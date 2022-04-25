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Компания Wolfire открыла код игры Overgrowth

25.04.2022 09:49

Объявлено об открытии исходных текстов игры Overgrowth, которая является одним из самых успешных проектов компании Wolfire Games. После 14 лет развития в качестве проприетарного продукта решено перевести игру в разряд открытых, чтобы дать энтузиастам возможность продолжить его усовершенствование на свой вкус.

Код написан на С++ и открыт под лицензией Apache 2.0, позволяющей в том числе включать код в состав проприетарных проектов и продавать результирующие работы. Открытые исходные тексты охватывают игровой движок, проектные файлы, скрипты, шейдеры и вспомогательные библиотеки. Поддерживается запуск в Windows, macOS и Linux. Игровые ресурсы остаются проприетарными и для их поставки в сторонних проектах требуется получение отдельного разрешения у компании Wolfire Games (создание модов разрешено).

Предполагается, что опубликованный код может быть использован как для создания принципиально новых продуктов, поставляемых с собственными игровыми ресурсами, так и для запуска с оригинальным проприетарным набором ресурсов при проведении экспериментов или в обучающих целях. В том числе компоненты и библиотеки игры могут по отдельности переноситься в другие игровые проекты. Упоминается также готовность принимать подготовленные сообществом расширения и изменения для включения в основной состав коммерческой игры Overgrowth. При невозможности интеграции изменений в основной проект можно создавать собственные неофициальные редакции игры.

Суть игры Overgrowth в приключениях кролика-ниндзи, вступающего в рукопашные схватки с другими антропоморфными животными (кроликами, волками, крысами, кошками, собаками) в ходе выполнения поставленных перед игроком задач. Игровой процесс проходит в трёхмерном окружении с видом от третьего лица, а для достижения поставленных целей игроку даётся полная свобода передвижений и организации своих действий. Помимо однопользовательских миссий поддерживается и многопользовательский режим.

Игра снабжена продвинутым физическим движком, который плотно интегрирован с 3D-движком и реализует концепцию "процедурная анимация, основанная на физике", позволяющую добиться реалистичной модели движения персонажей и адаптивного поведения анимации в зависимости от окружения. Игра также примечательна применением оригинального контекстно-чувствительного управления, позволяющего применять различные тактики ведения боя, и движком ИИ, координирующим совместные действия персонажей и допускающим отступление в случае высокой вероятности поражения. Предоставляется интерфейс для редактирования карт и сценариев.

Игровой движок поддерживает физику твёрдых тел, скелетную анимацию, попиксельное освещение c преломлением отражений, 3D-звук, моделирование динамических объектов, таких как небо, вода и трава, адаптивная детализация, реалистичную отрисовку шерсти и растений, эффекты глубины и размытия при быстром движении, различные виды маппинга текстур (включая динамическое применение кубических карт и параллактическое отображение).





  1. Главная ссылка к новости (http://blog.wolfire.com/2022/0...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Overgrowth 1.0
  3. OpenNews: Конфликт из-за попытки перепродажи свободной игры Lugaru HD
  4. OpenNews: Компания Wolfire начала открытие кода четырех игр из пакета Humble Indie Bundle
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Aquaria из комплекта Humble Indie Bundle
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Penumbra из комплекта Humble Indie Bundle
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57078-wolfire
Ключевые слова: wolfire, game
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kusb (?), 09:52, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вау.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:53, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ей же лет 20 уже, разве нет? Если это главный успех для них, то у меня плохие новости.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:16, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это жест отчаяния. Надежда хоть так привлечь внимание.
    Прочитав описание можно понять что игру ждал успех. Нет. Я не знаю и одной открытой игры заслуживающей внимания. Можно было бы вспомнить Про Кармака, но там открытые только движки.
    >Суть игры Overgrowth в приключениях кролика-ниндзи
     
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 11:02, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я не знаю и одной открытой игры заслуживающей внимания

    https://oddwarg.itch.io/sulphur-nimbus-hels-elixir

    Я сначала смеялся от внешнего вида, потом стало не смешно. Просто masterpiece.

     
     
  • 4.27, n00by (ok), 11:44, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ударьте Мелинду серией из шести пендалей" ?
     
