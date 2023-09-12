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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.8

12.09.2023 13:42

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.8, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Реализовано новое расширенное окно со списком сохранений.
  • Улучшен алгоритм ИИ, отвечающий за маневрирование стрелками в бою.
  • ИИ на низких сложностях ограничен в использовании заклинания "Портал".
  • Добавлена возможность переводить вертикально ориентированные кнопки.
  • Реализован корректный перенос слов в описаниях.
  • Улучшены переводы на многие языки.
  • Редактор карт теперь может генерировать ландшафт с плавными переходами.
  • Результат совместных игр теперь также вносится в рейтинги.
  • Ускорена обработка движком файлов.
  • Закрыто свыше 50 сообщений об ошибках или предложений по улучшению движка.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.7
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.3.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59744-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:05, 12/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я просто-таки требую мультиплеер. Но у меня лапки, помочь ничем не могу.
     
     
  • 3, anonimus (?), 23:16, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И генератор случайных карт
     

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