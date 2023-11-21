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ну серьёзно что ли.. при всём уважении, лучше бы уж тогда мод под стратежку для какого-нить римворлда сделали, или свою историю для фоллыча второго, тем более там ща энтузиасты весь старый движок на модульный sfall разложили

я многое могу понять, и про ностальгию, и про желание скиллы подтянуть - ток какой смысл велосипед придумывать, если его ща за пять минут можно вытащить откуда угодно, со всеми наворотами

