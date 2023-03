Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.2, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: Предложены новые пиктограммы настроек игры.

Проведена оптимизация отрисовки и снижение энергопотребления.

ИИ получил способность пользоваться заклинанием "Портал города".

Добавлена виртуальная клавиатура для версии движка под Android.

Дорисована часть постройки жилища капитана в городе волшебниц.

Обеспечено указание продолжительности игры в характеристиках файла сохранения.

Добавлено отображение урона заклинания при наведении курсора на цель в бою.

Исправлена логика поиска пути в бою и некоторых заклинаний.

Доработаны все переводы и добавлены кнопки на русском языке в главное меню.

Исправлено свыше 60 ошибок.