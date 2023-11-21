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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.10

21.11.2023 08:53

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.10, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • В ИИ добавлена возможность пользоваться рынками для обмена ресурсов.
  • Улучшены алгоритмы ИИ для поиска пути в бою и использования массовых заклинаний.
  • В редактор добавлен инструмент "Ластик", с возможностью стирания объектов по выбранным категориям.
  • В редактор добавлена возможность размещать объекты типа "сокровище" и "артефакт".
  • Окно заклинания портал города теперь адаптируется по размеру в зависимости от разрешения игры и размера списка городов.
  • Предложена новая пиктограмма кнопки перемещения для взаимодействия с объектом, перед которым находится герой.
  • Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.9
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60155-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, КриоМух (?), 09:12, 21/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Игра отличная! Разработчикам благодарность и почтение!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:31, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать самим себе хвалебные комментарии, это такое себе.
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:30, 21/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком частые релизы уже начинают раздражать. Если раньше к людям играющим в эту игру было пренебрежительное отношение, то сейчас отвращение.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:31, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в чём?
     

  • 1.5, Аноним (-), 09:31, 21/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В редактор добавлена возможность размещать объекты типа "сокровище" и "артефакт".

    ну серьёзно что ли.. при всём уважении, лучше бы уж тогда мод под стратежку для какого-нить римворлда сделали, или свою историю для фоллыча второго, тем более там ща энтузиасты весь старый движок на модульный sfall разложили

    я многое могу понять, и про ностальгию, и про желание скиллы подтянуть - ток какой смысл велосипед придумывать, если его ща за пять минут можно вытащить откуда угодно, со всеми наворотами

     

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