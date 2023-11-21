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Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.10, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.
Основные изменения:
- В ИИ добавлена возможность пользоваться рынками для обмена ресурсов.
- Улучшены алгоритмы ИИ для поиска пути в бою и использования массовых заклинаний.
- В редактор добавлен инструмент "Ластик", с возможностью стирания объектов по выбранным категориям.
- В редактор добавлена возможность размещать объекты типа "сокровище" и "артефакт".
- Окно заклинания портал города теперь адаптируется по размеру в зависимости от разрешения игры и размера списка городов.
- Предложена новая пиктограмма кнопки перемещения для взаимодействия с объектом, перед которым находится герой.
- Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.