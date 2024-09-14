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Выпуск проекта FPDoom 1.20240914, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов

14.09.2024 08:51

Продолжается развитие проекта FPDoom, позволяющего запускать классический Doom, дополнения к нему и другие похожие игры на распространённом на дешёвых кнопочных телефонах чипе Spreadtrum SC6531 и его модификациях. Чипсету уже около десяти лет, и телефоны выпускаются до сих пор. Новые достижения проекта:

  • Протестировано на 42 устройствах.
  • Реализована возможность запуска игр с SD-карты, для этого нужно при включении/перезагрузке телефона зажать определённую клавишу (разные для разных моделей). Для загрузки с SD-карты требуется добавление небольшой секции размером 4КБ в прошивку телефона. ОС телефона остаётся работоспособной.
  • Сделано меню для выбора игр при загрузке с SD-карты.
  • Добавлен порт эмулятора InfoNES (далеко не лучший эмулятор, но простой для портирования, работает ~50% игр).
  • Добавлен порт игры Wolfenstein 3D.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ilyakurdyuk...)
  2. OpenNews: Обновление проекта FPDoom, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов
  3. OpenNews: Опубликован код порта Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531
Автор новости: jpegqs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61861-fpdoom
Ключевые слова: fpdoom
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:29, 14/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хоть кто-то делом занят
     
  • 2, Аноним (2), 09:45, 14/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 3, Аноним (-), 09:49, 14/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере это не "плеер" на питоне на 300 мегз. В порядке суперстеба - предлагаю господам уделать питоноплеер по числу форматов файлов!
     
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