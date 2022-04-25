Компания Wolfire открыла код игры Overgrowth

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|1.2, Аноним (2), 09:53, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ей же лет 20 уже, разве нет? Если это главный успех для них, то у меня плохие новости.
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|2.6, Аноним (6), 10:16, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это жест отчаяния. Надежда хоть так привлечь внимание.
Прочитав описание можно понять что игру ждал успех. Нет. Я не знаю и одной открытой игры заслуживающей внимания. Можно было бы вспомнить Про Кармака, но там открытые только движки.
>Суть игры Overgrowth в приключениях кролика-ниндзи
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|3.18, Аноним (18), 11:27, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Любому квалифицированному потребителю очевидно что opensource это показатель некачественных продуктов, качественный продукт никто не стал бы открывать.
Разработчики не способны продемонстрировать показатели прибыли даже как у call of duty vanguard и должны уйти с рынка. Открытие игры это просто красивый жест чтобы скрасить этот уход.
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|4.30, Аноним (30), 11:55, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А игры серии Quake это ужас да? И никто не играет в них на линуксе? Quake 2 RTX никто не выпускает.
Твоя логика вокруг жадности не работает. Это не проект с возможностью создания модов. И никто тебе ничего не должен. А то что скоро можно ожидать запуск этого проекта на Эльбрусах, и как следствие доработку качества кода это факт.
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|2.17, Аноним (18), 11:23, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-нибудь обязательно скажет что Overgrowth 1.0 вышла 2017 и что новость об этом весит в похожих.
Но год выпуска это не показатель потребительских качеств продукта и потребителям это не интересно.
Главный показатель потребительских качеств это количество проданных копий и прибыль, а по нему Overgrowth не сравнится даже с Cyberpunk 2077
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|2.4, kusb (?), 10:06, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если Столлман придёт к власти и продавит принудительный опенсорс, то игры по мне меньше всего пострадают. Игры могут позволить себе открывать код, быть полностью опенсорсными и при этом коммерческими и платными. У них ресурсы есть кроме кода.
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|4.10, kusb (?), 10:33, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сколько коммерчески успешных игр ты сделал?
Нисколько, это мнение с дивана, как и большинство комментариев на этом сайте, как мне кажется.
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|4.19, kusb (?), 11:32, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Если Столлман придёт к власти
> над Миром?
Над Белгородской Народной Республикой.
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|2.13, Аноним (13), 10:56, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игровые ресурсы всё равно платные, это привлечение внимания моддеров скорее. Что, честно говоря, тоже неплохо, так у игр часто появляется шанс на жизнь после потери актуальности.
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|2.34, пох. (?), 12:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас опечатка в слове "прогорел".
Но увы, да, почему-то предпочитают играть в собаку на сене даже в этом случае.
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|2.21, Аноним (21), 11:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так выше правильно говорят можно сделать мод без неё заменив на радугу.
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|2.24, Аноним (24), 11:41, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кровь можно отключить в настройках. Или ты теперь можешь сам добавить понявшее и радугу вместо крови.
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|1.22, Аноним (24), 11:39, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предыдущая версия ligaru тоже открыта и даже в репозиториях пакетов есть.
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|2.33, n80 (?), 12:29, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, именно благодаря этому (люблю иногда копаться в списке доступных пакетов Debian в поисках интересного) узнал о сабже и очень ждал его выхода в Steam. Раньше не попадалось ничего с такой механикой, но очень мечтал о чём-то подобном.
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