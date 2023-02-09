2.8 , sirDranik ( ok ), 22:44, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В конфигурационном файле нужно включить nearest режим масштабирования.

3.9 , Аноним ( 7 ), 22:50, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точняк.

Эх, а теперь бы то же самое, но на полном экране (с integer скейлингом).

4.12 , sirDranik ( ok ), 22:59, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть еще режим софтверного рендеринга курсора. Можете попробовать на нем. А вообще, многое зависит от того, какое разрешение поддерживает ваш монитор и какое вы устанавливаете. Если запускать игру в разрешении кратном тому, которое имеет ваш монитор, картинка получается максимально ровной.

5.14 , Аноним ( 7 ), 23:26, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня 1680×1050, у большинства 1920×1080. Вот 640×480 X2 с небольшими чёрными полями было бы идеально. А ещё лучше, если бы была возможность в любом разрешении поставить удвоение пикселей (то есть в моём случае 840×525, более-менее близкое к нативному).

6.16 , sirDranik ( ok ), 23:45, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С 840х525 в софтверном режиме и линейном сглаживании у вас должна быть оптимальная картинка на весь экран. Правда современные системы не имеют подобных разрешений в списках по умолчанию. Приходится вручную добавлять.

7.17 , Аноним ( 17 ), 23:49, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так в том и дело, что хотелось бы nearest.

8.18 , sirDranik ( ok ), 23:58, 09/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Простите, описка Да, я имел ввиду именно nearest ... 8.19 , sirDranik ( ok ), 00:00, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно полазить в настройках графического драйвера и запускать те же 640х480х2 бе...