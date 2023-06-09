Проект Fciv.net развивает 3D-версию стратегической игры Freeciv

Я прошёл Freeciv вдоль и поперек, играл в неё несколько лет (время от времени) и в итоге полностью разочаровался в ней. Основная проблема - дерьмовый алгоритм у игроков-ботов. В разных наборах правил он немного отличается, но они везде тупые и мгновенно предсказуемые. Бот либо ведёт себя как дебил и не сопротивляется, либо наоборот, играет слишком сильно и не дает игроку шансов. Баланса никакого нет. Дипломатии с ботами тоже нет: бот довольно быстро хочет тебя уничтожить, и договориться с ним невозможно. Если игрок опережает бота в развитии и деньгах, то боту можно дать денег, и тогда он тебя временно полюбит. Но какого-то более сложного поведения в игре нет. Слабый бот будет у тебя в союзниках, сильный - будет стремиться уничтожить до последнего, даже если сам будет в итоге умирать.

Я вспоминаю оригинальную Civilization II Сида Мейера, так вот в ней политика была развита гораздо лучше. Можно было создавать союзы, подкупать врагов, вести двойную игру, задабривать ботов, это было интересно и нетривиально. Во Freeciv ничего этого нет.

Плюс, Freeciv банально тормозит, в ней просчёт ходов ботов делается ужасно медленно, на больших картах играть просто невозможно.

И годами ничего не делается! Они зачем-то сделали по дефолту гексагональную сетку, которая тупая и неудобная, продолжают форсить уродскик 2д-тайлсеты и заниматься любой херней, лишь бы не развивать игру нормально. Ну нахер.

