Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.1, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры. Основные изменения: Переработана значительная часть кода для создания будущего редактора карт.

Исправлены различные анимации в бою: приоритет отрисовки эффектов массовых заклинаний, реакции существ на низкую мораль, урон от массовых заклинаний и атак по области, раскадровка выстрела, полёт стрелы, стартовое и конечное положения снаряда, передвижение некоторых существ.

Добавлена поддержка масштабирования разрешения экрана для более удобной игры в оконном режиме без потери чёткости из-за сглаживания.

В отдельном приложении для Android добавлены инструменты для загрузки демо-версии, распаковки оригинальных ресурсов, а также для администрирования сохранений.

Проведены оптимизации для ускорения рендеринга и снижения энергопотребления.

Улучшен дизайн символов русского алфавита, для более компактного отображения текста на игровых кнопках.

Улучшен перевод на русский и многие другие языки.

Исправлено свыше 40 ошибок.