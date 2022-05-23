Опубликованы исходные тексты 9 классических игр для платформы Palm

2.7 , АнонимКо ( ? ), 19:49, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тут наверняка есть олды которые на игровых автоматах играли во всякие такие

> игры. Смотрел про японских студней которые сделали работая в кладовке аналог

> Марио,только он там с топориком неандертальским бегал.D Это не марио xD

https://www.youtube.com/watch?v=m9dU45QjewM

2.11 , АнонимКо ( ? ), 20:03, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Тут наверняка есть олды которые на игровых автоматах играли во всякие такие

> игры. Смотрел про японских студней которые сделали работая в кладовке аналог

> Марио,только он там с топориком неандертальским бегал.D По поводу игровых автоматов, играл только в те, которые были в СССР, помню морской бой, какая-то стрельба по оленям с ружжа, беспонтовый футбол, который много где засветился в иностранных фильмах, вот этот идиотский, где ручки дрюкать надо, больше известный в народе, как "шашлык", никогда не понимал.

Мой любимый это "баскетбол", в отличии от упоротых убогих картинок этот был полностью в ТРИ ДЭ xD, я в него залипал https://spb-gid.ru/wp-content/uploads/2017/01/basketball.jpg Из современных подобных более или менее аэрохоккей, но из последних мне было весело стучать сусликам молотком по башне, когда они из норок высовывались. Игра примитивная, на реакцию, но угарная, уже здоровыми мужиками пошли на боулинг, затянули знакомые, а там такая вот хрень в углу стояла, вот сперва я залип, потом почти всех мужиков и детей переманили, что с нами пришли, бабы остались сиськи качать на бойлинге почти все. Стоим, ржём как кони, лупим по башкам сусликам молотком. Очень рекомендую под таранку, если вам скучно и вы с семьёй решили куда-то в подобные места выбраться ;) А насчёт "баскетбола", если доживу до собственного дома, то думаю купить его туда, наряду с бильярдом, просто держку в курсе, такие дела.

3.15 , aik ( ?? ), 20:43, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Баскетбол же был и настольный, не обязательно ему целый дом покупать.

4.31 , АнонимКо ( ? ), 22:21, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Баскетбол же был и настольный, не обязательно ему целый дом покупать. Да, "тысячи их" было настольных, у меня целых два разных было, но всё х... не то. И это не синдром утёнка, у меня как-то была возможность несколько лет назад поиграться в тот самый совковый игровой автомат, ощущения совсем другие, не те масштабы и ощущения от взаимодействия. 3.19 , gaal ( ?? ), 21:21, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти автоматы были скопированы с иностранных. И баскетбол, и морской бой, и Электроника с волком и яйцами и много чего ещё.

3.21 , Аноним ( 21 ), 21:53, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://spb-gid.ru/wp-content/uploads/2017/01/basketball.jpg Сначала не понял, что за фирма такая - Gackemgon

4.26 , a_kusb ( ok ), 22:07, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Действительно похоже на латиницу.

2.29 , data man ( ok ), 22:13, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут даже есть я, летающий на Луну на "Электроника МК-52" и прочие охоты на лис.

ЕГГОГ - для тех, кто помнит.

