Выпуск fheroes2 1.1.16, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

19.05.2026 19:12 (MSK)

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.16, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для полноценной работы.

Основные изменения:

  • Прокладка дорог и рек теперь поддерживает рисование кистью с зажатой левой кнопкой мыши.
  • Добавлена возможность передвигать и копировать мышью объекты на карте.
  • В настройках объекта "Великий Артефакт" можно выбрать, какие именно артефакты может получить герой при раскопках.
  • Неинтерактивные объекты можно размещать частично за пределами границ карты.
  • Исправлена анимация разворота героя на карте приключений.
  • Закрыто свыше 20 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.

Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65478-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15)
  • 1.1, Аноним (1), 19:35, 19/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Аноним требует мультиплеера по сети. Не первую новость уже требует.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:39, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >требует мультиплеера по сети

    https://store.steampowered.com/app/3105440/Heroes_of_Might_and_Magic_Olden_Era

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:03, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Иид нах тролляра со своей рекламой этого шита для дуралеев (как минимум STEAM-DRM)
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:44, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты забыл патч приложить.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 23:15, 19/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.4, Анон1110м (?), 19:45, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ставь Gameranger. Там можно найти с кем поиграть в 5 и 3.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 20:04, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Играть в герои 2 при том что существуют герои 3 моветон.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 21:00, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Понимаю, что смысла на эту тему дискутировать нет, но всё равно скажу: некоторым вторые нравятся больше третьих.

    На мой вкус, например, вторые красивее - там очень аккуратный и душевный пиксельарт. В третих они пытались сделать больше "реализма" и "объёма", что, имхо, сделало его более мыльным. Хотя он тоже неплох.

    Другой баланс замков, тоже не идеальный, но и в третьих так себе с балансом-то. В плане механики игра чуть попроще, и это тоже может быть плюсом.

    При этом, в любом случае, во все эти игры играют, в основном, ностальгирующие, а ностальгирующие любят игры по иррациональным причинам. Кто-то со вторых начинал, например.

    А если же отбросить ностальгию, и оценивать "с нуля", то, уж простят меня поклонники, то к третьим можно очень сильно придираться, и даже не факт, что они будут лучше заплёванных фанатами четвёртых, которые, к слову, вполне хороши. А не приняты были лишь потому, что они "не третьи".

     
     
  • 5.9, Аноним (9), 21:40, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Плюсую с двух рук по-македонски, комрад! Особенно за иррациональность в предпочтениях ностальгирующих. Лично я был повержен четвертой частью в плоскости музыкальной, до сих пор слушаю саундтреки оттуда и восторгаюсь! А первые и вторые герои тоже были отличными игрушками, и если ты не тот самый "героевед", который знает всю серию игр до закоулочка, а обычный игрок, коих подавляющее большинство, то тебе вообще пофиг в какую часть гонять.
     
  • 5.11, анонкакойто (?), 22:19, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сколько в свое время было убито на вторых героев. Пипец.
     
     
  • 6.15, Аноним (13), 23:19, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А, у меня похоже уже больше на требование возврата XP к ним, т.к.из-за них я должен был его "убивать" на это - а, не на саму игру... :(   Это просто какие то диверсанты.
     
  • 4.10, ну_вот (?), 21:58, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > играть
    > моветон

    o_O

     
     
  • 5.12, Аноним (13), 23:00, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что ты хочешь... я вообще удивлён, он хоть завёл речь про 3-тью - а, не самую-самую последнюю (сугубо типично ноу-хау-дрочерски т.е. из разряда зачем людям XP когда есть 10-ка и 11-ая).

    P.S.
    Козлорогий, лже-сэр, что там со сломанной совместимость с XP и компиляторами хотя бы под неё?!  Польователи XP - тоже уже сколько лет ждём...

    И ты так и не ответил на простой вопрос в прошлой статье - о моём деловом предложении разработчикам этого форка fheroes2, по этой теме(XP), -  вообще передавал или х_й забил?
    (я, кстати, видел по ссылке в списке Issue в прошлой статье их козлорогий же ответ, по факту в стиле ну нах всех XPшников, про поддержку XP - но, так я же с деловым предложением - всестороннюю помощь вам в улучшении проекта, повторять детально его думаю смысла нет)

     

  • 1.5, Аноним (6), 20:03, 19/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.7, Джон Титор (ok), 20:39, 19/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
