Опубликованы исходные тексты 9 классических игр для платформы Palm

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|3.3, A.Stahl (ok), 18:46, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно поставить на МТЛБ шасси. Будет самодвижущийся. Ещё круче.
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|2.6, Аноним (6), 19:48, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю про Эльбрус, а вот 4 пень (самый массовый камень в РФ даже на сегодня) точно.
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|3.10, Аноним (10), 19:52, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По помойкам больше не шартесь. А у которых ретроградов 4 пень до сих пор есть,то это приколисты с прямыми руками.
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|1.5, Аноним (10), 19:18, 23/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут наверняка есть олды которые на игровых автоматах играли во всякие такие игры. Смотрел про японских студней которые сделали работая в кладовке аналог Марио,только он там с топориком неандертальским бегал.D
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|2.11, АнонимКо (?), 20:03, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут наверняка есть олды которые на игровых автоматах играли во всякие такие
> игры. Смотрел про японских студней которые сделали работая в кладовке аналог
> Марио,только он там с топориком неандертальским бегал.D
По поводу игровых автоматов, играл только в те, которые были в СССР, помню морской бой, какая-то стрельба по оленям с ружжа, беспонтовый футбол, который много где засветился в иностранных фильмах, вот этот идиотский, где ручки дрюкать надо, больше известный в народе, как "шашлык", никогда не понимал.
Мой любимый это "баскетбол", в отличии от упоротых убогих картинок этот был полностью в ТРИ ДЭ xD, я в него залипал https://spb-gid.ru/wp-content/uploads/2017/01/basketball.jpg
Из современных подобных более или менее аэрохоккей, но из последних мне было весело стучать сусликам молотком по башне, когда они из норок высовывались. Игра примитивная, на реакцию, но угарная, уже здоровыми мужиками пошли на боулинг, затянули знакомые, а там такая вот хрень в углу стояла, вот сперва я залип, потом почти всех мужиков и детей переманили, что с нами пришли, бабы остались сиськи качать на бойлинге почти все. Стоим, ржём как кони, лупим по башкам сусликам молотком. Очень рекомендую под таранку, если вам скучно и вы с семьёй решили куда-то в подобные места выбраться ;)
А насчёт "баскетбола", если доживу до собственного дома, то думаю купить его туда, наряду с бильярдом, просто держку в курсе, такие дела.
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|3.15, aik (??), 20:43, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Баскетбол же был и настольный, не обязательно ему целый дом покупать.
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|4.31, АнонимКо (?), 22:21, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Баскетбол же был и настольный, не обязательно ему целый дом покупать.
Да, "тысячи их" было настольных, у меня целых два разных было, но всё х... не то. И это не синдром утёнка, у меня как-то была возможность несколько лет назад поиграться в тот самый совковый игровой автомат, ощущения совсем другие, не те масштабы и ощущения от взаимодействия.
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|3.19, gaal (??), 21:21, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти автоматы были скопированы с иностранных. И баскетбол, и морской бой, и Электроника с волком и яйцами и много чего ещё.
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|2.29, data man (ok), 22:13, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут даже есть я, летающий на Луну на "Электроника МК-52" и прочие охоты на лис.
ЕГГОГ - для тех, кто помнит.
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|2.12, васёк (?), 20:05, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, печальные годы, когда ещё не было быстрого и безопасного языка Rust, и приходилось писать на Си или Java
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|2.16, борланд (?), 20:53, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая ява, там приложения ы среднем по 100к весили. Мелкие пяток кб, офисы по 400.
Шустрый и аскетишный ui и sl-10/handera330, работавшие по полмесяца/месяц на ААА батарейках/аккумуляторах.
Дефолтный палм десктоп был приятен на глаз и удобен.
Ушла эпоха.
Пальм обгадился с микродрайвом и с эмуляцией многозадачночти и канул в лету. А жаль.
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|3.18, aik (??), 21:10, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все данные в оперативке, терялись, если промедлишь с заменой батареек.
Загрузка документов только через конвертацию.
Графитти это...
Экраны простенькие.
С микродрайвом вроде одна моделька была, да и с ними все заигрывали. Даже телефон, помнится, был с микродрайвом у кого-то (нокия, наверное).
Они слишком долго держались за старую однозадачную ОС, а потом не осилили сделать что-то актуальное. Приделывали многозадачные костыли к старой ОС.
В общем, хоть и жалко птичку, но смерть её вполне логична была.
У меня Tungsten T5 валяется по старой памяти, изредка тыкаюсь в него.
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|3.20, Аноним (20), 21:41, 23/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какая ява, там приложения ы среднем по 100к весили. Мелкие пяток кб, офисы по 400.
J2ME же, там приложения так и весили.
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|1.14, aik (??), 20:30, 23/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Моя пальма (Tungsten T5) леммингов тянет, но управление то ещё. С мышкой всё же удобнее было, чем со стилусом. Впрочем, кто-то в них и с джойстиком играл, а то и вообще с клавиатуры...
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|1.30, Аноним (30), 22:16, 23/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько не пытался эмуляторы palm запускать - нигде не мог найти firmware. Где его взять-то?
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