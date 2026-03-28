Реализация игры DOOM, использующая для отрисовки только CSS

Представлен проект cssDOOM, подготовивший реализацию игры DOOM, использующую для отрисовки только CSS, без применения элемента canvas и WebGL. Всё что выводится на экран, включая спрайты, текстурированные стены, уровни и эффекты, оформлено через стилизованные при помощи CSS элементы <div>, размещаемые в 3D-пространстве при помощи CSS-свойств "transform" и"transform-style: preserve-3d". Игровая логика написана на JavaScript, используя в качестве эталона оригинальный код игры DOOM, открытый компанией id Software. Наработки проекта опубликованы под лицензией GPLv2.







