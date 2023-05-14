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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.4

14.05.2023 20:46

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.4, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • В виртуальной клавиатуре появилась поддержка разных языков (пока доступны русский и польский языки) и добавлена кнопка переключения языка.
  • После завершения сценария на экране с анимацией дракона теперь отображаются результаты, как и в оригинальной игре.
  • Главное меню отрисовывается без нарушения пропорций.
  • Расширен список доступных широкоформатных разрешений, что повысит удобство игры на экранах с небольшой диагональю, особенно на смартфонах на Android.
  • Возможность пропускать музыкальное вступление в бою по клику правой или центральной кнопки мыши или нажатии Esc.
  • Добавлены заголовки для множества информационных окон в игре и описания для элементов интерфейса.
  • Некоторые заклинания теперь имеют визуальную интерпретацию возможности использования в зависимости от игровых условий.
  • Улучшено поведение ИИ на карте приключений, связанное со взаимодействиями с некоторыми объектами и прокладкой пути рядом стоящих героев.
  • Проведены глобальные изменения кода в рамках создания редактора карт.
  • Обновлены переводы на русский, чешский, шведский, датский, вьетнамский, украинский, болгарский и словацкий языки.
  • Исправлено свыше 40 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.3
  3. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.15
  5. OpenNews: Выпуск игры Shattered Pixel Dungeon 2.0
  6. OpenNews: Релиз Minetest 5.7.0, открытого клона игры MineCraft
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59132-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, героевед (?), 22:27, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну эт просто праздник какой то!(андройд версия одна из топ игры для телефона)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:19, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это правда, всё очень хреново с играми на андроиде. Скажем прямо, их нет.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:04, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это логично, т.к. тыкание пальцем в экран не подразумевает нормального и удобного геймплея, да и в целом этот процесс - удовольствие на любителя.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 02:05, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто не нужна искать для телефона те же игры, что для ПК. Ну и то, что навязчиво предлагает гуглплей, трогать не нужно. Мне, например, отлично заходят квесты, типа творений Darkdome или Rusty Lake. Baba is You отлично для телефона подходит. А то, что там нет условного скайрима — да и бог с ним, не нужен он там.
    В сабже, кстати, тоже смысла на телефоне не вижу. Учитывая, сколько может длиться прохождение одной карты, часами вглядываться в нанопиксели — то ещё удовольствие.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:47, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кому нужны не третьи герои?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:09, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    мне
     
     
  • 3.7, YetAnotherOnanym (ok), 00:07, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +1
     
  • 2.5, Аноним (13), 23:26, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому нужна эта нудятина?
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:46, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нужны четвёртые.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 02:01, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе нужны - ты и кодь. А не ной в каждой теме про них.
     

  • 1.8, Аноним (12), 01:33, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы бы нормальную инструкцию по установке написали. А то не совсем понятно, что делать с аудиодорожками на компакт-диске. В 2022 году выглядит архаично, но в 1990х было почему-то модно звуки пихать на диск не в виде файлов, а в виде аудиодорожек. Что иногда давало странный побочный эффект. Игра глючила до синего экрана (восстановимого, это в NT-based синий экран - это перезапуск, а в 9х/Линолиуме иногда там можно было выбрать пункт и вернуться на рабочий стол), при этом звук продолжал играть. Останавливаем привод, вынимаем диск - опять синий экран, опять возращаемся на рабочий стол.
     
     
  • 2.10, Аноним (13), 01:51, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В 2022 году выглядит архаично, но в 1990х было почему-то модно звуки пихать на диск не в виде файлов, а в виде аудиодорожек.

    Это была не мода, а суровая необходимость. Воспроизведение пожатого аудио стало возможным лишь на компьютерах класса Pentium II, а для 486 (на которые рассчитывались вторые герои) задача была непосильная в принципе. В то же время воспроизведение CD-Audio обходилось абсолютно бесплатно, и при этом обеспечивалось максимальное качество.

     
     
  • 3.11, Аноним (12), 01:53, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь wav - это не пожатое аудио, а просто PCM с заголовком...
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 02:14, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Воспроизведение WAV тоже не бесплатное. Надо читать данные с привода (а в случае с DOS он у нас гарантированно работает в PIO-режиме, а значит, во время чтения игра будет стоять колом). Надо выделять отдельный буфер в памяти. Надо микшировать со звуковыми эффектами. Напомню, у нас 486-й. Заморочиться можно, конечно, но зачем, когда под рукой есть гарантированно рабочий и потребляющий 0% ресурсов способ?
     
     
  • 5.16, Аноним (12), 02:26, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот "гарантированный способ" работает только когда аудиокарта соединена отдельным кабелем с DVD-приводом напрямую?
     
     
  • 6.17, Аноним (13), 02:55, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С CD приводом, с CD. DVD тогда не то что на ПК не было, он не существовал в принципе как класс.
    Не знаю никого, у кого не было бы соединено, шнурок же копейки стоил, да и на коленке можно было самому сваять.
     

  • 1.15, anonimus (?), 02:21, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Генератор случайных карт есть?
     
  • 1.18, Аноним (12), 03:08, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sudo apt install libsdl2-mixer-dev

    The following packages will be REMOVED:
      libasound2-plugins:i386 libjack-jackd2-0 libjack-jackd2-0:i386 wine-staging wine-staging-i386:i386 winehq-staging

    Сразу ффтопку.

     
     
  • 2.19, Аноним (12), 03:12, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >apt show libopusfile0
    >Depends: libc6 (>= 2.28), libogg0 (>= 1.1.0), libopus0 (>= 1.1), libssl3 (>= 3.0.0)

    Совсем тронулись.

     
  • 2.20, Аноним (20), 03:26, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебопроблемы...

    >Сразу ффтопку.

    Давно было пора

     

  • 1.21, Аноним (21), 04:36, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    некрофилы
     
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