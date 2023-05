Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.4, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: В виртуальной клавиатуре появилась поддержка разных языков (пока доступны русский и польский языки) и добавлена кнопка переключения языка.

После завершения сценария на экране с анимацией дракона теперь отображаются результаты, как и в оригинальной игре.

Главное меню отрисовывается без нарушения пропорций.

Расширен список доступных широкоформатных разрешений, что повысит удобство игры на экранах с небольшой диагональю, особенно на смартфонах на Android.

Возможность пропускать музыкальное вступление в бою по клику правой или центральной кнопки мыши или нажатии Esc.

Добавлены заголовки для множества информационных окон в игре и описания для элементов интерфейса.

Некоторые заклинания теперь имеют визуальную интерпретацию возможности использования в зависимости от игровых условий.

Улучшено поведение ИИ на карте приключений, связанное со взаимодействиями с некоторыми объектами и прокладкой пути рядом стоящих героев.

Проведены глобальные изменения кода в рамках создания редактора карт.

Обновлены переводы на русский, чешский, шведский, датский, вьетнамский, украинский, болгарский и словацкий языки.

Исправлено свыше 40 ошибок.