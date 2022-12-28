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Опубликован код порта Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531

28.12.2022 09:29

В рамках проекта FPDoom подготовлен порт игры Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531. Модификации чипа Spreadtrum SC6531 занимают около половины рынка дешёвых кнопочных телефонов российских брендов (как правило, остальные на MediaTek MT6261). В основе чипа процессор ARM926EJ-S с частотой 208 МГц (SC6531E) или 312 МГц (SC6531DA), архитектура процессора ARMv5TEJ.

Сложность портирования обусловлена следующими факторами:

  • Сторонние приложения на этих телефонах не предусмотрены.
  • Малый объём ОЗУ - всего 4 мегабайта (бренды/продавцы часто указывают это как 32МБ - но это введение в заблуждение, так как имеются в виду мегабиты, а не мегабайты).
  • Закрытая документация (можно найти только утечку ранней и неполноценной версии), поэтому многое добывалось методом реверс-инжиниринга.

На данный момент исследована работа лишь малой части чипа - USB, экран и клавиши, поэтому поиграть можно только на телефоне, подключённом к компьютеру USB-кабелем (ресурсы для игры передаются с компьютера), также в игре нет звука. В текущем виде игра запускается на 6 из 9 протестированных телефонов на чипе SC6531. Для перевода этого чипа в загрузочный режим нужно знать, какую клавишу удерживать при загрузке (для модели F+ F256 - этом клавиша "*", для Digma LINX B241 - клавиша "центр", для F+ Ezzy 4 - клавиша "1", для Vertex M115 - "вверх", для Joy's S21 и Vertex C323 - "0").





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ilyakurdyuk...)
  2. OpenNews: KnightOS - открытая ОС для калькуляторов TI z80
  3. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
  4. OpenNews: Punix - Unix-подобная ОС для калькуляторов TI-92+
  5. OpenNews: Опубликованы исходные тексты 9 классических игр для платформы Palm
  6. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58397-doom
Ключевые слова: doom, port, arm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Ананям (?), 11:44, 28/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –30 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:16, 28/12/2022 Скрыто модератором
    		• +10 +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:33, 28/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.18, Аноним (18), 12:53, 28/12/2022 Скрыто модератором
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  • 3.22, Брат Анон (ok), 13:11, 28/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.29, Аноним (-), 13:33, 28/12/2022 Скрыто модератором
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  • 3.36, trolleybus (?), 14:41, 28/12/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.2, Аноним (2), 11:45, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем бы дитя не тешилось...
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 12:16, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Начиналось с немного другого: http://habr.com/ru/post/701276/ (если лень читать -- найдите слово "напоследок" и читайте от него).
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 12:32, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Михаил, вы что же, хабру почитываете на досуге?
     
     
  • 4.21, Michael Shigorin (ok), 13:10, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Изредка заглядывал по ссылкам, а осенью затащили-таки: http://habr.com/ru/users/shigorin/ -- милости просим с помидоромётами :) (всё раскачиваюсь написать статью о сборке домашнего эльбруса, с коего и пишу -- по прикидкам такое скорее туда "в формат")
     
     
  • 5.25, Брат Анон (ok), 13:17, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Миша, не дрейф. Поскольку Эльбрусы в продаже ещё долго не появятся -- хоть статьи почитать. Склонен считать, что исключительно военное изделие плохо приживётся на массовом рынке, но держать нос по ветру считаю правильным. Если у тебя есть доступ -- давай хоть так.

    З.Ы. Не знаю предистории, почему на опёнке тебя тут энергично троллят, но судя по общему количеству времени потраченному тобой на Альт и Эльбрус -- технические знания у тебя чего-то да стоят. Если будешь писать по делу и не отвлекаюсь на политические аллюзии -- аудитория найдётся.

     
     
  • 6.30, Аноним (30), 13:34, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет в военке никаких эльбрусов, хватит бредни распространять.
     
     
  • 7.42, Аноним (42), 15:14, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А должны быть. Раз уж российских аналогов нет
     
  • 5.35, Аноним (-), 14:35, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Шигорина там только -6 кармы? Помидорометы чего-то разленились совсем.
     
     
  • 6.43, Kusb (?), 15:23, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я против...
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:45, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зумерам не понять прелести запуска Дум на %devicename%. У зумеров гном вместо DE, а то и вообще оффтопик. Почту и музыку они пользуют через браузер. И всё остальное в таком же духе.
     
