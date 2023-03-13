2.2 , Аноним ( 2 ), 21:17, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И зачем этот ицц, если стандарт де-факто это гцц и сланг? Херью какой-то занимаешься.

3.4 , Аноним ( 4 ), 21:23, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как по мне они задрали переусложнять все. Нужно что-то простое и быстро собирающееся.

2.3 , Аноним ( 4 ), 21:21, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть идеи собирать им пакеты альта или чисто как хобби?

2.9 , Аноним ( 9 ), 22:02, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всё бесполезно, ты лучше скажи ,вещи вроде референсной реализации jpeg-xl там очень больно запускать? Там по SIMD упарываются, сколько пришлось бы приложить усилий, чтобы заработало без эмулятора? Это технология ближайшего будущего, всё же.

3.10 , ИмяХ ( ? ), 22:10, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта херня уже давно устарела. Её даже из хрома выпилили. Обычный джипег идеален, его ничто не переплюнет.

4.12 , Аноним ( 9 ), 22:18, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол. Нет, конечно. Ты видел, какие качество и какие размер выдаёт лосси на q96? А я скажу тебе, какие. Идеальные, и по размеру файла конкурирует с q90 жпегом. Ни одного конкурента не существует даже чисто по качеству, но и по фичам формата тоже. Да и в лосслесс эффективнее нет.

