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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.2

13.03.2023 16:09

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.2, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Предложены новые пиктограммы настроек игры.
  • Проведена оптимизация отрисовки и снижение энергопотребления.
  • ИИ получил способность пользоваться заклинанием "Портал города".
  • Добавлена виртуальная клавиатура для версии движка под Android.
  • Дорисована часть постройки жилища капитана в городе волшебниц.
  • Обеспечено указание продолжительности игры в характеристиках файла сохранения.
  • Добавлено отображение урона заклинания при наведении курсора на цель в бою.
  • Исправлена логика поиска пути в бою и некоторых заклинаний.
  • Доработаны все переводы и добавлены кнопки на русском языке в главное меню.
  • Исправлено свыше 60 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.1
  3. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58787-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 21:12, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как раз 1.0.1 успешно собрался свежеобновлённым lcc 1.26 (неподдерживаемая -Wextra-semi несколько версий мешала, уже научили).
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:17, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И зачем этот ицц, если стандарт де-факто это гцц и сланг? Херью какой-то занимаешься.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:23, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как по мне они задрали переусложнять все. Нужно что-то простое и быстро собирающееся.
     
  • 2.3, Аноним (4), 21:21, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть идеи собирать им пакеты альта или чисто как хобби?
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:02, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё бесполезно, ты лучше скажи ,вещи вроде референсной реализации jpeg-xl там очень больно запускать? Там по SIMD упарываются, сколько пришлось бы приложить усилий, чтобы заработало без эмулятора? Это технология ближайшего будущего, всё же.
     
     
  • 3.10, ИмяХ (?), 22:10, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта херня уже давно устарела. Её даже из хрома выпилили. Обычный джипег идеален, его ничто не переплюнет.
     
     
  • 4.12, Аноним (9), 22:18, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Нет, конечно. Ты видел, какие качество и какие размер выдаёт лосси на q96? А я скажу тебе, какие. Идеальные, и по размеру файла конкурирует с q90 жпегом. Ни одного конкурента не существует даже чисто по качеству, но и по фичам формата тоже. Да и в лосслесс эффективнее нет.
     

  • 1.5, Аноним (4), 21:25, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нейронку бы какую запустить, чтобы перегнала все спрайты. Так решите проблему с правами и не придется самим рисовать все.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:46, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я уже пробовал midjourney по артам HOMM2, она только хорошо иконки отрисовать может, а так я загружал туда оригинальные арты а на выходе получал нечто несовместимое с игрой, потому что он на выходе генерить может только изображения, начиная с определённого(неподходящего) разрешения. Я не пробовал загружать туда большие куски карты целиком, возможно это помогло бы сгенерировать что-нибудь достойное, но явно можно засесть на долго с анимациями. Было бы здорово если бы кто наловчился с нейросетями, помог бы проекту в этом нелёгком деле.
     

  • 1.7, A.Stahl (ok), 21:49, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кучу настроек баланса спрятали, да? И возвращать не намерены, да? Ну вот сами и играйте. Да.
     
     
  • 2.8, Плохой человек (?), 21:58, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:11, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот сами и играйте

    Ну вот и будем. А обиженки пусть играют в кегельбан.

     
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