Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.7, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Исправления и улучшения логики ИИ в бою и на карте приключений.

ИИ теперь может использовать заклинание "Вызов лодки".

В менеджере сохранений на Android-устройствах реализована поддержка импорта/экспорта сохранений.

В редакторе реализована возможность размещать все типы местностей при помощи соответствующих инструментов-кистей (редактор пока не доступен игрокам).

Новые окна настроек для режима "Битва".

В некоторых новых элементах интерфейса появилась поддержка изменения текста, чтобы расширить возможности локализации.

Закрыто свыше 40 сообщений об ошибках или улучшений движка.