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|2.3, Аноним (3), 21:37, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, потомки из 3-го тысячелетия должны увидеть ваше безумие.
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|1.4, Аноним (4), 21:50, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сир, скажите, мультиплеер судя по роадмапу будет в 2023, а более конкретной даты нет? - жду именно этой фичи (но, предупреждаю, у меня лапки)
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|2.6, sirDranik (ok), 22:04, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Создание мультиплеера с нуля - задача крайне непростая. К сожалению, не могу вам по срокам ничего пока обещать.
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|1.5, Admino (ok), 21:58, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка масштабирования разрешения экрана
Да! ДА! ДА! ДА!
Вы самые крутые!
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|3.9, Аноним (7), 22:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точняк.
Эх, а теперь бы то же самое, но на полном экране (с integer скейлингом).
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|4.12, sirDranik (ok), 22:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть еще режим софтверного рендеринга курсора. Можете попробовать на нем. А вообще, многое зависит от того, какое разрешение поддерживает ваш монитор и какое вы устанавливаете. Если запускать игру в разрешении кратном тому, которое имеет ваш монитор, картинка получается максимально ровной.
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|5.14, Аноним (7), 23:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 1680×1050, у большинства 1920×1080. Вот 640×480 X2 с небольшими чёрными полями было бы идеально. А ещё лучше, если бы была возможность в любом разрешении поставить удвоение пикселей (то есть в моём случае 840×525, более-менее близкое к нативному).
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|6.16, sirDranik (ok), 23:45, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 840х525 в софтверном режиме и линейном сглаживании у вас должна быть оптимальная картинка на весь экран. Правда современные системы не имеют подобных разрешений в списках по умолчанию. Приходится вручную добавлять.
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|1.10, Аноним (10), 22:55, 09/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> реакции существ на низкую мораль
То етсь, ни одному опеннетовцу не получится поиграть в неё?
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