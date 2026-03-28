Реализация игры DOOM, использующая для отрисовки только CSS

28.03.2026 13:16 (MSK)

Представлен проект cssDOOM, подготовивший реализацию игры DOOM, использующую для отрисовки только CSS, без применения элемента canvas и WebGL. Всё что выводится на экран, включая спрайты, текстурированные стены, уровни и эффекты, оформлено через стилизованные при помощи CSS элементы <div>, размещаемые в 3D-пространстве при помощи CSS-свойств "transform" и"transform-style: preserve-3d". Игровая логика написана на JavaScript, используя в качестве эталона оригинальный код игры DOOM, открытый компанией id Software. Наработки проекта опубликованы под лицензией GPLv2.





  1. Главная ссылка к новости (https://nielsleenheer.com/arti...)
Автор новости: Джон Титор
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65090-doom
Ключевые слова: doom, css
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 3, Аноним (3), 13:22, 28/03/2026 [ответить]  
    Ну и жрёт этот монстр, относительно оригинала, поди будь здоров!
    Это вам не Doom на тесте беременности.
     

