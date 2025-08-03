Объявлены победители 28 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си

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|1.5, Аноним (5), 23:40, 03/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А слабо написать незапутанный код на сишке без CVE? Надо конкурс устроить.
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|1.7, Голдер и Рита (?), 23:58, 03/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Создавать эффективные приложения с небольшим количеством кода — вот причина, по которой я обожаю язык Си.
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|2.13, Аноним (-), 00:37, 04/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддержка кода и исправление бегов в понятие "эффективные приложения" входит))?
Или как наовнякали, так пусть работает.
Ну пока за пределы буфера не выйдет.
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|1.15, Аноним (-), 00:40, 04/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Виртуальная машина, способная запускать Doom 1/2 на современным ПК.
> Код 40 строк.
Там 40 строк только если все писать в одну строку с ограничением на 80 символов в строек.
Если отформатировать нормально - то получает раза в 2.5 больше, смотря какой стиль скобок выбрать. Плюс все обмазано дефайнами, а если оформить нормально, то в итоге получается обычная сишная дрисня.
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