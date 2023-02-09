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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.1

09.02.2023 20:21

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.1, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Переработана значительная часть кода для создания будущего редактора карт.
  • Исправлены различные анимации в бою: приоритет отрисовки эффектов массовых заклинаний, реакции существ на низкую мораль, урон от массовых заклинаний и атак по области, раскадровка выстрела, полёт стрелы, стартовое и конечное положения снаряда, передвижение некоторых существ.
  • Добавлена поддержка масштабирования разрешения экрана для более удобной игры в оконном режиме без потери чёткости из-за сглаживания.
  • В отдельном приложении для Android добавлены инструменты для загрузки демо-версии, распаковки оригинальных ресурсов, а также для администрирования сохранений.
  • Проведены оптимизации для ускорения рендеринга и снижения энергопотребления.
  • Улучшен дизайн символов русского алфавита, для более компактного отображения текста на игровых кнопках.
  • Улучшен перевод на русский и многие другие языки.
  • Исправлено свыше 40 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.1.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58630-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:06, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вы крутые! Не останавливайтесь!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:37, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, потомки из 3-го тысячелетия должны увидеть ваше безумие.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:10, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Круто, M&M лучшая рпг.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:50, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сир, скажите, мультиплеер судя по роадмапу будет в 2023, а более конкретной даты нет? - жду именно этой фичи (но, предупреждаю, у меня лапки)
     
     
  • 2.6, sirDranik (ok), 22:04, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создание мультиплеера с нуля - задача крайне непростая. К сожалению, не могу вам по срокам ничего пока обещать.
     

  • 1.5, Admino (ok), 21:58, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка масштабирования разрешения экрана

    Да! ДА! ДА! ДА!

    Вы самые крутые!

     
  • 1.7, Аноним (7), 22:23, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка масштабирования разрешения экрана для более удобной игры в оконном режиме без потери чёткости из-за сглаживания.

    Увы

    https://i.imgur.com/XwlHXQ3.jpg

     
     
  • 2.8, sirDranik (ok), 22:44, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конфигурационном файле нужно включить nearest режим масштабирования.
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 22:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точняк.
    Эх, а теперь бы то же самое, но на полном экране (с integer скейлингом).
     
     
  • 4.12, sirDranik (ok), 22:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще режим софтверного рендеринга курсора. Можете попробовать на нем. А вообще, многое зависит от того, какое разрешение поддерживает ваш монитор и какое вы устанавливаете. Если запускать игру в разрешении кратном тому, которое имеет ваш монитор, картинка получается максимально ровной.
     
     
  • 5.14, Аноним (7), 23:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 1680×1050, у большинства 1920×1080. Вот 640×480 X2 с небольшими чёрными полями было бы идеально. А ещё лучше, если бы была возможность в любом разрешении поставить удвоение пикселей (то есть в моём случае 840×525, более-менее близкое к нативному).
     
     
  • 6.16, sirDranik (ok), 23:45, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 840х525 в софтверном режиме и линейном сглаживании у вас должна быть оптимальная картинка на весь экран. Правда современные системы не имеют подобных разрешений в списках по умолчанию. Приходится вручную добавлять.
     
     
  • 7.17, Аноним (17), 23:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в том и дело, что хотелось бы nearest.
     
     
  • 8.18, sirDranik (ok), 23:58, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, описка Да, я имел ввиду именно nearest ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.19, sirDranik (ok), 00:00, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно полазить в настройках графического драйвера и запускать те же 640х480х2 бе... текст свёрнут, показать
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:55, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > реакции существ на низкую мораль

    То етсь, ни одному опеннетовцу не получится поиграть в неё?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:57, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только растаманам не получится.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:18, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннет клоунов заклинило на rust
     

  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 23:32, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для создания будущего редактора карт

    Дайте я вас всех обниму и расцелую!

     
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