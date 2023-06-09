Проект Fciv.net развивает 3D-версию стратегической игры Freeciv

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|2.4, Хейтер (?), 12:41, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>удручающе
- тепло и лампово! Или Вы о том что города Душанбе и Брест захвачены иноземцами?
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|3.20, Анонус (?), 19:46, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по флагам и соседним городам, Брест тот во французской Бретани. Той которая не великая, а настоящая.
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|3.14, Аноним (14), 17:16, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некрасивое. Представьте, что Heroes III вот ТАК в 3D переведут?
Лучше бы 2D хорошее сделали… но это ведь художник нужен.
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|4.16, AlexYeCu_not_logged (?), 17:27, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Представьте, что Heroes III вот ТАК в 3D переведут?
Героям это не надо. Потому как атмосфера сказки, да и вообще работа художников и моделлеров (а таки в третьих Героях пререндер сплошняком) заслуживает внимания.
Цивилизации же мало что никогда особо графикой не блистали, так она там не особо и нужна. Во-первых, мало кто на неё смотрит из игроков, во-вторых, она должна читаться нормально, а не как в VI части.
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|1.3, anonymous (??), 12:40, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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темное как будто гамма коррекцию накрутили чуть ли не 2.8, сразу вспомнились всякие Unreal 1998 года
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|2.5, Аноним (5), 13:19, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И глядят уныло девки из кустов... классический UT с нормальной озвучкой и злыми ботами - это лучшее что случалось с шутерами. И без всех этих смузи-весёленьких-клоунских-скинов отполированных смузи-шейдерами
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|3.6, Аноним (5), 13:21, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати его уже даже его движок умел в линух. Почему этим не воспользовались всякие Rune и прочие - сильно не понятно. Ну и сегодня свежий Unreal 5.2 - это прям один отдельный вид технопрона, закачаешься смотреть чего они там наваяли
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|3.9, Аноним (9), 14:01, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И глядят уныло девки из кустов... классический UT с нормальной озвучкой и
> злыми ботами - это лучшее что случалось с шутерами. И без
> всех этих смузи-весёленьких-клоунских-скинов отполированных смузи-шейдерами
"Чипсы с пивом это круто!" ;)
Меня самого напрягают вошедшие в моду сальные стены и накачанные чуть ли не до шарообразного состояния модельки игроков.
А старый турнамент был и остаётся годной игрой. Есть ещё прикольный мод на сорсе Fortress Forever, жаль у него сервера почти всегда пустые и народ глумится в мультяшный богомерзкий TF2
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|1.12, Константавр (ok), 15:40, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А геймплей они поправляют? Или держатся оригинала? Хоть в 3д, хоть в 2д фрицива скучна и когда все науки развил непонятно что дальше. Соседей гасить? Я хочу мирно. Так можно? И чем тогда заниматься? :)
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|1.17, kknight (ok), 17:33, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я прошёл Freeciv вдоль и поперек, играл в неё несколько лет (время от времени) и в итоге полностью разочаровался в ней.
Основная проблема - дерьмовый алгоритм у игроков-ботов. В разных наборах правил он немного отличается, но они везде тупые и мгновенно предсказуемые. Бот либо ведёт себя как дебил и не сопротивляется, либо наоборот, играет слишком сильно и не дает игроку шансов. Баланса никакого нет. Дипломатии с ботами тоже нет: бот довольно быстро хочет тебя уничтожить, и договориться с ним невозможно. Если игрок опережает бота в развитии и деньгах, то боту можно дать денег, и тогда он тебя временно полюбит. Но какого-то более сложного поведения в игре нет. Слабый бот будет у тебя в союзниках, сильный - будет стремиться уничтожить до последнего, даже если сам будет в итоге умирать.
Я вспоминаю оригинальную Civilization II Сида Мейера, так вот в ней политика была развита гораздо лучше. Можно было создавать союзы, подкупать врагов, вести двойную игру, задабривать ботов, это было интересно и нетривиально. Во Freeciv ничего этого нет.
Плюс, Freeciv банально тормозит, в ней просчёт ходов ботов делается ужасно медленно, на больших картах играть просто невозможно.
И годами ничего не делается! Они зачем-то сделали по дефолту гексагональную сетку, которая тупая и неудобная, продолжают форсить уродскик 2д-тайлсеты и заниматься любой херней, лишь бы не развивать игру нормально. Ну нахер.
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|2.18, Аноним (18), 19:22, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Основная проблема - дерьмовый алгоритм у игроков-ботов
Тогда тебе в c-evo. В ней самый гибкий игровой AI движек когда-либо созданный, боты подключается как моды и можно тестить их друг против друга, собирая статистику выигрышей и поражений на максимальной скорости работы движка. Можешь написать свой. Раньше была только для винды, сейчас и для Linux, но сам пока не тестил.
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