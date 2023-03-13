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|1.1, Michael Shigorin (ok), 21:12, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как раз 1.0.1 успешно собрался свежеобновлённым lcc 1.26 (неподдерживаемая -Wextra-semi несколько версий мешала, уже научили).
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|2.2, Аноним (2), 21:17, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И зачем этот ицц, если стандарт де-факто это гцц и сланг? Херью какой-то занимаешься.
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|3.4, Аноним (4), 21:23, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как по мне они задрали переусложнять все. Нужно что-то простое и быстро собирающееся.
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|2.9, Аноним (9), 22:02, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё бесполезно, ты лучше скажи ,вещи вроде референсной реализации jpeg-xl там очень больно запускать? Там по SIMD упарываются, сколько пришлось бы приложить усилий, чтобы заработало без эмулятора? Это технология ближайшего будущего, всё же.
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|3.10, ИмяХ (?), 22:10, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта херня уже давно устарела. Её даже из хрома выпилили. Обычный джипег идеален, его ничто не переплюнет.
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|4.12, Аноним (9), 22:18, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол. Нет, конечно. Ты видел, какие качество и какие размер выдаёт лосси на q96? А я скажу тебе, какие. Идеальные, и по размеру файла конкурирует с q90 жпегом. Ни одного конкурента не существует даже чисто по качеству, но и по фичам формата тоже. Да и в лосслесс эффективнее нет.
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|1.5, Аноним (4), 21:25, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нейронку бы какую запустить, чтобы перегнала все спрайты. Так решите проблему с правами и не придется самим рисовать все.
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|2.6, Аноним (6), 21:46, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я уже пробовал midjourney по артам HOMM2, она только хорошо иконки отрисовать может, а так я загружал туда оригинальные арты а на выходе получал нечто несовместимое с игрой, потому что он на выходе генерить может только изображения, начиная с определённого(неподходящего) разрешения. Я не пробовал загружать туда большие куски карты целиком, возможно это помогло бы сгенерировать что-нибудь достойное, но явно можно засесть на долго с анимациями. Было бы здорово если бы кто наловчился с нейросетями, помог бы проекту в этом нелёгком деле.
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|1.7, A.Stahl (ok), 21:49, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кучу настроек баланса спрятали, да? И возвращать не намерены, да? Ну вот сами и играйте. Да.
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|2.11, Аноним (11), 22:11, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вот сами и играйте
Ну вот и будем. А обиженки пусть играют в кегельбан.
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