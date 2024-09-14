Выпуск проекта FPDoom 1.20240914, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов

Продолжается развитие проекта FPDoom, позволяющего запускать классический Doom, дополнения к нему и другие похожие игры на распространённом на дешёвых кнопочных телефонах чипе Spreadtrum SC6531 и его модификациях. Чипсету уже около десяти лет, и телефоны выпускаются до сих пор. Новые достижения проекта: Протестировано на 42 устройствах.

Реализована возможность запуска игр с SD-карты, для этого нужно при включении/перезагрузке телефона зажать определённую клавишу (разные для разных моделей). Для загрузки с SD-карты требуется добавление небольшой секции размером 4КБ в прошивку телефона. ОС телефона остаётся работоспособной.

Сделано меню для выбора игр при загрузке с SD-карты.

Добавлен порт эмулятора InfoNES (далеко не лучший эмулятор, но простой для портирования, работает ~50% игр).

Добавлен порт игры Wolfenstein 3D.







