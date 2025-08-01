Выпуск проекта FPDoom 1.20250728, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов

Продолжается развитие проекта FPDoom, который позволяет запустить классический Doom, его дополнения и другие портированные игры на очень распространённом на дешёвых кнопочных телефонах чипе Spreadtrum SC6531 и его модификациях. Чипсету более десяти лет, но телефоны на нём выпускаются до сих пор. В списке протестированных присутствуют 62 модели телефонов. Поддерживаются даже телефоны с монохромном экраном и разрешением 128x64, 96x68 и 64x48 пикселей. С прошлой новости вышло три обновления: 1.20241116: портирован Snes9x - эмулятор SNES. За счёт использования виртуальной памяти можно загружать игры, чей ROM больше памяти телефона (реализовано как маппинг памяти в операционных системах).

1.20250615: портирован Chocolate Doom (в который входят игры на том же движке: Heretic, Hexen и Strife, но Strife пока не работает).

1.20250728: портирован gnuboy - эмулятор GameBoy/GameBoy Color (также сделан маппинг памяти).



