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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.9

12.10.2023 16:16

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.9, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Расширенное окно "горячих клавиш".
  • Полное окно настроек теперь доступно на карте во время игрового процесса.
  • ИИ обучен использовать заклинания "Щит", для защиты от стрелковых атак.
  • Улучшены алгоритмы поиска пути для ИИ на карте приключений и поле боя.
  • ИИ учитывает наложенные эффекты на существ при построении тактики в бою.
  • Упрощение алгоритмов ИИ для режимов "легко" и "нормально".
  • Для Android-устройств во время боя реализовано подтверждение действий для исключения ложных нажатий.
  • Взаимодействие с объектом, на котором стоит герой, помимо клавиши "пробел" теперь возможно нажатием на кнопку "передвижение героя" в статусном окне.
  • Зажатие кнопки "передвижение героя" в статусном окне позволяет обнулить маршрут.
  • В редакторе карт добавлена возможность помещать дороги, реки, существ и героев (пока не доступно для пользователей).
  • Закрыто свыше 40 уведомлений от ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.8
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59918-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:46, 12/10/2023 [ответить]  
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  • 2, Аноним (2), 17:48, 12/10/2023 [ответить]  
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  • 3, Аноним (-), 17:53, 12/10/2023 Скрыто модератором
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