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Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.9, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.
Основные изменения:
- Расширенное окно "горячих клавиш".
- Полное окно настроек теперь доступно на карте во время игрового процесса.
- ИИ обучен использовать заклинания "Щит", для защиты от стрелковых атак.
- Улучшены алгоритмы поиска пути для ИИ на карте приключений и поле боя.
- ИИ учитывает наложенные эффекты на существ при построении тактики в бою.
- Упрощение алгоритмов ИИ для режимов "легко" и "нормально".
- Для Android-устройств во время боя реализовано подтверждение действий для исключения ложных нажатий.
- Взаимодействие с объектом, на котором стоит герой, помимо клавиши "пробел" теперь возможно нажатием на кнопку "передвижение героя" в статусном окне.
- Зажатие кнопки "передвижение героя" в статусном окне позволяет обнулить маршрут.
- В редакторе карт добавлена возможность помещать дороги, реки, существ и героев (пока не доступно для пользователей).
- Закрыто свыше 40 уведомлений от ошибках и предложений по улучшению проекта.