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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.3

13.04.2023 08:40

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.3, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Улучшено поведение ИИ на карте приключений: оптимизированы алгоритмы разведки скрытых территорий и корректнее оценивается важность объектов и более оптимальное использование заклинания "Портал".
  • Исправлены небольшие проблемы отрисовки на карте приключений и ускорена сама отрисовка.
  • Значительно переработан код движка для будущей реализации интегрированного редактора карт.
  • Устранены ошибки в логике функционирования заклинаний "Фантом" и "Телепорт" в бою.
  • Добавлена кнопка активации виртуальной клавиатуры.
  • На стадии рецензирования находится регистрация движка для официального релиза в Google Play Store.
  • Исправлено свыше 40 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.2
  3. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.1.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58963-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:07, 13/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 09:08, 13/04/2023 Скрыто модератором
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  • 2.9, Аноним (9), 10:13, 13/04/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.8, Admino (ok), 10:09, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас закончу проходить кампанию в OpenRA и сразу к вам!
     
  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 10:38, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, кстати, народ, может, кто подскажет. (Вопрос по оригиналу)
    Я несколько раз проводил эксперимент - когда остался один противник и у него один замок, выход из которого перекрыт моим героем с сильной армией, я во всех захваченных городах строю полные гильдии магов, и в более чем половине заклинание 5-го уровня бывает Армагеддон. Немного "Восстановить", "Гипноз" и "Магический дубликат". Очень редко "Масс-телепорт" (ради котрого я всё это и затеваю). Кто-нибудь ещё сталкивался с таким перекосом?
    Это Succession wars.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:12, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос по оригиналу

    В оригинал не играем. Он не опенсорсен. Он не свободен. Пожалуйста обратись в Customer Service and Support (горячая линия).

     

  • 1.14, anonimus (?), 10:57, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Генератор случайных карт? В версии 194 в 2137 году?
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:15, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    называется, угадай страну автора по возрасту переписываемой поделки
     
  • 1.17, Аноним (16), 11:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    после пятых героев на третьи и вторые смешно смотреть. причём пятые запускаются на одном ядре 1.6 GHz с 512 MB ram
     

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