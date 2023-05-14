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|1.1, героевед (?), 22:27, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну эт просто праздник какой то!(андройд версия одна из топ игры для телефона)
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|2.4, Аноним (4), 23:19, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это правда, всё очень хреново с играми на андроиде. Скажем прямо, их нет.
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|3.6, Аноним (6), 00:04, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это логично, т.к. тыкание пальцем в экран не подразумевает нормального и удобного геймплея, да и в целом этот процесс - удовольствие на любителя.
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|4.13, Аноним (13), 02:05, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто не нужна искать для телефона те же игры, что для ПК. Ну и то, что навязчиво предлагает гуглплей, трогать не нужно. Мне, например, отлично заходят квесты, типа творений Darkdome или Rusty Lake. Baba is You отлично для телефона подходит. А то, что там нет условного скайрима — да и бог с ним, не нужен он там.
В сабже, кстати, тоже смысла на телефоне не вижу. Учитывая, сколько может длиться прохождение одной карты, часами вглядываться в нанопиксели — то ещё удовольствие.
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|1.8, Аноним (12), 01:33, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы бы нормальную инструкцию по установке написали. А то не совсем понятно, что делать с аудиодорожками на компакт-диске. В 2022 году выглядит архаично, но в 1990х было почему-то модно звуки пихать на диск не в виде файлов, а в виде аудиодорожек. Что иногда давало странный побочный эффект. Игра глючила до синего экрана (восстановимого, это в NT-based синий экран - это перезапуск, а в 9х/Линолиуме иногда там можно было выбрать пункт и вернуться на рабочий стол), при этом звук продолжал играть. Останавливаем привод, вынимаем диск - опять синий экран, опять возращаемся на рабочий стол.
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|2.10, Аноним (13), 01:51, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В 2022 году выглядит архаично, но в 1990х было почему-то модно звуки пихать на диск не в виде файлов, а в виде аудиодорожек.
Это была не мода, а суровая необходимость. Воспроизведение пожатого аудио стало возможным лишь на компьютерах класса Pentium II, а для 486 (на которые рассчитывались вторые герои) задача была непосильная в принципе. В то же время воспроизведение CD-Audio обходилось абсолютно бесплатно, и при этом обеспечивалось максимальное качество.
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|3.11, Аноним (12), 01:53, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь wav - это не пожатое аудио, а просто PCM с заголовком...
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|4.14, Аноним (13), 02:14, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воспроизведение WAV тоже не бесплатное. Надо читать данные с привода (а в случае с DOS он у нас гарантированно работает в PIO-режиме, а значит, во время чтения игра будет стоять колом). Надо выделять отдельный буфер в памяти. Надо микшировать со звуковыми эффектами. Напомню, у нас 486-й. Заморочиться можно, конечно, но зачем, когда под рукой есть гарантированно рабочий и потребляющий 0% ресурсов способ?
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|5.16, Аноним (12), 02:26, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот "гарантированный способ" работает только когда аудиокарта соединена отдельным кабелем с DVD-приводом напрямую?
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|6.17, Аноним (13), 02:55, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С CD приводом, с CD. DVD тогда не то что на ПК не было, он не существовал в принципе как класс.
Не знаю никого, у кого не было бы соединено, шнурок же копейки стоил, да и на коленке можно было самому сваять.
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|1.18, Аноним (12), 03:08, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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sudo apt install libsdl2-mixer-dev
The following packages will be REMOVED:
libasound2-plugins:i386 libjack-jackd2-0 libjack-jackd2-0:i386 wine-staging wine-staging-i386:i386 winehq-staging
Сразу ффтопку.
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|2.19, Аноним (12), 03:12, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>apt show libopusfile0
>Depends: libc6 (>= 2.28), libogg0 (>= 1.1.0), libopus0 (>= 1.1), libssl3 (>= 3.0.0)
Совсем тронулись.
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