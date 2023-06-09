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Проект Fciv.net развивает 3D-версию стратегической игры Freeciv

09.06.2023 11:19

Проект Fciv.net развивает 3D-версию пошаговой стратегической игры Freeciv, игровой процесс в которой напоминает серию игр Civilization. Игра может быть запущена в web-браузере, поддерживающем HTML5 и WebGL 2. Возможна как игра в многопользовательском режиме, так и индивидуальное соперничество с ботами. Fciv.net продолжает развитие кодовой базы проекта Freeciv-web и отличается задействованием WebGL и 3D-движка Three.js, а также некоторыми расширенными возможностями, такими как AI-ассистент на базе ChatGPT. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 3.0
  3. OpenNews: Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100
  4. OpenNews: Выпуск стратегической игры FreeCol 1.0
  5. OpenNews: Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.16.0
  6. OpenNews: Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59269-freeciv
Ключевые слова: freeciv, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:35, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Выглядит удручающе.
     
     
  • 2.4, Хейтер (?), 12:41, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >удручающе

    - тепло и лампово! Или Вы о том что города Душанбе и Брест захвачены иноземцами?

     
     
  • 3.20, Анонус (?), 19:46, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по флагам и соседним городам, Брест тот во французской Бретани. Той которая не великая, а настоящая.
     
  • 2.7, AlexYeCu_not_logged (?), 13:25, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Выглядит удручающе.

    А что не так? Вполне симпатично и читаемо.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 17:16, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некрасивое. Представьте, что Heroes III вот ТАК в 3D переведут?
    Лучше бы 2D хорошее сделали… но это ведь художник нужен.
     
     
  • 4.16, AlexYeCu_not_logged (?), 17:27, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Представьте, что Heroes III вот ТАК в 3D переведут?

    Героям это не надо. Потому как атмосфера сказки, да и вообще работа художников и моделлеров (а таки в третьих Героях пререндер сплошняком) заслуживает внимания.

    Цивилизации же мало что никогда особо графикой не блистали, так она там не особо и нужна. Во-первых, мало кто на неё смотрит из игроков, во-вторых, она должна читаться нормально, а не как в VI части.

     
  • 2.15, Аноним (15), 17:19, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Выглядит удручающе.

    В Цивилизацию не ради графики играют.

     

  • 1.3, anonymous (??), 12:40, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    темное как будто гамма коррекцию накрутили чуть ли не 2.8, сразу вспомнились всякие Unreal 1998 года
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:19, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И глядят уныло девки из кустов... классический UT с нормальной озвучкой и злыми ботами - это лучшее что случалось с шутерами. И без всех этих смузи-весёленьких-клоунских-скинов отполированных смузи-шейдерами
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 13:21, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати его уже даже его движок умел в линух. Почему этим не воспользовались всякие Rune и прочие - сильно не понятно. Ну и сегодня свежий Unreal 5.2 - это прям один отдельный вид технопрона, закачаешься смотреть чего они там наваяли
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:01, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И глядят уныло девки из кустов... классический UT с нормальной озвучкой и
    > злыми ботами - это лучшее что случалось с шутерами. И без
    > всех этих смузи-весёленьких-клоунских-скинов отполированных смузи-шейдерами

    "Чипсы с пивом это круто!" ;)
    Меня самого напрягают вошедшие в моду сальные стены и накачанные чуть ли не до шарообразного состояния модельки игроков.
    А старый турнамент был и остаётся годной игрой. Есть ещё прикольный мод на сорсе Fortress Forever, жаль у него сервера почти всегда пустые и народ глумится в мультяшный богомерзкий TF2

     

  • 1.12, Константавр (ok), 15:40, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А геймплей они поправляют? Или держатся оригинала? Хоть в 3д, хоть в 2д фрицива скучна и когда все науки развил непонятно что дальше. Соседей гасить? Я хочу мирно. Так можно? И чем тогда заниматься? :)
     
     
  • 2.13, AlexYeCu_not_logged (?), 15:50, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я хочу мирно. Так можно?

    Научная победа.

     

  • 1.17, kknight (ok), 17:33, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я прошёл Freeciv вдоль и поперек, играл в неё несколько лет (время от времени) и в итоге полностью разочаровался в ней.

    Основная проблема - дерьмовый алгоритм у игроков-ботов. В разных наборах правил он немного отличается, но они везде тупые и мгновенно предсказуемые. Бот либо ведёт себя как дебил и не сопротивляется, либо наоборот, играет слишком сильно и не дает игроку шансов. Баланса никакого нет. Дипломатии с ботами тоже нет: бот довольно быстро хочет тебя уничтожить, и договориться с ним невозможно. Если игрок опережает бота в развитии и деньгах, то боту можно дать денег, и тогда он тебя временно полюбит. Но какого-то более сложного поведения в игре нет. Слабый бот будет у тебя в союзниках, сильный - будет стремиться уничтожить до последнего, даже если сам будет в итоге умирать.
    Я вспоминаю оригинальную Civilization II Сида Мейера, так вот в ней политика была развита гораздо лучше. Можно было создавать союзы, подкупать врагов, вести двойную игру, задабривать ботов, это было интересно и нетривиально. Во Freeciv ничего этого нет.
    Плюс, Freeciv банально тормозит, в ней просчёт ходов ботов делается ужасно медленно, на больших картах играть просто невозможно.
    И годами ничего не делается! Они зачем-то сделали по дефолту гексагональную сетку, которая тупая и неудобная, продолжают форсить уродскик 2д-тайлсеты и заниматься любой херней, лишь бы не развивать игру нормально. Ну нахер.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:22, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Основная проблема - дерьмовый алгоритм у игроков-ботов

    Тогда тебе в c-evo. В ней самый гибкий игровой AI движек когда-либо созданный, боты подключается как моды и можно тестить их друг против друга, собирая статистику выигрышей и поражений на максимальной скорости работы движка. Можешь написать свой. Раньше была только для винды, сейчас и для Linux, но сам пока не тестил.

     
  • 2.19, Аноним (15), 19:24, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовали Unciv?
     
  • 2.21, Аноним (21), 19:57, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько лет не чем было заняться или просто психиатрия?
     

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