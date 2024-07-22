Обновление проекта FPDoom, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов

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|1.2, Аноним (2), 10:39, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Вот видно же что люди реальным делом заняты. А не как тут многие какой-то ерундой.
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|2.44, Sorlag (?), 15:38, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Антона с опеннета забыли спросить, чем заниматься:)
Всё круто делают ребята!
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|2.6, Аноним (5), 10:57, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ушедшей эпохе была версия, патченная, скорее всего, где финальная клоака была неубиваемая. Либо вообще, либо если вводил коды. Точно не установлено. :)
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|2.11, ryoken (ok), 11:31, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Вы настолько плохо знаете уровни или на Nightmare всё время играете? :)
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|3.12, Аноним (12), 11:37, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вдруг он спидранер, и ему нужен пистолстарт без регестрации и смс?
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|4.45, ryoken (ok), 16:09, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На Nightmare коды не работают.
В классической версии - не работают. Но кто его знают, что тут портировано.
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|1.7, A.Stahl (ok), 10:58, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое отношение Build движок имеет к Doom? Типа, и Блад и Дум обе старые игры, кто их нынче отличит, так что какая разница?
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|2.9, Аноним (9), 11:16, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никакого, просто добавлены порты этих игр, они переиспользуют код написанный для портирования Doom.
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|2.10, Аноним (12), 11:30, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Никакого. Это два разных движка от двух разных контор. Билд относительно Дум энжина более прогрессивный, если брать игры того времени. Только в новости написано что движок портирован. Соответственно он портирован в сам проект. То же развитие движка ГЗдум по итогу позволяет при желании делать игры. Т.е. ограничений 2.5 движка у него нет, это 3д движок. Другой вопрос: а вот нафига? Нет, я искренне люблю Дум, и периодически играю либо через ГЗдум, либо через Зандронум. Но на кнопочном устройстве? Где бы это устройство ещё найти и главное - зачем?
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|3.13, Аноним (9), 11:43, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Где бы это устройство ещё найти
Их как грязи на любом маркетплейсе. Правда чипсет не всегда указывается у конкретного девайса.
Хорошо бы если можно было загружать на выбор ОС телефона или одну из игр, но для реализации этого еще много нужно сделать.
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|4.15, Аноним (12), 12:13, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вопрос "зачем" остаётся открытым. Типа, мне негде в дум поиграть. Я могу к предкам сгонять, там где-то 486dx валяется с 16МБ оперативы на антресоли. Есть куча китайских "карманных" консолей с эмуляторами, и там оно будет. Не, я помню старые холивары клавиатурников против мышатников. Просто, с мышкой, это до сих пор бодренькие ретро экшен, в который приятно играть если нет "графена головного мозга". Мб кому-то по кайфу и на клавишах тыкаться - я хз. Там, говорят ещё на арифмометре прикольно производить подсчёт, оно ещё так клёво щёлкает.
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|4.21, Аноним (9), 12:28, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть куча китайских "карманных" консолей с эмуляторами
На которые есть порты Doom/Duke3D/Blood, как консольные так и нативные, в которые так же неудобно играть без мыши. Эти телефоны потянут эмуляцию NES.
Идея в том чтобы сделать возможность писать сторонние нативные приложения/игры для таких телефонов. Даже неудобный в управлении Doom многократно круче всего что в эти телефоны встраивают. Java есть на очень редких моделях и Java эта очень медленная и ограниченная по памяти.
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|5.22, Аноним (14), 12:42, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эти телефоны потянут эмуляцию NES.
Далеко не факт. Эмуляция NES — не самая лёгкая для CPU задача.
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|6.23, Аноним (9), 12:49, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это факт, было несколько моделей телефонов на этом чипсете в виде игровой консоли, например Kechaoda K110 и UNIWA GP001. Также были китайские прошивки с эмулятором NES. Так что NES тянет, но эмулятор есть лишь в очень редких прошивках.
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|7.28, Аноним (9), 13:12, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Телефоны 2000 года выпуска тянули эмуляцию сеги более чем успешно.
