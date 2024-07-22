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Обновление проекта FPDoom, развивающего порты Doom-подобных игр для кнопочных телефонов

22.07.2024 10:29

Продолжается развитие проекта FPDoom, позволявшего запустить классическую игру Doom и дополнения к ней на дешёвых кнопочных телефонах, построенных на очень распространённом чипе Spreadtrum SC6531. Новые достижения проекта:

  • Сборка протестирована на 24-х устройствах, поддержан старый чип SC6530. В числе поддерживаемых устройств есть детский фотоаппарат.
  • Портирован движок Build и три игры на нём: Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood.
  • Сделана поддержка чтения клавиши питания (имеет отдельный от остальных клавиш драйвер).
  • Проведён реверс-инжиниринг подсистемы SDIO, через которую можно читать и перезаписывать сектора на SD картах.
  • Написан компактный драйвер файловой системы FAT32. Для запуска игр всё ещё требуется USB-подключение, но после телефон можно отключить от компьютера, игра может читать ресурсы игры с SD-карты.
  • Утилита spreadtrum_flash, что используется в этом проекте для загрузки кода игр в оперативную память телефона, дополнена экстрактором pac-архивов с прошивками и анализатором дампов флэш памяти (например, может распаковывать код и ресурсы прошивки, или прочитать СМС из дампа флэш памяти телефона).
  • Из ещё не реализованных возможностей можно отметить отсутствие поддержки звука.






  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ilyakurdyuk...)
  2. OpenNews: Опубликован код порта Doom для кнопочных телефонов на чипе Spreadtrum SC6531
  3. OpenNews: Названы победители 27 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си
  4. OpenNews: Новый проект для удаления артефактов из JPEG
  5. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
Автор новости: jpegqs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61589-doom
Ключевые слова: doom, phone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:39, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Вот видно же что люди реальным делом заняты. А не как тут многие какой-то ерундой.  
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:55, 22/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.44, Sorlag (?), 15:38, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антона с опеннета забыли спросить, чем заниматься:)
    Всё круто делают ребята!
     

  • 1.3, Аноним (2), 10:41, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати как код на бессмертие вводить без клавиатуры?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:43, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    спроси на гитхабе. я думаю многим интересно
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:57, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ушедшей эпохе была версия, патченная, скорее всего, где финальная клоака была неубиваемая. Либо вообще, либо если вводил коды. Точно не установлено. :)
     
  • 2.11, ryoken (ok), 11:31, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Вы настолько плохо знаете уровни или на Nightmare всё время играете? :)
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:37, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вдруг он спидранер, и ему нужен пистолстарт без регестрации и смс?
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:08, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Nightmare коды не работают.
     
     
  • 4.45, ryoken (ok), 16:09, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Nightmare коды не работают.

    В классической версии - не работают. Но кто его знают, что тут портировано.

     

  • 1.7, A.Stahl (ok), 10:58, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое отношение Build движок имеет к Doom? Типа, и Блад и Дум обе старые игры, кто их нынче отличит, так что какая разница?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:16, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никакого, просто добавлены порты этих игр, они переиспользуют код написанный для портирования Doom.
     
  • 2.10, Аноним (12), 11:30, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никакого. Это два разных движка от двух разных контор. Билд относительно Дум энжина более прогрессивный, если брать игры того времени. Только в новости написано что движок портирован. Соответственно он портирован в сам проект. То же развитие движка ГЗдум по итогу позволяет при желании делать игры. Т.е. ограничений 2.5 движка у него нет, это 3д движок. Другой вопрос: а вот нафига? Нет, я искренне люблю Дум, и периодически играю либо через ГЗдум, либо через Зандронум. Но на кнопочном устройстве? Где бы это устройство ещё найти и главное - зачем?
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 11:43, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Где бы это устройство ещё найти

    Их как грязи на любом маркетплейсе. Правда чипсет не всегда указывается у конкретного девайса.

    Хорошо бы если можно было загружать на выбор ОС телефона или одну из игр, но для реализации этого еще много нужно сделать.

     
     
  • 4.15, Аноним (12), 12:13, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вопрос "зачем" остаётся открытым. Типа, мне негде в дум поиграть. Я могу к предкам сгонять, там где-то 486dx валяется с 16МБ оперативы на антресоли. Есть куча китайских "карманных" консолей с эмуляторами, и там оно будет. Не, я помню старые холивары клавиатурников против мышатников. Просто, с мышкой, это до сих пор бодренькие ретро экшен, в который приятно играть если нет "графена головного мозга". Мб кому-то по кайфу и на клавишах тыкаться - я хз. Там, говорят ещё на арифмометре прикольно производить подсчёт, оно ещё так клёво щёлкает.
     
  • 4.21, Аноним (9), 12:28, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть куча китайских "карманных" консолей с эмуляторами

    На которые есть порты Doom/Duke3D/Blood, как консольные так и нативные, в которые так же неудобно играть без мыши. Эти телефоны потянут эмуляцию NES.

    Идея в том чтобы сделать возможность писать сторонние нативные приложения/игры для таких телефонов. Даже неудобный в управлении Doom многократно круче всего что в эти телефоны встраивают. Java есть на очень редких моделях и Java эта очень медленная и ограниченная по памяти.

     
     
  • 5.22, Аноним (14), 12:42, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти телефоны потянут эмуляцию NES.

    Далеко не факт. Эмуляция NES — не самая лёгкая для CPU задача.

     
     
  • 6.23, Аноним (9), 12:49, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это факт, было несколько моделей телефонов на этом чипсете в виде игровой консоли, например Kechaoda K110 и UNIWA GP001. Также были китайские прошивки с эмулятором NES. Так что NES тянет, но эмулятор есть лишь в очень редких прошивках.
     
     
  • 7.28, Аноним (9), 13:12, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Телефоны 2000 года выпуска тянули эмуляцию сеги более чем успешно.

    В начале века телефоны были дорогим товаром, и производители не скупились на хорошие комплектующие. Поэтому в старых кнопочных могло быть много больше памяти, чем на сегодняшних китайских поделках, в которых самые дешевые компоненты. Поэтому старый, дорогой для своего времени, кнопочный может быть в чём-то лучше нового дешевого кнопочного.

     
     
  • 8.29, Аноним (29), 13:15, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У симбиана 6 мегабайт оперативки считалось за отлично, мультизадачная ос с кучей... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.31, Аноним (9), 13:24, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 мегабайта в большинстве Только ОС у них монолитная, все приложения влиты в со... текст свёрнут, показать
     
  • 6.26, Аноним (29), 13:02, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефоны 2000 года выпуска тянули эмуляцию сеги более чем успешно. Нес эмулировался на совсем уж мусорных трубках в то время. Возможно, ты сравниваешь с higan, но у него идеальная эмуляция в целях и в частности эмуляция звука весьма ресурсоёмка.
     
     
  • 7.42, Аноним (14), 15:05, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исхожу из того, что если на 386 в Doom ещё можно было как-то поиграть, то эмуляция NES — без шансов.
     
     
  • 8.43, Аноним (29), 15:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефоны 2003 уже в 100 раз мощнее nes процессор имели И они risc ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, Аноним (14), 16:13, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основные сложности эмуляции старых консолей не в процессоре ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:23, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То же развитие движка ГЗдум по итогу позволяет при желании делать игры.
    >Т.е. ограничений 2.5 движка у него нет, это 3д движок.

    На чём основано данное утверждение?
    GZdoom  поддерживает 3 формата карт: ванильный Doom, ванильный Hexen и Universal Doom Map Format.
    Где написано что что Universal Doom Map Format является по настоящему трехмерным а не 2.5 форматом?
    https://zdoom.org/wiki/Map_format#Universal_Doom_Map_Format
    https://zdoom.org/wiki/Universal_Doom_Map_Format
    https://github.com/ZDoom/gzdoom/blob/master/specs/udmf.txt


     
     
  • 4.37, Аноним (9), 14:31, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конкретных портах не разбираюсь, но есть порты движка Doom и движка Build, которые используют OpenGL вместо оригинального 2.5D рендера. Поэтому там можно поднимать и опускать голову, при этом перспектива будет правильной, а не что там в Дюке было. Ограничения движков этих игр на допустимую геометрию уровня никуда не деваются.
     
  • 4.41, Аноним (14), 15:00, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сортах форматов не разбираюсь, но для GZDoom существует значительнейшее количество вадов с полным 3D: многоэтажная архитектура, наклонные поверхности и прочее. Правда, тормозит оно хуже UE5…
     

  • 1.8, 000110 (?), 11:04, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    На джаве есть DoomRPG для кнопочных телефонов еще с нулевых
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C 77.9%
    C++ 6.5%
    Assembly 10.2%
    Makefile 5.4%

    Слава БГу, этот не на Жабе.

     
     
  • 3.18, Аноним (14), 12:22, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнём с того, что её исходники никогда не открывались, не знаю, что вы смотрите.
    Ну и конечон, на жабе, на чём же ещё для мобильников тогда делать было?
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:18, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая с Doom имеет очень мало общего.
     
  • 2.20, Аноним (12), 12:26, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть. но это по механике боя именно рпг аля Визардри, МнМ и прочие. При чём вогнанные в рамки железа, на котором это будет играться.
     
     
  • 3.33, Аноним (9), 14:16, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В рамки виртуальной машины Java. Само железо могло бы выдать гораздо больше, если бы это было нативное приложение.

    Кстати, код DoomRPG не так давно разреверсили: https://github.com/Erick194/DoomRPG-RE

     

  • 1.19, нужное дело (?), 12:23, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! А глаза пропатченные под это там можно скачать и собрать?
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:52, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в современных кнопочных телефонах, аппраратной мощи намного больше, чем в пека тех лет, на которые эти dos игры тогда крутились. все эти ковырятели портов, как программисты импотенты. только все медленнее, жирнее, тормознее и глючнее, у них получается всегда.
     
     
  • 2.25, Аноним (9), 13:00, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игры на движке Build запускаются даже с меньшим объёмом памяти (4МБ), чем требовали оригиналы (8МБ для Дюка, 16МБ для Blood). А Doom работает в максимальные для ванильной версии 35 кадров. Но анону лишь бы свой диагноз на кого-то повесить, иначе день прошел зря.
     
     
  • 3.32, Аноним (24), 13:53, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дада конечно запускаются оне.
     
  • 3.35, Аноним (34), 14:27, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну среди новостей что Doom запускают на тесте на беременность и ещё знает на чём, но эта новость выглядит тупо. Ну запустили на фичефонах на другом движке, ну и в чём тут достижение?
     
  • 3.38, Аноним (9), 14:44, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну среди новостей что Doom запускают на тесте на беременность

    Дум на тесте на беременность - фейк. Там только экран остался. Недавняя новость где запустили на игрушке для взрослых - тоже фейк, туда малинку впаяли. И таких фейков очень много. Дум для старых калькуляторов Texas Instruments фейк (например для TI-89), но для современных уже настоящий. Это или примитивные поделки уровня Wolf 3D, как для данных калькуляторов и Спектрума. Или вместо оригинального проца используется что-то мощнее, оставляют лишь оригинальный экран и корпус.

     
     
  • 4.39, Аноним (9), 14:52, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например фейковый Дум для Flipper Zero:

    https://www.youtube.com/watch?v=lbNFdDEDLy0

    Это никакой не порт, от Дума только название.

     

  • 1.27, Швондик (?), 13:08, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я готов заплатить 1 миллион $ если кто нибудь сможет запустить Doom на ZX-Spectrum 128K
     
     
  • 2.30, Аноним (9), 13:17, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, жалкая подделка под Doom, но всё же вы могли бы найти автора и задонатить ему хотя-бы тысячную долю обещанного.

    https://www.youtube.com/watch?v=3v7cFGneuaw

     

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