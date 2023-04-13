О, кстати, народ, может, кто подскажет. (Вопрос по оригиналу)

Я несколько раз проводил эксперимент - когда остался один противник и у него один замок, выход из которого перекрыт моим героем с сильной армией, я во всех захваченных городах строю полные гильдии магов, и в более чем половине заклинание 5-го уровня бывает Армагеддон. Немного "Восстановить", "Гипноз" и "Магический дубликат". Очень редко "Масс-телепорт" (ради котрого я всё это и затеваю). Кто-нибудь ещё сталкивался с таким перекосом?

Это Succession wars.