  • 4.31, Anon2 (?), 12:00, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как собрать из исходников?
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:27, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Любому квалифицированному потребителю очевидно что opensource это показатель некачественных продуктов, качественный продукт никто не стал бы открывать.
    Разработчики не способны продемонстрировать показатели прибыли даже как у call of duty vanguard и должны уйти с рынка. Открытие игры это просто красивый жест чтобы скрасить этот уход.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:55, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А игры серии Quake это ужас да? И никто не играет в них на линуксе? Quake 2 RTX никто не выпускает.
    Твоя логика вокруг жадности не работает. Это не проект с возможностью создания модов. И никто тебе ничего не должен. А то что скоро можно ожидать запуск этого проекта на Эльбрусах, и как следствие доработку качества кода это факт.
     
  • 2.17, Аноним (18), 11:23, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь обязательно скажет что Overgrowth 1.0 вышла 2017 и что новость об этом весит в похожих.

    Но год выпуска это не показатель потребительских качеств продукта и потребителям это не интересно.
    Главный показатель потребительских качеств это количество проданных копий и прибыль, а по нему Overgrowth не сравнится даже с Cyberpunk 2077

     

  • 1.3, Zoron Voronoff (?), 10:01, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот так должны поступать все игроделы, заработал, дай сообществу пусть пилят дальше.
     
     
  • 2.4, kusb (?), 10:06, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Столлман придёт к власти и продавит принудительный опенсорс, то игры по мне меньше всего пострадают. Игры могут позволить себе открывать код, быть полностью опенсорсными и при этом коммерческими и платными. У них ресурсы есть кроме кода.
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 10:19, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько коммерчески успешных игр ты сделал?
     
     
  • 4.10, kusb (?), 10:33, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько коммерчески успешных игр ты сделал?

    Нисколько, это мнение с дивана, как и большинство комментариев на этом сайте, как мне кажется.

     
  • 3.15, iPony129412 (?), 11:03, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если Столлман придёт к власти

    над Миром?

     
     
  • 4.19, kusb (?), 11:32, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Если Столлман придёт к власти
    > над Миром?

    Над Белгородской Народной Республикой.

     
     
  • 5.32, Аноним (-), 12:10, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вашингтонской Народной Республикой (ВНР) тобиш
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:56, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игровые ресурсы всё равно платные, это привлечение внимания моддеров скорее. Что, честно говоря, тоже неплохо, так у игр часто появляется шанс на жизнь после потери актуальности.
     
  • 2.34, пох. (?), 12:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас опечатка в слове "прогорел".

    Но увы, да, почему-то предпочитают играть в собаку на сене даже в этом случае.

     

  • 1.5, svsd_val (ok), 10:15, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы =) У них очень интересная система анимации...
     
     
  • 2.29, ИмяХ (?), 11:51, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же была ещё в первом Crysis в 2007 году.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:44, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А я сперва подумал, что овервотч открыли...
     
  • 1.16, iPony129412 (?), 11:05, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Волк окрасил в себя цвета, в которые он окрасил себя.

    А так слишком страшно-кровавая игра.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выше правильно говорят можно сделать мод без неё заменив на радугу.  
     
     
  • 3.26, iPony129412 (?), 11:42, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может тогда сразу в "Hunt and Snare" играть проще?
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:41, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кровь можно отключить в настройках. Или ты теперь можешь сам добавить понявшее и радугу вместо крови.
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 11:41, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *поняшек
     

  • 1.20, Аноним (21), 11:34, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да игра и раньше так себя так она и сейчас так себе.
     
  • 1.22, Аноним (24), 11:39, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предыдущая версия ligaru тоже открыта и даже в репозиториях пакетов есть.
     
     
  • 2.23, Аноним (24), 11:40, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *lugaru
     
  • 2.33, n80 (?), 12:29, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, именно благодаря этому (люблю иногда копаться в списке доступных пакетов Debian в поисках интересного) узнал о сабже и очень ждал его выхода в Steam. Раньше не попадалось ничего с такой механикой, но очень мечтал о чём-то подобном.
     

  • 1.28, Аноним (-), 11:45, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёзаангелскрипт ? Кто-то еще использует ?
     
     
  • 2.35, n80 (?), 12:40, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чёзаангелскрипт ? Кто-то еще использует ?

    Да много кто использует: https://www.angelcode.com/angelscript/users.html

    Те же серии игр Amnesia, Penumbra и Turok, как мне казалось, широко известны.

     

  • 1.36, Аноним (36), 12:49, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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