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Выпуск проекта FPDoom 1.20250728, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов

01.08.2025 21:30

Продолжается развитие проекта FPDoom, который позволяет запустить классический Doom, его дополнения и другие портированные игры на очень распространённом на дешёвых кнопочных телефонах чипе Spreadtrum SC6531 и его модификациях. Чипсету более десяти лет, но телефоны на нём выпускаются до сих пор. В списке протестированных присутствуют 62 модели телефонов. Поддерживаются даже телефоны с монохромном экраном и разрешением 128x64, 96x68 и 64x48 пикселей.

С прошлой новости вышло три обновления:

  • 1.20241116: портирован Snes9x - эмулятор SNES. За счёт использования виртуальной памяти можно загружать игры, чей ROM больше памяти телефона (реализовано как маппинг памяти в операционных системах).
  • 1.20250615: портирован Chocolate Doom (в который входят игры на том же движке: Heretic, Hexen и Strife, но Strife пока не работает).
  • 1.20250728: портирован gnuboy - эмулятор GameBoy/GameBoy Color (также сделан маппинг памяти).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ilyakurdyuk...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта FPDoom 1.20241031, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов
  3. OpenNews: Выпуск проекта FPDoom 1.20240914, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов
  4. OpenNews: Обновление проекта FPDoom, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов
  5. OpenNews: Опубликован код порта Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531
Автор новости: jpegqs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63660-fpdoom
Ключевые слова: fpdoom
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:29, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О, а я тут как раз для себя открыл GZDoom на компе. Прям красота! Ностальгия. Еще качнул для него Brutal Doom и вообще мясо :)
     
     
  • 2.2, хамонимка (?), 21:50, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Попробуй моды heretic/hexen от @hexenstar, ну и конечно Ashes 2063 .
    Если инерция не по душе, рекомендую AMC Squad его уже больше 20 лет
    развивают на eduke32 движке
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 22:00, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, я не фанат Хексенов и прочего. Больше по Quake 1,2,3 и OpenArena. Для первой кваки, оказывается, такая куча модов есть просто офигенных, тоже недавно узнал и накачал кучу гигов всего этого хозяйства.
     
  • 3.15, зомбированный (?), 00:52, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, что проект Zero Tolerance на движке DOOM закрыли...
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:33, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Doomsday?
     

  • 1.3, Ганс Грубер (?), 21:54, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший дум для кнопочного телефона - doom rpg
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:11, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем это на телефоне, тем более кнопочном? Для аутентичного геймплея нужен комп с ЭЛТ-монитором и кнопочкой Турбо на системном блоке.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:11, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает просверлить отверстие на передней панели системника и прикрутить кнопочку с Aliexpess? Припаивать её куда-либо необязательно ;)
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:28, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Spreadtrum SC6531 и его модификациях

    https://habr.com/ru/articles/575626/
    Может не надо ?

     

  • 1.10, Доктор Альба (?), 22:51, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень интересно кто сейчас этими портами пользуется
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:12, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем нужны смартфоны
     

  • 1.11, Аноним (-), 23:00, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 1.20250615: портирован Chocolate Doom (в который входят игры
    > на том же движке: Heretic, Hexen и Strife

    О, прикольно, можно на "тетрисе" поиграть в - heretic? :D

     
  • 1.16, Аноним (16), 01:09, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На java2me очень много игр. И экран маленький нужен.
     

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