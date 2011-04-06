The OpenNET Project / Index page

Реализована многопользовательская DOOM-подобная игра, написанная на SQL

10.09.2025 08:28

Представлен проект DOOMQL, развивающий вариант игры DOOM, написанный на SQL и способный выполняться внутри СУБД CedarDB, частично совместимой с PostgreSQL. Игра поддерживает многопользовательский режим и выполняет отрисовку при помощи ASCII-графики. Код проекта распространяется под лицензий MIT.

Все компоненты игры, включая код рендеринга, синхронизации состояния игроков при многопользовательской игре и игрового цикла, написаны на SQL. Игровая логика реализована при помощи таблиц, представлений (VIEW) и хранимых процедур, что отличает DOOMQL от похожих проектов DuckDB-DOOM (использует хранимые процедуры на WebAssembly) и pg_doom (реализован как расширение к PostgreSQL на языке Си).

При разработке DOOMQL использована концепция "всё является данными", при которой для хранения состояния карт, игроков, перемещающихся по уровню объектов, событий ввода, настроек и спрайтов применяются таблицы. Игровой цикл, отвечающий за обработку и обновление игрового состояния, запускается при помощи 20-строчного shell-скрипта, который 30 раз в секунду выполняет SQL-код для расчёта траектории выстрелов, анализа столкновений, обработки ввода и возрождения игроков.

Написанный на SQL 3D-рендер поддерживает трассировку лучей, проецирования спрайтов на 3D-сцену, обработку перекрытия объектов и HUD-интерфейс (Heads-Up Display). Вся логика рендеринга реализована при помощи представлений. Одновременно к игре могут подключаться несколько игроков, синхронизация состояния которых осуществляется при помощи таблиц и представлений.

На стороне пользователя запускается клиент, включающий около 150 строк кода на языке Python. Работа клиента сводится к передаче информации о нажатиях клавиш и выводу кадров в терминал. Вывод организован путём периодически выполняемых SELECT-запросов к представлению "screen" в СУБД, динамически формирующему изображение построчно (каждая выводимая в ответ на запрос SELECT строка соответствует строке на экране). Информация о нажатии клавиш и добавление новых игроков осуществляется через INSERT-запросы.

Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, EuPhobos (ok), 09:39, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Все компоненты игры написаны на SQL

    Однако

    > Main loop реализован при помощи 20-строчного shell-скрипта

    Ну уж давайте тогда не говорить: "Полностью на SQL! С блэкджеком и .."

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:53, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выдрали из контекста и рады. Цитируйте полностью "shell-скрипта, который 30 раз в секунду выполняет SQL-код для расчёта траектории выстрелов, анализа столкновений, обработки ввода и возрождения игроков."
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:40, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сисадмину было очень скучно.
     
     
  • 2.22, аролп5 (?), 12:25, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже начался новый учебный код и студенты бросились создавать проекты для своего портфолио на ххру
     

  • 1.4, Смузихлеб забывший пароль (?), 09:42, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но зачем и, главное, есть подозрение на недосказанность в заголовке
     
     
  • 2.19, Подстилка Линуса (?), 11:35, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Just for fun
     

  • 1.9, 45633 (?), 09:56, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чё тока не придумают, чтобы привлечь внимание. Тогда уж стрип-покер нужно было писать.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:57, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дум в экселе больше впечатлял. А зачем там постгрес, sqlite на много порядков быстрее?
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:39, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже можно писать на вики "SQL - язык общего назначения?"
     
  • 1.16, Ганс Грубер (?), 10:50, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Но это ни разу не doom, wolf3d с натяжкой
     
     
  • 2.17, eugener (ok), 11:17, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже как посмотрел видео — сразу подумал про wolf3d.
     

  • 1.20, лох (?), 11:58, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думал, что очередная поделка на SDL
     
  • 1.21, Shura (??), 12:18, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём порт на монгу
     

