Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.9, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Расширенное окно "горячих клавиш".

Полное окно настроек теперь доступно на карте во время игрового процесса.

ИИ обучен использовать заклинания "Щит", для защиты от стрелковых атак.

Улучшены алгоритмы поиска пути для ИИ на карте приключений и поле боя.

ИИ учитывает наложенные эффекты на существ при построении тактики в бою.

Упрощение алгоритмов ИИ для режимов "легко" и "нормально".

Для Android-устройств во время боя реализовано подтверждение действий для исключения ложных нажатий.

Взаимодействие с объектом, на котором стоит герой, помимо клавиши "пробел" теперь возможно нажатием на кнопку "передвижение героя" в статусном окне.

Зажатие кнопки "передвижение героя" в статусном окне позволяет обнулить маршрут.

В редакторе карт добавлена возможность помещать дороги, реки, существ и героев (пока не доступно для пользователей).

Закрыто свыше 40 уведомлений от ошибках и предложений по улучшению проекта.