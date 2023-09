Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.8, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Реализовано новое расширенное окно со списком сохранений.

Улучшен алгоритм ИИ, отвечающий за маневрирование стрелками в бою.

ИИ на низких сложностях ограничен в использовании заклинания "Портал".

Добавлена возможность переводить вертикально ориентированные кнопки.

Реализован корректный перенос слов в описаниях.

Улучшены переводы на многие языки.

Редактор карт теперь может генерировать ландшафт с плавными переходами.

Результат совместных игр теперь также вносится в рейтинги.

Ускорена обработка движком файлов.

Закрыто свыше 50 сообщений об ошибках или предложений по улучшению движка.