат.
    Следующий человек посмотрел на месиво и решил что проще поставить баш чем копатся в этом.
     
  • 2.39, freehck (ok), 17:31, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > #!/bin/bash - нихарашо!

    Согласен. Надо писать так:

    #!/bin/bash
    # I used bash v5.1.16

     

  • 1.22, Аноним (19), 14:41, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это приятно что открывают движки старых игр. Не сгинут в небытие, можно будет портировать под всякие системы.
     
  • 1.28, Аноним (28), 15:36, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть пакет готовый что бы оригинальные файлы не выискивать отдельно?
     
     
  • 2.32, lindevel (ok), 16:04, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файлы игры вроде по прежнему платные
     

  • 1.33, lindevel (ok), 16:08, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольная игра в свое время была. Весело катали с друзями по LAN'у
     
  • 1.35, Бывалый смузихлёб (?), 16:23, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  SE1-ParseError

    А так и задумано, что репам сего дополнения всего лишь 5 ( ПЯТЬ !) дней и на единственной паре скринов к дополнению размещены лишь известные скрины из оригинальной игры( т.е вообще неясно что за дополнение и что делает.. и почему ему даже менее недели )

     
  • 1.38, Аноним (38), 17:09, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы Kylotonn открыла B.O.S.
    Но там после череды лицензирования физдвижка Kylotonn - Ageia - Nvidia может и не получиться.
     
  • 1.40, Аноним (40), 17:32, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моя любимая игруха была: самый красивый интерьер и геймплей весёлый.
    Я мог часами по пирамидам бродить и фрески разглядывать.
     
  • 1.41, Аноним (41), 17:34, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы героев 3 открыли. Но ubisoft скорее обанкротится чем откроет.
     
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