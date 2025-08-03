Объявлены победители 28 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си

Опубликованы исходные тексты работ, победивших в двадцать восьмом конкурсе IOCCC (International Obfuscated C Code Contest), участникам которого предлагалось подготовить наиболее запутанный и трудноразбираемый код на языке Си. 28 конкурс проведён после четырёхлетнего перерыва и примечателен разрешением использовать кодировку UTF-8 в коде.

Участвующие в конкурсе работы, с одной стороны, должны препятствовать анализу кода и пониманию сути решаемой задачи, но, с другой стороны, код должен быть интересен и чем-то примечателен (работы могут быть необычно оформлены или выделять неожиданные стороны языка Си). Размер исходного кода программы не должен превышать 4096 байт, а программа должна собираться и выполнять осмысленное действие.

Победители: