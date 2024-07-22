Обновление проекта FPDoom, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:16, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Никакого, просто добавлены порты этих игр, они переиспользуют код написанный для портирования Doom.

2.10 , Аноним ( 12 ), 11:30, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Никакого. Это два разных движка от двух разных контор. Билд относительно Дум энжина более прогрессивный, если брать игры того времени. Только в новости написано что движок портирован. Соответственно он портирован в сам проект. То же развитие движка ГЗдум по итогу позволяет при желании делать игры. Т.е. ограничений 2.5 движка у него нет, это 3д движок. Другой вопрос: а вот нафига? Нет, я искренне люблю Дум, и периодически играю либо через ГЗдум, либо через Зандронум. Но на кнопочном устройстве? Где бы это устройство ещё найти и главное - зачем?

3.13 , Аноним ( 9 ), 11:43, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Где бы это устройство ещё найти Их как грязи на любом маркетплейсе. Правда чипсет не всегда указывается у конкретного девайса. Хорошо бы если можно было загружать на выбор ОС телефона или одну из игр, но для реализации этого еще много нужно сделать.

4.15 , Аноним ( 12 ), 12:13, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вопрос "зачем" остаётся открытым. Типа, мне негде в дум поиграть. Я могу к предкам сгонять, там где-то 486dx валяется с 16МБ оперативы на антресоли. Есть куча китайских "карманных" консолей с эмуляторами, и там оно будет. Не, я помню старые холивары клавиатурников против мышатников. Просто, с мышкой, это до сих пор бодренькие ретро экшен, в который приятно играть если нет "графена головного мозга". Мб кому-то по кайфу и на клавишах тыкаться - я хз. Там, говорят ещё на арифмометре прикольно производить подсчёт, оно ещё так клёво щёлкает.

4.21 , Аноним ( 9 ), 12:28, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Есть куча китайских "карманных" консолей с эмуляторами На которые есть порты Doom/Duke3D/Blood, как консольные так и нативные, в которые так же неудобно играть без мыши. Эти телефоны потянут эмуляцию NES. Идея в том чтобы сделать возможность писать сторонние нативные приложения/игры для таких телефонов. Даже неудобный в управлении Doom многократно круче всего что в эти телефоны встраивают. Java есть на очень редких моделях и Java эта очень медленная и ограниченная по памяти.

5.22 , Аноним ( 14 ), 12:42, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эти телефоны потянут эмуляцию NES. Далеко не факт. Эмуляция NES — не самая лёгкая для CPU задача.

6.23 , Аноним ( 9 ), 12:49, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это факт, было несколько моделей телефонов на этом чипсете в виде игровой консоли, например Kechaoda K110 и UNIWA GP001. Также были китайские прошивки с эмулятором NES. Так что NES тянет, но эмулятор есть лишь в очень редких прошивках.

7.28 , Аноним ( 9 ), 13:12, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Телефоны 2000 года выпуска тянули эмуляцию сеги более чем успешно. В начале века телефоны были дорогим товаром, и производители не скупились на хорошие комплектующие. Поэтому в старых кнопочных могло быть много больше памяти, чем на сегодняшних китайских поделках, в которых самые дешевые компоненты. Поэтому старый, дорогой для своего времени, кнопочный может быть в чём-то лучше нового дешевого кнопочного.

8.29 , Аноним ( 29 ), 13:15, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У симбиана 6 мегабайт оперативки считалось за отлично, мультизадачная ос с кучей... 9.31 , Аноним ( 9 ), 13:24, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 4 мегабайта в большинстве Только ОС у них монолитная, все приложения влиты в со... 6.26 , Аноним ( 29 ), 13:02, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Телефоны 2000 года выпуска тянули эмуляцию сеги более чем успешно. Нес эмулировался на совсем уж мусорных трубках в то время. Возможно, ты сравниваешь с higan, но у него идеальная эмуляция в целях и в частности эмуляция звука весьма ресурсоёмка.

7.42 , Аноним ( 14 ), 15:05, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исхожу из того, что если на 386 в Doom ещё можно было как-то поиграть, то эмуляция NES — без шансов.

8.43 , Аноним ( 29 ), 15:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Телефоны 2003 уже в 100 раз мощнее nes процессор имели И они risc ... 9.46 , Аноним ( 14 ), 16:13, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Основные сложности эмуляции старых консолей не в процессоре ... 3.34 , Аноним ( 34 ), 14:23, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >То же развитие движка ГЗдум по итогу позволяет при желании делать игры.

>Т.е. ограничений 2.5 движка у него нет, это 3д движок. На чём основано данное утверждение?

GZdoom поддерживает 3 формата карт: ванильный Doom, ванильный Hexen и Universal Doom Map Format.

Где написано что что Universal Doom Map Format является по настоящему трехмерным а не 2.5 форматом?

https://zdoom.org/wiki/Map_format#Universal_Doom_Map_Format

https://zdoom.org/wiki/Universal_Doom_Map_Format

https://github.com/ZDoom/gzdoom/blob/master/specs/udmf.txt

4.37 , Аноним ( 9 ), 14:31, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В конкретных портах не разбираюсь, но есть порты движка Doom и движка Build, которые используют OpenGL вместо оригинального 2.5D рендера. Поэтому там можно поднимать и опускать голову, при этом перспектива будет правильной, а не что там в Дюке было. Ограничения движков этих игр на допустимую геометрию уровня никуда не деваются.

4.41 , Аноним ( 14 ), 15:00, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В сортах форматов не разбираюсь, но для GZDoom существует значительнейшее количество вадов с полным 3D: многоэтажная архитектура, наклонные поверхности и прочее. Правда, тормозит оно хуже UE5…

