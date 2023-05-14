2.10 , Аноним ( 13 ), 01:51, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В 2022 году выглядит архаично, но в 1990х было почему-то модно звуки пихать на диск не в виде файлов, а в виде аудиодорожек. Это была не мода, а суровая необходимость. Воспроизведение пожатого аудио стало возможным лишь на компьютерах класса Pentium II, а для 486 (на которые рассчитывались вторые герои) задача была непосильная в принципе. В то же время воспроизведение CD-Audio обходилось абсолютно бесплатно, и при этом обеспечивалось максимальное качество.

3.11 , Аноним ( 12 ), 01:53, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь wav - это не пожатое аудио, а просто PCM с заголовком...

4.14 , Аноним ( 13 ), 02:14, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Воспроизведение WAV тоже не бесплатное. Надо читать данные с привода (а в случае с DOS он у нас гарантированно работает в PIO-режиме, а значит, во время чтения игра будет стоять колом). Надо выделять отдельный буфер в памяти. Надо микшировать со звуковыми эффектами. Напомню, у нас 486-й. Заморочиться можно, конечно, но зачем, когда под рукой есть гарантированно рабочий и потребляющий 0% ресурсов способ?

5.16 , Аноним ( 12 ), 02:26, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот "гарантированный способ" работает только когда аудиокарта соединена отдельным кабелем с DVD-приводом напрямую?

6.17 , Аноним ( 13 ), 02:55, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С CD приводом, с CD. DVD тогда не то что на ПК не было, он не существовал в принципе как класс.

Не знаю никого, у кого не было бы соединено, шнурок же копейки стоил, да и на коленке можно было самому сваять.