В начале века телефоны были дорогим товаром, и производители не скупились на хорошие комплектующие. Поэтому в старых кнопочных могло быть много больше памяти, чем на сегодняшних китайских поделках, в которых самые дешевые компоненты. Поэтому старый, дорогой для своего времени, кнопочный может быть в чём-то лучше нового дешевого кнопочного.
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|8.29, Аноним (29), 13:15, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У симбиана 6 мегабайт оперативки считалось за отлично, мультизадачная ос с кучей... текст свёрнут, показать
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|9.31, Аноним (9), 13:24, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4 мегабайта в большинстве Только ОС у них монолитная, все приложения влиты в со... текст свёрнут, показать
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|6.26, Аноним (29), 13:02, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телефоны 2000 года выпуска тянули эмуляцию сеги более чем успешно. Нес эмулировался на совсем уж мусорных трубках в то время. Возможно, ты сравниваешь с higan, но у него идеальная эмуляция в целях и в частности эмуляция звука весьма ресурсоёмка.
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|7.42, Аноним (14), 15:05, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исхожу из того, что если на 386 в Doom ещё можно было как-то поиграть, то эмуляция NES — без шансов.
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|4.37, Аноним (9), 14:31, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В конкретных портах не разбираюсь, но есть порты движка Doom и движка Build, которые используют OpenGL вместо оригинального 2.5D рендера. Поэтому там можно поднимать и опускать голову, при этом перспектива будет правильной, а не что там в Дюке было. Ограничения движков этих игр на допустимую геометрию уровня никуда не деваются.
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|4.41, Аноним (14), 15:00, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В сортах форматов не разбираюсь, но для GZDoom существует значительнейшее количество вадов с полным 3D: многоэтажная архитектура, наклонные поверхности и прочее. Правда, тормозит оно хуже UE5…
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|2.16, Аноним (16), 12:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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C 77.9%
C++ 6.5%
Assembly 10.2%
Makefile 5.4%
Слава БГу, этот не на Жабе.
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|3.18, Аноним (14), 12:22, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начнём с того, что её исходники никогда не открывались, не знаю, что вы смотрите.
Ну и конечон, на жабе, на чём же ещё для мобильников тогда делать было?
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|2.20, Аноним (12), 12:26, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, есть. но это по механике боя именно рпг аля Визардри, МнМ и прочие. При чём вогнанные в рамки железа, на котором это будет играться.
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|1.24, Аноним (24), 12:52, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в современных кнопочных телефонах, аппраратной мощи намного больше, чем в пека тех лет, на которые эти dos игры тогда крутились. все эти ковырятели портов, как программисты импотенты. только все медленнее, жирнее, тормознее и глючнее, у них получается всегда.
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|2.25, Аноним (9), 13:00, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Игры на движке Build запускаются даже с меньшим объёмом памяти (4МБ), чем требовали оригиналы (8МБ для Дюка, 16МБ для Blood). А Doom работает в максимальные для ванильной версии 35 кадров. Но анону лишь бы свой диагноз на кого-то повесить, иначе день прошел зря.
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|3.35, Аноним (34), 14:27, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну среди новостей что Doom запускают на тесте на беременность и ещё знает на чём, но эта новость выглядит тупо. Ну запустили на фичефонах на другом движке, ну и в чём тут достижение?
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|3.38, Аноним (9), 14:44, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну среди новостей что Doom запускают на тесте на беременность
Дум на тесте на беременность - фейк. Там только экран остался. Недавняя новость где запустили на игрушке для взрослых - тоже фейк, туда малинку впаяли. И таких фейков очень много. Дум для старых калькуляторов Texas Instruments фейк (например для TI-89), но для современных уже настоящий. Это или примитивные поделки уровня Wolf 3D, как для данных калькуляторов и Спектрума. Или вместо оригинального проца используется что-то мощнее, оставляют лишь оригинальный экран и корпус.
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|1.27, Швондик (?), 13:08, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я готов заплатить 1 миллион $ если кто нибудь сможет запустить Doom на ZX-Spectrum 128K
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