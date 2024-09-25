The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен ELKS 0.8, вариант ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel

25.09.2024 22:04

Опубликован выпуск проекта ELKS 0.8 (Embeddable Linux Kernel Subset), развивающего Linux-подобную операционную систему для 16-разрядных процессоров Intel 8086, 8088, 80188, 80186, 80286 и NEC V20/V30. ОС может использоваться на старых компьютерах класса IBM-PC XT / AT, отечественном компьютере MK-88, винтажной плате Monotech NuXT 2.0 и на SBC / SoC / FPGA, воссоздающих архитектуру IA16. Проект развивается с 1995 года и начинался как ответвление ядра Linux для устройств без блока управления памятью (MMU). Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Система поставляется в форме образов для записи на floppy-диски или запуска в эмуляторе QEMU.

Помимо ядра Linux, адаптированного для 16-разрядных систем, проектом развивается набор стандартных утилит (ps, bc, tar, du, diff, netstat, mount, sed, xargs, grep, find, telnet, meminfo и т.п.), включая совместимый с bash командный интерпретатор, консольный оконный менеджер screen, текстовые редакторы Kilo и vi, графическое окружение на базе X-сервера Nano-X.

Предлагается два варианта сетевого стека - штатный TCP/IP стек ядра Linux и стек ktcp, работающий в пространстве пользователя. Из сетевых карт поддерживаются Ethernet-адаптеры, совместимые с NE2K и SMC. Также возможно создание каналов связи через последовательный порт при помощи SLIP и CSLIP. Из файловых систем поддерживаются Minix v1, FAT12, FAT16 и FAT32. Настройка процесса загрузки осуществляется через сценарий /etc/rc.d/rc.sys. Формат исполняемых файлов заимствован из ОС Minix.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность загрузки и запуска файлов в исполняемом формате OS/2.
  • Предоставлена возможность сборки программ Си-компилятором Open Watcom.
  • Портирована игра Doom.
  • При сборке по умолчанию включена поддержка сетевых адаптеров NE2K, WD и 3COM.
  • Включено сжатие исполняемых файлов, позволившее уместить больше приложений в образе флоппи-диска.
  • В ядре реализована поддержка асинхронного ввода/вывода.
  • Добавлен новый драйвер для дисководов, использующий асинхронный ввод/вывод и позволяющий выполнять другие приложения во время ввода/вывода.
  • Во время загрузки обеспечена настройка параметров ядра, таких как размер кучи, число задач, inode и файлов, для выделения ресурсов в зависимости от размера памяти.
  • Улучшены возможности отладки, такие как дизассемблер и механизмы трассировки системных вызовов и функций.
  • Проведена оптимизация использования кэша L1/L2.
  • Добавлены функции для точного измерения времени.
  • Из других систем портированы команды ttyclock, ttypong, ttytetris и md5/md5sum.
  • Добавлен системный вызов sysctl и связанная с ним команда.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ghaerr/elks...)
  2. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
  3. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  4. OpenNews: Релиз ОС MINIX 3.3.0
  5. OpenNews: Дискуссия об использовании языка C++ для разработки ядра Linux
  6. OpenNews: Linux запущен на Intel 4004, первом коммерческом микропроцессоре
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61931-elks
Ключевые слова: elks, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Xenia Joness (ok), 22:12, 25/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому, как местная публика сетует за оптимизацию, расход памяти и т.д., похоже что это тот Linux который нацелен именно на их аппаратное обеспечение)
     
     
  • 3, Аноним (3), 22:15, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё, мне нравится. Красиво же, еще и MMU работает
     
     
  • 4, Аноним (3), 22:15, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *без MMU
     

  • 2, Аноним Максим (?), 22:12, 25/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    прикольна
    интресно, OW версии 2?
     
  • 5, Аноним (3), 22:17, 25/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру