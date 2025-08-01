Выпуск проекта FPDoom 1.20250728, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов

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|1.1, Аноним (1), 21:29, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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О, а я тут как раз для себя открыл GZDoom на компе. Прям красота! Ностальгия. Еще качнул для него Brutal Doom и вообще мясо :)
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|2.2, хамонимка (?), 21:50, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Попробуй моды heretic/hexen от @hexenstar, ну и конечно Ashes 2063 .
Если инерция не по душе, рекомендую AMC Squad его уже больше 20 лет
развивают на eduke32 движке
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|3.4, Аноним (1), 22:00, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, я не фанат Хексенов и прочего. Больше по Quake 1,2,3 и OpenArena. Для первой кваки, оказывается, такая куча модов есть просто офигенных, тоже недавно узнал и накачал кучу гигов всего этого хозяйства.
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|1.5, Аноним (5), 22:11, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем это на телефоне, тем более кнопочном? Для аутентичного геймплея нужен комп с ЭЛТ-монитором и кнопочкой Турбо на системном блоке.
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|2.14, Аноним (14), 00:11, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает просверлить отверстие на передней панели системника и прикрутить кнопочку с Aliexpess? Припаивать её куда-либо необязательно ;)
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|1.11, Аноним (-), 23:00, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 1.20250615: портирован Chocolate Doom (в который входят игры
> на том же движке: Heretic, Hexen и Strife
О, прикольно, можно на "тетрисе" поиграть в - heretic? :D
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