     
  • 3.23, Michael Shigorin (ok), 13:11, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "зумерам не понять бум-думеров"? :D
     
     
  • 4.26, Брат Анон (ok), 13:21, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не понимаете! Это другое!

    Не, Дум в своё время это был фурор без всяких яких. Сейчас такое уже не делают. Джон Кармак, спасибо тебе за множество бессонных ночей за Вольфенштайном, Думом, Квакой. Это явно более полезное времяпровождение, чем каждый день вставать ни свет ни заря, переться на работу и делать то, что хоть и полезно и важно, но не полезно и не важно лично для тебя.

     
  • 2.39, Аноним (7), 15:01, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть ковыряют чипы. Может, открытый baseband OsmocomBB на всех SC6531 будет заводиться.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:46, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > процессор ARM926EJ-S с частотой 208 МГц (SC6531E) или 312 МГц (SC6531DA)

    Первым телефоном был fly с частотой ~600 МГц и ОЗУ, насколько помню, 512 МиБ. Android вполне себе работал и ресурсов хватало. Сейчас некоторые приложения 100-200-300 МиБ одной ПЗУ жрут.

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:56, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    JustForFun прикольно, но с практической точки зрения так себе. Может в итоге доразберутся и альтернативную прошивку для этих телефонов выпустят, без троянов отправляющих смс при смене sim карт
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 12:16, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, выпустили, но перешиваться надо в сервис-центрах.
     
  • 2.27, Брат Анон (ok), 13:24, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С практической точки зрения -- вся наша жизнь так себе. И факт нашей смерти определяется моментом нашего рождения. Чувак сделал что хотел. Когда он уйдёт -- после него останется что-то интересное, прикольное, как знак его существования в нашем безвременном мире.

    С практической точки зрения -- что останется после тебя? Сколько думов ты запустил на своей зубной щётке?

     
  • 2.31, Аноним (-), 13:42, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты и этого не добился...
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:04, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А помните сколько на j2me было игр и как мало места они занимали?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:35, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да, Анон, ты не один такой тут дед! как пели в какой-то новогодний огонёк 00х, пусть никто не будет одинок!
     
  • 2.19, asaaddxasaadd (ok), 12:59, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мало?
    Мало?!!
    У меня в телефоне ВСЕГО было 100 Мб,а игры весили по полмегабайта в лучшем случае, чаще мегабайт, а в особо сложных случаях целых ДВА.
     
  • 2.37, Аноним (-), 14:53, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато RAM оно жрало очень характерно. Запускаешь аську, ирку... а при попытке почту посмотерть - опа, ни аси, ни ирки, ни почты. Хотя клиенты и того и другого и третьего уровня хелловорлда буквально. Ну вот такая вот многозадачность на флагманском устройстве. Правда, с вон теми питонами-электронами лучше не стало.
     

  • 1.9, Анна Нист (?), 12:21, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Таким образом Spreadtrum будет заставлен "ЗаDoom'аться" т.к. в простом режиме кнопочного телефона этого проца "заглаза"
     
  • 1.11, Константавр (ok), 12:28, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Круто.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:02, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор молодец! Хорошо бы ещё сделать не только игру, но и открытую операционную систему для кнопочных телефонов.
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 13:13, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он, собственно, об этом и задумался.  Так что если есть заинтересованные да сильномогучие -- пишите :)
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:08, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу помочь в качестве тестировщика, купив телефон и постоянно его используя.
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:43, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для начала - открытый смартфон с полностью открытым железом.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:17, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сотовым операторам надо подключаться только с бэкдорами
     
  • 3.40, Аноним (41), 15:04, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PinePhone уже в продаже, да только не в Беларуси. А вот телефоны вроде Joy’s S16 с процессором Spreadtrum SC6531E продаются.
     

  • 1.28, Брат Анон (ok), 13:26, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну хоть что-то полезное сделали за месяц)) Пойду, сдую пыль со своего семёна))
    (* кроме добавления Модулы-2 в gcc *)
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:00, 28/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда дум портировали лет так десять назад, если не больше... Процессор там, кстати, по характеристикам примерно такой же (на SGoldV2).
     

  • 1.44, Kusb (?), 15:25, 28/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу смартфон на таком чипе. Без андроида, конечно.
     

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