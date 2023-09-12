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Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.8, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.
Основные изменения:
- Реализовано новое расширенное окно со списком сохранений.
- Улучшен алгоритм ИИ, отвечающий за маневрирование стрелками в бою.
- ИИ на низких сложностях ограничен в использовании заклинания "Портал".
- Добавлена возможность переводить вертикально ориентированные кнопки.
- Реализован корректный перенос слов в описаниях.
- Улучшены переводы на многие языки.
- Редактор карт теперь может генерировать ландшафт с плавными переходами.
- Результат совместных игр теперь также вносится в рейтинги.
- Ускорена обработка движком файлов.
- Закрыто свыше 50 сообщений об ошибках или предложений по улучшению движка.