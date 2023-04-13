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|1.13, YetAnotherOnanym (ok), 10:38, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, кстати, народ, может, кто подскажет. (Вопрос по оригиналу)
Я несколько раз проводил эксперимент - когда остался один противник и у него один замок, выход из которого перекрыт моим героем с сильной армией, я во всех захваченных городах строю полные гильдии магов, и в более чем половине заклинание 5-го уровня бывает Армагеддон. Немного "Восстановить", "Гипноз" и "Магический дубликат". Очень редко "Масс-телепорт" (ради котрого я всё это и затеваю). Кто-нибудь ещё сталкивался с таким перекосом?
Это Succession wars.
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|2.15, Аноним (15), 11:12, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос по оригиналу
В оригинал не играем. Он не опенсорсен. Он не свободен. Пожалуйста обратись в Customer Service and Support (горячая линия).
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|1.17, Аноним (16), 11:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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после пятых героев на третьи и вторые смешно смотреть. причём пятые запускаются на одном ядре 1.6 GHz с 512 MB ram
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