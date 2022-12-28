Опубликован код порта Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531

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|5.25, Брат Анон (ok), 13:17, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Миша, не дрейф. Поскольку Эльбрусы в продаже ещё долго не появятся -- хоть статьи почитать. Склонен считать, что исключительно военное изделие плохо приживётся на массовом рынке, но держать нос по ветру считаю правильным. Если у тебя есть доступ -- давай хоть так.
З.Ы. Не знаю предистории, почему на опёнке тебя тут энергично троллят, но судя по общему количеству времени потраченному тобой на Альт и Эльбрус -- технические знания у тебя чего-то да стоят. Если будешь писать по делу и не отвлекаюсь на политические аллюзии -- аудитория найдётся.
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|5.35, Аноним (-), 14:35, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Шигорина там только -6 кармы? Помидорометы чего-то разленились совсем.
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|2.17, Аноним (17), 12:45, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Зумерам не понять прелести запуска Дум на %devicename%. У зумеров гном вместо DE, а то и вообще оффтопик. Почту и музыку они пользуют через браузер. И всё остальное в таком же духе.
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|4.26, Брат Анон (ok), 13:21, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не понимаете! Это другое!
Не, Дум в своё время это был фурор без всяких яких. Сейчас такое уже не делают. Джон Кармак, спасибо тебе за множество бессонных ночей за Вольфенштайном, Думом, Квакой. Это явно более полезное времяпровождение, чем каждый день вставать ни свет ни заря, переться на работу и делать то, что хоть и полезно и важно, но не полезно и не важно лично для тебя.
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|2.39, Аноним (7), 15:01, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть ковыряют чипы. Может, открытый baseband OsmocomBB на всех SC6531 будет заводиться.
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|1.3, Аноним (3), 11:46, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> процессор ARM926EJ-S с частотой 208 МГц (SC6531E) или 312 МГц (SC6531DA)
Первым телефоном был fly с частотой ~600 МГц и ОЗУ, насколько помню, 512 МиБ. Android вполне себе работал и ресурсов хватало. Сейчас некоторые приложения 100-200-300 МиБ одной ПЗУ жрут.
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|1.4, Аноним (4), 11:56, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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JustForFun прикольно, но с практической точки зрения так себе. Может в итоге доразберутся и альтернативную прошивку для этих телефонов выпустят, без троянов отправляющих смс при смене sim карт
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|2.27, Брат Анон (ok), 13:24, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С практической точки зрения -- вся наша жизнь так себе. И факт нашей смерти определяется моментом нашего рождения. Чувак сделал что хотел. Когда он уйдёт -- после него останется что-то интересное, прикольное, как знак его существования в нашем безвременном мире.
С практической точки зрения -- что останется после тебя? Сколько думов ты запустил на своей зубной щётке?
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|2.14, Аноним (13), 12:35, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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да, Анон, ты не один такой тут дед! как пели в какой-то новогодний огонёк 00х, пусть никто не будет одинок!
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|2.19, asaaddxasaadd (ok), 12:59, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мало?
Мало?!!
У меня в телефоне ВСЕГО было 100 Мб,а игры весили по полмегабайта в лучшем случае, чаще мегабайт, а в особо сложных случаях целых ДВА.
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|2.37, Аноним (-), 14:53, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато RAM оно жрало очень характерно. Запускаешь аську, ирку... а при попытке почту посмотерть - опа, ни аси, ни ирки, ни почты. Хотя клиенты и того и другого и третьего уровня хелловорлда буквально. Ну вот такая вот многозадачность на флагманском устройстве. Правда, с вон теми питонами-электронами лучше не стало.
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|1.9, Анна Нист (?), 12:21, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Таким образом Spreadtrum будет заставлен "ЗаDoom'аться" т.к. в простом режиме кнопочного телефона этого проца "заглаза"
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|1.20, Аноним (20), 13:02, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор молодец! Хорошо бы ещё сделать не только игру, но и открытую операционную систему для кнопочных телефонов.
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|2.24, Michael Shigorin (ok), 13:13, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он, собственно, об этом и задумался. Так что если есть заинтересованные да сильномогучие -- пишите :)
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|3.41, Аноним (41), 15:08, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могу помочь в качестве тестировщика, купив телефон и постоянно его используя.
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|3.40, Аноним (41), 15:04, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PinePhone уже в продаже, да только не в Беларуси. А вот телефоны вроде Joy’s S16 с процессором Spreadtrum SC6531E продаются.
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|1.28, Брат Анон (ok), 13:26, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну хоть что-то полезное сделали за месяц)) Пойду, сдую пыль со своего семёна))
(* кроме добавления Модулы-2 в gcc *)
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|2.38, Аноним (38), 15:00, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Туда дум портировали лет так десять назад, если не больше... Процессор там, кстати, по характеристикам примерно такой же (на SGoldV2).
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