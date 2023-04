Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.3, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: Улучшено поведение ИИ на карте приключений: оптимизированы алгоритмы разведки скрытых территорий и корректнее оценивается важность объектов и более оптимальное использование заклинания "Портал".

Исправлены небольшие проблемы отрисовки на карте приключений и ускорена сама отрисовка.

Значительно переработан код движка для будущей реализации интегрированного редактора карт.

Устранены ошибки в логике функционирования заклинаний "Фантом" и "Телепорт" в бою.

Добавлена кнопка активации виртуальной клавиатуры.

На стадии рецензирования находится регистрация движка для официального релиза в Google Play Store.

Исправлено свыше 40 ошибок.